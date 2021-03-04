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Росія не окупувала б Крим, якби Україна була в НАТО, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія не окупувала б Крим, якби Україна була в НАТО, - Столтенберг

Російська Федерація не окупувала б Крим, якби Україна станом на 2014 рік була країною-учасницею НАТО. Оскільки інші учасники військового альянсу заступилися б за неї.

Про це на виступі в Коледжі Європи в Брюгге заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, він відповів на запитання, чи могла Росія окупувати Крим, якби Україна вже була в НАТО.

"Моя коротка відповідь - цього б не сталося, тому що мета існування НАТО - захищати кожного союзника", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що в НАТО діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують одного з союзників.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
В 2010-м параша уничтожила всё руководство Польши- страны НАТО. В ответ вместо уничтожения всего руководства параши силами НАТО- импотентная озабоченность. Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7071
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04.03.2021 13:57
+20
фрау Ангела сказала НЕТ Грузии и Украине в Бухаресте 2005год а уже в 2008 грузины напали на себя сами дальше сами знаете
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04.03.2021 14:05
+19
уже писал - повторю - выделаю два гектара земли - безвозмездно(бесплатно) - для базы НАТО - присоединяйтесь)))
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04.03.2021 14:01
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Я помню как ещё в школьные годы говорил, что зря Украина раздала весь ядерный арсенал. Нужно было хотя бы чуть-чуть оставить для себя. Говорил, что в будущем нам можете это аукнуться... На мои высказывания одни реагировали с недоумением, а другие хихикали.
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05.03.2021 01:38 Відповісти
Ну так, це ж очевидно. Тому роіся напевно ще з 90-х почала всіляко вставляти палки в шестерні механізму вступу України до НАТО та ЄС.
Після Євромайдану, коли шанси на це діло у нас сильно зросли, Ху*ло зі своїми імперськими амбіціями зрозуміло, що у разі вступу в дані організації, його сфері впливу в Україні наступить повний крах. А що було далі - всім прекрасно відомо.
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05.03.2021 01:33 Відповісти
А Украины нет и не будет в НАТО (во всяком случае - в обозримом будущем) потому, что в Североатлантический альянс не принимают в хлам проворовавшиеся так называемые "государства", докатившиеся до демографической дезинтеграции, территориальной фрагментации, полной внешнеэкономической зависимости и прочего позорного гавнища.
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05.03.2021 12:45 Відповісти
В своё время страны-лидеры того же самого НАТО (США, Великобритания) совместно с Россией, как глупую козу за пучок соломы, "развели" Украину на третий в мире по мощности ядерный арсенал не под договорные обязательства, а под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, который никого и ни к чему не обязывает, а годится только на то, чтобы им подтереть обосраную жопу.
Теперь, тихонько посмеиваясь себе под нос над обманутыми дурнями и не думая ни о каких последствиях, можно сколько угодно долго разглагольствовать с сослагательными наклонениями ("если бы" да "кабы"), которых, вообще-то, "история не терпит"©
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05.03.2021 13:05 Відповісти
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