В результате ДТП в Бельгии погиб водитель-украинец

В поселке Дудзеле, Бельгия, товарный поезд протаранил грузовик. В результате инцидента водитель-украинец погиб на месте происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Nieuwsblad.

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям.

Погибшему было 55 лет. Больше никто не пострадал.

Полиция считает, что главная причина аварии - туман.

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