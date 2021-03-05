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Зеленский (16627) трудовая книжка (18)

Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

Президент Владимир Зеленский подписал закон об учете трудовой деятельности работника в электронной форме, который Верховная Рада приняла 5 февраля 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и т.п. Также законодательно урегулируется вопрос автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

"Таким образом, совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек", - говорится в сообщении.

Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине введут электронные трудовые книжки

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

"Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в первую очередь в случае временной утраты трудоспособности.

Также это упростит учет данных об образовании, квалификации, которая есть работающего населения, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям. Устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Кабмин хочет ввести электронную трудовую книжку, чтоб автоматически назначать пенсии

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Я не зрозумів. Це те саме, що і по визнання українських водійських прав у одній арабській країні? Пенсійний фонд чудово веде облік трудового стажу на основі внесків у фонд страхування. Трудові книжки для визначення стажу потрібні лише до 2003 року. Це теж імітація роботи?
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04.03.2021 19:20
+7
Тобто ти стверджкєг, що Зєлєнскій продовжує курс сиаочодого? 😲 Опа-на! Тепер я розумію, чому він добудову дороги, які почав Петро, і все інше, що тй не закінчив. Але у мене тоді логісючне питання: Нафігаааа!!!?? Нафіга було міняти президента? 😊
І так, я зрозумів, тут теж Порошенко зеленим свиню підсунув. До вас, зебілів ніяк не дійде, що бздур залишається бздуром, хто б його не робив - Порошенко, чи Зєлєнскій. Різниця лише в тому, що у Порошенка за 5 років цих бздурів на порядок менше, нвюіж у Зєлєнского за два.
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04.03.2021 19:35
+6
Селянин, що все життя не розгибав спини і годував місто яйцями і молоком не має і дня трудового стажу. Якась мерзота суддівська, що окрім відкатів за брехливі вироки нічого в житті не знає, збудувала собі статки арабського шейха буде отримувати ще й небачену пенсію???
Зєлю геть. Дострокові.
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04.03.2021 19:27
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Правила форума Совет форумчан
Я не зрозумів. Це те саме, що і по визнання українських водійських прав у одній арабській країні? Пенсійний фонд чудово веде облік трудового стажу на основі внесків у фонд страхування. Трудові книжки для визначення стажу потрібні лише до 2003 року. Це теж імітація роботи?
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04.03.2021 19:20 Ответить
А якщо я тобі нагадаю, що курс на електронні трудові книжки Україна взяла офіційно ще при свиночолому гетьмані, то зрада перестане бути зрадою та стане перемогою чи як?
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04.03.2021 19:29 Ответить
Тобто ти стверджкєг, що Зєлєнскій продовжує курс сиаочодого? 😲 Опа-на! Тепер я розумію, чому він добудову дороги, які почав Петро, і все інше, що тй не закінчив. Але у мене тоді логісючне питання: Нафігаааа!!!?? Нафіга було міняти президента? 😊
І так, я зрозумів, тут теж Порошенко зеленим свиню підсунув. До вас, зебілів ніяк не дійде, що бздур залишається бздуром, хто б його не робив - Порошенко, чи Зєлєнскій. Різниця лише в тому, що у Порошенка за 5 років цих бздурів на порядок менше, нвюіж у Зєлєнского за два.
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04.03.2021 19:35 Ответить
Мушу писати тут, бо забанили твій пук. Смердів дуже. Моя мета - не Петро на троні, а патріот у президентську кріслі. Якщо патріотом буде Петро, то чудово, якщо Микола,то теж чудово, навіть Василь, чи Впсилина. А ось для вас, зеботів важливо, щоб був той, хто вам платить, або його протеже. І пофвг, що гроші кацапські.
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04.03.2021 20:02 Ответить
Кому ти ото чешеш? Ти ж щодня тут вилизуєш до блиску ікону святого Петра.
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04.03.2021 20:04 Ответить
А как учитывать советский стаж?
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04.03.2021 19:53 Ответить
А Фьодоров про це нічого не пише. 😊 Тому старі добрі совєцькі книжки ще років 30 будуть актуальні.
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04.03.2021 19:56 Ответить
Осталось только найти где трудиться, вроде в Польше они другие.
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04.03.2021 19:21 Ответить
Всі книжки спалити - зеленій владі не потрібно будет пенсію Вам платити бо всі реєстри диряві, всі дані покрадуть.
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04.03.2021 19:22 Ответить
Селянин, що все життя не розгибав спини і годував місто яйцями і молоком не має і дня трудового стажу. Якась мерзота суддівська, що окрім відкатів за брехливі вироки нічого в житті не знає, збудувала собі статки арабського шейха буде отримувати ще й небачену пенсію???
Зєлю геть. Дострокові.
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04.03.2021 19:27 Ответить
https://lenta.ua/putin-obyavilЛюдмила. Конотоп (Кузьки) [email protected] Люди, давайте обьеденятся!
Везде т о т а л ь н а я ложь!
Одним копейки дали, …а у других всё отобрали! Я сколько жить буду, писать об
этом буду!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню ЗЕжмотили-пусть берет на венок родителям... Какая соц. помощь.? Вы о чём, вы !от лжи уже позеленели

Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет. Не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно. Есть дальний родич в США, бывает поможет и никак не верит в происходящее...
Я не имею никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим.Стаж 28 лет-5 лет не признают что бы оставить без пенсии… Ни помощи ни х.ра тупо нет - отказ во всём, просто за борт! Уже год издеваются с момента обращения за пенсией.

Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Вы власть, мне отказали во всем, просто в существовании…, после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме проклятий к вам у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.Проклинаю вас твари...-internet-ugrozoy-dlya-rossii-89203/
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04.03.2021 19:28 Ответить
Благодарите 73% и голосуйте за зелень на следующий строк.
А вообще то запомните: Если в украинцев не будет своего государства - ничего хорошего не ждите.
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04.03.2021 19:48 Ответить
Хочется пожелать им, душевно, в канун 8-Марта, который они никак не могут добить,
что бы эти тварыны здохлы, и их достойно встречал АИД в своем царстве подземном,
и подготовил казаны и сковородки для оныхЗеленський підписав закон про впровадження електронних трудових книжок - Цензор.НЕТ 646
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05.03.2021 11:13 Ответить
Та нє. Просто йде до того, що буде як в хліву для корів. Щоб дешево. Все автоматично. Від загону й до скотобойні.
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04.03.2021 19:30 Ответить
Поки що лише ти розірвав дупу!)))
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04.03.2021 19:36 Ответить
Та ти шо...Точно? Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 6824
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04.03.2021 19:42 Ответить
Не може буть! Ти які гриби вживав? Чи не гриби, пустунчику!)))
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04.03.2021 19:45 Ответить
А ще що вмієш? Бо за таке багато глоду не дадуть!
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04.03.2021 19:44 Ответить
ты курва кацапская хоть более правдоподобно пиши на украинском,українці так не спілкуються...
"Підлога країни" казламордае только хер чеченскийй сасамбать и жопой на бутылку садится вот на что вы годны.
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04.03.2021 19:44 Ответить
Теперь пенсфондовцы могут стереть ваш стаж без следа,проработал лох 25 лет,а при оформлении пенсии чинушка ему скажет - у вас пять лет стажа,вам не пенсия,а шиш.
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04.03.2021 19:37 Ответить
спалять архів там де ви працювали..... трудова до жопи бе3 підтвердження. Хто виходить на пенсію то це прерасно 3нає.
п.с. 3ареєстрyйтесь на сайті пенс фондy (чере3 ключ приватy наприклад) там є всі ваші відрахвання по іпн кодy. 3вісно якшо Ви сплачyвали внески ))
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04.03.2021 20:08 Ответить
Чушь собачья! Трудовая книжка - важнейший документ, и должна быть у человека в бумажном виде, а не в какой то виртуальной базе куда может влезть любой айтишник и подправить или база может навернуться и что тогда? Жду Конституцию Украины в электронном виде!.
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04.03.2021 19:40 Ответить
И не говорите.... А еще это - интернеты рак головного мозга вызывают.
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04.03.2021 19:44 Ответить
А если вы потеряете бумажную книжку? Или у вас ее отберут недобросовестные работодатели?
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04.03.2021 19:56 Ответить
Тогда будешь голосовать за зелень на третий строк
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04.03.2021 20:03 Ответить
Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 4463 ... Та це вапше , суперрехворма . !! Оце так !! 30 років до цього йшли . Нікому це виявилось не під силу , а Зе таки подужав Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 5810 ...

Зеля - МОНСТР реформ . !! Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 5794 .
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04.03.2021 19:52 Ответить
Это правда большая реформа. Но какое будет исполнение?
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04.03.2021 19:54 Ответить
Бардак будет, а не исполнение
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04.03.2021 20:01 Ответить
3 2001 рокy діє я реформа.
пора вже 3абyти про совковy "бумажную книжку" від 2001 вона до лампочки при нарахyванні пенсії.
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04.03.2021 20:12 Ответить
И как назвать это?
И в мелочах мошенничают по отношению к гражданам страны
Что мешало, естественным путем выводить трудовые книжки из оборота?
Так зеленые махинаторы придумали срок 5 лет и не больше! Шоб люди бежали к адвокатам, некоторые возвращались для этого из за границы, где вынуждены искать заработок и вносили данные о стаже из трудовых книжек в пенсионный фонд. А кто не успел-с пляжа, стаж до 2000 года не учитывается. Все что бы снизить дефицит пенсионного фонда.
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04.03.2021 20:17 Ответить
А що буде як через декілька років ненароком злетить база данних пенсійного фонду?Тоді робітнику просто нічим буде підтвердити свій робочий стаж і все пропаде пропадом.
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04.03.2021 20:30 Ответить
ре3ервні сховища...... є така фіщка )) ба3а даних це не флешка чи комп.
3горить архів(бyмажний) там де Ви працюєте чим підтвердите 3апис в книжці ?))) а бе3 підтвердження ваша люба трудова проста пустишка, чере3 ділків які дописували 3а $ кому потрібно стажі і палили архіви.
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04.03.2021 21:27 Ответить
та хвате нам вже срати у вуха, то за кордоном у людей сховища та резервірованіє, нашим долбодятлам дай хер склянний так як не ********* то розіб'ють та ще й поріжуться а потім нас же і звинуватять.
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05.03.2021 00:25 Ответить
повторюсь якщо немає підтвердження з фірми де ви працювали, або архіву(а вони часто знищені, особливо "колгоспи" та совецькі підприємства банкрути) ваша трудова це просто книжечка, так страховий стаж Вам зарахують, але до то пердели без відомості про ЗП по якій через коефіціенти і нараховується пенсія. Від знищення,( свідомого) даних звісно у нас не можна бути застрахованим на всі 100, але від дебілізма з трудовими потрібно відходити, там само як і прописки в паспорті.
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05.03.2021 08:59 Ответить
Фішка?Я вже проходив таку фішку сплативши в 1999-2000р в ПФ України а потім коли жінка йшла на пенсію виявилось що база данних за ці роки зникли а банківські чеки про оплату ніхто до уваги не брав ось і два поплачені роки стажу зникли.
Як Вам така фішка?
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05.03.2021 06:25 Ответить
є таке, ті хто після розвалу колгоспів йшли на біржу часто залишались безробітними по факту, бо якась ***** не подала правильно документи в електронну базу. Це реальний саботаж, за який ніхто не поніс відповідальності.
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05.03.2021 09:04 Ответить
Так тоді треба подавати до суду на ПФ, хай приймають данні згідно трудової книжки. Трудова книжка раніше була документом, і ПФ якщо були сумніви проводив запит, і тоді вже нараховував пенсію. Закон зворотної дії не має тому за попередні роки ПФ треба приймати до уваги трудову книжку. І це не провина людини що хтось там чогось не подав чи не дописав, суд у такому випадку-якщо запис є і печатка, повинен виносити рішення на користь конкретної людини. Тому що в іншому випадку це виглядає як шахрайство з боку держави.
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05.03.2021 11:06 Ответить
Та і трудовій книжці існує така ,,фішка,, що подаючи трудову книжку із гербовими печатками тот хто подає документи повинен ще і принести підтверження кожної печатки виконуючи роботу пенсійного закладу.Тоб-то трудовий паспорт людини ще нічого не значить.А коли тих підриємств вже давно не існує та і в архівах безлад довести що людина працювала практично неможливо.Так у моєї жінки щезли 16 років стажу плюс два бо щезла база данних за 1999-2000 роки то 18 років стажу коту під хвіст і тепер дістає ,,циганську,,пенсію а півтора року суді нічого так і недало хоча все записано в трудовій книжці.
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06.03.2021 09:24 Ответить
Та це не державні діячі там при владі а клоуни, цирк на дроті нам влаштовують, глумляться суки як хочуть. Сьогодні трудова це документ а завтра це не документ а після завтра справка і виписка документ - 3,14дараси а не влада.
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05.03.2021 11:10 Ответить
Трудовая книжка .постсоветский синдром .
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04.03.2021 21:30 Ответить
коли Зєлє нема чого робить, воно закони підписує
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04.03.2021 22:01 Ответить
краще б він собі яйця вилизував, менше б шкоди було
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05.03.2021 00:26 Ответить
 
 