Законопроєкт про обіг зброї необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук
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Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що наявна редакція законопроєкту про обіг зброї не знайде підтримки при розгляді в залі засідань Верховної Ради і буде відправлена на доопрацювання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Очевидно, він не набере 226 голосів. Принаймні я не буду голосувати за таку редакцію законопроєкту, яка фактично легалізує "короткоствол", нехай навіть для домашнього зберігання. Але там дуже багато питань щодо того, як це можна обійти", - сказала Кравчук.
Парламентарійка додала, що після розгляду в залі засідань у четвер депутати, швидше за все, відправлять законопроєкт на доопрацювання.
Топ коментарі
+10 Виктор Пользователь
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+7 йОСИП
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+6 Ozirius Shewu
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Збіговисько недороблених........
Шо, курвы, ссыкотно? Правильно, уссывайтесь со страху. Заслужили.
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."