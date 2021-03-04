УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12223 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
4 014 16
дослідження (228) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Імунітет до COVID-19 є у 13-20% українців, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Імунітет до COVID-19 є у 13-20% українців, - KSE

Рівень імунітету українців до коронавірусу становить 13-20%, свідчить дослідження Київської школи економіки. Для вироблення колективного імунітету необхідно, щоб цей показник становив 60-70%.

Про це заявив на брифінгу глава Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Він розвінчав міф про те, що в Україні - високий колективний імунітет. Крім того, якщо орієнтуватися виключно на офіційні дані, то цей показник становить 4%.

У KSE пояснили, що такі цифри - нормальна міжнародна практика, оскільки офіційно підтверджують приблизно 30% від усіх випадків зараження.

У світі ж колективний імунітет становить близько 10%.

Читайте також: Євросоюз планує вакцинувати всіх жителів проти COVID-19 до кінця літа

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що в Україні вже проводять дослідження, щоб взяли участь 10 тисяч осіб. У них візьмуть аналіз крові, щоб зрозуміти, чи є у людей антитіла до коронавірусу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що в 2021 році колективний імунітет до коронавірусу малоймовірний. Для колективного імунітету необхідно, щоб у 60-70% населення був імунітет до коронавірусу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Дмитро Биков

9 год ·

Прихильники презЕдента:

- Це все Порох винен у зриві вакцинації! Це все секта порохоботів винна у розкачуванні ситуації!

- А ви збираєтеся вакцинуватися індійською вакциною?
- Шо я ідіот якийсь, я почекаю нормальну.

Завіса.
показати весь коментар
04.03.2021 19:35
+2
Вот на кого это рассчитано, если в самой статье противоречия:
глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.

И тут же:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.

Возникает логический вопрос. На основании чего тогда экономист развенчивает мифы?
И второе. До выпуска вакцины наличие антител в организме к ковиду на сколько помню считалось, что человек им болен. Поправьте меня, если ошибаюсь.
показати весь коментар
04.03.2021 19:46
+2
Мавпа дізналася, що не житиме вічно.)))
показати весь коментар
04.03.2021 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитро Биков

9 год ·

Прихильники презЕдента:

- Це все Порох винен у зриві вакцинації! Це все секта порохоботів винна у розкачуванні ситуації!

- А ви збираєтеся вакцинуватися індійською вакциною?
- Шо я ідіот якийсь, я почекаю нормальну.

Завіса.
показати весь коментар
04.03.2021 19:35 Відповісти
т.е. переболело 8-10 млн.человек.. фактически.
а по статистике у зеленых тварей - всего-то тысяч 200-300.
п.с. даже по зебильной статистике - смертность 1%.. это 100тысяч..
а реально - все 500 тысяч..
показати весь коментар
04.03.2021 20:50 Відповісти
Иммунитет к COVID-19 есть у 13-20% украинцев, - KSE - Цензор.НЕТ 1912
показати весь коментар
04.03.2021 19:37 Відповісти
Мавпа дізналася, що не житиме вічно.)))
показати весь коментар
04.03.2021 19:51 Відповісти
Українці крепка нація, їм до сраки сатурація!
показати весь коментар
04.03.2021 19:44 Відповісти
То поки не захворіють.
показати весь коментар
04.03.2021 19:51 Відповісти
Вот на кого это рассчитано, если в самой статье противоречия:
глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.

И тут же:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.

Возникает логический вопрос. На основании чего тогда экономист развенчивает мифы?
И второе. До выпуска вакцины наличие антител в организме к ковиду на сколько помню считалось, что человек им болен. Поправьте меня, если ошибаюсь.
показати весь коментар
04.03.2021 19:46 Відповісти
IgM - хворіє, IgG - перехворів. Питання в тому, шо ці тести з'явились запізно, шо вони могли показати, припустимо, в березні минулого року ми не узнаємо. Хоча, на мою думку, з них треба було починати. Чого так довго телились?
показати весь коментар
04.03.2021 20:05 Відповісти
одни говорят что иммунитет не долгосрочный, некоторым, если повезет, он может быть до 9-12 месяцев, а на прививку 70-90 % населения планеты этого периода не хватит, значит что? правильно это круговорот прививающихся "в природе"...
показати весь коментар
04.03.2021 20:03 Відповісти
Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун__________ транслэйт плиз, что такое "локдаун"? локальный даун?
показати весь коментар
04.03.2021 20:05 Відповісти
Ну я мав імунітет мабуть після ковідохворіння у кінці грудня, але вакцинувався нині Астрозенекою. У травні буде друга давка.
показати весь коментар
04.03.2021 20:28 Відповісти
Як самопочуття після вакцинації?
показати весь коментар
04.03.2021 20:53 Відповісти
Тепер можу написати, бо самопочуття повернулося до норми. Спочатку було якось так собі, але лікарі сказали 15 хв. посидіти після щеплення. Симптоми почалися 12 годин після і тривали дві доби - трохи підвищена температура (37,5), затуманення як при грипі і ломота у тілі. Тепер все ОК.
показати весь коментар
06.03.2021 10:06 Відповісти
Більшість людей не здатні хворіти важко ковідом завдяки клітинному імунітету, яки сильніший, важливіший і, очевидно, універсальніший (бо працює против всіх хвороб та чужорідних втручань), ніж гуморальні (антитільні) імунітети проти окремих хвороб.
Вам про це в дебіловізорі не розкажуть, бо треба впарити вакцини.
показати весь коментар
05.03.2021 00:47 Відповісти
Определить имунитет дешево и легко . Пригласить 10 зараженых ковидных и 10 тясяч здоровых добровольцев дать по одной тысяче гривен за то чтоб ковидные на них почихали подышали через 10 дней пригласить их еще раз дав по тысяче гривен. И все станет ясно есть ковид или имунитет и какой . Но высокомативированные ковид-шарлатаны на это никогда не пойдут, а вот местные громады и спилки предпремцив и журналистов смогут
Это и будет моментом истины и крест животворящий против каронобесия. А не ширки политиков от ковидмафии
показати весь коментар
05.03.2021 06:42 Відповісти
20% иммунитет, 20% безсимптомных.
40% не нужно вакцинировать .
показати весь коментар
05.03.2021 10:27 Відповісти
 
 