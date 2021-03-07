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Нацполіція відкрила провадження проти "Донецькоблгазу" за самоуправство щодо припинення подачі газу для теплопостачання області, - голова ОДА Кириленко

Нацполіція відкрила провадження проти

Нацполіція Донецької області відкрила провадження проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу за статтею "самоуправство".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Такою стала відповідь правоохоронців на самоправні дії приватного акціонерного товариства "Донецькоблгаз", яке, порушуючи постанову Кабміну та умови меморандуму (підписаного за ініціативи Президента урядом, НКРЕКП, Нафтогазом та мерами українських міст 9 лютого), всупереч прогнозованому зниженню температури повітря до -7 градусів, безпідставно перекрило газопостачання 59 котелень обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго", - йдеться у повідомленні.

"Нагадаю, що обласне комунальне підприємство експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячі садки, 67 лікарень та 574 об'єкти іншої інфраструктури.

Самоправні дії Донецькоблгазу загрожували мешканцям області та фактично могли призвести до руйнації систем централізованого опалення.

Донецька обласна державна адміністрація скоординувала дії, спрямовані на захист інтересів населення".

Нагадаємо, 6 березня в "Донецькоблгазі" заявили, що компанія "Нафтогаз України" припинила поставки газу "Донецьктеплокомуненерго"  через борги. В "Донецькоблгазі" стверджують, що компанія була змушена припинити постачання газу на об'єкти теплокомуненерго, щоб не допустити збитків держави, які можуть скласти 150 мільйонів гривень на добу.

Зі свого боку, "Нафтогаз" офіційно заявив, що "заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала". Навіть більше,  "Нафтогаз" закликав "Донецькоблгаз" забезпечити поставку газу обласному постачальнику тепла.

Також читайте: Електричка врізалася в машину на Донбасі - водій загинув, пасажира госпіталізовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

газ (10403) Донецька область (8291) НКРЕКП (1813) Теплокомуненерго (541)


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Топ коментарі
+1
И всё равно будут голосовать за ОПОЖОПУ!
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07.03.2021 12:43
+1
Домбасяни завжди голосували "за своїх". Хоть он и бандит, но ето НАШ бандит.(С)
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07.03.2021 12:46
+1
А на контролируемой разве нет кормильцев ?

Местные выборы-Городские, сельские и поселковые советыПредставители партии «ОПЗЖ» прошли во все 19 городских советов Донецкой области, в 14 из которых они заняли лидирующие позиции.

«ОПЗЖ» - 33,99%, «Партию Шария» - 7,90%- Мариуполь
«ОПЗЖ» (41%), «Оппозиционный блок» (14%) -Дружковка
«ОПЗЖ» - 31,07% голосов-Констатиновка
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,1%, «Порядок» - 27,4%, «Оппозиционный блок» - 11% -Доброполье
«ОПЗЖ» набирает 37,37% -Мирноград
«Оппозиционная платформа - За жизнь» (38%), Слуга народа (16%), «Оппозиционный блок» (15%),-Славянск

И так далее и тому подобное
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07.03.2021 13:01
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Вчора дали листа, а сьогодні сказали, що не надсилали. Так можна, виявляється ще й не так можна.
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07.03.2021 12:14 Відповісти
Как можно кормильцам газ отключать , тьху !!
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07.03.2021 12:18 Відповісти
на контролированной территории
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07.03.2021 12:24 Відповісти
А на контролируемой разве нет кормильцев ?

Местные выборы-Городские, сельские и поселковые советыПредставители партии «ОПЗЖ» прошли во все 19 городских советов Донецкой области, в 14 из которых они заняли лидирующие позиции.

«ОПЗЖ» - 33,99%, «Партию Шария» - 7,90%- Мариуполь
«ОПЗЖ» (41%), «Оппозиционный блок» (14%) -Дружковка
«ОПЗЖ» - 31,07% голосов-Констатиновка
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,1%, «Порядок» - 27,4%, «Оппозиционный блок» - 11% -Доброполье
«ОПЗЖ» набирает 37,37% -Мирноград
«Оппозиционная платформа - За жизнь» (38%), Слуга народа (16%), «Оппозиционный блок» (15%),-Славянск

И так далее и тому подобное
показати весь коментар
07.03.2021 13:01 Відповісти
за шо боролись ,на то и напоролись
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07.03.2021 13:04 Відповісти
Владимир Шелудченко ("Донецкоблгаз") - старый знакомый бывшего президента Украины Виктора Януковича
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07.03.2021 12:20 Відповісти
ОПЖЗ опять палки в колеса Зели ставит ,а клоун сопли жует
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07.03.2021 12:21 Відповісти
это из той же истории что и повышение тарифов - ОПЖЗ
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07.03.2021 12:23 Відповісти
Почему не пишите,кто хозяин этой конторки и почему этот облгаз не вернули в собственность государства за это преступное деяние.
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07.03.2021 12:43 Відповісти
А хозяин конторки - некий н.курченко, г.москва
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07.03.2021 13:55 Відповісти
И всё равно будут голосовать за ОПОЖОПУ!
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07.03.2021 12:43 Відповісти
Домбасяни завжди голосували "за своїх". Хоть он и бандит, но ето НАШ бандит.(С)
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07.03.2021 12:46 Відповісти
столкнулся с этим в годах 90-х . повёз по наивности свою собаку\ чемпиона Украины \ на кубок донбасса . а там мне . у вас она некондиционная и поэтому не может занять призовое место и только после люди на выставке объяснили . что ещё ни одного раза не выигрывала собака не из ихнего дамбаса .
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07.03.2021 13:50 Відповісти
Землячки шапкокрада отримали пенделя.
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07.03.2021 12:44 Відповісти
тарифы и это , рейтинг ОПЖЗ падает
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07.03.2021 13:06 Відповісти
Споживачі не заплатили ПРИВАТНІЙ конторі за газ, вони і відключили. Що не так? Яким боком тут опзж? Чи якщо власник є членом опзж, то повинен безплатно газ поставляти? Чи взагалі за свій рахунок? І з якого переляку кабмін своїми постановами втручається в роботу ПРИВАТНИХ компаній і змушує їх працювати собі в збиток?
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07.03.2021 14:19 Відповісти
А вовремя и сполна честно платить за потребленный газ не пробовали? Или на это мозгов не хватает? Тогда нечего скулить.
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07.03.2021 15:48 Відповісти
Знаешьикак привыкаешь что бы все жалели, везде платили пособие, всех обгаживать и по максимуму не платить за все.
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07.03.2021 18:11 Відповісти
 
 