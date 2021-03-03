Кожен рік окупації Криму - втрати, які потрібно буде відновлювати десятиліттями, - Чубаров

Для кримських татар кожен рік окупації півострова Росією - втрати, які належить відновлювати протягом десятиліть.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на засіданні "круглого столу" в Херсонській ОДА, організованого з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо виходити з того, що наслідки (окупації. – Ред.) для Криму, його екології, історичних пам’яток, вони є дуже тяжкими… Ми будемо їх виправляти століттями", - сказав Чубаров.

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За його словами, Україні дуже проблематично укріплюватися і розвиватися як незалежній країні, "коли ти тривало перебуваєш у стані війни". А для кримських татар кожен рік окупації – "це втрати, які потрібно буде виліковувати і відновлювати десятиліттями".

Глава Меджлісу зауважив, що в Україні не всі політики розуміють, що відбувається у Криму з точки зору наслідків для кримськотатарського народу, який після багатьох років депортації повернувся на півострів і облаштувався вже в умовах незалежної Української держави.

"І знову Москва прийшла на нашу землю. І тепер вони роблять усе те, що робили всі попередні роки, коли ми жили на своїй землі. Вони знову і знову нас витісняють", - констатував Чубаров.