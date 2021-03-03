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Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Колишню главу австрійської дипломатії Карін Кнайсль висунуто до складу ради директорів "Роснафти".
Кандидатура Кнайсль вказана в розпорядженні уряду РФ у складі кандидатів до ради директорів "Роснафти", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Нагадуємо, у 2018 році російський президент Путін побував на весіллі Кнайсль в Австрії.
Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ в уряді Себастьяна Курца з грудня 2017 за квотою ультраправої Австрійської партії свободи. Вона покинула міністерство в результаті відставки першого уряду Курца, що сталася через скандал із підкупом Партії свободи.
Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today.
Топ коментарі
+25 irenka ko
показати весь коментар03.03.2021 22:31
+19 Maksim Perepelitca
показати весь коментар03.03.2021 23:31
+17 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар03.03.2021 22:27
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Будь ласка, зачекайте...
Урок преподал путин им.
Тетка при должности. Хотя сколько той Роснефти жить осталось...
"В правление "Роснефти" попадают через постель с Путиным"..
- Звичайні повії продають тіло, а політичні - ще й совість...
Хану понравилась лаки лаки тум ....
А Європа - з вурдалаком, з вурдалаком...
Pol Norman@PolNorman1 11 ч
Жена и дочь киллера ФСБ Вадима Красикова, обвиняемого в теракте в Берлине против Зелимхана Хангошвили, вылетели под фальшивыми именами из Германии в Москву, а затем в Крым, во время полета в Крым их сопровождал сотрудник ФСБ, сообщил Der Spiegel
Та цiй паскуднiй лярвi навiть без грiму можна знiматись у фiльмах жахiв.
А можливо ******* танцював з нею щоб усiх налякати