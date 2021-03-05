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Бельгия (333) ДТП (7438)

В результате ДТП в Бельгии погиб водитель-украинец

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В результате ДТП в Бельгии погиб водитель-украинец

В поселке Дудзеле, Бельгия, товарный поезд протаранил грузовик. В результате инцидента водитель-украинец погиб на месте происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Nieuwsblad.

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям.

Погибшему было 55 лет. Больше никто не пострадал.

Полиция считает, что главная причина аварии - туман.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Співчуття рідним.
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05.03.2021 01:54
+4
Поліція Бельгії просто не знає, що для українців порушувати правила дорожнього руху - це національний вид спорту.
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05.03.2021 02:05
+4
Ні ви, ні я, не читали про деталі аварії. Тому тільки припущення.

Європа, вимоги, правила, 100500 знаків на 1 км! Кероровані перехрестя, це не совок.
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05.03.2021 02:38
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Співчуття рідним.
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05.03.2021 01:54 Ответить
Я теж співчуваю, але ЗД переїзд?
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05.03.2021 02:01 Ответить
Не знаю. Мусило бути червоне світло, шлагбаум, звуковий сигнал ...
Але - так.
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05.03.2021 02:05 Ответить
Ні ви, ні я, не читали про деталі аварії. Тому тільки припущення.

Європа, вимоги, правила, 100500 знаків на 1 км! Кероровані перехрестя, це не совок.
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05.03.2021 02:38 Ответить
Тому я нічого не аналізую і розслідування не веду. І не претендую.
Просто висловила співчуття.
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05.03.2021 02:40 Ответить
Я теж висловив, але я водій, та трохи попоїздив.
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05.03.2021 02:45 Ответить
Забывает народ знак « стоп»
Перед переездом надо полностью остановиться , убедиться что нет опасности .
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05.03.2021 02:04 Ответить
Хоча б покрутити головою, в обидві сторони, якщо не бачиш на 200-300 метрів, то нех.
Це мінімум ДУРНЯ на дорозі, ваш варіант досконаліший)
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05.03.2021 02:43 Ответить
Поліція Бельгії просто не знає, що для українців порушувати правила дорожнього руху - це національний вид спорту.
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05.03.2021 02:05 Ответить
Або встигну, або ні(
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05.03.2021 02:40 Ответить
Ну давайте вже писати правильно. Не поїзд протаранив машину- а водій машини підперся під поїзд.
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05.03.2021 06:15 Ответить
 
 