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Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, а робіть мудрий вибір, - Степанов
Сьогодні, 6 березня, духовний лідер Тибету, лауреат Нобелівської премії миру Далай-лама вакцинуваася проти коронавірусу.
Про це повідомила низка світових ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" написав, що Далай-лама був щеплений вакциною Covishield індійського виробництва. Саме таку вакцину проти коронавірусу зараз використовують в Україні в рамках вакцинації.
"Колоборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама)", - написав міністр.
Топ коментарі
+18 Бяка Бука
показати весь коментар06.03.2021 15:43
+17 18c49ed2
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+11 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар06.03.2021 15:41
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там ведь степанова и шмарклю - не читают, да и мендельша не в почете))
Забота о физическом здоровье и плотской жизни у них даже не в первой сотне приоритетов.
Он может себе это позволить...!
Он с экономил на вакцине - купив шмурдяк !
Разница - на пальто !
Эмигрировать в Индию?
Кто не знал , Далай-лама возглавляет правительство Тибета в изгнании находясь в Индии.
Во-первых: причем далай лама к Украине? Тут половина подумает,что это то,из чего дубленки делают
Ну и: далай лама - бессмертен. Его жизнь циклична. После каждой его земной кончины находят его новое воплощение.
Может степанов вспомнить хотя бы одну свою прошлую жисть? НЕ?
Нафиг з возу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что в стране выдают так называемые зеленые паспорта вакцинации, с которыми граждане могут свободно посещать рестораны, театры и спортивные мероприятия.
Политик надеется, что к концу марта в стране вакцинируют уже все взрослое население и Израиль смогут полностью открыть к апрелю.
Может теперь все украинцы должны буддизм принять?
Приватні індійські лікарні продають по 250 рупій
COVID-корупціонерам присвячується: НЕ ВДАВИТЕСЬ ?
Анализ, проведенный Национальным институтом вирусологии Индии, действительно продемонстрировал, что антитела, выработанные вакциной индийского производителя, способны нейтрализовать британский и некоторые другие гетерологичные штаммы коронавируса. Публикация с данными исследования размещена в журнале bioRxiv.
Многие политики в Индии, в том числе премьер-министр страны Нарендру Моди, привились на этой неделе COVAXIN вместо препарата британско-шведской компании AstraZeneca.