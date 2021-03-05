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В результате ДТП в Бельгии погиб водитель-украинец
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В поселке Дудзеле, Бельгия, товарный поезд протаранил грузовик. В результате инцидента водитель-украинец погиб на месте происшествия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Nieuwsblad.
Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям.
Погибшему было 55 лет. Больше никто не пострадал.
Полиция считает, что главная причина аварии - туман.
Топ комментарии
+4 Vedana
показать весь комментарий05.03.2021 01:54
+4 irenka ko
показать весь комментарий05.03.2021 02:05
+4 Да-это-я
показать весь комментарий05.03.2021 02:38
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Але - так.
Європа, вимоги, правила, 100500 знаків на 1 км! Кероровані перехрестя, це не совок.
Просто висловила співчуття.
Перед переездом надо полностью остановиться , убедиться что нет опасности .
Це мінімум ДУРНЯ на дорозі, ваш варіант досконаліший)