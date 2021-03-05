Унаслідок ДТП у Бельгії загинув водій-українець

У селищі Дудзеле, Бельгія, товарний поїзд протаранив вантажівку. Унаслідок інциденту водій-українець загинув на місці події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Nieuwsblad.

Причеп вантажівки від удару розлетівся залізничними коліями.

Загиблому було 55 років. Більше ніхто не постраждав.

Поліція вважає, що головна причина аварії - туман.

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