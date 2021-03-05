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Новини
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Ми відпрацювали окрему концепцію з розкриття автовикрадень, - Білоус

Ми відпрацювали окрему концепцію з розкриття автовикрадень, - Білоус

Департамент кримінального аналізу Нацполіції розробив концепцію з розкриття злочинів, пов'язаних із крадіжками автомобілів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник цього департаменту Роман Білоус.

За його словами, кримінальні аналітики, в першу чергу, спираються на камери відеоспостереження і карти місцевості.

"У Нацполіції є електронна інформаційна платформа, куди ми нанесли камери, "зібрані" нашими співробітниками. Це камери, з якими ми працювали в процесі розкриття того чи іншого злочину. Ми розробили мобільний додаток і розмножили серед оперативних співробітників. І якщо вони під час роботи бачать камеру, яка не входить у систему "Безпечне місто", то фіксують її геопозицію. Так формуємо карту по Україні, оскільки до цього процесу долучено всю Національну поліцію. Щодо викрадень автомобілів не розкриватиму всіх секретів. Скажу лише, що за допомогою певних фільтрів відпрацьовуємо парковки, станції технічного огляду й інші місця, де автомобіль може з’явитися. Аналітик визначає точку, де скоєно злочин, і починає від неї працювати. Ми це називаємо точкою інтересу. Для упередження критики зауважу, що це інформація без обмеження доступу, вона не пов’язана зі збором будь-яких персональних даних".

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Нагадаємо, за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Так, "професійні" викрадачі, які ретельно готуються до скоєння злочину, мають спеціальні технічні засоби для викрадення, будуть відповідати адекватно вчиненому злочину, в тому числі і запобіжний захід у вигляді застави буде обчислюватися виходячи з вартості викраденого автомобіля.

Автор: 

авто (6153) відеофіксація (113) Нацполіція (15141) викрадення автівки (208) Білоус Роман (3)


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Топ коментарі
+5
Когда будет концепция по взяточникам и казнокрадам?
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05.03.2021 14:21
+2
у нас есть ТАКИЕ приборы! но мы вам о них не расскажем!!
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05.03.2021 14:24
+2
И каким образом они обнаружат угнанную машину если на нее повесят номера от бляхи и поставят под камеру на отстой???!
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05.03.2021 14:26
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Будуть в долі?
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05.03.2021 14:20 Відповісти
Когда будет концепция по взяточникам и казнокрадам?
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05.03.2021 14:21 Відповісти
у нас есть ТАКИЕ приборы! но мы вам о них не расскажем!!
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05.03.2021 14:24 Відповісти
Так сами же мусара и в 90% и воруют машины, так что камеры в которые они же смотрят, вряд ли сильно помогут !
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05.03.2021 14:25 Відповісти
А то что не сами так то под их крышей.
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05.03.2021 15:53 Відповісти
И каким образом они обнаружат угнанную машину если на нее повесят номера от бляхи и поставят под камеру на отстой???!
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05.03.2021 14:26 Відповісти
Они и не собираются.
Просто надо срочно рассказать всем, какие крутые они специалисты.
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05.03.2021 14:39 Відповісти
Это как сборка вертолетов Бел в Одессе и заказ у Антонова самолетов для армии? Теперь ясно, простите за глупый вопрос.
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05.03.2021 15:00 Відповісти
Рябяты, берегите автомобили. Хотели кино? Вот оно самое. Теперь будет все как в кино.
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05.03.2021 14:35 Відповісти
Отдельную концепцию? Возрат за полцены? Так это распостраненная "концепция". Или еще НДС насчитают при возврате?
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05.03.2021 14:56 Відповісти
Точка і два сліда колес. Охеренноє місце злочину.
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05.03.2021 14:59 Відповісти
Україна має намір у 2025 році повністю забезпечити себе газом власного видобутку
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-2025-g-ukraina-namerena-polnostyu-obespechit-sebya-gazom-sobstvennoy-dobychi-premer
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05.03.2021 15:04 Відповісти
для начала надо ук пересмотреть - за угон от 10тки и выше , при любых обстоятельствах
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05.03.2021 18:20 Відповісти
 
 