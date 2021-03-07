Каждый второй украинец против введения двойного гражданства, - опрос LibertyReport.ai
46% украинцев против того, чтобы гражданам Украины разрешили иметь двойное гражданство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой для социологических и маркетинговых риалтайм исследований LibertyReport.ai 4-5 марта, которые были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Отмечается, что против предоставления разрешения на двойное гражданство высказались и женщины, и мужчины почти поровну: 45% и 48% опрошенных соответственно. Однако более категоричными в этом вопросе оказались люди в возрасте 60+, из них 50% - против двойного гражданства. А в возрастной категории 18-29 - только 40%. Эта же молодежь чаще отмечала, что ей трудно ответить на вопрос - 14% опрошенных, против 1% в возрасте 60+.
По мнению социологов, это свидетельствует о том, что молодежь в Украине менее осведомлена в вопросах двойного гражданства. Также стоит отметить, что жители городов более лояльны к двойному гражданству, чем традиционно консервативные жители сел - 43% и 53% соответственно высказались против.
Лишь 17% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею того, чтобы двойное гражданство позволили всем украинцам без исключения. Из них 20% - это женщины и 12% - мужчины.
В то же время, треть жителей Украины против двойного гражданства у чиновников.
29% опрошенных респондентов высказались против предоставления двойного гражданства госслужащим. То есть каждый третий украинец видит в этом опасность. Социологи отмечают, что это может быть связано с общим недоверием к государственным институтам и власти. Двойное гражданство может стимулировать госслужащих к выводу теневых средств на иностранные счета или укрытию от украинского правосудия. Более негативно настроены жители городов. Из них 32% против двойного гражданства госслужащих. В то же время, в селах это лишь 23%. Так, жители городов аккумулируют больше негатива в отношении чиновников.
LibertyReport.ai - умная платформа для проведения социологических и маркетинговых исследований в режиме реального времени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Категорично проти.
Зміна кордонів України проводиться виключно Всеукраїнським референдумом.
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).
2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
Легко быть против того, чего тебе никто никогда не даст и даже не предложит.
Как в том анекдоте про подносящего снаряды Вольдемара-вовочки?