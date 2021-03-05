Зеленський підписав закон про впровадження електронних трудових книжок
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Президент Володимир Зеленський підписав Закон про облік трудової діяльності працівника в електронній формі, який Верховна Рада ухвалила 5 лютого 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Документ запроваджує облік трудової діяльності працівників в електронній формі, використання цих відомостей для підтвердження наявного стажу роботи для укладення трудового договору, призначення пенсій тощо. Також на законодавчому рівні врегульовується питання щодо автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет особи на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
"Таким чином удосконалюється та реформується система обліку трудової діяльності працівників, що передбачає поступову відмову від паперових трудових книжок", - сказано в повідомленні.
Законом передбачений п’ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають бути внесені відомості з паперових трудових книжок. Впродовж цього часу застосовуватиметься як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей із вказаного реєстру.
Також документом запроваджується можливість автоматичного призначення пенсії без особистого звернення особи зі збереженням права відстрочення виходу на пенсію.
"Такі зміни дадуть змогу зменшити витрати роботодавців на ведення паперового документообігу, спростять доступ до інформації про набутий стаж працівників для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності.
Також це спростить врахування даних стосовно освіти, кваліфікації, яку має населення, що працює, та яку отримують молоді люди, для забезпечення узгодження пропозицій, що існують на ринку праці, та планування підготовки чи перепідготовки фахівців за актуальними напрямками. Також усуваються можливі ризики й негативні наслідки втрати трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа", - говориться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
І так, я зрозумів, тут теж Порошенко зеленим свиню підсунув. До вас, зебілів ніяк не дійде, що бздур залишається бздуром, хто б його не робив - Порошенко, чи Зєлєнскій. Різниця лише в тому, що у Порошенка за 5 років цих бздурів на порядок менше, нвюіж у Зєлєнского за два.
Зєлю геть. Дострокові.
Везде т о т а л ь н а я ложь!
Одним копейки дали, …а у других всё отобрали! Я сколько жить буду, писать об
этом буду!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню ЗЕжмотили-пусть берет на венок родителям... Какая соц. помощь.? Вы о чём, вы !от лжи уже позеленели
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет. Не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно. Есть дальний родич в США, бывает поможет и никак не верит в происходящее...
Я не имею никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим.Стаж 28 лет-5 лет не признают что бы оставить без пенсии… Ни помощи ни х.ра тупо нет - отказ во всём, просто за борт! Уже год издеваются с момента обращения за пенсией.
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Вы власть, мне отказали во всем, просто в существовании…, после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме проклятий к вам у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.Проклинаю вас твари...-internet-ugrozoy-dlya-rossii-89203/
А вообще то запомните: Если в украинцев не будет своего государства - ничего хорошего не ждите.
что бы эти тварыны здохлы, и их достойно встречал АИД в своем царстве подземном,
и подготовил казаны и сковородки для оных
"Підлога країни" казламордае только хер чеченскийй сасамбать и жопой на бутылку садится вот на что вы годны.
п.с. 3ареєстрyйтесь на сайті пенс фондy (чере3 ключ приватy наприклад) там є всі ваші відрахвання по іпн кодy. 3вісно якшо Ви сплачyвали внески ))
Зеля - МОНСТР реформ . !! .
пора вже 3абyти про совковy "бумажную книжку" від 2001 вона до лампочки при нарахyванні пенсії.
И в мелочах мошенничают по отношению к гражданам страны
Что мешало, естественным путем выводить трудовые книжки из оборота?
Так зеленые махинаторы придумали срок 5 лет и не больше! Шоб люди бежали к адвокатам, некоторые возвращались для этого из за границы, где вынуждены искать заработок и вносили данные о стаже из трудовых книжек в пенсионный фонд. А кто не успел-с пляжа, стаж до 2000 года не учитывается. Все что бы снизить дефицит пенсионного фонда.
3горить архів(бyмажний) там де Ви працюєте чим підтвердите 3апис в книжці ?))) а бе3 підтвердження ваша люба трудова проста пустишка, чере3 ділків які дописували 3а $ кому потрібно стажі і палили архіви.
Як Вам така фішка?