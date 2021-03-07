Нацполиция открыла производство против "Донецкоблгаза" за самоуправство с прекращением подачи газа для теплоснабжения области, - глава ОГА Кириленко

Нацполиция Донецкой области открыла производство против ПАО "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа по статье "самоуправство".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Таким стал ответ от правоохранителей на самоуправные действия частного акционерного общества "Донецкоблгаз", которое, в нарушение постановления Кабмина и условий меморандума (подписанного по инициативе президента правительством, НКРЭКУ, "Нафтогазом" и мэрами украинских городов 9 февраля), вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7 градусов, безосновательно перекрыло газоснабжение 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго", - отметил он.

Он напомнил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекта другой инфраструктуры.

"Самоуправные действия Донецкоблгаза угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления.

Донецкая ОГА скоординировала действия, направленные на защиту интересов населения", - написал Кириленко.

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

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