Кожен другий українець проти введення подвійного громадянства, - опитування LibertyReport.ai

46% українців проти того, щоб громадянам України дозволили мати подвійне громадянство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного платформою для соціологічних і маркетингових ріалтайм досліджень LibertyReport.ai 4-5 березня, які були оприлюднені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Зазначається, що проти надання дозволу на подвійне громадянство висловилися і жінки, і чоловіки майже порівну: 45% і 48% опитаних відповідно. Однак більш категоричними в цьому питанні виявилися люди у віці 60+, з них 50% - проти подвійного громадянства. А у віковій категорії 18-29 - тільки 40%. Ця ж молодь частіше відзначала, що їй важко відповісти на питання - 14% опитаних, проти 1% у віці 60+.

На думку соціологів, це свідчить про те, що молодь в Україні менш обізнана в питаннях подвійного громадянства. Також варто зазначити, що жителі міст більш лояльні до подвійного громадянства, ніж традиційно консервативні жителі сіл - 43% і 53% відповідно висловилися проти.

Лише 17% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею того, щоб подвійне громадянство дозволили всім українцям без винятку. З них 20% - це жінки і 12% - чоловіки.

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Водночас, третина жителів України проти подвійного громадянства у чиновників.

29% опитаних респондентів висловилися проти надання подвійного громадянства держслужбовцям. Тобто кожен третій українець бачить в цьому небезпеку. Соціологи відзначають, що це може бути пов'язано з загальною недовірою до державних інституцій і влади. Подвійне громадянство може стимулювати держслужбовців до виведення тіньових коштів на закордонні рахунки або укриття від українського правосуддя. Більш негативно налаштовані жителі міст. З них 32% проти подвійного громадянства держслужбовців. Водночас, в селах це лише 23%. Так, жителі міст акумулюють більше негативу стосовно чиновників.

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