Теплоснабжение в Донецкой области восстанавливают, - глава ОГА Кириленко

В Славянске жители нескольких пятиэтажек отстояли право на получение услуги теплоснабжения. После того, как газовики перекрыли поставки газа в котельной и опломбировали вентиль, около сотни жителей собрались на улице. Они заблокировали машину газовиков и сорвали пломбу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Сотрудники котельной отказались включать оборудование.

На место конфликта приехал мэр Славянска Вадим Лях. Он сообщил, что была достигнута договоренность возобновить поставку газа.

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"Всего по городу отключили шесть котельных. Из них три отапливают жилые дома и еще три - административные здания. Примерно из шести сотен домов без тепла остались шестьдесят", - сказал Вадим Лях.

Примерно через час поставку газа в котельную действительно возобновили.

"Благодаря проведенным переговорам между головой ДонОГА Павлом Кириленко, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым поставки тепла в котельные области возобновились. В Славянске первой подключили котельную №29 на ул. Комяхова. Она обслуживает 46 многоквартирных домов", - сообщил подробности Лях.

Также он отметил, что обратился в полицию и прокуратуру относительно действий "Донецкоблгаза". Всего без тепла в Славянске могли остаться 60 многоквартирных домов и две школы-интерната - №2 и для детей с проблемами зрения.

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"В ситуации, которая складывалась между НАК "Нафтогаз Украины" и ОКП "Донецктеплокоммунэнерго", ОАО "Донецкоблгаз" обязано ограничить поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в соответствии с обращением НАК "Нафтогаз Украины". В очередной раз призываем НАК "Нафтогаз Украины" и ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию и не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей Донецкой области", - отметили в пресс-службе ОАО "Донецкоблгаз".

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram подтвердил, что подача газа в котельные "Донецктеплокоммунэнерго" возобновляется.

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

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