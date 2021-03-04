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Законопроєкт про обіг зброї необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Законопроєкт про обіг зброї необхідно направити на доопрацювання, -

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що наявна редакція законопроєкту про обіг зброї не знайде підтримки при розгляді в залі засідань Верховної Ради і буде відправлена на доопрацювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, він не набере 226 голосів. Принаймні я не буду голосувати за таку редакцію законопроєкту, яка фактично легалізує "короткоствол", нехай навіть для домашнього зберігання. Але там дуже багато питань щодо того, як це можна обійти", - сказала Кравчук.

Парламентарійка додала, що після розгляду в залі засідань у четвер депутати, швидше за все, відправлять законопроєкт на доопрацювання.

Читайте: Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Вже давно пора відправити на доопрацювання цей дебільний парламент. Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 27
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04.03.2021 12:07
+7
необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук!

Збіговисько недороблених........
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04.03.2021 12:23
+6
Ці мерзотники які з 1991 року знищили 15 млн. людей (це в розумінні смертність і міграція з України від злиднів) виявляється бояться короткостволів. А Ви не боїтесь, що тут буде 18 млн жителів і нікому буде захищати Україну, яку розшматують і відберуть вже ваші маєтності та ж ненаситна орда? Ви нардепи навіть боїтесь провести перепис населення, щоб результати не переплюнули жертв Голодомору. Скоро ось Путін попре і хто піде захищати Вас і ваші статки, коли ви весь час дулю тримаєте в кишені, а народ за тупорилих рабів? Якщо будуть неправомірно використовуати зброю то садіть і конфісковуйте цих неадекватів, вже є прецендент стрільба в Дніпрі яку мусорня визнала чомусь ************.
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04.03.2021 12:38
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Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 619
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04.03.2021 12:07 Відповісти
Вже давно пора відправити на доопрацювання цей дебільний парламент. Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 27
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04.03.2021 12:07 Відповісти
необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук!

Збіговисько недороблених........
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04.03.2021 12:23 Відповісти
Ці мерзотники які з 1991 року знищили 15 млн. людей (це в розумінні смертність і міграція з України від злиднів) виявляється бояться короткостволів. А Ви не боїтесь, що тут буде 18 млн жителів і нікому буде захищати Україну, яку розшматують і відберуть вже ваші маєтності та ж ненаситна орда? Ви нардепи навіть боїтесь провести перепис населення, щоб результати не переплюнули жертв Голодомору. Скоро ось Путін попре і хто піде захищати Вас і ваші статки, коли ви весь час дулю тримаєте в кишені, а народ за тупорилих рабів? Якщо будуть неправомірно використовуати зброю то садіть і конфісковуйте цих неадекватів, вже є прецендент стрільба в Дніпрі яку мусорня визнала чомусь ************.
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04.03.2021 12:38 Відповісти
Поянтно, мразям не хочется делится своей привилегией.
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04.03.2021 12:59 Відповісти
Ну да... если бухой судья, прокурор, депутат будет размахивать на улице оружием и палить в людей, да вдруг нарвется. Хозяевам жизни оно надо?
Шо, курвы, ссыкотно? Правильно, уссывайтесь со страху. Заслужили.
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04.03.2021 13:16 Відповісти
чим тоді пан буде відрізнятися від хама?
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04.03.2021 14:14 Відповісти
У хамові буде одна зайва дірка, зроблена паном, а в панові безліч дірок, зроблених всіма хамами, яким накипіло.
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04.03.2021 14:16 Відповісти
Законопроєкт про обіг зброї необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9738
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04.03.2021 13:16 Відповісти
Ну, фівця старждає хоплофобією. Могла сказати, як свого часу Порошенко: Не при моїй каденції.
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04.03.2021 14:13 Відповісти
понятно, если начнут, например, просто грохать посреди улицы донецких - ТАКОГО ДОПУСТИТЬ НЕ МОГУ!!!
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04.03.2021 15:04 Відповісти
"Молдавия
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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04.03.2021 15:06 Відповісти
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
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04.03.2021 15:07 Відповісти
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
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04.03.2021 15:08 Відповісти
а вот Вы, к примеру, нажмете на курок , в ответственный момент? обладать оружием не значит его применение... дай бог не встретится на Вашем пути ублюдок, когда выбора нет...
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04.03.2021 15:12 Відповісти
Обосрались депутатики?
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04.03.2021 18:12 Відповісти
 
 