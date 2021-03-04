Авиапассажирам в Китае начали делать анальные тесты на коронавирус

Такой вид тестирования, по мнению китайских медиков, гарантирует более точное обнаружение вируса. Большинство иностранцев, которым пришлось пройти через процедуру, жалуются на дискомфорт и психологические травмы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Мазки из ануса, помимо мазков из носа или горла, требуют делать в Пекине, Шанхае и Циндао. Так, в Шанхае всем пассажирам самолета приходится пройти через процедуру, если на борту обнаруживают более 5 человек с положительным тестом.

Также этот вид мазков необходимо сдавать пассажирам, которые прибыли из китайских регионов с высоким уровнем распространения COVID-19.

Тест проводят при помощи тампона, который выглядит как очень длинная ушная палочка.

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Китайские медики считают, что этот вид тестирования дает более точные результаты. Но при этом позитивный тест не обязательно означает, что сдавший его человек до сих пор является распространителем вируса.

Новая практика властей Китая вызвала несогласие со стороны США, Японии, Южной Кореи и Германии. Южная Корея добилась того, что ее гражданам разрешили вместо мазка сдавать на анализ образцы стула.

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Ранее анальные тесты на коронавирус проводили на северо-западе Испании. Там этой процедуре подвергали госпитализированных пациентов, некоторых новорожденных и людей с психическими заболеваниями, у которых невозможно было брать мазки из носа.

ВОЗ при этом рекомендует брать для тестирования образцы прежде всего из дыхательных путей.