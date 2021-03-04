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Авіапасажирам у Китаї почали робити анальні тести на коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Авіапасажирам у Китаї почали робити анальні тести на коронавірус

Такий вид тестування, на думку китайських медиків, гарантує точніше виявлення вірусу. Більшість іноземців, яким довелося пройти через процедуру, скаржаться на дискомфорт і психологічні травми.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Мазки з ануса, крім мазків із носа або горла, вимагають робити в Пекіні, Шанхаї і Циндао. Так, у Шанхаї всім пасажирам літака доводиться пройти через процедуру, якщо на борту виявляють більш ніж 5 осіб із позитивним тестом.

Також цей вид мазків необхідно здавати пасажирам, які прибули з китайських регіонів із високим рівнем поширення COVID-19.

Тест проводять за допомогою тампона, який має вигляд дуже довгої вушної палички.

Китайські медики вважають, що цей вид тестування дає точніші результати. Але при цьому позитивний тест не обов'язково означає, що людина, яка його здала, досі є розповсюджувачем вірусу.

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Нова практика влади Китаю викликала незгоду з боку США, Японії, Південної Кореї та Німеччини. Південна Корея домоглася того, що її громадянам дозволили замість мазка здавати на аналіз зразки калу.

Раніше анальні тести на коронавірус проводили на північному заході Іспанії. Там цій процедурі піддавали госпіталізованих пацієнтів, деяких новонароджених і людей із психічними захворюваннями, у яких неможливо було брати мазки з носа.

ВООЗ при цьому рекомендує брати для тестування зразки насамперед із дихальних шляхів.
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Топ коментарі
+39
Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 3984
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04.03.2021 21:31
+35
Анал табу!

Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 4625
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04.03.2021 21:29
+25
Значит Степанову эти тесты подарят-у него все через задницу получается. Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 588
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04.03.2021 21:27
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Вот, Степанов, перенимай передовой - ой, заднепроходной - опыт! Зеленский уже продемонстрировал публике прививку - теперь пусть продемонстрирует свой анальный тест на ковид! Если уж делать - так по-большому.
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04.03.2021 22:23 Відповісти
"Мазки из ануса, помимо мазков из носа или горла, требуют

делать...." одной палочкой, сначала ануса потом рта.
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04.03.2021 22:25 Відповісти
китайці роблять тест на коронавірус. фотофакт
Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 1062
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04.03.2021 22:30 Відповісти
Каюсь. Начинаю сомневаться в своём мнении о короне.
Раз дело до дупы дошло, наверное такой вирус действительно есть.

Китайцы над вами всеми издеваются по-чёрному и хохочут.
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04.03.2021 22:34 Відповісти
Раніше треба було вірити, а зараз це вже китайці над тобою знущаються через дупу. Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 7333
А вас, кацапів, взагалі за людей не вважають.
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04.03.2021 22:54 Відповісти
Девушка, вас давно заждались в психиатрической клинике. Вам везде кацапы мерещатся. Ночью под кроватью скоро шариться начнёте. Тапком их, тараканов ночных. Шуршат небось лапками, будят вас почём зря.
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05.03.2021 10:28 Відповісти
Антиковідник! Ти там на ковід ще не захворів зі своєю чумачєчою ОА? Чи вас з психлікарні зовсім не випускають на волю?
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05.03.2021 10:33 Відповісти
У нас в Австралии нет ковида.
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05.03.2021 11:42 Відповісти
А у нас в Україні - є!
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05.03.2021 11:45 Відповісти
A вы откуда знаете ? Только потому что Степанов свои "цыфры" оглашает каждый день ?
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05.03.2021 13:56 Відповісти
Цинічний падонаг! Сподіваюсь, що ти здохнеш саме від ковіду. Карму ще ніхто не відняв.
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05.03.2021 14:02 Відповісти
Ты не представляешь сколько раз мне уже желали сдохнуть и т.д. ! Я давно привык.
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05.03.2021 14:11 Відповісти
... что сдавший его человек до сих пор является распространителем вируса.Источник: https://censor.net/ru/n3251555
Просто такий спосіб приниження.
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04.03.2021 23:03 Відповісти
Значит усем прибуваючим чайникам ашко придецца чиринком правирять. Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 8551 Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 8551 Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 8551
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04.03.2021 23:10 Відповісти
Китайці вже відкрито сміються над західним світом.Але сам західний світ сам це зробив.Непотрібно було технології комуністам давати.Китайці це ж такі самі комуняки,як радянські.
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04.03.2021 23:19 Відповісти
Хотів би захід, вже припинив би цю ганьбу, а так - такі ж совки, як і Кітай, тіки ми свого часу це не розгледіли.
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04.03.2021 23:28 Відповісти
Меркава Захід зараз стає соціалістичним.Це ж видно не озброєним оком.
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04.03.2021 23:49 Відповісти
Так, та до влади в них прийшли соціалісти раніше.
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05.03.2021 06:24 Відповісти
=животворящий= про геноцид уйгурів в Китаї сказав, що це така =китайська культурна норма=.
Помпео був лихий до нестями.
Так і тут, напевне, промукає, що це - нова =китайська медична норма=.
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04.03.2021 23:31 Відповісти
Животворящий - це Байден?
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04.03.2021 23:37 Відповісти
Угу. Так його величають його українські фанати в Україні.
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04.03.2021 23:40 Відповісти
Все найкраще через сраку робиться. Авіапасажирам у Китаї почали робити анальні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 7732
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05.03.2021 00:05 Відповісти
Китай - це анальна недокраїна. В усіх сенсах.
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05.03.2021 00:35 Відповісти
Завидно ? Да нам срать и срать до Китая... Они по техническому потенциалу уверенно обходят штаты. Посему последние бесяться.
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05.03.2021 07:12 Відповісти
Робити дуже неякісні крадені копії це дуже технічно.
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05.03.2021 07:35 Відповісти
Было и есть такое. Но большинство компаний весьма самостоятельны и уже давно.
Возьмите к примеру Хуавей, помимо неплохих смартов у них хорошая линейка телекомуникационного оборудования. После наезда санкционного переходят на свои элементы. Проц их на архитектуре АРМ отличный. Уже эксплуатируем их сервера Тайшани, уделали они HP поверьте. Потому шиаты и всполошились. А наложив санкции только подтолкнули к быстрейшему развитию продукции на своей элементной базе. Производство микрух примерно 60х40 уже. 60 своего. Вот так вот. Серьезный конкурен штатам, про другие страны молчу.
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05.03.2021 09:21 Відповісти
Цікава ініциатива... хай би нашій раді та ОП мазки зробили держаком від лопати, думаю виборці і гроші б зібрали на цю процедуру.
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05.03.2021 00:43 Відповісти
Евровидение нужно провести в Китае - все артисты "за".
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05.03.2021 01:02 Відповісти
даЙОшь туда весь Квартал
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05.03.2021 08:16 Відповісти
також анальні мазки, пробки і зонди підуть на ура в гейропі і московії - там тільки запусти таку ідею, як її підхоплять на ура! гейропейці всі толерантні і законослухняні, а тут аж про ціле здоров'я і життя йдеться, а москалі все життя ******* йти на... ну тобто щоб в них в задниці щось було - чийсь член чи якась там бутилка!
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05.03.2021 03:08 Відповісти
обязательно надо показать в прайм-тайме на всех программах... желательно с зумом эдак 30... класс... смотришь, и политика пойдет куда надо, и экономика заработает, и кобылев повесится, отдав перед смертью премию...
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05.03.2021 07:05 Відповісти
Во пля!
Это даже покруче кольца в нос.
Секте поклонников коронавируса пламенный привет!
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05.03.2021 07:08 Відповісти
)(.йло ще три роки тому скаржився що з москалів вороги народу збирають біоматеріал.
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05.03.2021 09:19 Відповісти
Один раз - не п***.
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05.03.2021 10:05 Відповісти
не КОВИДРАС? )
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06.03.2021 01:38 Відповісти
а если у человека перед полетом был анальный секс с носителем коронавируса?
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05.03.2021 10:17 Відповісти
Н-да, умеют китайские товарищи тонко намекнуть на несвоевременность дальних поездок...
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05.03.2021 11:09 Відповісти
Один раз - не...
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05.03.2021 11:19 Відповісти
Плагиат!
Китайцы скоммуниздили идею у своих кацапсиновых братьев , на москаль орде давно уже холопов прививают бутылками в зад !!!

Авіапасажирам у Китаї почали робити анальні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 403
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05.03.2021 12:00 Відповісти
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