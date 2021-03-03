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Крим (12757) Чубаров (554) кримські татари (1969)

Кожен рік окупації Криму - втрати, які потрібно буде відновлювати десятиліттями, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кожен рік окупації Криму - втрати, які потрібно буде відновлювати десятиліттями, - Чубаров

Для кримських татар кожен рік окупації півострова Росією - втрати, які належить відновлювати протягом десятиліть.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на засіданні "круглого столу" в Херсонській ОДА, організованого з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо виходити з того, що наслідки (окупації. – Ред.) для Криму, його екології, історичних пам’яток, вони є дуже тяжкими… Ми будемо їх виправляти століттями", - сказав Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубаров про окупацію Криму: "Ті, хто за своїми повноваженнями мали захищати Україну, зі своїм завданням не впоралися"

За його словами, Україні дуже проблематично укріплюватися і розвиватися як незалежній країні, "коли ти тривало перебуваєш у стані війни". А для кримських татар кожен рік окупації – "це втрати, які потрібно буде виліковувати і відновлювати десятиліттями".

Глава Меджлісу зауважив, що в Україні не всі політики розуміють, що відбувається у Криму з точки зору наслідків для кримськотатарського народу, який після багатьох років депортації повернувся на півострів і облаштувався вже в умовах незалежної Української держави.

"І знову Москва прийшла на нашу землю. І тепер вони роблять усе те, що робили всі попередні роки, коли ми жили на своїй землі. Вони знову і знову нас витісняють", - констатував Чубаров.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
В ближайшие 20 лет можно про крым и не вспоминать!
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03.03.2021 11:41
+1
Татарве до аннексии Крыма надо было думать, а не "садиться на головы" нетатарскому населению полуострова с земельными претензиями, привилегиями коренного народа, Меджлисом и прочими наездами. Теперь пострадавшее от татар население Крыма многое прощает Путину за то, что он татарву "за рога и в стойло"© на общие основания поставил, а Меджлис к Аллаху отправил. И татарва в Крыму тут же присмирела - знает, что стоит только заикнуться на тему претензий - тут же: Сибирь+кайло+каменоломня.
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03.03.2021 11:50
+1
Стой-постой. У меня там дальняя родня - чистокровные украинцы, в конце 80-х унаследовали домовладение в глубинке Крыма. А наследодатели - их родня поближе - бездетная семья военного отставника, который за участок в Крыму четверть века "оттарабанил" на объекте в Сибирском Заполярье, и у которого насладиться жизнью военного пенсионера в Крыму долго не получилось: построился, чутка "обжился" и в ящик. Наследники спокойно пожили до развала Союза и начало независимости, а потом до них "добралась" татарва с территориальными претензиями на весь посёлок. А украинские власти заняли позицию, мол татары пострадавшие, их надо умиротворять. А людям-то от этого не легче - более десятка лет спали вполглаза, принюхиваясь (не горят ли?) да прислушиваясь (не лезут ли?). А на фоне татарских акций появлялись приветливые и подтянутые молодые люди в строгих костюмах при галстуках, которые ненавязчиво предлагали, мол, получите паспорта РФ и мы сумеем вас защитить. И многие получали. И это ещё с 2005-го года! А всяким СБУ не до того было - надо ж оставшуюся землицу дерибанить, особенно ЮБК, особенно-приособенно Ялта и Алушта. А теперь, во всяком случае, вышеупомянутая родня, о возврате в незалежную и слышать не желает.
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03.03.2021 13:29
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Крым будет загаженой невосстановимой солончаковой пустыней! После москалей так всегда.
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03.03.2021 11:22 Відповісти
В ближайшие 20 лет можно про крым и не вспоминать!
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03.03.2021 11:41 Відповісти
Татарве до аннексии Крыма надо было думать, а не "садиться на головы" нетатарскому населению полуострова с земельными претензиями, привилегиями коренного народа, Меджлисом и прочими наездами. Теперь пострадавшее от татар население Крыма многое прощает Путину за то, что он татарву "за рога и в стойло"© на общие основания поставил, а Меджлис к Аллаху отправил. И татарва в Крыму тут же присмирела - знает, что стоит только заикнуться на тему претензий - тут же: Сибирь+кайло+каменоломня.
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03.03.2021 11:50 Відповісти
Надо говорить правильно, не "нетатарское население" а зайды, убийцы и оккупанты неизвестного происхождения
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03.03.2021 12:28 Відповісти
Стой-постой. У меня там дальняя родня - чистокровные украинцы, в конце 80-х унаследовали домовладение в глубинке Крыма. А наследодатели - их родня поближе - бездетная семья военного отставника, который за участок в Крыму четверть века "оттарабанил" на объекте в Сибирском Заполярье, и у которого насладиться жизнью военного пенсионера в Крыму долго не получилось: построился, чутка "обжился" и в ящик. Наследники спокойно пожили до развала Союза и начало независимости, а потом до них "добралась" татарва с территориальными претензиями на весь посёлок. А украинские власти заняли позицию, мол татары пострадавшие, их надо умиротворять. А людям-то от этого не легче - более десятка лет спали вполглаза, принюхиваясь (не горят ли?) да прислушиваясь (не лезут ли?). А на фоне татарских акций появлялись приветливые и подтянутые молодые люди в строгих костюмах при галстуках, которые ненавязчиво предлагали, мол, получите паспорта РФ и мы сумеем вас защитить. И многие получали. И это ещё с 2005-го года! А всяким СБУ не до того было - надо ж оставшуюся землицу дерибанить, особенно ЮБК, особенно-приособенно Ялта и Алушта. А теперь, во всяком случае, вышеупомянутая родня, о возврате в незалежную и слышать не желает.
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03.03.2021 13:29 Відповісти
Речь не о сейчас, Крым оккупировала московская орда давно, убивши тысячи коренных крымчан, заливши кровью весь Крым. А когда начались в Крыму проблемы, насильно впарили Крым Украине. Типа Крым ваш - решайте проблемы. И много тупых хохлов, последыши которых стали избирателями Зеленского, поперли батрачить на так званных "отставников, наслаждающихся жизнью в Крыму".
Лично мне Крым пох, тем более населен кровожадными врагами украинцев. Но решать крымский вопрос надо было цивилизованно, а не методами татаро-московской орды.
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03.03.2021 14:09 Відповісти
Крым должен стать загаженной солончаковой пустыней!
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03.03.2021 14:11 Відповісти
Крым должен стать загаженной солончаковой пустыней!
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03.03.2021 15:04 Відповісти
И станет. Если только Путин через своего MEGA-VIP-резидента Медведчука не "замутит" в Украине "Тарифный Майдан" и под это дело в момент максимального ослабления государственной управляемости не хапнет Херсонскую область с Северо-Крымским каналом, назвав эту акцию, например, "восстановлением Таврической губернии", которая во времена Российской империи как раз таки и состояла из Крыма и современной Херсонской области. На Цензоре недавно была тема, что по данным ГУР Украины РФ готовит войсковую операцию против Незалежної. Ранее Путин заявлял, что Крым - это бесспорно Украина. А на деле-то как обернулось? Сейчас Путин заявляет, что проблему воды для Крыма будут решать опреснительные станции. А на деле строительство станций ещё и не начинали. Но вода в больших количествах понадобится уже через пару месяцев. Иначе - катастрофическая засуха - а это не шуточки.
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03.03.2021 15:47 Відповісти
Орда действительно была, только не Московская. Московским было войско. А как наименовалась правящая династия крымско-татарских ханов Гиреев, которых разгромило Московское войско? На всякий случай - Чингизиды, т.е. прямые потомки Чингисхана. Это у нас государство крымских татар именовалось "Крымское ханство", а у них - "Улуг Орда ве Дешт-и Кипчак". Так что крымские татары - прямые потомки монголо-татар, оставшиеся со времён ихнего нашествия, но не первые в Крыму. До татар в Крыму тоже были люди, но другие, например, греки в том числе. Ну что поделаешь, если во времена нашествия монголо-татары настолько рулили на территории современной Украины, что даже Данило Галицкий (кстати титуловавший себя "король руський"[укр.]) ездил в Орду (в какую именно - не знаю, может в Золотую Орду, а может и в Крымскую) к Хану за "ярлыком", где признал себя "татарским подручным холопом". Так может и Галичину, не говоря об остальной Украине, татарам отавизовать. Было время, называлось - "Татарщина", да, слава Богу, кончилось, в Крыму - тоже.
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03.03.2021 15:06 Відповісти
Не в образу буде сказано Чубарову. Зараз можна говорити що завгодно.А на мою думку керівництво Меджилісу не оцінило, чи не могло оцінити ситуацію 26 лютого 2014 р . В Сиферополі вони вивели в 2 рази більше людей, ніж московити. А залишити кілька сотень людей біля адмінбудинків слабо було! Нічого не маю проти кримчаків, та питань до керівництва Меджилісу є багато. Головне: спротив на початку анексії показав би наміри московитів на весь світ. На склільки це допомоголо б невідомо, та засвітилабся для нащадків хоча б спроба опору.
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03.03.2021 13:06 Відповісти
Кінчилося б це черговим вивозом кримских татар в Казахстан.
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03.03.2021 15:08 Відповісти
татарва сраная. вы в наглую дерибанили землю крыма при Украине. почему же сейчас не ведете партизанскую борьбу ???
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03.03.2021 14:43 Відповісти
 
 