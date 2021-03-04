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Новини Київські новини
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КМДА (1463) Київ (13851) реконструкція (79)

У КМДА розпочали розробку проєкту комплексної реконструкції застарілого житла в Києві

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У КМДА розпочали розробку проєкту комплексної реконструкції застарілого житла в Києві

Розпочато розробку проєкту Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в Києві - з дослідно-аналітичних заходів і визначення меж територій для реновації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це заявив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп під час робочої наради за участю розробниці - директорки "Інституту урбаністики" Алли Плешкановської.

"Перші два етапи проекту вже готові. В них ми визначили основні кроки, необхідні для початку реалізації Програми реконструкції застарілого житла. Фактично це підґрунтя для пілотних проєктів у цьому напрямку", – повідомив він.

За словами Непопа, першим етапом проведено дослідно-аналітичну роботу. Зокрема, аналіз нормативної бази для реалізації Програми та міжнародного досвіду, вибір оптимальних механізмів фінансування реконструкції та реалізації подібних інвестиційних проєктів. Окрему увагу приділили також правам та обов’язкам мешканців житла, що підлягатиме реконструкції, та врегулюванню питань оформлення прав власності на нього.

"На наступному етапі ми плануємо інвентаризацію застарілого житла. Це дозволить чітко визначити межі територій комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду відповідно до містобудівної документації, чинної та проєктної", – розповів Непоп.

Наступними кроками створення Програми стане характеристика кварталів у визначених межах, планування черговості втілення проєктів та затвердження способів здійснення реконструкції. Після цього проєкт Програми винесуть на розгляд Київської міської ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж найближчих 6-12 місяців у двох районах Києва проводитимуть реконструкцію каналізаційної мережі, рух автотранспорту обмежать, - КМДА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Особое внимание уделили также правам и обязанностям жителей жилья, подлежащая реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на негоИсточник: https://censor.net/ru/n3251384

Меня эта фраза насторожила.
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04.03.2021 11:58
+1
к хрущевкам по 9 этажей сверху достроят ? )))
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04.03.2021 11:15
+1
не трож склепы со стенами в метр и бетонными перегородками наддверями и стенами из селикатки и штукатуркой в 2 пальца там какие то нано рабы строили это на интузиазме......
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04.03.2021 11:30
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Предоставлять жилье с коэффициентом 1.5...Сносить 4-5 этажки и на их месте правильно спланированно строить современные комплексы с детсадиками, школами, дорожными развязками...
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04.03.2021 11:07 Відповісти
В цілому - правильно. Але з коефіцієнтом 1.5 з 4-5 поверхівок на Хрещатику будуть виселяти на Борщагу чи Троєщину. А до 4-5 поверхівок в непристижних районах типу Лісової - черга дійде не скоро і переселяти будуть з коефіцієнтом 1.5 у Вишневе.
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04.03.2021 11:30 Відповісти
в том же микрорайоне (дополнение0.
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04.03.2021 11:44 Відповісти
В тому ж мікрорайоні з 99% ймовірністю не вийде, навіть якби і захотіли. В усякому разі, для мешканців перших будинків. Бо швидше за все ще не буде куди селити. Всі старі райони з 4-5 поверхівками забудувані як тільки можна. Якби ще було місце, вони би не бралися за цей проект, а просто продовжували будувати - це вигідніше ніж паритися - зносити, давати компенсацію і т.п.
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04.03.2021 13:03 Відповісти
Особое внимание уделили также правам и обязанностям жителей жилья, подлежащая реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на негоИсточник: https://censor.net/ru/n3251384

Меня эта фраза насторожила.
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04.03.2021 11:58 Відповісти
100%
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04.03.2021 13:03 Відповісти
А деньги?
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04.03.2021 11:11 Відповісти
По тексту - много написано, прямо титаническая работа, а закончится, в лучшем случае, покраской стен в зеленый цвет и установкой пластиковых стеклопакетов и бездомными людьми - ведь при отсутствии судебной системы - любая бумага на жилье - лишь бумага....
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04.03.2021 11:12 Відповісти
Ты не все переписал с методички, будь внимателен
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04.03.2021 11:16 Відповісти
Короче, пока программа станет на голосование, столько бабла можно списать на инвентаризацию, проектирование и т.д.... А по итогу окажется что ни бабла ни проектов нет, чистый зеро.
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04.03.2021 11:15 Відповісти
к хрущевкам по 9 этажей сверху достроят ? )))
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04.03.2021 11:15 Відповісти
не трож склепы со стенами в метр и бетонными перегородками наддверями и стенами из селикатки и штукатуркой в 2 пальца там какие то нано рабы строили это на интузиазме......
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04.03.2021 11:30 Відповісти
я живу в таком, это сталинка. а хрущевка - это конструктор из панелей, как бы щас сказали - "смарт"
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04.03.2021 11:52 Відповісти
есть кирпичные разных годов...а есть панельные поздние
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04.03.2021 12:53 Відповісти
В который раз списывается все с Раши... Там уже лет 10 как идет реновация - старые кварталы сносят, на их месте строят новые, жильцов принудительно расселяют.
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04.03.2021 11:40 Відповісти
всю київську владу, яка вже 20-й рік уособлює організоване злочинне угруповання треба ув'язнити на довічно з повною конфіскацією майна
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04.03.2021 11:46 Відповісти
Проект не предусматривает реконструкцию дорог с развязками, школ и дошкольных учреждений, настроить муравейников без паркингов и дороже продать.
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04.03.2021 12:01 Відповісти
Киевлян будут выселять из города
И конечно сначала возьмутся за центр, а не за убитые панельки и хрущовки на борщаговке и троещине)
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04.03.2021 14:21 Відповісти
я вот этот домик на проспекте Победы в Киеве видел так покосившимся ещё сорок пять лет назад. Вот за него я спокоен.
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04.03.2021 19:32 Відповісти
 
 