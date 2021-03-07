Нацполіція відкрила провадження проти "Донецькоблгазу" за самоуправство щодо припинення подачі газу для теплопостачання області, - голова ОДА Кириленко

Нацполіція Донецької області відкрила провадження проти ПАТ "Донецькоблгаз" за припинення подачі газу за статтею "самоуправство".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Такою стала відповідь правоохоронців на самоправні дії приватного акціонерного товариства "Донецькоблгаз", яке, порушуючи постанову Кабміну та умови меморандуму (підписаного за ініціативи Президента урядом, НКРЕКП, Нафтогазом та мерами українських міст 9 лютого), всупереч прогнозованому зниженню температури повітря до -7 градусів, безпідставно перекрило газопостачання 59 котелень обласного комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго", - йдеться у повідомленні.

"Нагадаю, що обласне комунальне підприємство експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячі садки, 67 лікарень та 574 об'єкти іншої інфраструктури.

Самоправні дії Донецькоблгазу загрожували мешканцям області та фактично могли призвести до руйнації систем централізованого опалення.

Донецька обласна державна адміністрація скоординувала дії, спрямовані на захист інтересів населення".

Нагадаємо, 6 березня в "Донецькоблгазі" заявили, що компанія "Нафтогаз України" припинила поставки газу "Донецьктеплокомуненерго" через борги. В "Донецькоблгазі" стверджують, що компанія була змушена припинити постачання газу на об'єкти теплокомуненерго, щоб не допустити збитків держави, які можуть скласти 150 мільйонів гривень на добу.

Зі свого боку, "Нафтогаз" офіційно заявив, що "заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала". Навіть більше, "Нафтогаз" закликав "Донецькоблгаз" забезпечити поставку газу обласному постачальнику тепла.

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