Імунітет до COVID-19 є у 13-20% українців, - KSE

Рівень імунітету українців до коронавірусу становить 13-20%, свідчить дослідження Київської школи економіки. Для вироблення колективного імунітету необхідно, щоб цей показник становив 60-70%.

Про це заявив на брифінгу глава Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Він розвінчав міф про те, що в Україні - високий колективний імунітет. Крім того, якщо орієнтуватися виключно на офіційні дані, то цей показник становить 4%.

У KSE пояснили, що такі цифри - нормальна міжнародна практика, оскільки офіційно підтверджують приблизно 30% від усіх випадків зараження.

У світі ж колективний імунітет становить близько 10%.

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в Україні вже проводять дослідження, щоб взяли участь 10 тисяч осіб. У них візьмуть аналіз крові, щоб зрозуміти, чи є у людей антитіла до коронавірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що в 2021 році колективний імунітет до коронавірусу малоймовірний. Для колективного імунітету необхідно, щоб у 60-70% населення був імунітет до коронавірусу.