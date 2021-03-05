Ми відпрацювали окрему концепцію з розкриття автовикрадень, - Білоус

Департамент кримінального аналізу Нацполіції розробив концепцію з розкриття злочинів, пов'язаних із крадіжками автомобілів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник цього департаменту Роман Білоус.

За його словами, кримінальні аналітики, в першу чергу, спираються на камери відеоспостереження і карти місцевості.

"У Нацполіції є електронна інформаційна платформа, куди ми нанесли камери, "зібрані" нашими співробітниками. Це камери, з якими ми працювали в процесі розкриття того чи іншого злочину. Ми розробили мобільний додаток і розмножили серед оперативних співробітників. І якщо вони під час роботи бачать камеру, яка не входить у систему "Безпечне місто", то фіксують її геопозицію. Так формуємо карту по Україні, оскільки до цього процесу долучено всю Національну поліцію. Щодо викрадень автомобілів не розкриватиму всіх секретів. Скажу лише, що за допомогою певних фільтрів відпрацьовуємо парковки, станції технічного огляду й інші місця, де автомобіль може з’явитися. Аналітик визначає точку, де скоєно злочин, і починає від неї працювати. Ми це називаємо точкою інтересу. Для упередження критики зауважу, що це інформація без обмеження доступу, вона не пов’язана зі збором будь-яких персональних даних".

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Нагадаємо, за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Так, "професійні" викрадачі, які ретельно готуються до скоєння злочину, мають спеціальні технічні засоби для викрадення, будуть відповідати адекватно вчиненому злочину, в тому числі і запобіжний захід у вигляді застави буде обчислюватися виходячи з вартості викраденого автомобіля.