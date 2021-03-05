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Зеленський (17537) трудова книжка (17)

Зеленський підписав закон про впровадження електронних трудових книжок

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Зеленський підписав закон про впровадження електронних трудових книжок

Президент Володимир Зеленський підписав Закон про облік трудової діяльності працівника в електронній формі, який Верховна Рада ухвалила 5 лютого 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо. Також на законодавчому рівні врегульовується питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

"Таким чином удосконалюється та реформується система обліку трудової діяльності працівників, що передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок", - сказано в повідомленні.

Законом передбачений п’ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Впродовж цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із вказаного реєстру.

Також документом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію.

"Такі зміни дадуть змогу зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу, спростять доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності.

Також це спростить врахування даних стосовно освіти, кваліфікації, яку має населення, що працює, та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, що існують на ринку праці, та планування підготовки чи перепідготовки фахівців за актуальними напрямками. Також усуваються можливі ризики й негативні наслідки втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа", - говориться в повідомленні.

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Топ коментарі
+9
Я не зрозумів. Це те саме, що і по визнання українських водійських прав у одній арабській країні? Пенсійний фонд чудово веде облік трудового стажу на основі внесків у фонд страхування. Трудові книжки для визначення стажу потрібні лише до 2003 року. Це теж імітація роботи?
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04.03.2021 19:20
+7
Тобто ти стверджкєг, що Зєлєнскій продовжує курс сиаочодого? 😲 Опа-на! Тепер я розумію, чому він добудову дороги, які почав Петро, і все інше, що тй не закінчив. Але у мене тоді логісючне питання: Нафігаааа!!!?? Нафіга було міняти президента? 😊
І так, я зрозумів, тут теж Порошенко зеленим свиню підсунув. До вас, зебілів ніяк не дійде, що бздур залишається бздуром, хто б його не робив - Порошенко, чи Зєлєнскій. Різниця лише в тому, що у Порошенка за 5 років цих бздурів на порядок менше, нвюіж у Зєлєнского за два.
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04.03.2021 19:35
+6
Селянин, що все життя не розгибав спини і годував місто яйцями і молоком не має і дня трудового стажу. Якась мерзота суддівська, що окрім відкатів за брехливі вироки нічого в житті не знає, збудувала собі статки арабського шейха буде отримувати ще й небачену пенсію???
Зєлю геть. Дострокові.
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04.03.2021 19:27
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Я не зрозумів. Це те саме, що і по визнання українських водійських прав у одній арабській країні? Пенсійний фонд чудово веде облік трудового стажу на основі внесків у фонд страхування. Трудові книжки для визначення стажу потрібні лише до 2003 року. Це теж імітація роботи?
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04.03.2021 19:20 Відповісти
А якщо я тобі нагадаю, що курс на електронні трудові книжки Україна взяла офіційно ще при свиночолому гетьмані, то зрада перестане бути зрадою та стане перемогою чи як?
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04.03.2021 19:29 Відповісти
Тобто ти стверджкєг, що Зєлєнскій продовжує курс сиаочодого? 😲 Опа-на! Тепер я розумію, чому він добудову дороги, які почав Петро, і все інше, що тй не закінчив. Але у мене тоді логісючне питання: Нафігаааа!!!?? Нафіга було міняти президента? 😊
І так, я зрозумів, тут теж Порошенко зеленим свиню підсунув. До вас, зебілів ніяк не дійде, що бздур залишається бздуром, хто б його не робив - Порошенко, чи Зєлєнскій. Різниця лише в тому, що у Порошенка за 5 років цих бздурів на порядок менше, нвюіж у Зєлєнского за два.
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04.03.2021 19:35 Відповісти
Мушу писати тут, бо забанили твій пук. Смердів дуже. Моя мета - не Петро на троні, а патріот у президентську кріслі. Якщо патріотом буде Петро, то чудово, якщо Микола,то теж чудово, навіть Василь, чи Впсилина. А ось для вас, зеботів важливо, щоб був той, хто вам платить, або його протеже. І пофвг, що гроші кацапські.
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04.03.2021 20:02 Відповісти
Кому ти ото чешеш? Ти ж щодня тут вилизуєш до блиску ікону святого Петра.
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04.03.2021 20:04 Відповісти
А как учитывать советский стаж?
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04.03.2021 19:53 Відповісти
А Фьодоров про це нічого не пише. 😊 Тому старі добрі совєцькі книжки ще років 30 будуть актуальні.
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04.03.2021 19:56 Відповісти
Осталось только найти где трудиться, вроде в Польше они другие.
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04.03.2021 19:21 Відповісти
Всі книжки спалити - зеленій владі не потрібно будет пенсію Вам платити бо всі реєстри диряві, всі дані покрадуть.
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04.03.2021 19:22 Відповісти
Селянин, що все життя не розгибав спини і годував місто яйцями і молоком не має і дня трудового стажу. Якась мерзота суддівська, що окрім відкатів за брехливі вироки нічого в житті не знає, збудувала собі статки арабського шейха буде отримувати ще й небачену пенсію???
Зєлю геть. Дострокові.
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04.03.2021 19:27 Відповісти
https://lenta.ua/putin-obyavilЛюдмила. Конотоп (Кузьки) [email protected] Люди, давайте обьеденятся!
Везде т о т а л ь н а я ложь!
Одним копейки дали, …а у других всё отобрали! Я сколько жить буду, писать об
этом буду!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню ЗЕжмотили-пусть берет на венок родителям... Какая соц. помощь.? Вы о чём, вы !от лжи уже позеленели

Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет. Не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно. Есть дальний родич в США, бывает поможет и никак не верит в происходящее...
Я не имею никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим.Стаж 28 лет-5 лет не признают что бы оставить без пенсии… Ни помощи ни х.ра тупо нет - отказ во всём, просто за борт! Уже год издеваются с момента обращения за пенсией.

Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Вы власть, мне отказали во всем, просто в существовании…, после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме проклятий к вам у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.Проклинаю вас твари...-internet-ugrozoy-dlya-rossii-89203/
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04.03.2021 19:28 Відповісти
Благодарите 73% и голосуйте за зелень на следующий строк.
А вообще то запомните: Если в украинцев не будет своего государства - ничего хорошего не ждите.
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04.03.2021 19:48 Відповісти
Хочется пожелать им, душевно, в канун 8-Марта, который они никак не могут добить,
что бы эти тварыны здохлы, и их достойно встречал АИД в своем царстве подземном,
и подготовил казаны и сковородки для оныхЗеленський підписав закон про впровадження електронних трудових книжок - Цензор.НЕТ 646
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05.03.2021 11:13 Відповісти
Та нє. Просто йде до того, що буде як в хліву для корів. Щоб дешево. Все автоматично. Від загону й до скотобойні.
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04.03.2021 19:30 Відповісти
Поки що лише ти розірвав дупу!)))
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04.03.2021 19:36 Відповісти
Та ти шо...Точно? Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 6824
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04.03.2021 19:42 Відповісти
Не може буть! Ти які гриби вживав? Чи не гриби, пустунчику!)))
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04.03.2021 19:45 Відповісти
А ще що вмієш? Бо за таке багато глоду не дадуть!
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04.03.2021 19:44 Відповісти
ты курва кацапская хоть более правдоподобно пиши на украинском,українці так не спілкуються...
"Підлога країни" казламордае только хер чеченскийй сасамбать и жопой на бутылку садится вот на что вы годны.
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04.03.2021 19:44 Відповісти
Теперь пенсфондовцы могут стереть ваш стаж без следа,проработал лох 25 лет,а при оформлении пенсии чинушка ему скажет - у вас пять лет стажа,вам не пенсия,а шиш.
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04.03.2021 19:37 Відповісти
спалять архів там де ви працювали..... трудова до жопи бе3 підтвердження. Хто виходить на пенсію то це прерасно 3нає.
п.с. 3ареєстрyйтесь на сайті пенс фондy (чере3 ключ приватy наприклад) там є всі ваші відрахвання по іпн кодy. 3вісно якшо Ви сплачyвали внески ))
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04.03.2021 20:08 Відповісти
Чушь собачья! Трудовая книжка - важнейший документ, и должна быть у человека в бумажном виде, а не в какой то виртуальной базе куда может влезть любой айтишник и подправить или база может навернуться и что тогда? Жду Конституцию Украины в электронном виде!.
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04.03.2021 19:40 Відповісти
И не говорите.... А еще это - интернеты рак головного мозга вызывают.
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04.03.2021 19:44 Відповісти
А если вы потеряете бумажную книжку? Или у вас ее отберут недобросовестные работодатели?
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04.03.2021 19:56 Відповісти
Тогда будешь голосовать за зелень на третий строк
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04.03.2021 20:03 Відповісти
Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 4463 ... Та це вапше , суперрехворма . !! Оце так !! 30 років до цього йшли . Нікому це виявилось не під силу , а Зе таки подужав Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 5810 ...

Зеля - МОНСТР реформ . !! Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 5794 .
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04.03.2021 19:52 Відповісти
Это правда большая реформа. Но какое будет исполнение?
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04.03.2021 19:54 Відповісти
Бардак будет, а не исполнение
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04.03.2021 20:01 Відповісти
3 2001 рокy діє я реформа.
пора вже 3абyти про совковy "бумажную книжку" від 2001 вона до лампочки при нарахyванні пенсії.
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04.03.2021 20:12 Відповісти
И как назвать это?
И в мелочах мошенничают по отношению к гражданам страны
Что мешало, естественным путем выводить трудовые книжки из оборота?
Так зеленые махинаторы придумали срок 5 лет и не больше! Шоб люди бежали к адвокатам, некоторые возвращались для этого из за границы, где вынуждены искать заработок и вносили данные о стаже из трудовых книжек в пенсионный фонд. А кто не успел-с пляжа, стаж до 2000 года не учитывается. Все что бы снизить дефицит пенсионного фонда.
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04.03.2021 20:17 Відповісти
А що буде як через декілька років ненароком злетить база данних пенсійного фонду?Тоді робітнику просто нічим буде підтвердити свій робочий стаж і все пропаде пропадом.
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04.03.2021 20:30 Відповісти
ре3ервні сховища...... є така фіщка )) ба3а даних це не флешка чи комп.
3горить архів(бyмажний) там де Ви працюєте чим підтвердите 3апис в книжці ?))) а бе3 підтвердження ваша люба трудова проста пустишка, чере3 ділків які дописували 3а $ кому потрібно стажі і палили архіви.
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04.03.2021 21:27 Відповісти
та хвате нам вже срати у вуха, то за кордоном у людей сховища та резервірованіє, нашим долбодятлам дай хер склянний так як не ********* то розіб'ють та ще й поріжуться а потім нас же і звинуватять.
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05.03.2021 00:25 Відповісти
повторюсь якщо немає підтвердження з фірми де ви працювали, або архіву(а вони часто знищені, особливо "колгоспи" та совецькі підприємства банкрути) ваша трудова це просто книжечка, так страховий стаж Вам зарахують, але до то пердели без відомості про ЗП по якій через коефіціенти і нараховується пенсія. Від знищення,( свідомого) даних звісно у нас не можна бути застрахованим на всі 100, але від дебілізма з трудовими потрібно відходити, там само як і прописки в паспорті.
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05.03.2021 08:59 Відповісти
Фішка?Я вже проходив таку фішку сплативши в 1999-2000р в ПФ України а потім коли жінка йшла на пенсію виявилось що база данних за ці роки зникли а банківські чеки про оплату ніхто до уваги не брав ось і два поплачені роки стажу зникли.
Як Вам така фішка?
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05.03.2021 06:25 Відповісти
є таке, ті хто після розвалу колгоспів йшли на біржу часто залишались безробітними по факту, бо якась ***** не подала правильно документи в електронну базу. Це реальний саботаж, за який ніхто не поніс відповідальності.
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05.03.2021 09:04 Відповісти
Так тоді треба подавати до суду на ПФ, хай приймають данні згідно трудової книжки. Трудова книжка раніше була документом, і ПФ якщо були сумніви проводив запит, і тоді вже нараховував пенсію. Закон зворотної дії не має тому за попередні роки ПФ треба приймати до уваги трудову книжку. І це не провина людини що хтось там чогось не подав чи не дописав, суд у такому випадку-якщо запис є і печатка, повинен виносити рішення на користь конкретної людини. Тому що в іншому випадку це виглядає як шахрайство з боку держави.
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05.03.2021 11:06 Відповісти
Та і трудовій книжці існує така ,,фішка,, що подаючи трудову книжку із гербовими печатками тот хто подає документи повинен ще і принести підтверження кожної печатки виконуючи роботу пенсійного закладу.Тоб-то трудовий паспорт людини ще нічого не значить.А коли тих підриємств вже давно не існує та і в архівах безлад довести що людина працювала практично неможливо.Так у моєї жінки щезли 16 років стажу плюс два бо щезла база данних за 1999-2000 роки то 18 років стажу коту під хвіст і тепер дістає ,,циганську,,пенсію а півтора року суді нічого так і недало хоча все записано в трудовій книжці.
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06.03.2021 09:24 Відповісти
Та це не державні діячі там при владі а клоуни, цирк на дроті нам влаштовують, глумляться суки як хочуть. Сьогодні трудова це документ а завтра це не документ а після завтра справка і виписка документ - 3,14дараси а не влада.
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05.03.2021 11:10 Відповісти
Трудовая книжка .постсоветский синдром .
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04.03.2021 21:30 Відповісти
коли Зєлє нема чого робить, воно закони підписує
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04.03.2021 22:01 Відповісти
краще б він собі яйця вилизував, менше б шкоди було
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05.03.2021 00:26 Відповісти
 
 