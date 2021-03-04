Росія не окупувала б Крим, якби Україна була в НАТО, - Столтенберг
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Російська Федерація не окупувала б Крим, якби Україна станом на 2014 рік була країною-учасницею НАТО. Оскільки інші учасники військового альянсу заступилися б за неї.
Про це на виступі в Коледжі Європи в Брюгге заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, він відповів на запитання, чи могла Росія окупувати Крим, якби Україна вже була в НАТО.
"Моя коротка відповідь - цього б не сталося, тому що мета існування НАТО - захищати кожного союзника", - зазначив Столтенберг.
Він додав, що в НАТО діє правило "один за всіх і всі за одного", якщо атакують одного з союзників.
Топ коментарі
+33 Zelya Vsyo
показати весь коментар04.03.2021 13:57
+20 Анна Федонюк 75394ec3
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+19 Чинганчгук
показати весь коментар04.03.2021 14:01
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Після Євромайдану, коли шанси на це діло у нас сильно зросли, Ху*ло зі своїми імперськими амбіціями зрозуміло, що у разі вступу в дані організації, його сфері впливу в Україні наступить повний крах. А що було далі - всім прекрасно відомо.
Теперь, тихонько посмеиваясь себе под нос над обманутыми дурнями и не думая ни о каких последствиях, можно сколько угодно долго разглагольствовать с сослагательными наклонениями ("если бы" да "кабы"), которых, вообще-то, "история не терпит"©