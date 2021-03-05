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Новини Конституційна криза
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Про повне перезавантаження Конституційного Суду зможемо заговорити найближчим часом, - Єрмак

Про повне перезавантаження Конституційного Суду зможемо заговорити найближчим часом, - Єрмак

Оновлення регламенту роботи і складу Конституційного Суду в Україні може відбутися вже незабаром.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Судова реформа йде в нормальному робочому і конструктивному режимі. Була дана команда президента. Він - драйвер судової реформи. Незабаром ми зможемо говорити про повне перезавантаження Конституційного Суду, яке, сподіваюся, почнеться зі зміни його керівника, який повністю і себе дискредитував, і своє відомство", - сказав Єрмак.

За його словами, "на поточному тижні була представлена ​​трирічна Стратегія розвитку органів правосуддя і конституційного судочинства, і Україна досягне на цьому шляху успіху".

Також читайте: "Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений", - Єрмак

Єрмак також нагадав, що "в Україні практично завершена реформа прокуратури".

Автор: 

КС (1427) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+7
Это он на допросе рассказал?
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05.03.2021 13:32
+6
Сообщение ГБР о допросах Ермака это такая же имитация как сообщение о санкциях на самолеты Медведчука вШвейцарии. Страной ПРавят имитаторы- гниды вшей Парти Регионов.
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05.03.2021 13:37
+5
Что-то этот старший по скрепкам и дыроколам сильно разговорился сегодня, прямо глава страны, а не завхоз в ОПе.
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05.03.2021 13:39
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Это он на допросе рассказал?
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05.03.2021 13:32 Відповісти
Ніт. Посли сказали падаждать.
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05.03.2021 13:34 Відповісти
Сообщение ГБР о допросах Ермака это такая же имитация как сообщение о санкциях на самолеты Медведчука вШвейцарии. Страной ПРавят имитаторы- гниды вшей Парти Регионов.
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05.03.2021 13:37 Відповісти
Что-то этот старший по скрепкам и дыроколам сильно разговорился сегодня, прямо глава страны, а не завхоз в ОПе.
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05.03.2021 13:39 Відповісти
Єрмак пускає лебедів бо, над ним нависло звинувачення в державній зраді.
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05.03.2021 13:54 Відповісти
А остальные судьи как работали,так и продолжат брать взятки?
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05.03.2021 13:59 Відповісти
Президент гарант Конституції чи він її убивця? Тоді напишіть в Основному законі - Президент є трунар Конституції!
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05.03.2021 14:06 Відповісти
Зчем нам тот Конституционный Суд, когда у нас сам Бубочка Гарант Конституции.
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05.03.2021 14:08 Відповісти
Я вже заплутався хто тут в Україні президент по факту Єрмак чи Зеленський? Нагадує 1985 рік коли переплелись формальні і неформальні організації.
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05.03.2021 14:21 Відповісти
а посли радять "https://censor.net/ua/news/3251664/pryznachennya_u_vrp_i_ks_neobhidno_vidklasty_do_vstanovlennya_prozorogo_protsesu_doboru_suddiv_posly"
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05.03.2021 15:05 Відповісти
Напомните кто такой ерьмак? Правильно шлюха- секретарша. Шлюха не может рассказывать целой стране как жить .
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05.03.2021 16:17 Відповісти
 
 