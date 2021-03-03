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Новости За рубежом
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США (23209) ФБР (210) штурм (393) Рэй (8)

Глава ФБР Рэй назвал штурм Капитолия 6 января "внутренним терроризмом"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава ФБР Рэй назвал штурм Капитолия 6 января

ФБР классифицировало штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января, как "внутренний терроризм" (domestic terrorism. - Ред.).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америка", об этом во вторник заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, выступая перед Юридическим комитетом Сената США.

"Это нападение, эта осада, были, попросту говоря, криминальными действиями, и мы, ФБР, рассматриваем такое поведение, как внутренний терроризм", - заявил Рэй.

Рэй опроверг конспирологические теории, согласно которым участники штурма Капитолия только притворялись сторонниками Трампа, заявил, что ФБР "не нашло подтверждений этого".

Рэй заверил, что ФБР использует все имеющиеся в арсенале ведомства следственные ресурсы для преследования причастных к "ужасному насилию и преступным действиям, совершенных 6 января 2021 г.".

Директор ФБР также заявил об отсутствии доказательств подтасовки выборов в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники штурма Капитолия, в том числе и "шаман" QAnon, готовы свидетельствовать против Трампа

По словам директора ФБР, его ведомство получило более 270 тыс. сообщений от американцев, которые помогли правоохранителям идентифицировать участников штурма Капитолия.

Министерство юстиции США выдвинуло различные уголовные обвинения - от сговора до нападения на сотрудников сил правопорядка - против более чем 250 человек.

В результате беспорядков 6 января погибли пять человек.

По меньшей мере, 18 фигурантов дела связаны с крайней правой организацией Proud Boys, и 9 - с антиправительственной военизированной группировкой Oath Keepers.
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Топ комментарии
+3
Непосредственных участников штурма за пятую точку взяли. А вот как с организаторами и заказчиками? Или с ними, как с лордом Волдемортом, имя которого мы не произносим?
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03.03.2021 09:42
+2
НЕ согласен с вами. Работа тролеме это все таки настоящий терроризм, только информационный. Кстати вы случайно не знаете чей Крым?
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03.03.2021 09:46
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В этой связи вспоминаю 1 декабря 2014. НА Майдане собралось 500 тыс, еще нет сцены, еще ничего не ясно, люди просто интуитивно потянулись на Майдан. И там с автомобиля с громкоговорителями выступают украинские политики. И в это время со стороны АП слышится просто война какая то. Как оказлаось неизвестные молодые люди штурмуют АП (провокация). И тут то ли Яценюк, то ли Порох говорит: "ЭТо хлопці Корчинского ми розберемось и т.д." Потом Корчинский на месяца два слинял в Москву - а сейчас чудесным образом опять чуть ли не главный патриот Украины. А в США с такими Корчинскими разберутся навсегда.
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03.03.2021 09:38 Ответить
Непосредственных участников штурма за пятую точку взяли. А вот как с организаторами и заказчиками? Или с ними, как с лордом Волдемортом, имя которого мы не произносим?
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03.03.2021 09:42 Ответить
Это не терроризм а хулиганство. Террористы действуют целенамеренно и профессионально. Они не скандируют лозунги.
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03.03.2021 09:44 Ответить
НЕ согласен с вами. Работа тролеме это все таки настоящий терроризм, только информационный. Кстати вы случайно не знаете чей Крым?
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03.03.2021 09:46 Ответить
Его уволют с фермы ботов и посодют, так что ответа не дождётесь.
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03.03.2021 10:10 Ответить
Молодцы.
Быстро дали адекватный ответ на правонарушение и оценку события.
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03.03.2021 09:45 Ответить
Євнухович прочитавши цю новину поперхнувся ранковим чаєм.
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03.03.2021 09:53 Ответить
Это пройденный этап.
Нужно сделать правильные выводы из своих и чужих уроков.
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03.03.2021 09:55 Ответить
єта просто шалості трампа по пріказу *****...
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03.03.2021 09:46 Ответить
"по приказу"?
Какое тупое у вас ФБР...
"приказа *****" не разглядело.
Хорошо, что есть такие ироды, как ты.
Спасибо за разъяснение.
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03.03.2021 09:53 Ответить
що ватний пердак припіка іди на ***** помолись
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03.03.2021 09:57 Ответить
При чём здесь "на ***** помолись"?
Ваше ФБР дало оценку события.
Я с ней согласен.
Что-то не так?
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03.03.2021 10:04 Ответить
так нічого оскорбдляти
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03.03.2021 10:41 Ответить
русский, ты бутылку на которой сидишь, хорошо видишь или она уже стала частью тебя?
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03.03.2021 09:59 Ответить
Ну, т их БЛМівців, яких пов'язали в Капітолії вже давно звільнили без всіляких підозр.
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03.03.2021 09:52 Ответить
А башни Близнецы, тоже внутренний или внешний? Кто координатор и заказчик этих акций? Кто там в бункере сидит?
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03.03.2021 09:58 Ответить
Спроси у Ирода.
Он в курсе.
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03.03.2021 10:05 Ответить
_Об этом никто не говорит, но именно кремлю было выгодно устроить эту атаку на США. Именно после того как дядюшка Сэм пошёл давать в рыло на Ближнем Востоке, цены на углеводороды пошли в рост как бешеные твари. И в бюджет рашистов, карманы людоедской верхушки потекли рекой сумасшедшие бабки. Так чекисты создавали свою "энергетическую сверхдержаву"...
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03.03.2021 10:08 Ответить
_Внутренним терроризмом?! И это говорит заведующий ФБР? Вообще-то это государственный переворот, попытку осуществить который предпринял враг США, агент противника, внедрённый на наивысший государственный пост.
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03.03.2021 10:03 Ответить
Це легітимний протест американських громадян на нечесні вибори.
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03.03.2021 11:18 Ответить
Zкий державний переворот,що ти пишеш,-це була кольорова революція гідності....
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03.03.2021 15:48 Ответить
Ога, а дії Антіфи і BLM на вулицях американських міст він як хоче назвати? Протестами?
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03.03.2021 11:17 Ответить
 
 