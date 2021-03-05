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Бельгія (245) ДТП (4209)

Унаслідок ДТП у Бельгії загинув водій-українець

Новини Цензор.НЕТ Події

Унаслідок ДТП у Бельгії загинув водій-українець

У селищі Дудзеле, Бельгія, товарний поїзд протаранив вантажівку. Унаслідок інциденту водій-українець загинув на місці події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Nieuwsblad.

Причеп вантажівки від удару розлетівся залізничними коліями.

Загиблому було 55 років. Більше ніхто не постраждав.

Поліція вважає, що головна причина аварії - туман.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Співчуття рідним.
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05.03.2021 01:54
+4
Поліція Бельгії просто не знає, що для українців порушувати правила дорожнього руху - це національний вид спорту.
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05.03.2021 02:05
+4
Ні ви, ні я, не читали про деталі аварії. Тому тільки припущення.

Європа, вимоги, правила, 100500 знаків на 1 км! Кероровані перехрестя, це не совок.
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05.03.2021 02:38
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Співчуття рідним.
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05.03.2021 01:54 Відповісти
Я теж співчуваю, але ЗД переїзд?
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05.03.2021 02:01 Відповісти
Не знаю. Мусило бути червоне світло, шлагбаум, звуковий сигнал ...
Але - так.
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05.03.2021 02:05 Відповісти
Ні ви, ні я, не читали про деталі аварії. Тому тільки припущення.

Європа, вимоги, правила, 100500 знаків на 1 км! Кероровані перехрестя, це не совок.
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05.03.2021 02:38 Відповісти
Тому я нічого не аналізую і розслідування не веду. І не претендую.
Просто висловила співчуття.
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05.03.2021 02:40 Відповісти
Я теж висловив, але я водій, та трохи попоїздив.
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05.03.2021 02:45 Відповісти
Забывает народ знак « стоп»
Перед переездом надо полностью остановиться , убедиться что нет опасности .
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05.03.2021 02:04 Відповісти
Хоча б покрутити головою, в обидві сторони, якщо не бачиш на 200-300 метрів, то нех.
Це мінімум ДУРНЯ на дорозі, ваш варіант досконаліший)
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05.03.2021 02:43 Відповісти
Поліція Бельгії просто не знає, що для українців порушувати правила дорожнього руху - це національний вид спорту.
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05.03.2021 02:05 Відповісти
Або встигну, або ні(
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05.03.2021 02:40 Відповісти
Ну давайте вже писати правильно. Не поїзд протаранив машину- а водій машини підперся під поїзд.
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05.03.2021 06:15 Відповісти
 
 