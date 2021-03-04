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Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус

Такой вид тестирования, по мнению китайских медиков, гарантирует более точное обнаружение вируса. Большинство иностранцев, которым пришлось пройти через процедуру, жалуются на дискомфорт и психологические травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Мазки из ануса, помимо мазков из носа или горла, требуют делать в Пекине, Шанхае и Циндао. Так, в Шанхае всем пассажирам самолета приходится пройти через процедуру, если на борту обнаруживают более 5 человек с положительным тестом.

Также этот вид мазков необходимо сдавать пассажирам, которые прибыли из китайских регионов с высоким уровнем распространения COVID-19.

Тест проводят при помощи тампона, который выглядит как очень длинная ушная палочка.

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Китайские медики считают, что этот вид тестирования дает более точные результаты. Но при этом позитивный тест не обязательно означает, что сдавший его человек до сих пор является распространителем вируса.

Новая практика властей Китая вызвала несогласие со стороны США, Японии, Южной Кореи и Германии. Южная Корея добилась того, что ее гражданам разрешили вместо мазка сдавать на анализ образцы стула.

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Ранее анальные тесты на коронавирус проводили на северо-западе Испании. Там этой процедуре подвергали госпитализированных пациентов, некоторых новорожденных и людей с психическими заболеваниями, у которых невозможно было брать мазки из носа.

ВОЗ при этом рекомендует брать для тестирования образцы прежде всего из дыхательных путей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 3984
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04.03.2021 21:31
+35
Анал табу!

Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 4625
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04.03.2021 21:29
+25
Значит Степанову эти тесты подарят-у него все через задницу получается. Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 588
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04.03.2021 21:27
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Вот, Степанов, перенимай передовой - ой, заднепроходной - опыт! Зеленский уже продемонстрировал публике прививку - теперь пусть продемонстрирует свой анальный тест на ковид! Если уж делать - так по-большому.
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04.03.2021 22:23 Ответить
"Мазки из ануса, помимо мазков из носа или горла, требуют

делать...." одной палочкой, сначала ануса потом рта.
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04.03.2021 22:25 Ответить
китайці роблять тест на коронавірус. фотофакт
Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 1062
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04.03.2021 22:30 Ответить
Каюсь. Начинаю сомневаться в своём мнении о короне.
Раз дело до дупы дошло, наверное такой вирус действительно есть.

Китайцы над вами всеми издеваются по-чёрному и хохочут.
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04.03.2021 22:34 Ответить
Раніше треба було вірити, а зараз це вже китайці над тобою знущаються через дупу. Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 7333
А вас, кацапів, взагалі за людей не вважають.
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04.03.2021 22:54 Ответить
Девушка, вас давно заждались в психиатрической клинике. Вам везде кацапы мерещатся. Ночью под кроватью скоро шариться начнёте. Тапком их, тараканов ночных. Шуршат небось лапками, будят вас почём зря.
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05.03.2021 10:28 Ответить
Антиковідник! Ти там на ковід ще не захворів зі своєю чумачєчою ОА? Чи вас з психлікарні зовсім не випускають на волю?
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05.03.2021 10:33 Ответить
У нас в Австралии нет ковида.
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05.03.2021 11:42 Ответить
А у нас в Україні - є!
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05.03.2021 11:45 Ответить
A вы откуда знаете ? Только потому что Степанов свои "цыфры" оглашает каждый день ?
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05.03.2021 13:56 Ответить
Цинічний падонаг! Сподіваюсь, що ти здохнеш саме від ковіду. Карму ще ніхто не відняв.
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05.03.2021 14:02 Ответить
Ты не представляешь сколько раз мне уже желали сдохнуть и т.д. ! Я давно привык.
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05.03.2021 14:11 Ответить
... что сдавший его человек до сих пор является распространителем вируса.Источник: https://censor.net/ru/n3251555
Просто такий спосіб приниження.
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04.03.2021 23:03 Ответить
Значит усем прибуваючим чайникам ашко придецца чиринком правирять. Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 8551 Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 8551 Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус - Цензор.НЕТ 8551
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04.03.2021 23:10 Ответить
Китайці вже відкрито сміються над західним світом.Але сам західний світ сам це зробив.Непотрібно було технології комуністам давати.Китайці це ж такі самі комуняки,як радянські.
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04.03.2021 23:19 Ответить
Хотів би захід, вже припинив би цю ганьбу, а так - такі ж совки, як і Кітай, тіки ми свого часу це не розгледіли.
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04.03.2021 23:28 Ответить
Меркава Захід зараз стає соціалістичним.Це ж видно не озброєним оком.
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04.03.2021 23:49 Ответить
Так, та до влади в них прийшли соціалісти раніше.
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05.03.2021 06:24 Ответить
=животворящий= про геноцид уйгурів в Китаї сказав, що це така =китайська культурна норма=.
Помпео був лихий до нестями.
Так і тут, напевне, промукає, що це - нова =китайська медична норма=.
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04.03.2021 23:31 Ответить
Животворящий - це Байден?
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04.03.2021 23:37 Ответить
Угу. Так його величають його українські фанати в Україні.
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04.03.2021 23:40 Ответить
Все найкраще через сраку робиться. Авіапасажирам у Китаї почали робити анальні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 7732
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05.03.2021 00:05 Ответить
Китай - це анальна недокраїна. В усіх сенсах.
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05.03.2021 00:35 Ответить
Завидно ? Да нам срать и срать до Китая... Они по техническому потенциалу уверенно обходят штаты. Посему последние бесяться.
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05.03.2021 07:12 Ответить
Робити дуже неякісні крадені копії це дуже технічно.
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05.03.2021 07:35 Ответить
Было и есть такое. Но большинство компаний весьма самостоятельны и уже давно.
Возьмите к примеру Хуавей, помимо неплохих смартов у них хорошая линейка телекомуникационного оборудования. После наезда санкционного переходят на свои элементы. Проц их на архитектуре АРМ отличный. Уже эксплуатируем их сервера Тайшани, уделали они HP поверьте. Потому шиаты и всполошились. А наложив санкции только подтолкнули к быстрейшему развитию продукции на своей элементной базе. Производство микрух примерно 60х40 уже. 60 своего. Вот так вот. Серьезный конкурен штатам, про другие страны молчу.
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05.03.2021 09:21 Ответить
Цікава ініциатива... хай би нашій раді та ОП мазки зробили держаком від лопати, думаю виборці і гроші б зібрали на цю процедуру.
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05.03.2021 00:43 Ответить
Евровидение нужно провести в Китае - все артисты "за".
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05.03.2021 01:02 Ответить
даЙОшь туда весь Квартал
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05.03.2021 08:16 Ответить
також анальні мазки, пробки і зонди підуть на ура в гейропі і московії - там тільки запусти таку ідею, як її підхоплять на ура! гейропейці всі толерантні і законослухняні, а тут аж про ціле здоров'я і життя йдеться, а москалі все життя ******* йти на... ну тобто щоб в них в задниці щось було - чийсь член чи якась там бутилка!
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05.03.2021 03:08 Ответить
обязательно надо показать в прайм-тайме на всех программах... желательно с зумом эдак 30... класс... смотришь, и политика пойдет куда надо, и экономика заработает, и кобылев повесится, отдав перед смертью премию...
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05.03.2021 07:05 Ответить
Во пля!
Это даже покруче кольца в нос.
Секте поклонников коронавируса пламенный привет!
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05.03.2021 07:08 Ответить
)(.йло ще три роки тому скаржився що з москалів вороги народу збирають біоматеріал.
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05.03.2021 09:19 Ответить
Один раз - не п***.
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05.03.2021 10:05 Ответить
не КОВИДРАС? )
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06.03.2021 01:38 Ответить
а если у человека перед полетом был анальный секс с носителем коронавируса?
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05.03.2021 10:17 Ответить
Н-да, умеют китайские товарищи тонко намекнуть на несвоевременность дальних поездок...
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05.03.2021 11:09 Ответить
Один раз - не...
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05.03.2021 11:19 Ответить
Плагиат!
Китайцы скоммуниздили идею у своих кацапсиновых братьев , на москаль орде давно уже холопов прививают бутылками в зад !!!

Авіапасажирам у Китаї почали робити анальні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 403
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05.03.2021 12:00 Ответить
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