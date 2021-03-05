Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек
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Президент Владимир Зеленский подписал закон об учете трудовой деятельности работника в электронной форме, который Верховная Рада приняла 5 февраля 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и т.п. Также законодательно урегулируется вопрос автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
"Таким образом, совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек", - говорится в сообщении.
Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.
Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.
"Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в первую очередь в случае временной утраты трудоспособности.
Также это упростит учет данных об образовании, квалификации, которая есть работающего населения, и которую получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям. Устраняются возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ", - говорится в сообщении.
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І так, я зрозумів, тут теж Порошенко зеленим свиню підсунув. До вас, зебілів ніяк не дійде, що бздур залишається бздуром, хто б його не робив - Порошенко, чи Зєлєнскій. Різниця лише в тому, що у Порошенка за 5 років цих бздурів на порядок менше, нвюіж у Зєлєнского за два.
Зєлю геть. Дострокові.
Везде т о т а л ь н а я ложь!
Одним копейки дали, …а у других всё отобрали! Я сколько жить буду, писать об
этом буду!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню ЗЕжмотили-пусть берет на венок родителям... Какая соц. помощь.? Вы о чём, вы !от лжи уже позеленели
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет. Не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно. Есть дальний родич в США, бывает поможет и никак не верит в происходящее...
Я не имею никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим.Стаж 28 лет-5 лет не признают что бы оставить без пенсии… Ни помощи ни х.ра тупо нет - отказ во всём, просто за борт! Уже год издеваются с момента обращения за пенсией.
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Вы власть, мне отказали во всем, просто в существовании…, после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме проклятий к вам у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.Проклинаю вас твари...-internet-ugrozoy-dlya-rossii-89203/
А вообще то запомните: Если в украинцев не будет своего государства - ничего хорошего не ждите.
что бы эти тварыны здохлы, и их достойно встречал АИД в своем царстве подземном,
и подготовил казаны и сковородки для оных
"Підлога країни" казламордае только хер чеченскийй сасамбать и жопой на бутылку садится вот на что вы годны.
п.с. 3ареєстрyйтесь на сайті пенс фондy (чере3 ключ приватy наприклад) там є всі ваші відрахвання по іпн кодy. 3вісно якшо Ви сплачyвали внески ))
Зеля - МОНСТР реформ . !! .
пора вже 3абyти про совковy "бумажную книжку" від 2001 вона до лампочки при нарахyванні пенсії.
И в мелочах мошенничают по отношению к гражданам страны
Что мешало, естественным путем выводить трудовые книжки из оборота?
Так зеленые махинаторы придумали срок 5 лет и не больше! Шоб люди бежали к адвокатам, некоторые возвращались для этого из за границы, где вынуждены искать заработок и вносили данные о стаже из трудовых книжек в пенсионный фонд. А кто не успел-с пляжа, стаж до 2000 года не учитывается. Все что бы снизить дефицит пенсионного фонда.
3горить архів(бyмажний) там де Ви працюєте чим підтвердите 3апис в книжці ?))) а бе3 підтвердження ваша люба трудова проста пустишка, чере3 ділків які дописували 3а $ кому потрібно стажі і палили архіви.
Як Вам така фішка?