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США не ділитимуться вакцинами, поки не завершиться вакцинація населення, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

США не ділитимуться вакцинами, поки не завершиться вакцинація населення, - Білий дім

Поки всі американці не отримають доступ до вакцин від COVID-19, США не будуть відправляти дози іншим країнам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила прессекретарка Білого дому Джейн Дженніфер Псакі.

"США не мають наміру ділитися вакцинами. Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на забезпеченні доступу усіх американців до вакцин. Це - наш фокус", - сказала Псакі.

За її словами, другим пріоритетом США є швидке економічне відновлення.

"Наступним кроком є економічне відновлення, що передбачає, аби наші сусіди - Мексика та Канада - також взяли пандемію під контроль, й ми могли відкрити кордони", - зазначила речниця.

Вона додала, що після завершення кампанії із вакцинування у США, "ми будемо раді обговорити подальші кроки".

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"У центрі уваги цієї адміністрації США - аби кожен американець отримав щеплення", - повторила Псакі.

Автор: Анастасія Потіха
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Правильное решение
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05.03.2021 09:16 Відповісти
Мы тоже не будем делиться, пока всех китайско- индусской не проколем.
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05.03.2021 09:26 Відповісти
Партнеры!
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05.03.2021 09:27 Відповісти
"Стратегічні союзники !!!!" Правда про це американці не знають
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05.03.2021 10:02 Відповісти
Правильное решение. Это не Раша, которая привила 1% собственного населения и при этом хочет сбагрить, навязать, продать, обменять на заложников.. ну в общем как уж получится свою " супер - пупер настойку" по всему миру от Никарагуа и Зимбабве до Венгрии .. и даже Украине через кума кума всучить..
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05.03.2021 09:33 Відповісти
Ну это правильно. Америка ферст.
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05.03.2021 09:49 Відповісти
 
 