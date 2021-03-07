Кожен другий українець проти введення подвійного громадянства, - опитування LibertyReport.ai
46% українців проти того, щоб громадянам України дозволили мати подвійне громадянство.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного платформою для соціологічних і маркетингових ріалтайм досліджень LibertyReport.ai 4-5 березня, які були оприлюднені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Зазначається, що проти надання дозволу на подвійне громадянство висловилися і жінки, і чоловіки майже порівну: 45% і 48% опитаних відповідно. Однак більш категоричними в цьому питанні виявилися люди у віці 60+, з них 50% - проти подвійного громадянства. А у віковій категорії 18-29 - тільки 40%. Ця ж молодь частіше відзначала, що їй важко відповісти на питання - 14% опитаних, проти 1% у віці 60+.
На думку соціологів, це свідчить про те, що молодь в Україні менш обізнана в питаннях подвійного громадянства. Також варто зазначити, що жителі міст більш лояльні до подвійного громадянства, ніж традиційно консервативні жителі сіл - 43% і 53% відповідно висловилися проти.
Лише 17% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею того, щоб подвійне громадянство дозволили всім українцям без винятку. З них 20% - це жінки і 12% - чоловіки.
Водночас, третина жителів України проти подвійного громадянства у чиновників.
29% опитаних респондентів висловилися проти надання подвійного громадянства держслужбовцям. Тобто кожен третій українець бачить в цьому небезпеку. Соціологи відзначають, що це може бути пов'язано з загальною недовірою до державних інституцій і влади. Подвійне громадянство може стимулювати держслужбовців до виведення тіньових коштів на закордонні рахунки або укриття від українського правосуддя. Більш негативно налаштовані жителі міст. З них 32% проти подвійного громадянства держслужбовців. Водночас, в селах це лише 23%. Так, жителі міст акумулюють більше негативу стосовно чиновників.
LibertyReport.ai - розумна платформа для проведення соціологічних і маркетингових досліджень в режимі реального часу.
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Категорично проти.
Зміна кордонів України проводиться виключно Всеукраїнським референдумом.
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).
2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
Легко быть против того, чего тебе никто никогда не даст и даже не предложит.
Как в том анекдоте про подносящего снаряды Вольдемара-вовочки?