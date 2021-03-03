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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) ВР (28734) Сытник (953) Кравчук Евгения (362)

Нет смысла проводить внеочередное заседание по увольнению Сытника, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нет смысла проводить внеочередное заседание по увольнению Сытника, -

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что не будет поддерживать проведение внеочередного заседания по законопроекту о НАБУ, который предусматривает увольнение его руководителя Артема Сытника. По ее словам, законопроект еще не рассмотрел комитет.

Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не видела этих списков, не видела сколько там подписей (за проведение внеочередного заседания. - Ред.). Но вопрос НАБУ, насколько я знаю, еще комитет не рассматривал. Нет еще решения комитета. Что выносить в зал - непонятно. Пусть оно идет уже в свою очередь, как и другие законы. Для чего это внеочередное заседание? Не вижу смысла вообще, я не буду подписывать", - сказала Кравчук.

Ранее сообщалось, что в Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания для увольнения Сытника.

Также читайте: Законопроект об ответственности за коллаборационизм очень сложный, через месяц не попадет в зал ВР на рассмотрение, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Оказывается, в слугах народа есть слуги, но не народа. Нет смысла проводить внеочередное заседание по увольнению Сытника, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8709
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03.03.2021 11:29 Ответить
Позвони Авакову. Он скажет - есть смысл или нет
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03.03.2021 11:33 Ответить
-- Как я не люблю, -- заметил Остап, -- этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?(с)
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03.03.2021 11:46 Ответить
WTFНемає сенсу проводити позачергове засідання щодо звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7254
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03.03.2021 12:20 Ответить
Думаю в случае увольнения Сытника санкции сначала свалятся на членов комитета , а потом на всех депутатов ВР, проголосовавших за это решение. И они станунут невъездными не только в США, но и в ЕС..... А с другой стороны.... они успеют получить бонус от Бени.
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03.03.2021 12:54 Ответить
 
 