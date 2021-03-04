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Весняний призов: у ЗСУ розповіли, де служитимуть строковики і скільки передбачено грошей на одного призовника

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Весняний призов: у ЗСУ розповіли, де служитимуть строковики і скільки передбачено грошей на одного призовника

Терміни проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2021-му - квітень-червень і жовтень-грудень 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в пресцентрі АрміяInform заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління організації комплектування рядового та сержантського складу Головного управління персоналу J1 ГШ ЗСУ полковник Володимир Єременко.

За його словами, обсяг витрат, передбачених для проведення призову на строкову військову службу (на одного призовника) - 5244 грн

"Навесні планують призвати на строкову військову службу понад 14 тисяч юнаків, з них для ЗСУ – 6500, НГУ – 4646, ДПСУ – 2500, ДССТУ – 600. Обсяги видатків, передбачених для проведення призову на строкову військову службу (на 1 призовника. – Ред.) – 5 244 грн. З них 4 540 – для виплати грошової допомоги громадянам України, яких призивають на строкову військову службу", - зазначив Єременко.

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Він підкреслив, що строковики служитимуть у всіх військових частинах, їх не залучатимуть до виконання завдань у районі проведення ООС. Вони будуть виконувати допоміжні функції в пунктах постійної дислокації, будуть нести службу для забезпечення життєдіяльності військової частини.

Автор: Анастасія Потіха
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Да не деньги нужно считать, а повестки. Нужно не менее четырех. А если верить в справедливость от Зеленского, приготовить каждому солдату президентское ложе. Солдат ведь тоже президент, верно?
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04.03.2021 12:43 Відповісти
неужели подогнали законодательство под ТЦК? Ведь уже нет военкоматов, их переименовали, а всё законодательство заточено под РВК, получается ни сельсовет, ни горсовет, да вообще никто ничего не должен этим территориальным центрам комплектования так как они должны и несут ответственность за работу с РВК. У ТЦК нет даже полномочий составить протокол о неявке и нарушения учёта так как в админкодексе нет статей с упоминанием ТЦК. Ждём призыва и улыбаемся
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04.03.2021 12:50 Відповісти
дерьмо собачье
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04.03.2021 13:30 Відповісти
 
 