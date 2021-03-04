Імунітет до COVID-19 є у 13-20% українців, - KSE
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Рівень імунітету українців до коронавірусу становить 13-20%, свідчить дослідження Київської школи економіки. Для вироблення колективного імунітету необхідно, щоб цей показник становив 60-70%.
Про це заявив на брифінгу глава Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Він розвінчав міф про те, що в Україні - високий колективний імунітет. Крім того, якщо орієнтуватися виключно на офіційні дані, то цей показник становить 4%.
У KSE пояснили, що такі цифри - нормальна міжнародна практика, оскільки офіційно підтверджують приблизно 30% від усіх випадків зараження.
У світі ж колективний імунітет становить близько 10%.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в Україні вже проводять дослідження, щоб взяли участь 10 тисяч осіб. У них візьмуть аналіз крові, щоб зрозуміти, чи є у людей антитіла до коронавірусу.
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що в 2021 році колективний імунітет до коронавірусу малоймовірний. Для колективного імунітету необхідно, щоб у 60-70% населення був імунітет до коронавірусу.
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9 год ·
Прихильники презЕдента:
- Це все Порох винен у зриві вакцинації! Це все секта порохоботів винна у розкачуванні ситуації!
- А ви збираєтеся вакцинуватися індійською вакциною?
- Шо я ідіот якийсь, я почекаю нормальну.
Завіса.
а по статистике у зеленых тварей - всего-то тысяч 200-300.
п.с. даже по зебильной статистике - смертность 1%.. это 100тысяч..
а реально - все 500 тысяч..
глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.
И тут же:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.
Возникает логический вопрос. На основании чего тогда экономист развенчивает мифы?
И второе. До выпуска вакцины наличие антител в организме к ковиду на сколько помню считалось, что человек им болен. Поправьте меня, если ошибаюсь.
Вам про це в дебіловізорі не розкажуть, бо треба впарити вакцини.
Это и будет моментом истины и крест животворящий против каронобесия. А не ширки политиков от ковидмафии
40% не нужно вакцинировать .