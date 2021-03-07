РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10485 посетителей онлайн
Новости
18 348 22

Нацполиция открыла производство против "Донецкоблгаза" за самоуправство с прекращением подачи газа для теплоснабжения области, - глава ОГА Кириленко

Нацполиция открыла производство против

Нацполиция Донецкой области открыла производство против ПАО "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа по статье "самоуправство".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким стал ответ от правоохранителей на самоуправные действия частного акционерного общества "Донецкоблгаз", которое, в нарушение постановления Кабмина и условий меморандума (подписанного по инициативе президента правительством, НКРЭКУ, "Нафтогазом" и мэрами украинских городов 9 февраля), вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7 градусов, безосновательно перекрыло газоснабжение 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго", - отметил он.

Он напомнил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекта другой инфраструктуры.

"Самоуправные действия Донецкоблгаза угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления.
Донецкая ОГА скоординировала действия, направленные на защиту интересов населения", - написал Кириленко.

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

Читайте также: Теплоснабжение в Донецкой области восстанавливают, - глава ОГА Кириленко

Автор: 

Газ (10223) Донецкая область (9482) НКРЭКУ (479) Теплокоммунэнерго (91)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
И всё равно будут голосовать за ОПОЖОПУ!
показать весь комментарий
07.03.2021 12:43
+1
Домбасяни завжди голосували "за своїх". Хоть он и бандит, но ето НАШ бандит.(С)
показать весь комментарий
07.03.2021 12:46
+1
А на контролируемой разве нет кормильцев ?

Местные выборы-Городские, сельские и поселковые советыПредставители партии «ОПЗЖ» прошли во все 19 городских советов Донецкой области, в 14 из которых они заняли лидирующие позиции.

«ОПЗЖ» - 33,99%, «Партию Шария» - 7,90%- Мариуполь
«ОПЗЖ» (41%), «Оппозиционный блок» (14%) -Дружковка
«ОПЗЖ» - 31,07% голосов-Констатиновка
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,1%, «Порядок» - 27,4%, «Оппозиционный блок» - 11% -Доброполье
«ОПЗЖ» набирает 37,37% -Мирноград
«Оппозиционная платформа - За жизнь» (38%), Слуга народа (16%), «Оппозиционный блок» (15%),-Славянск

И так далее и тому подобное
показать весь комментарий
07.03.2021 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вчора дали листа, а сьогодні сказали, що не надсилали. Так можна, виявляється ще й не так можна.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:14 Ответить
Как можно кормильцам газ отключать , тьху !!
показать весь комментарий
07.03.2021 12:18 Ответить
на контролированной территории
показать весь комментарий
07.03.2021 12:24 Ответить
А на контролируемой разве нет кормильцев ?

Местные выборы-Городские, сельские и поселковые советыПредставители партии «ОПЗЖ» прошли во все 19 городских советов Донецкой области, в 14 из которых они заняли лидирующие позиции.

«ОПЗЖ» - 33,99%, «Партию Шария» - 7,90%- Мариуполь
«ОПЗЖ» (41%), «Оппозиционный блок» (14%) -Дружковка
«ОПЗЖ» - 31,07% голосов-Констатиновка
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,1%, «Порядок» - 27,4%, «Оппозиционный блок» - 11% -Доброполье
«ОПЗЖ» набирает 37,37% -Мирноград
«Оппозиционная платформа - За жизнь» (38%), Слуга народа (16%), «Оппозиционный блок» (15%),-Славянск

И так далее и тому подобное
показать весь комментарий
07.03.2021 13:01 Ответить
за шо боролись ,на то и напоролись
показать весь комментарий
07.03.2021 13:04 Ответить
Владимир Шелудченко ("Донецкоблгаз") - старый знакомый бывшего президента Украины Виктора Януковича
показать весь комментарий
07.03.2021 12:20 Ответить
ОПЖЗ опять палки в колеса Зели ставит ,а клоун сопли жует
показать весь комментарий
07.03.2021 12:21 Ответить
это из той же истории что и повышение тарифов - ОПЖЗ
показать весь комментарий
07.03.2021 12:23 Ответить
Почему не пишите,кто хозяин этой конторки и почему этот облгаз не вернули в собственность государства за это преступное деяние.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:43 Ответить
А хозяин конторки - некий н.курченко, г.москва
показать весь комментарий
07.03.2021 13:55 Ответить
И всё равно будут голосовать за ОПОЖОПУ!
показать весь комментарий
07.03.2021 12:43 Ответить
Домбасяни завжди голосували "за своїх". Хоть он и бандит, но ето НАШ бандит.(С)
показать весь комментарий
07.03.2021 12:46 Ответить
столкнулся с этим в годах 90-х . повёз по наивности свою собаку\ чемпиона Украины \ на кубок донбасса . а там мне . у вас она некондиционная и поэтому не может занять призовое место и только после люди на выставке объяснили . что ещё ни одного раза не выигрывала собака не из ихнего дамбаса .
показать весь комментарий
07.03.2021 13:50 Ответить
Землячки шапкокрада отримали пенделя.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:44 Ответить
тарифы и это , рейтинг ОПЖЗ падает
показать весь комментарий
07.03.2021 13:06 Ответить
Споживачі не заплатили ПРИВАТНІЙ конторі за газ, вони і відключили. Що не так? Яким боком тут опзж? Чи якщо власник є членом опзж, то повинен безплатно газ поставляти? Чи взагалі за свій рахунок? І з якого переляку кабмін своїми постановами втручається в роботу ПРИВАТНИХ компаній і змушує їх працювати собі в збиток?
показать весь комментарий
07.03.2021 14:19 Ответить
А вовремя и сполна честно платить за потребленный газ не пробовали? Или на это мозгов не хватает? Тогда нечего скулить.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:48 Ответить
Знаешьикак привыкаешь что бы все жалели, везде платили пособие, всех обгаживать и по максимуму не платить за все.
показать весь комментарий
07.03.2021 18:11 Ответить
 
 