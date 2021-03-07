Каждый второй украинец против введения двойного гражданства, - опрос LibertyReport.ai

46% украинцев против того, чтобы гражданам Украины разрешили иметь двойное гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой для социологических и маркетинговых риалтайм исследований LibertyReport.ai 4-5 марта, которые были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Отмечается, что против предоставления разрешения на двойное гражданство высказались и женщины, и мужчины почти поровну: 45% и 48% опрошенных соответственно. Однако более категоричными в этом вопросе оказались люди в возрасте 60+, из них 50% - против двойного гражданства. А в возрастной категории 18-29 - только 40%. Эта же молодежь чаще отмечала, что ей трудно ответить на вопрос - 14% опрошенных, против 1% в возрасте 60+.

По мнению социологов, это свидетельствует о том, что молодежь в Украине менее осведомлена в вопросах двойного гражданства. Также стоит отметить, что жители городов более лояльны к двойному гражданству, чем традиционно консервативные жители сел - 43% и 53% соответственно высказались против.

Лишь 17% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею того, чтобы двойное гражданство позволили всем украинцам без исключения. Из них 20% - это женщины и 12% - мужчины.

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В то же время, треть жителей Украины против двойного гражданства у чиновников.

29% опрошенных респондентов высказались против предоставления двойного гражданства госслужащим. То есть каждый третий украинец видит в этом опасность. Социологи отмечают, что это может быть связано с общим недоверием к государственным институтам и власти. Двойное гражданство может стимулировать госслужащих к выводу теневых средств на иностранные счета или укрытию от украинского правосудия. Более негативно настроены жители городов. Из них 32% против двойного гражданства госслужащих. В то же время, в селах это лишь 23%. Так, жители городов аккумулируют больше негатива в отношении чиновников.

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