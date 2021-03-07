УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5266 відвідувачів онлайн
Новини
5 957 225

Кожен другий українець проти введення подвійного громадянства, - опитування LibertyReport.ai

Кожен другий українець проти введення подвійного громадянства, - опитування LibertyReport.ai

46% українців проти того, щоб громадянам України дозволили мати подвійне громадянство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного платформою для соціологічних і маркетингових ріалтайм досліджень LibertyReport.ai 4-5 березня, які були оприлюднені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Зазначається, що проти надання дозволу на подвійне громадянство висловилися і жінки, і чоловіки майже порівну: 45% і 48% опитаних відповідно. Однак більш категоричними в цьому питанні виявилися люди у віці 60+, з них 50% - проти подвійного громадянства. А у віковій категорії 18-29 - тільки 40%. Ця ж молодь частіше відзначала, що їй важко відповісти на питання - 14% опитаних, проти 1% у віці 60+.

На думку соціологів, це свідчить про те, що молодь в Україні менш обізнана в питаннях подвійного громадянства. Також варто зазначити, що жителі міст більш лояльні до подвійного громадянства, ніж традиційно консервативні жителі сіл - 43% і 53% відповідно висловилися проти.

Лише 17% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею того, щоб подвійне громадянство дозволили всім українцям без винятку. З них 20% - це жінки і 12% - чоловіки.

Також читайте: Якщо будемо проти подвійного громадянства, то можемо відштовхнути громадян України, які отримали громадянство інших країн, - "слуга народу" Веніславський

Водночас, третина жителів України проти подвійного громадянства у чиновників.

29% опитаних респондентів висловилися проти надання подвійного громадянства держслужбовцям. Тобто кожен третій українець бачить в цьому небезпеку. Соціологи відзначають, що це може бути пов'язано з загальною недовірою до державних інституцій і влади. Подвійне громадянство може стимулювати держслужбовців до виведення тіньових коштів на закордонні рахунки або укриття від українського правосуддя. Більш негативно налаштовані жителі міст. З них 32% проти подвійного громадянства держслужбовців. Водночас, в селах це лише 23%. Так, жителі міст акумулюють більше негативу стосовно чиновників.

LibertyReport.ai - розумна платформа для проведення соціологічних і маркетингових досліджень в режимі реального часу.

опитування (1922) подвійне громадянство (152)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
предоставление 2-го гражданства это размывание государственности Украины, поощрение сепаратизма и коррупции...
Странно что этого многие не видят..
показати весь коментар
07.03.2021 09:23
+19
Я теж проти. Бо цих громадян будуть захищати інші країни. Навіщо нам розмивати державу.
показати весь коментар
07.03.2021 09:24
+16
Двойное гражданство - это уничтожение Украины. Этого нельзя допускать! Венгры свои паспорта раздадут и потом присоединят вообще территорию Украины, Россия свои паспорта уже раздала и захватила. Там где чужие паспорта на территории Украины, там уничтожение Украины. Потому никакого двойного гражданства нельзя допускать!
показати весь коментар
07.03.2021 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Друге громадянство дає чутливу перевагу. Особливо злочинцям і всяким хитрожопим шахраям.
Категорично проти.
показати весь коментар
07.03.2021 12:19 Відповісти
Тут в коментах докуя умных собралось, доказывая, что американская модель двойного гражданства самая окуенная. Конечно эти умники забывают упомянуть, что имея американский паспорт, ты обязан платить налоги в сша независимо от страны твоего текущего проживания. А теперь вопрос: ели этих умных заставить платить налоги в германии и Украине, как быстро они откажутся от украинского паспорта?!
показати весь коментар
07.03.2021 12:24 Відповісти
Это как ,с канабисом ,или с проституцией , это все есть,и многие этим пользуются ,но не в правовом поле,🤔 По факту двойное гражданство есть , какой смысл отказаться от Украинского ,🙄
показати весь коментар
07.03.2021 12:28 Відповісти
Коли громадянин України створив злочин на території України і маючи паспорт Ізраїлю де він і буде переховуватись від українського слідства, то Ізраїль його не видасть Україні, щоб його судили по законах України.
показати весь коментар
07.03.2021 13:30 Відповісти
Сотни тысяч если не миллионы уже на Западной Украине имеют на руках втайне румынский или венгерский паспорт. Завтра проведут референдум присоединения к Венгрии граждане не Украины, а условной Венгрии. И что, подавлять это войсками? ЕС у которого клянчим деньги не позволит. А если завтра мобилизация, а это уже граждане другой страны. Далее рынок земли открывается, иностранцам мол нельзя, так второй паспорт вполне даёт возможность обойти это ограничение. На данный момент для самой Украины такая возможность, это просто бомба которая разорвет страну изнутри. Кто протягивает этот закон думает не об Украине, а о себе. Честно говоря, очень печально если добьются этого.
показати весь коментар
07.03.2021 12:32 Відповісти
Читай Конституцію України.
Зміна кордонів України проводиться виключно Всеукраїнським референдумом.
показати весь коментар
07.03.2021 13:33 Відповісти
В Украине законы противоречат друг-другу. Пока Украина фактически признаёт двойное гражданство своих граждан живущих заграницей, продляет и оформляет украинские паспорта на основании иностранных свидетельств о рождении, более того ТРЕБУЕТ предъявлния иностранного паспорта для постановки на консульский учёт. Порядок наведите у себя, а потом кричите. https://israel.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/perelik-konsulskih-dij/5096-pass/4997-registrationua
показати весь коментар
07.03.2021 12:37 Відповісти
даже если они запретят двойное гражданство с Россией, то есть такие страны где ваты пророссийской и просоветской куча, это-- Молдавия, Беларусь, Латвия, Чехия, Германия и США а ещё Казахстан, это антиукраинский популистский закон, чтобы обмануть общество
показати весь коментар
07.03.2021 12:51 Відповісти
При выборе гражданства, какое выберут работающие за границей. А это миллионов 5. Они что зря Внж, пмж делали? Тянули это лет 10. Откажутся от украинского, и вы их потеряете навсегда. Кому нужен тупой опрос, среди колхозников, по поводу второго гражданства
показати весь коментар
07.03.2021 12:57 Відповісти
Мудила, твое мнение нас не интересует.
показати весь коментар
07.03.2021 13:02 Відповісти
Попытка нынешнего режима Зеленого, вопреки Конституции, легализовать двойное гражданство - это фактически попытка легализовать выведенные за пределы Украины денежные средства, которые будут легализованы под другой гражданской юрисдикцией вне Украины. (с)
показати весь коментар
07.03.2021 13:09 Відповісти
Хорошо было бы еще упростить жизнь украинских граждан с пмж за границей. Потому то они в Украине хуже негров - даже счёт в банке нормально открыть нереально. На каждом шагу проблема в любой установе. А потом удивляються почему люди задолбавшись получают иностранное гражданство и живут в Украине легче будучи иностранцами чем украинцами с пмж за рубежом. Такого отношения я ни в какой другой стране пока не видел - только в совке.
показати весь коментар
07.03.2021 13:59 Відповісти
Второе гражданство-это как отказаться от матери,ради мачехи.Вообще это раскол в сознании.Даже можно приплести термин"Раздвоение сознания"из психиатрии.Представьте какие ненужные иллюзорные галюцинации нам навязывают в масштабах Державы.Зачем это делать?Зачем нагружать индивидума выбором между матерью и мачехой?Будьте проще и к вам потянутся люди.Одного гражданства достаточно.
показати весь коментар
07.03.2021 14:41 Відповісти
Всім держчиновникам заборонити мати подвійне,потрійне,як у каломойського,громадянство,а також членам їх сімей,особливо громадянство ************.Дозволити подвійне громадянам Канади,США,Великобританії,для залучення їхніх:військових,суддів,прокурорів,лікарів,вчених українського походження у відставці до праці в Україні.
показати весь коментар
07.03.2021 15:12 Відповісти
Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).

2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
показати весь коментар
07.03.2021 15:23 Відповісти
Через двойное граждансто скупить украинские черноземы и оставить мудрый недонарид без тверди под ногами, пустив его по миру как цыган. Хороший план придумали украинске и не только олигархи. Браво!!!
показати весь коментар
07.03.2021 15:41 Відповісти
Инетерсно, если предложить гражданство, к примеру, США или Канады = сколько "патриотов" откажется?
Легко быть против того, чего тебе никто никогда не даст и даже не предложит.
показати весь коментар
07.03.2021 16:26 Відповісти
Багато. Я я один із таких.
показати весь коментар
07.03.2021 18:21 Відповісти
"Я я" - это что то по-немецки?
Как в том анекдоте про подносящего снаряды Вольдемара-вовочки?
показати весь коментар
07.03.2021 23:00 Відповісти
Да вот и мне, честно говоря, интересно
показати весь коментар
14.03.2021 19:33 Відповісти
Подвійне громадянство - прямий шлях до знищення державності. Сьогодні ми дружимо а завтра ми воюємо. Кому служити? Тому сьогодні для мене ворогом є кожне падло з подвійним кацапським, білоруським, румунським або угорським громадянством. А завтра що? Наприклад, німці, за прикладом кацапів, захочуть перетворити Україну в свою колонію руками українців яким нададуть німецьке громадянство?
показати весь коментар
07.03.2021 18:19 Відповісти
можна хоть тройне громадянство "окрім кацапського", але прав виборця лишити.
показати весь коментар
07.03.2021 19:52 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 