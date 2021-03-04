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Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав, - Шмигаль

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Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав, - Шмигаль

Глава уряду України Денис Шмигаль розповів, що надлишки вакцин від COVID-19 будуть направляти на вакцинацію груп наступної хвилі.

Про це глава уряду розповів в інтерв'ю "Фокусу", передає Цензор.НЕТ.

"Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав - поки виробники вакцин торгують тільки з урядами. Але цього варто очікувати, і ми думаємо про це. Україна в I-II кварталі розраховує отримати кілька мільйонів доз", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, з огляду на обмежені терміни придатності вакцин, можуть виникати надлишки.

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"В першу чергу ми будемо направляти їх на вакцинацію груп наступної хвилі. Але якщо і після цього виникнуть надлишки, то подумаємо, як розподілити: кому з молодих, здорових людей дістанеться вакцина, адже багато хто захоче зробити щеплення позачергово, щоб отримати паспорт вакцинації і подорожувати", - підкреслив глава уряду.

Автор: Анастасія Потіха
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В Україні все одно нема бажаючих вакцинуватись,то поспішати не треба.
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04.03.2021 10:10 Відповісти
а чому? вакцина від зє сцикуна таки гімно ? Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7784
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04.03.2021 10:19 Відповісти
А шо Рошен почала виготовляти "СпутникV"?
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04.03.2021 11:05 Відповісти
При таких темпах вакцинації - Не всє cмогут дожить до вакцинациі ,, вернєє - дожить cмогут нє только лішь все . Мало кто cможет дожить ..
Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 802.
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04.03.2021 10:11 Відповісти
Да, будут излишки, если такими темпами вакцинировать, многие пенсионеры не доживут.А правительству даже на руку - уменьшаться платежи по пенсиям. Чувствую что *** персоны будут привыты вместе с медработниками и пенсионерами под видом рекламы. Особенно когда получат Pfizer.
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04.03.2021 10:22 Відповісти
******!
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04.03.2021 10:38 Відповісти
правду сказал.
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04.03.2021 10:46 Відповісти
Шмыгаль как обычно мелит *уйню! О каком паспорте вакцинации и путешествиях он говорит? Для начала нужно что б CoviShield признали в ЕС, а этого не будет никогда! И с таким паспортом можно будет только по Украине ездить!
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04.03.2021 10:58 Відповісти
Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 881 ковід-"комерсанти"...
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04.03.2021 14:58 Відповісти
 
 