Мы отработали отдельную концепцию по раскрытию автоугонов, - Билоус

Департаментом криминального анализа Нацполиции разработана концепция по раскрытию преступлений, связанных с угонами автомобилей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник этого департамента Роман Билоус.

По его словам, криминальные аналитики, в первую очередь, опираются на камеры видеонаблюдения и карты местности.

"В Нацполиции есть электронная информационная платформа, куда мы нанесли камеры, "собранные" нашими сотрудниками. Это камеры, с которыми мы работали в процессе раскрытия того или иного преступления. Мы разработали мобильное приложение и размножили среди оперативных сотрудников. И если они во время работы видят камеру, которая не входит в систему "Безопасный город", то фиксируют ее геопозицию. Так формируем карту по Украине, поскольку к этому процессу подключена вся Национальная полиция, - объяснил он. - По угонам автомобилей раскрывать всех секретов не буду. Скажу только, что с помощью определенных фильтров отрабатываем парковки, станции технического осмотра и другие места, где автомобиль может появиться. Аналитик определяет точку, где совершено преступление, и начинает от нее работать. Мы это называем точкой интереса. Для предотвращения критики замечу, что это информация без ограничения доступа, она не связана со сбором любых персональных данных".

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Напомним, за незаконное завладение транспортным средством предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Так, "профессиональные" похитители, которые тщательно готовятся к совершению преступления, имеют специальные технические средства для похищения, будут отвечать адекватно совершенному преступлению, в том числе и мера пресечения в виде залога будет исчисляться исходя из стоимости похищенного автомобиля.