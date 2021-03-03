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Немає сенсу проводити позачергове засідання щодо звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що не буде підтримувати проведення позачергового засідання щодо законопроекту про НАБУ, який передбачає звільнення його очільника Артема Ситника. За її словами, законопроєкт ще не розглянув комітет.
Про це вона розповіла в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я не бачила цих списків, не бачила скільки там підписів. Але питання НАБУ, наскільки я знаю, ще комітет не розглядав. Немає ще рішення комітету. Що виносити в зал – незрозуміло. Нехай воно йде уже своєю чергою, які і інші законі. Для чого це позачергове засідання? Не бачу сенсу взагалі, я не буду підписувати", - сказала Кравчук.
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Ёши Ёкомуро
показати весь коментар03.03.2021 11:29 Відповісти Мені подобається 1
jklpqrs
показати весь коментар03.03.2021 11:33 Відповісти Мені подобається 0
Ptyburdukov
показати весь коментар03.03.2021 11:46 Відповісти Мені подобається 1
растуди
показати весь коментар03.03.2021 12:20 Відповісти Мені подобається 0
Vladimir Soukhov
показати весь коментар03.03.2021 12:54 Відповісти Мені подобається 1
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