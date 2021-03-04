Авіапасажирам у Китаї почали робити анальні тести на коронавірус
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Такий вид тестування, на думку китайських медиків, гарантує точніше виявлення вірусу. Більшість іноземців, яким довелося пройти через процедуру, скаржаться на дискомфорт і психологічні травми.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Мазки з ануса, крім мазків із носа або горла, вимагають робити в Пекіні, Шанхаї і Циндао. Так, у Шанхаї всім пасажирам літака доводиться пройти через процедуру, якщо на борту виявляють більш ніж 5 осіб із позитивним тестом.
Також цей вид мазків необхідно здавати пасажирам, які прибули з китайських регіонів із високим рівнем поширення COVID-19.
Тест проводять за допомогою тампона, який має вигляд дуже довгої вушної палички.
Китайські медики вважають, що цей вид тестування дає точніші результати. Але при цьому позитивний тест не обов'язково означає, що людина, яка його здала, досі є розповсюджувачем вірусу.
Нова практика влади Китаю викликала незгоду з боку США, Японії, Південної Кореї та Німеччини. Південна Корея домоглася того, що її громадянам дозволили замість мазка здавати на аналіз зразки калу.
Раніше анальні тести на коронавірус проводили на північному заході Іспанії. Там цій процедурі піддавали госпіталізованих пацієнтів, деяких новонароджених і людей із психічними захворюваннями, у яких неможливо було брати мазки з носа.
ВООЗ при цьому рекомендує брати для тестування зразки насамперед із дихальних шляхів.
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делать...." одной палочкой, сначала ануса потом рта.
Раз дело до дупы дошло, наверное такой вирус действительно есть.
Китайцы над вами всеми издеваются по-чёрному и хохочут.
А вас, кацапів, взагалі за людей не вважають.
Просто такий спосіб приниження.
Помпео був лихий до нестями.
Так і тут, напевне, промукає, що це - нова =китайська медична норма=.
Возьмите к примеру Хуавей, помимо неплохих смартов у них хорошая линейка телекомуникационного оборудования. После наезда санкционного переходят на свои элементы. Проц их на архитектуре АРМ отличный. Уже эксплуатируем их сервера Тайшани, уделали они HP поверьте. Потому шиаты и всполошились. А наложив санкции только подтолкнули к быстрейшему развитию продукции на своей элементной базе. Производство микрух примерно 60х40 уже. 60 своего. Вот так вот. Серьезный конкурен штатам, про другие страны молчу.
Это даже покруче кольца в нос.
Секте поклонников коронавируса пламенный привет!
Китайцы скоммуниздили идею у своих кацапсиновых братьев , на москаль орде давно уже холопов прививают бутылками в зад !!!