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Новини Коронавірус і карантин
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Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, а робіть мудрий вибір, - Степанов

Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, а робіть мудрий вибір, - Степанов

Сьогодні, 6 березня, духовний лідер Тибету, лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама вакцинуваася проти коронавірусу.

Про це повідомила низка світових ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написав, що Далай-лама був щеплений вакциною Covishield індійського виробництва. Саме таку вакцину проти коронавірусу зараз використовують в Україні в рамках вакцинації.

"Колоборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама)", - написав міністр.

Також читайте: У ВООЗ не рекомендують вводити "паспорти вакцинації" проти COVID-19: Невідомо, скільки тримається імунітет після щеплення

вакцина (4419) Далай-лама (1) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Ламе можно, у него практически вечные реинкарнации, он смерти не боится )
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06.03.2021 15:43
+17
Знатно подгорает у Степанова с этой индийской репликой для нищих. Ничего, расследование по этой афере еще впереди.
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06.03.2021 15:40
+11
Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов - Цензор.НЕТ 8012
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06.03.2021 15:41
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Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов - Цензор.НЕТ 5460
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06.03.2021 15:40 Відповісти
Для вакцинации срочно требуются "Сумасшедшие бабки"!!!
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06.03.2021 15:46 Відповісти
Я б теж, як і Далай-лама, вакцинуватися КовіШілдом, який за купили, скажімо, канадці. Але я - неДалай-лама і мені пропонують вакцинуватися невідомо якою яакциноб, яку заеупв Сиепанв - представник тієї зеленої влади, яка за останні два роки не виконала жодної передвиборчої обіцянки, перевівши ці обіцянки у брехню. Я вважаю небезпечним вірити брехунам.
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06.03.2021 16:15 Відповісти
По исследованию ученых Франции и Израиля за 5 недель вакцинаторного бума в мире подведены итоги. Установлено, что смертность от вакцинации в 260 раз превосходит смертность от коронавирусной инфекции. Молодые люди погибают в большем количестве после вакцинации, чем пожилые. Интересно Степашка читал эти исследования, что так настойчиво и активно рекомендует и рекламирует вакцинацию? Или ему просто нужно куда -то использовать уже закупленную отраву?
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06.03.2021 21:58 Відповісти
Зі священної річки!
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06.03.2021 17:48 Відповісти
а Далай-лама об этом знает.. о своей "вакцинации"?))
там ведь степанова и шмарклю - не читают, да и мендельша не в почете))
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06.03.2021 19:12 Відповісти
Знатно подгорает у Степанова с этой индийской репликой для нищих. Ничего, расследование по этой афере еще впереди.
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06.03.2021 15:40 Відповісти
Дід старий йому однаково , геть 2 в голову
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06.03.2021 15:41 Відповісти
Ламе можно, у него практически вечные реинкарнации, он смерти не боится )
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06.03.2021 15:43 Відповісти
Стремление любого буддиста - выйти из круга реинкарнаций и сдрыснуть по тихому в нирванну.

Забота о физическом здоровье и плотской жизни у них даже не в первой сотне приоритетов.
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06.03.2021 23:37 Відповісти
Далай-ламу Степанов заставил уколоться.
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06.03.2021 15:41 Відповісти
Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов - Цензор.НЕТ 8012
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06.03.2021 15:41 Відповісти
А Папа Римский сделал привику Pfizer Степанов! Так где мудрость? Похоже это ты дурак раз такое мелешь

Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов - Цензор.НЕТ 6517
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06.03.2021 15:47 Відповісти
а почему, а где вера в бога?
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06.03.2021 17:17 Відповісти
Верь в Аллаха, но прежде привяжи своего верблюда, - сказал учитель, - поскольку у Аллаха нет других рук, кроме твоих.
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07.03.2021 00:01 Відповісти
"Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов" - https://antikor.com.ua/articles/442398-ministr_zdravoohranenija_stepanov_kupil_paljto_za_620_tysjach__smi Министр здравоохранения Украины Максим Степанов купил пальто элитного итальянского бренда за почти 622 тысячи гривен.
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06.03.2021 15:45 Відповісти
И что !?
Он может себе это позволить...!
Он с экономил на вакцине - купив шмурдяк !
Разница - на пальто !
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06.03.2021 15:47 Відповісти
Довольно мудро. Это не китайский тулуп на базаре.))
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06.03.2021 15:47 Відповісти
И не индийский
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06.03.2021 15:53 Відповісти
Я не буддист и мне насрать на то,что вещает Далай-лама. Дурак степанов,приводя такие примеры лишь очередной раз показывает свой идиотизм.
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06.03.2021 15:46 Відповісти
Лучше вообще не колоться,глядя на уколотую в голову с детства кацапню.
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06.03.2021 15:50 Відповісти
тебе кацапу только СпутникV...
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06.03.2021 16:03 Відповісти
Недовіру українців до Степанова навіть Лама не врятує!
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06.03.2021 15:47 Відповісти
Будьте как Далай-лама - написал министр. В смысле? Принять буддизм? Стать китайцем?

Эмигрировать в Индию?
Кто не знал , Далай-лама возглавляет правительство Тибета в изгнании находясь в Индии.
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06.03.2021 15:49 Відповісти
Степанов найчесніший українець.Йому потрібно вірити.
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06.03.2021 15:50 Відповісти
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06.03.2021 15:55 Відповісти
От притырочное.
Во-первых: причем далай лама к Украине? Тут половина подумает,что это то,из чего дубленки делают
Ну и: далай лама - бессмертен. Его жизнь циклична. После каждой его земной кончины находят его новое воплощение.
Может степанов вспомнить хотя бы одну свою прошлую жисть? НЕ?
Нафиг з возу
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06.03.2021 15:54 Відповісти
В інтернеті вже активно захищають цю вакцину і критикують тих.хто не згідний.Ну так ідіть і коліться.Але ж не йдуть,а хочуть,щоб хтось інший йшов за тестера.
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06.03.2021 15:58 Відповісти
Рюзьгє курва, ти в коловся вже не злазячи з пляшки?
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06.03.2021 16:03 Відповісти
Курва твоя мамо,яка цьомала у Кадирова внаслідок чого з'явилася така потвора, як ти.
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06.03.2021 16:14 Відповісти
А что скажет сам Далай -лама?
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06.03.2021 16:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=51ypzc5hqpc&t=33s His Holiness the Dalai Lama Receives COVID-19 Vaccine
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06.03.2021 16:16 Відповісти
Я пам'ятаю,як форумчани одразу мали бігти колотися,практично будь-якою вакциною,як тільки з'явиться.Але зараз чомусь не йдуть.
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06.03.2021 16:02 Відповісти
Да вот глянешь на этого Степанова и сразу мысль - а тот ли заявленный Ковишельд
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06.03.2021 16:02 Відповісти
йому при зачатті пришпандорили,тому,й тупий!
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06.03.2021 16:50 Відповісти
Украинцы хотят вакцинироваться, но только этого правительство не хочет. ПОЧЕМУ до сих пор не разрешено старикам записываться на вакцинацию через семейных врачей, ведь они не могут записаться через Дию.. ПОЧЕМУ черепашимы темпами идет вакцинация, когда старики с нетерпением ждут вакцины, которая лежит сотнями тысяч на складе ? Для вас пенсионеры в стране - это лишние люди. ОЧЕНЬ вам хочется впереди очереди провакцинировать министров и других чиновников? Для этого и делаете видимость, что украинцы не хотят вакцинироваться. ПОЧЕМУ не была организована запись на вакцинацию заранее, например в январе?
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06.03.2021 16:03 Відповісти
двбйб стіпашка не розуміє, що він двбйб, тому що він двбйб.
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06.03.2021 16:08 Відповісти
А,все тому,що двббнуті нездатні ,що,небуть розуміти...
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06.03.2021 16:49 Відповісти
Нетаньяху заявил, что Израиль первым в мире победил эпидемию коронавируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в стране выдают так называемые зеленые паспорта вакцинации, с которыми граждане могут свободно посещать рестораны, театры и спортивные мероприятия.

Политик надеется, что к концу марта в стране вакцинируют уже все взрослое население и Израиль смогут полностью открыть к апрелю.
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06.03.2021 16:19 Відповісти
Ламе можно - он не получает такую мизерную пенсию, не живет в таких скотских условиях, не платит таких ******** тарифов и не общается с такими дебильными чинушами. И, у него девять жизней, как к кошки - одну потеряет, другая прибудет.
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06.03.2021 16:31 Відповісти
"Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама)", - написал министр.

Может теперь все украинцы должны буддизм принять?
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06.03.2021 16:32 Відповісти
Молодые здоровые бугаи лезут впереди стариков немочных диабетиков астматиков под видом что те мол не хотят вакцинироваться на самом деле чтобы спасти свои шкуры учтите твари расплата не за горами
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06.03.2021 16:38 Відповісти
Стєпанов, то чого ж ти продукуєш "глупості"? навіть, швидше, відверті брехні...
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06.03.2021 16:43 Відповісти
Шльома Степаноов взувай свою рідню
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06.03.2021 16:45 Відповісти
Ну от,а ходили чутки,що Далай-лама збирався вколотись "Спутніком" і його вже збирались оголосити колаборантом...
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06.03.2021 17:01 Відповісти
Покійником
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06.03.2021 17:47 Відповісти
Вибачаюся - Небіжчиком
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06.03.2021 17:48 Відповісти
каждый дурак рекламирует свою мудрость, а народу Украины надо брать пример с европейской и американской мудрости,иначе Днипро ,согласно степановской , превратится в украинский Ганг с покойниками ,а "зе" в Карпатах будет далайламить , как в Тибете , а не на лыжах рассекать по склонах гор....
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06.03.2021 17:03 Відповісти
В нього гешефт зривається, тому,й,забздів,все довкола
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06.03.2021 17:50 Відповісти
Далай-лама завтра с дуру спрыгнет с крыши небоскреба...и что все должны последовать его примеру??
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06.03.2021 17:18 Відповісти
Тупеньке вляпалося в неліквідний Фуфломіцин
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06.03.2021 17:46 Відповісти
Уряд Індії закуповує Covishield у виробника за ціною 150 рупій
Приватні індійські лікарні продають по 250 рупій
COVID-корупціонерам присвячується: НЕ ВДАВИТЕСЬ ?

Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, а робіть мудрий вибір, - Степанов - Цензор.НЕТ 4347
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06.03.2021 18:03 Відповісти
Верю Степашке - точно далай лама вакцинировался Ковишилдом. Верю!
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06.03.2021 18:04 Відповісти
Степанов, у тебя скучное лицо, как сказал бы гепа.
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06.03.2021 18:05 Відповісти
Тыц и нет фашика😂🌷
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06.03.2021 18:19 Відповісти
вот зря этого дятла в Индию отпускали...совсем плох...
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06.03.2021 18:31 Відповісти
Вакцина от COVID-19, известная под торговой маркой COVAXIN (BBV152), которая была разработана индийской фармацевтической компанией Bharat Biotech, показала 80,6%-ную эффективность в ходе фазы III клинического испытания.

Анализ, проведенный Национальным институтом вирусологии Индии, действительно продемонстрировал, что антитела, выработанные вакциной индийского производителя, способны нейтрализовать британский и некоторые другие гетерологичные штаммы коронавируса. Публикация с данными исследования размещена в журнале bioRxiv.

Многие политики в Индии, в том числе премьер-министр страны Нарендру Моди, привились на этой неделе COVAXIN вместо препарата британско-шведской компании AstraZeneca.
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06.03.2021 18:34 Відповісти
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07.03.2021 06:45 Відповісти
Ой зрадонька! )))
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06.03.2021 18:37 Відповісти
І ми повинні свято повірити в таку новину?
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06.03.2021 20:00 Відповісти
🤣🤣
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06.03.2021 21:29 Відповісти
Зеленные так часто врут, что, скорей всего, это был не далай-лама, да и вакцина была совсем другого производителя. Степанов так часто кричал: "Волки, волки!", что верить ему - себя не уважать.
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07.03.2021 01:01 Відповісти
Далай-лама - бессмертный, Степанов нет....
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07.03.2021 11:01 Відповісти
 
 