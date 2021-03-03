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Новини Політика України
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НАБУ (3427) ВР (11736) Ситник (772) Кравчук Євгенія (362)

Немає сенсу проводити позачергове засідання щодо звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Немає сенсу проводити позачергове засідання щодо звільнення Ситника, -

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що не буде підтримувати проведення позачергового засідання щодо законопроекту про НАБУ, який передбачає звільнення його очільника Артема Ситника. За її словами, законопроєкт ще не розглянув комітет.

Про це вона розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я не бачила цих списків, не бачила скільки там підписів. Але питання НАБУ, наскільки я знаю, ще комітет не розглядав. Немає ще рішення комітету. Що виносити в зал – незрозуміло. Нехай воно йде уже своєю чергою, які і інші законі. Для чого це позачергове засідання? Не бачу сенсу взагалі, я не буду підписувати", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Верещук підтвердила, що в Раді збирають підписи за проведення позачергового засідання для звільнення Ситника

Автор: Анастасія Потіха
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Оказывается, в слугах народа есть слуги, но не народа. Нет смысла проводить внеочередное заседание по увольнению Сытника, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8709
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03.03.2021 11:29 Відповісти
Позвони Авакову. Он скажет - есть смысл или нет
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03.03.2021 11:33 Відповісти
-- Как я не люблю, -- заметил Остап, -- этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?(с)
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03.03.2021 11:46 Відповісти
WTFНемає сенсу проводити позачергове засідання щодо звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7254
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03.03.2021 12:20 Відповісти
Думаю в случае увольнения Сытника санкции сначала свалятся на членов комитета , а потом на всех депутатов ВР, проголосовавших за это решение. И они станунут невъездными не только в США, но и в ЕС..... А с другой стороны.... они успеют получить бонус от Бени.
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03.03.2021 12:54 Відповісти
 
 