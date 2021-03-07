Нацполиция открыла производство против "Донецкоблгаза" за самоуправство с прекращением подачи газа для теплоснабжения области, - глава ОГА Кириленко
Нацполиция Донецкой области открыла производство против ПАО "Донецкоблгаз" за прекращение подачи газа по статье "самоуправство".
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Таким стал ответ от правоохранителей на самоуправные действия частного акционерного общества "Донецкоблгаз", которое, в нарушение постановления Кабмина и условий меморандума (подписанного по инициативе президента правительством, НКРЭКУ, "Нафтогазом" и мэрами украинских городов 9 февраля), вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7 градусов, безосновательно перекрыло газоснабжение 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго", - отметил он.
Он напомнил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекта другой инфраструктуры.
"Самоуправные действия Донецкоблгаза угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления.
Донецкая ОГА скоординировала действия, направленные на защиту интересов населения", - написал Кириленко.
Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.
В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.
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Местные выборы-Городские, сельские и поселковые советыПредставители партии «ОПЗЖ» прошли во все 19 городских советов Донецкой области, в 14 из которых они заняли лидирующие позиции.
«ОПЗЖ» - 33,99%, «Партию Шария» - 7,90%- Мариуполь
«ОПЗЖ» (41%), «Оппозиционный блок» (14%) -Дружковка
«ОПЗЖ» - 31,07% голосов-Констатиновка
«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,1%, «Порядок» - 27,4%, «Оппозиционный блок» - 11% -Доброполье
«ОПЗЖ» набирает 37,37% -Мирноград
«Оппозиционная платформа - За жизнь» (38%), Слуга народа (16%), «Оппозиционный блок» (15%),-Славянск
И так далее и тому подобное