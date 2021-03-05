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Мы отработали отдельную концепцию по раскрытию автоугонов, - Билоус

Мы отработали отдельную концепцию по раскрытию автоугонов, - Билоус

Департаментом криминального анализа Нацполиции разработана концепция по раскрытию преступлений, связанных с угонами автомобилей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник этого департамента Роман Билоус.

По его словам, криминальные аналитики, в первую очередь, опираются на камеры видеонаблюдения и карты местности.

"В Нацполиции есть электронная информационная платформа, куда мы нанесли камеры, "собранные" нашими сотрудниками. Это камеры, с которыми мы работали в процессе раскрытия того или иного преступления. Мы разработали мобильное приложение и размножили среди оперативных сотрудников. И если они во время работы видят камеру, которая не входит в систему "Безопасный город", то фиксируют ее геопозицию. Так формируем карту по Украине, поскольку к этому процессу подключена вся Национальная полиция, - объяснил он. - По угонам автомобилей раскрывать всех секретов не буду. Скажу только, что с помощью определенных фильтров отрабатываем парковки, станции технического осмотра и другие места, где автомобиль может появиться. Аналитик определяет точку, где совершено преступление, и начинает от нее работать. Мы это называем точкой интереса. Для предотвращения критики замечу, что это информация без ограничения доступа, она не связана со сбором любых персональных данных".

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Напомним, за незаконное завладение транспортным средством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Так, "профессиональные" похитители, которые тщательно готовятся к совершению преступления, имеют специальные технические средства для похищения, будут отвечать адекватно совершенному преступлению, в том числе и мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля.

авто (4202) видеофиксация (140) Нацполиция (16436) угон (294) Билоус Роман (3)


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Топ комментарии
+5
Когда будет концепция по взяточникам и казнокрадам?
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05.03.2021 14:21
+2
у нас есть ТАКИЕ приборы! но мы вам о них не расскажем!!
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05.03.2021 14:24
+2
И каким образом они обнаружат угнанную машину если на нее повесят номера от бляхи и поставят под камеру на отстой???!
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05.03.2021 14:26
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Будуть в долі?
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05.03.2021 14:20 Ответить
Когда будет концепция по взяточникам и казнокрадам?
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05.03.2021 14:21 Ответить
у нас есть ТАКИЕ приборы! но мы вам о них не расскажем!!
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05.03.2021 14:24 Ответить
Так сами же мусара и в 90% и воруют машины, так что камеры в которые они же смотрят, вряд ли сильно помогут !
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05.03.2021 14:25 Ответить
А то что не сами так то под их крышей.
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05.03.2021 15:53 Ответить
И каким образом они обнаружат угнанную машину если на нее повесят номера от бляхи и поставят под камеру на отстой???!
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05.03.2021 14:26 Ответить
Они и не собираются.
Просто надо срочно рассказать всем, какие крутые они специалисты.
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05.03.2021 14:39 Ответить
Это как сборка вертолетов Бел в Одессе и заказ у Антонова самолетов для армии? Теперь ясно, простите за глупый вопрос.
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05.03.2021 15:00 Ответить
Рябяты, берегите автомобили. Хотели кино? Вот оно самое. Теперь будет все как в кино.
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05.03.2021 14:35 Ответить
Отдельную концепцию? Возрат за полцены? Так это распостраненная "концепция". Или еще НДС насчитают при возврате?
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05.03.2021 14:56 Ответить
Точка і два сліда колес. Охеренноє місце злочину.
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05.03.2021 14:59 Ответить
Україна має намір у 2025 році повністю забезпечити себе газом власного видобутку
https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-2025-g-ukraina-namerena-polnostyu-obespechit-sebya-gazom-sobstvennoy-dobychi-premer
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05.03.2021 15:04 Ответить
для начала надо ук пересмотреть - за угон от 10тки и выше , при любых обстоятельствах
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05.03.2021 18:20 Ответить
 
 