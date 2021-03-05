Унаслідок ДТП у Бельгії загинув водій-українець
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У селищі Дудзеле, Бельгія, товарний поїзд протаранив вантажівку. Унаслідок інциденту водій-українець загинув на місці події.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Nieuwsblad.
Причеп вантажівки від удару розлетівся залізничними коліями.
Загиблому було 55 років. Більше ніхто не постраждав.
Поліція вважає, що головна причина аварії - туман.
Топ коментарі
+4 Vedana
показати весь коментар05.03.2021 01:54
+4 irenka ko
показати весь коментар05.03.2021 02:05
+4 Да-это-я
показати весь коментар05.03.2021 02:38
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Але - так.
Європа, вимоги, правила, 100500 знаків на 1 км! Кероровані перехрестя, це не совок.
Просто висловила співчуття.
Перед переездом надо полностью остановиться , убедиться что нет опасности .
Це мінімум ДУРНЯ на дорозі, ваш варіант досконаліший)