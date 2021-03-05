США не ділитимуться вакцинами, поки не завершиться вакцинація населення, - Білий дім

Поки всі американці не отримають доступ до вакцин від COVID-19, США не будуть відправляти дози іншим країнам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила прессекретарка Білого дому Джейн Дженніфер Псакі.

"США не мають наміру ділитися вакцинами. Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на забезпеченні доступу усіх американців до вакцин. Це - наш фокус", - сказала Псакі.

За її словами, другим пріоритетом США є швидке економічне відновлення.

"Наступним кроком є економічне відновлення, що передбачає, аби наші сусіди - Мексика та Канада - також взяли пандемію під контроль, й ми могли відкрити кордони", - зазначила речниця.

Вона додала, що після завершення кампанії із вакцинування у США, "ми будемо раді обговорити подальші кроки".

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"У центрі уваги цієї адміністрації США - аби кожен американець отримав щеплення", - повторила Псакі.