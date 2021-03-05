Про повне перезавантаження Конституційного Суду зможемо заговорити найближчим часом, - Єрмак

Оновлення регламенту роботи і складу Конституційного Суду в Україні може відбутися вже незабаром.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Судова реформа йде в нормальному робочому і конструктивному режимі. Була дана команда президента. Він - драйвер судової реформи. Незабаром ми зможемо говорити про повне перезавантаження Конституційного Суду, яке, сподіваюся, почнеться зі зміни його керівника, який повністю і себе дискредитував, і своє відомство", - сказав Єрмак.

За його словами, "на поточному тижні була представлена ​​трирічна Стратегія розвитку органів правосуддя і конституційного судочинства, і Україна досягне на цьому шляху успіху".

Також читайте: "Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений", - Єрмак

Єрмак також нагадав, що "в Україні практично завершена реформа прокуратури".