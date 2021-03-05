Епідзонування України: Хмельниччина перейшла в "помаранчеву" зону, рівень госпіталізації перевищено в семи областях, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 березня відбулися зміни в карті адаптивного карантину в Україні. Зокрема, Хмельницька область перейшла в "помаранчеву" зону.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Івано-Франківська, Житомирська і Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг (в Івано-Франківській та Житомирській областях), коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій.

До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська і Хмельницька області. Порівняно з учорашнім днем, до "помаранчевої" зони перейшла Хмельницька область, у якій перевищено рівень госпіталізацій.

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Решта регіонів України - в "жовтій" зоні.

При цьому станом на 4 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в семи областях - в Івано-Франківській (140,8 на 100 тисяч населення за нормі 60), Вінницькій (104), Чернівецькій (97,9), Закарпатській (92,7), Житомирській (81,8), Миколаївській (66,1) та Хмельницькій (62,7) областях.

Епідпоріг перевищено в семи областях: Донецькій (121,8%), Житомирської (120,1%), Закарпатській (124,6%), Запорізькій (104,9%), Івано-Франківській (215,2%), Сумській ( 104,4%) та Тернопільській (127,0%).





