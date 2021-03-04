Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав, - Шмигаль

Глава уряду України Денис Шмигаль розповів, що надлишки вакцин від COVID-19 будуть направляти на вакцинацію груп наступної хвилі.

Про це глава уряду розповів в інтерв'ю "Фокусу", передає Цензор.НЕТ.

"Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав - поки виробники вакцин торгують тільки з урядами. Але цього варто очікувати, і ми думаємо про це. Україна в I-II кварталі розраховує отримати кілька мільйонів доз", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, з огляду на обмежені терміни придатності вакцин, можуть виникати надлишки.

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"В першу чергу ми будемо направляти їх на вакцинацію груп наступної хвилі. Але якщо і після цього виникнуть надлишки, то подумаємо, як розподілити: кому з молодих, здорових людей дістанеться вакцина, адже багато хто захоче зробити щеплення позачергово, щоб отримати паспорт вакцинації і подорожувати", - підкреслив глава уряду.