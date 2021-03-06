Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, а робіть мудрий вибір, - Степанов

Сьогодні, 6 березня, духовний лідер Тибету, лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама вакцинуваася проти коронавірусу.

Про це повідомила низка світових ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написав, що Далай-лама був щеплений вакциною Covishield індійського виробництва. Саме таку вакцину проти коронавірусу зараз використовують в Україні в рамках вакцинації.

"Колоборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама)", - написав міністр.

Також читайте: У ВООЗ не рекомендують вводити "паспорти вакцинації" проти COVID-19: Невідомо, скільки тримається імунітет після щеплення