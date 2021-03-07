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Каждый второй украинец против введения двойного гражданства, - опрос LibertyReport.ai

Каждый второй украинец против введения двойного гражданства, - опрос LibertyReport.ai

46% украинцев против того, чтобы гражданам Украины разрешили иметь двойное гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой для социологических и маркетинговых риалтайм исследований LibertyReport.ai 4-5 марта, которые были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Отмечается, что против предоставления разрешения на двойное гражданство высказались и женщины, и мужчины почти поровну: 45% и 48% опрошенных соответственно. Однако более категоричными в этом вопросе оказались люди в возрасте 60+, из них 50% - против двойного гражданства. А в возрастной категории 18-29 - только 40%. Эта же молодежь чаще отмечала, что ей трудно ответить на вопрос - 14% опрошенных, против 1% в возрасте 60+.

По мнению социологов, это свидетельствует о том, что молодежь в Украине менее осведомлена в вопросах двойного гражданства. Также стоит отметить, что жители городов более лояльны к двойному гражданству, чем традиционно консервативные жители сел - 43% и 53% соответственно высказались против.

Лишь 17% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею того, чтобы двойное гражданство позволили всем украинцам без исключения. Из них 20% - это женщины и 12% - мужчины.

Читайте также: 56% граждан Украины поддерживают введение "жесткого" карантина в случае роста заболеваемости COVID-19, 41% - против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

В то же время, треть жителей Украины против двойного гражданства у чиновников.

29% опрошенных респондентов высказались против предоставления двойного гражданства госслужащим. То есть каждый третий украинец видит в этом опасность. Социологи отмечают, что это может быть связано с общим недоверием к государственным институтам и власти. Двойное гражданство может стимулировать госслужащих к выводу теневых средств на иностранные счета или укрытию от украинского правосудия. Более негативно настроены жители городов. Из них 32% против двойного гражданства госслужащих. В то же время, в селах это лишь 23%. Так, жители городов аккумулируют больше негатива в отношении чиновников.

LibertyReport.ai - умная платформа для проведения социологических и маркетинговых исследований в режиме реального времени.

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Автор: 

опрос (2818) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+41
предоставление 2-го гражданства это размывание государственности Украины, поощрение сепаратизма и коррупции...
Странно что этого многие не видят..
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07.03.2021 09:23
+19
Я теж проти. Бо цих громадян будуть захищати інші країни. Навіщо нам розмивати державу.
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07.03.2021 09:24
+16
Двойное гражданство - это уничтожение Украины. Этого нельзя допускать! Венгры свои паспорта раздадут и потом присоединят вообще территорию Украины, Россия свои паспорта уже раздала и захватила. Там где чужие паспорта на территории Украины, там уничтожение Украины. Потому никакого двойного гражданства нельзя допускать!
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07.03.2021 10:16
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Страница 3 из 3
Друге громадянство дає чутливу перевагу. Особливо злочинцям і всяким хитрожопим шахраям.
Категорично проти.
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07.03.2021 12:19 Ответить
Тут в коментах докуя умных собралось, доказывая, что американская модель двойного гражданства самая окуенная. Конечно эти умники забывают упомянуть, что имея американский паспорт, ты обязан платить налоги в сша независимо от страны твоего текущего проживания. А теперь вопрос: ели этих умных заставить платить налоги в германии и Украине, как быстро они откажутся от украинского паспорта?!
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07.03.2021 12:24 Ответить
Это как ,с канабисом ,или с проституцией , это все есть,и многие этим пользуются ,но не в правовом поле,🤔 По факту двойное гражданство есть , какой смысл отказаться от Украинского ,🙄
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07.03.2021 12:28 Ответить
Коли громадянин України створив злочин на території України і маючи паспорт Ізраїлю де він і буде переховуватись від українського слідства, то Ізраїль його не видасть Україні, щоб його судили по законах України.
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07.03.2021 13:30 Ответить
Сотни тысяч если не миллионы уже на Западной Украине имеют на руках втайне румынский или венгерский паспорт. Завтра проведут референдум присоединения к Венгрии граждане не Украины, а условной Венгрии. И что, подавлять это войсками? ЕС у которого клянчим деньги не позволит. А если завтра мобилизация, а это уже граждане другой страны. Далее рынок земли открывается, иностранцам мол нельзя, так второй паспорт вполне даёт возможность обойти это ограничение. На данный момент для самой Украины такая возможность, это просто бомба которая разорвет страну изнутри. Кто протягивает этот закон думает не об Украине, а о себе. Честно говоря, очень печально если добьются этого.
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07.03.2021 12:32 Ответить
Читай Конституцію України.
Зміна кордонів України проводиться виключно Всеукраїнським референдумом.
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07.03.2021 13:33 Ответить
В Украине законы противоречат друг-другу. Пока Украина фактически признаёт двойное гражданство своих граждан живущих заграницей, продляет и оформляет украинские паспорта на основании иностранных свидетельств о рождении, более того ТРЕБУЕТ предъявлния иностранного паспорта для постановки на консульский учёт. Порядок наведите у себя, а потом кричите. https://israel.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/perelik-konsulskih-dij/5096-pass/4997-registrationua
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07.03.2021 12:37 Ответить
даже если они запретят двойное гражданство с Россией, то есть такие страны где ваты пророссийской и просоветской куча, это-- Молдавия, Беларусь, Латвия, Чехия, Германия и США а ещё Казахстан, это антиукраинский популистский закон, чтобы обмануть общество
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07.03.2021 12:51 Ответить
При выборе гражданства, какое выберут работающие за границей. А это миллионов 5. Они что зря Внж, пмж делали? Тянули это лет 10. Откажутся от украинского, и вы их потеряете навсегда. Кому нужен тупой опрос, среди колхозников, по поводу второго гражданства
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07.03.2021 12:57 Ответить
Мудила, твое мнение нас не интересует.
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07.03.2021 13:02 Ответить
Попытка нынешнего режима Зеленого, вопреки Конституции, легализовать двойное гражданство - это фактически попытка легализовать выведенные за пределы Украины денежные средства, которые будут легализованы под другой гражданской юрисдикцией вне Украины. (с)
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07.03.2021 13:09 Ответить
Хорошо было бы еще упростить жизнь украинских граждан с пмж за границей. Потому то они в Украине хуже негров - даже счёт в банке нормально открыть нереально. На каждом шагу проблема в любой установе. А потом удивляються почему люди задолбавшись получают иностранное гражданство и живут в Украине легче будучи иностранцами чем украинцами с пмж за рубежом. Такого отношения я ни в какой другой стране пока не видел - только в совке.
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07.03.2021 13:59 Ответить
Второе гражданство-это как отказаться от матери,ради мачехи.Вообще это раскол в сознании.Даже можно приплести термин"Раздвоение сознания"из психиатрии.Представьте какие ненужные иллюзорные галюцинации нам навязывают в масштабах Державы.Зачем это делать?Зачем нагружать индивидума выбором между матерью и мачехой?Будьте проще и к вам потянутся люди.Одного гражданства достаточно.
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07.03.2021 14:41 Ответить
Всім держчиновникам заборонити мати подвійне,потрійне,як у каломойського,громадянство,а також членам їх сімей,особливо громадянство ************.Дозволити подвійне громадянам Канади,США,Великобританії,для залучення їхніх:військових,суддів,прокурорів,лікарів,вчених українського походження у відставці до праці в Україні.
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07.03.2021 15:12 Ответить
Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).

2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
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07.03.2021 15:23 Ответить
Через двойное граждансто скупить украинские черноземы и оставить мудрый недонарид без тверди под ногами, пустив его по миру как цыган. Хороший план придумали украинске и не только олигархи. Браво!!!
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07.03.2021 15:41 Ответить
Инетерсно, если предложить гражданство, к примеру, США или Канады = сколько "патриотов" откажется?
Легко быть против того, чего тебе никто никогда не даст и даже не предложит.
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07.03.2021 16:26 Ответить
Багато. Я я один із таких.
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07.03.2021 18:21 Ответить
"Я я" - это что то по-немецки?
Как в том анекдоте про подносящего снаряды Вольдемара-вовочки?
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07.03.2021 23:00 Ответить
Да вот и мне, честно говоря, интересно
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14.03.2021 19:33 Ответить
Подвійне громадянство - прямий шлях до знищення державності. Сьогодні ми дружимо а завтра ми воюємо. Кому служити? Тому сьогодні для мене ворогом є кожне падло з подвійним кацапським, білоруським, румунським або угорським громадянством. А завтра що? Наприклад, німці, за прикладом кацапів, захочуть перетворити Україну в свою колонію руками українців яким нададуть німецьке громадянство?
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07.03.2021 18:19 Ответить
можна хоть тройне громадянство "окрім кацапського", але прав виборця лишити.
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07.03.2021 19:52 Ответить
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