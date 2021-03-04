Весняний призов: у ЗСУ розповіли, де служитимуть строковики і скільки передбачено грошей на одного призовника

Терміни проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2021-му - квітень-червень і жовтень-грудень 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в пресцентрі АрміяInform заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління організації комплектування рядового та сержантського складу Головного управління персоналу J1 ГШ ЗСУ полковник Володимир Єременко.

За його словами, обсяг витрат, передбачених для проведення призову на строкову військову службу (на одного призовника) - 5244 грн

"Навесні планують призвати на строкову військову службу понад 14 тисяч юнаків, з них для ЗСУ – 6500, НГУ – 4646, ДПСУ – 2500, ДССТУ – 600. Обсяги видатків, передбачених для проведення призову на строкову військову службу (на 1 призовника. – Ред.) – 5 244 грн. З них 4 540 – для виплати грошової допомоги громадянам України, яких призивають на строкову військову службу", - зазначив Єременко.

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Він підкреслив, що строковики служитимуть у всіх військових частинах, їх не залучатимуть до виконання завдань у районі проведення ООС. Вони будуть виконувати допоміжні функції в пунктах постійної дислокації, будуть нести службу для забезпечення життєдіяльності військової частини.