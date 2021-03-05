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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: Хмельниччина перейшла в "помаранчеву" зону, рівень госпіталізації перевищено в семи областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Хмельниччина перейшла в

Станом на 5 березня відбулися зміни в карті адаптивного карантину в Україні. Зокрема, Хмельницька область перейшла в "помаранчеву" зону.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська і Хмельницька області. Порівняно з учорашнім днем, до "помаранчевої" зони перейшла Хмельницька область, у якій перевищено рівень госпіталізацій.

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Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

При цьому станом на 4 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в семи областях - в Івано-Франківській (140,8 на 100 тисяч населення за нормі 60), Вінницькій (104), Чернівецькій (97,9), Закарпатській (92,7), Житомирській (81,8), Миколаївській (66,1) та Хмельницькій (62,7) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).

Епідзонування України: Хмельниччина перейшла в помаранчеву зону, рівень госпіталізації перевищено в семи областях, - МОЗ 01
Епідзонування України: Хмельниччина перейшла в помаранчеву зону, рівень госпіталізації перевищено в семи областях, - МОЗ 02
Епідзонування України: Хмельниччина перейшла в помаранчеву зону, рівень госпіталізації перевищено в семи областях, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Да закройте вы уже этот Буковель!
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05.03.2021 13:24 Відповісти
Нужно туда направить тургруппу из Новых Санжар для наведения порядка.
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05.03.2021 13:26 Відповісти
Для изгнания бесов.
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05.03.2021 13:28 Відповісти
В мене є краща пропозиція. Закрити десь бідосю на карантин. Нехай не швенькається світом за українські гроші.
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05.03.2021 13:57 Відповісти
*************** Украины... Приехала вакцина - понеслось. Они ж. суки, добровольно не идут. Сейчас мы им и расскажем, и нарисуем, и насчитаем.
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05.03.2021 13:26 Відповісти
Началось в колхозе утро....
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05.03.2021 13:44 Відповісти
В Харькове стремный тип в скафандре раздавал в метро бутылочки с неизвестным содержимым и визитки! И это во времена карантина, корона вируса и стремительно набирающей обороты детского самовыпиливания.... при виде полиции он разбил пузырьки, а не разбитые расторптал. И полиция, все что смогла сделать - отпустила без проведения каких либо следственных действий после звонка нужному человеку! Будет ли у нас по-другому?
https://drive.google.com/file/d/1prjHPDtFTkNwwpI8MHn43exPVZCrZOqt/view?fbclid=IwAR1Yrwa-XKgMf0-RxQCMuLjR1lG3-sGK_0QWyCZZ9ZVQ8MpXej8cSoR5Xz4 Видео !
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05.03.2021 14:03 Відповісти
 
 