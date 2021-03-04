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Иммунитет к COVID-19 есть у 13-20% украинцев, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Иммунитет к COVID-19 есть у 13-20% украинцев, - KSE

Уровень иммунитета украинцев к коронавирусу составляет 13−20%, свидетельствует исследование Киевской школы экономики. Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы этот показатель составил 60-70%.

Об этом заявил на брифинге глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Он развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.

В KSE объяснили, что такие цифры — нормальная международная практика, так как официально подтверждают примерно 30% от всех случаев заражения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина сообщила ВОЗ о "британском" штамме коронавируса в Ивано-Франковске, - Ляшко

В мире же коллективный иммунитет составляет около 10%.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в 2021 году коллективный иммунитет к коронавирусу маловероятен. Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы у 60−70% населения был иммунитет к коронавирусу.

Также на Цензор.НЕТ: Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун, - Шмыгаль

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Дмитро Биков

9 год ·

Прихильники презЕдента:

- Це все Порох винен у зриві вакцинації! Це все секта порохоботів винна у розкачуванні ситуації!

- А ви збираєтеся вакцинуватися індійською вакциною?
- Шо я ідіот якийсь, я почекаю нормальну.

Завіса.
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04.03.2021 19:35
+2
Вот на кого это рассчитано, если в самой статье противоречия:
глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.

И тут же:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.

Возникает логический вопрос. На основании чего тогда экономист развенчивает мифы?
И второе. До выпуска вакцины наличие антител в организме к ковиду на сколько помню считалось, что человек им болен. Поправьте меня, если ошибаюсь.
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04.03.2021 19:46
+2
Мавпа дізналася, що не житиме вічно.)))
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04.03.2021 19:51
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Дмитро Биков

9 год ·

Прихильники презЕдента:

- Це все Порох винен у зриві вакцинації! Це все секта порохоботів винна у розкачуванні ситуації!

- А ви збираєтеся вакцинуватися індійською вакциною?
- Шо я ідіот якийсь, я почекаю нормальну.

Завіса.
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04.03.2021 19:35 Ответить
т.е. переболело 8-10 млн.человек.. фактически.
а по статистике у зеленых тварей - всего-то тысяч 200-300.
п.с. даже по зебильной статистике - смертность 1%.. это 100тысяч..
а реально - все 500 тысяч..
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04.03.2021 20:50 Ответить
Иммунитет к COVID-19 есть у 13-20% украинцев, - KSE - Цензор.НЕТ 1912
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04.03.2021 19:37 Ответить
Мавпа дізналася, що не житиме вічно.)))
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04.03.2021 19:51 Ответить
Українці крепка нація, їм до сраки сатурація!
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04.03.2021 19:44 Ответить
То поки не захворіють.
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04.03.2021 19:51 Ответить
Вот на кого это рассчитано, если в самой статье противоречия:
глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко развенчал миф о том, что в Украине - высокий коллективный иммунитет. Кроме того, если ориентироваться исключительно на официальные данные, тогда этот показатель составляет 4%.

И тут же:
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга заявил, что в Украине уже проводят исследование, чтобы приняли участие 10 тысяч человек. У них возьмут анализ крови, чтобы понять, есть ли у людей антитела к коронавирусу.

Возникает логический вопрос. На основании чего тогда экономист развенчивает мифы?
И второе. До выпуска вакцины наличие антител в организме к ковиду на сколько помню считалось, что человек им болен. Поправьте меня, если ошибаюсь.
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04.03.2021 19:46 Ответить
IgM - хворіє, IgG - перехворів. Питання в тому, шо ці тести з'явились запізно, шо вони могли показати, припустимо, в березні минулого року ми не узнаємо. Хоча, на мою думку, з них треба було починати. Чого так довго телились?
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04.03.2021 20:05 Ответить
одни говорят что иммунитет не долгосрочный, некоторым, если повезет, он может быть до 9-12 месяцев, а на прививку 70-90 % населения планеты этого периода не хватит, значит что? правильно это круговорот прививающихся "в природе"...
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04.03.2021 20:03 Ответить
Как только большая часть областей перейдут в "красную" зону, мы будем вынуждены вводить локдаун__________ транслэйт плиз, что такое "локдаун"? локальный даун?
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04.03.2021 20:05 Ответить
Ну я мав імунітет мабуть після ковідохворіння у кінці грудня, але вакцинувався нині Астрозенекою. У травні буде друга давка.
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04.03.2021 20:28 Ответить
Як самопочуття після вакцинації?
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04.03.2021 20:53 Ответить
Тепер можу написати, бо самопочуття повернулося до норми. Спочатку було якось так собі, але лікарі сказали 15 хв. посидіти після щеплення. Симптоми почалися 12 годин після і тривали дві доби - трохи підвищена температура (37,5), затуманення як при грипі і ломота у тілі. Тепер все ОК.
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06.03.2021 10:06 Ответить
Більшість людей не здатні хворіти важко ковідом завдяки клітинному імунітету, яки сильніший, важливіший і, очевидно, універсальніший (бо працює против всіх хвороб та чужорідних втручань), ніж гуморальні (антитільні) імунітети проти окремих хвороб.
Вам про це в дебіловізорі не розкажуть, бо треба впарити вакцини.
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05.03.2021 00:47 Ответить
Определить имунитет дешево и легко . Пригласить 10 зараженых ковидных и 10 тясяч здоровых добровольцев дать по одной тысяче гривен за то чтоб ковидные на них почихали подышали через 10 дней пригласить их еще раз дав по тысяче гривен. И все станет ясно есть ковид или имунитет и какой . Но высокомативированные ковид-шарлатаны на это никогда не пойдут, а вот местные громады и спилки предпремцив и журналистов смогут
Это и будет моментом истины и крест животворящий против каронобесия. А не ширки политиков от ковидмафии
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05.03.2021 06:42 Ответить
20% иммунитет, 20% безсимптомных.
40% не нужно вакцинировать .
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05.03.2021 10:27 Ответить
 
 