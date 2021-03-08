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МЗС закликає підтримати глобальний проєкт "Озеленення планети"

МЗС закликає підтримати глобальний проєкт

В межах екологічної акції 20 березня представники понад 50 іноземних дипломатичних установ, а також українці в різних куточках світу висадять 1 мільйон дерев.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Я без вагань вирішив долучити до цієї чудової ініціативи Міністерство закордонних справ. Ми допоможемо висадити мільйон дерев в Україні та за кордоном", - заявив глава міністерства Дмитро Кулеба.

Він констатував, що людська діяльність вже завдала шкоди нашій планеті.

"Час виправляти помилки, перестати жити в борг і передавати його наступним поколінням. Україна віддана цінностям шанобливого ставлення до природи та турботи про навколишнє середовище. Ця акція — чудова нагода продемонструвати це всьому світові", - підкреслив міністр.

Читайте: У ТКГ домовилися про створення робочої групи з моніторингу екологічної ситуації на Донбасі

Організатори проєкту - "Озеленення України", ініціатори - CEO Club Ukraine і Business Woman Club.

Акція передбачає висадку протягом одного дня 1 мільйона дерев у 100 країнах світу.

20 березня 2021 року українці у різних куточках світу разом з понад 50 наших закордонних дипломатичних установ візьмуть участь в акції.

Мільйонне дерево традиційно висадять в Україні. У МЗС закликають приєднатися до проєкту.

Автор: 

МЗС (4106) екологія (1346) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
""Я без колебаний решил приобщить к этой замечательной инициативе Министерство иностранных дел. Мы поможем высадить миллион деревьев в Украине и за рубежом", - заявил глава министерства Дмитрий КулебаИсточник: https://censor.net/ru/n3251967"

Чмо ты зеленое, в Киев привезли столько увечных, тяжело раненых бойцов ВСУ, а ты, сволочь ОЗЕЛЕНИЕМ озабочено,?
Чем ответит МИД Украины на такие потери ВСУ?

Вас, Слуг Народа надо не просто гнать ссаными тряпками, вас судит надо и на нары бессрочно.
Чтобы ни один, НИ ОДИН министр из правительства каденции "бубочки" не смотался в "европы", каждого найти, каждого допросить, каждого судить, КАЖДОГО.
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08.03.2021 02:36
+8
Карпаты поставили лайк
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08.03.2021 02:25
+4
А еще стаи диких хасидов!
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08.03.2021 06:52
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Карпаты поставили лайк
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08.03.2021 02:25 Відповісти
От прям горами забабахали!
Серьёзная тема.И Карпаты молодцы.
IOWA - Маяки (official music video)https://youtu.be/WbJjkd4HXLg

ONUKA - STRUM (Official Music Video)https://youtu.be/mh-Tmh7NuDY
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08.03.2021 02:37 Відповісти
""Я без колебаний решил приобщить к этой замечательной инициативе Министерство иностранных дел. Мы поможем высадить миллион деревьев в Украине и за рубежом", - заявил глава министерства Дмитрий КулебаИсточник: https://censor.net/ru/n3251967"

Чмо ты зеленое, в Киев привезли столько увечных, тяжело раненых бойцов ВСУ, а ты, сволочь ОЗЕЛЕНИЕМ озабочено,?
Чем ответит МИД Украины на такие потери ВСУ?

Вас, Слуг Народа надо не просто гнать ссаными тряпками, вас судит надо и на нары бессрочно.
Чтобы ни один, НИ ОДИН министр из правительства каденции "бубочки" не смотался в "европы", каждого найти, каждого допросить, каждого судить, КАЖДОГО.
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08.03.2021 02:36 Відповісти
Шабелькою не поріжся, я тебе прошу...
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08.03.2021 07:15 Відповісти
Прекратите биться по вечерам своей головой об стенку.
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08.03.2021 07:37 Відповісти
І не мрій. )))
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08.03.2021 07:59 Відповісти
Хотя по мне краще чистая планета
M83 - Oblivion (feat. Susanne Sundfør)https://youtu.be/1mkUp1V3ys0
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08.03.2021 02:43 Відповісти
По ходу вже 8е марта.Скажу на Цензоре поздравил,нехай шукають
The Cardigans - My Favourite Game "Stone Version"https://youtu.be/u9WgtlgGAgs

Девочки и те кто не знает разницы с праздником вас
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08.03.2021 03:08 Відповісти
"Время исправлять ошибки, перестать жить в долг и передавать его последующим поколениям. Украина предана ценностям уважительного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Эта акция - прекрасная возможность продемонстрировать это всему миру"



Україна якраз живе в борг.Та й у світі багато хто,також в борг живе.
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08.03.2021 03:17 Відповісти
Приеднуюсь.Щоб должников стало меньше.Голосуйте за партию должников из кассы PREDATORA бо по всему видать,що он твой долг берёт на себя
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08.03.2021 03:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/87624 Смішного немає нічого.Довго жити в борг.призведе до катастрофи.
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08.03.2021 03:25 Відповісти
Ну как сказать.Все в долг живут и ничего.И только на постсовке это приводит к катастрофе.Походу можно диссертацию писать.От чего и почему
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08.03.2021 03:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/87624 Та ні.Раніше не жили так в борг,як зараз.
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08.03.2021 03:36 Відповісти
Это да.Згода.Молодь в тренди.Я как не брав так и не беру.Сколько нас таких пенсионеров?
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08.03.2021 03:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/87624 Та західні країни зараз живуть в борг.В 70-80 роках такого не було.Все одно борги потрібно віддавати.Я сам не пенсіонер.Мені до пенсії дуже далеко.І на саму пенсію навіть не розраховую.
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08.03.2021 04:00 Відповісти
Так зараз все живуть у долг.Це такий новомодний тренд,щоб не дать себе засохнуть.Я це називаю средство от лени.Есть уже кагорта и я подозреваю,що не совсем здоровых людей,которых долг заставляет как то двигаться по жизни.Типо как игровые автоматы
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08.03.2021 04:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/87624 Але коли це в масштабах країн це не добре.І призведе до краху.Бо ці борги постійно збільшують,а не зменшують.
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08.03.2021 04:52 Відповісти
Так це вже клептомания.Хвороба.А вони бач хочуть ее двойным громодянством лiкувати
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08.03.2021 04:58 Відповісти
Ну я поддерживаю.Предлагаю по модели Кулио,тупо мочить нарушителей,ибо в детстве я был обделён как крыса в угле Питерского переулка
Coolio - Gangsta's Paradise https://youtu.be/fPO76Jlnz6c
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08.03.2021 03:59 Відповісти
Как ему донести,шо он на уровне амёбы со своими узколобыми пострелять. за власть и гроши .Проще скопытить,щоб не создавал проблем
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08.03.2021 04:11 Відповісти
Рота подъём!Грань будущего (Edge of Tomorrow) клип https://youtu.be/yFi2YUqnHvI
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08.03.2021 05:03 Відповісти
Ну и на зарядку Edge of Tomorrow Soundtrack - Love Me Again - John Newman
https://youtu.be/sZLTMC-BMCI
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08.03.2021 05:05 Відповісти
Надо обязательно нанять пару сотен "активистов" и вывести покричать в Мариинском парке!
Где Луценко?
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08.03.2021 06:41 Відповісти
мой город Умань сам по себе озеленяется. столько бурьяна,кучтарников и деревьв даже в джунглях Амазонки нету. а за диких собак я вообще молчу
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08.03.2021 06:50 Відповісти
А еще стаи диких хасидов!
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08.03.2021 06:52 Відповісти
Озелене6ие в городах ужасное, совдеповское или его просто нет. Хотя все прекрасно знают, как это должно быть, просто надо посмотреть на озеленение собственных участков этих самых мэров и других городских чиновников
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08.03.2021 07:10 Відповісти
таки да
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08.03.2021 06:55 Відповісти
Тут бы даже не высаживать, а посадить тех, кто вырубает то, что уже растёт.
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08.03.2021 07:06 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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08.03.2021 07:24 Відповісти
а где брать дрова?
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08.03.2021 11:41 Відповісти
Вырубают, откусывают по краям, парки , застраивают , естественно, домами высотными , какие дрова? Дрова в голове у нас , что все это терпим.
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08.03.2021 11:49 Відповісти
Тополя все в пуху,потерял я любовь не одну..., тополиный пух каждое лето проблема...брошенный окурок и все сгорит...
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08.03.2021 07:30 Відповісти
Тополю вообще нельзя высаживать именно из-за пуха, который вводит в ужас аллергиков, а их очень много. Это втрое по аллергенномти растение после амброзии.
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08.03.2021 07:38 Відповісти
С праздником Татьяна,спасибо за инфу,беру бензопилу и пойду пилять тополи...
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08.03.2021 07:42 Відповісти
Высадить один миллион зеленых? Я - за.
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08.03.2021 07:39 Відповісти
ПОСАДИТЬ !
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08.03.2021 11:07 Відповісти
Что там озеленять, если у нас страна на 73% ЗЕленая. Правда ЗЕлень эта гнилая и подлежит вырубке. Уже на 50% проредили благодаря ЗЕленому бурьяну и лично уникальному растению ЗЕленому "Янелопух".
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08.03.2021 07:41 Відповісти
Одесса.Привоз.идет между прилавками типа продавец и кричит : Зелень,зелень,зеЛЕНЬ... чувак подходит спрашивает, сколько пучок?Мальчик отойди,ты еще маленький для покупки баксов...,Зелень ЗеЛЕНЬ...
Покойный Роман Карцев когда то эту байку рассказывал..
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08.03.2021 07:46 Відповісти
за что Бог наказал Украину этой зе-сранью?
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08.03.2021 07:50 Відповісти
зе-срань срёт в мозг
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08.03.2021 07:54 Відповісти
" Озеленение планеты" так чем больше СО2 в воздухе тем интенсивнее растут растения а зеленые как раз борются против углекислого газа
и постройкой солнечных электростанций превращается плодородная земля в пустыню, на СЭС никакая растительность не растет а ветры выдувают плодородный слой

вот такая борьба зеленых с озеленением Планеты, и редакторы Планета подразумевается Земля а не просто небесное тело
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08.03.2021 08:21 Відповісти
озеленение скоро пройдет уже нет давно 73% про какое озеленение планеты может идти речь,в Украине облажались скоро бить будут за упоминание про ЗЕлень
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08.03.2021 08:36 Відповісти
щас почнуть посиленно вирізати Карпати - треба ж де садити нові саженці!
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08.03.2021 08:48 Відповісти
Хоч не "осємєнєніє", слава Богу.
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08.03.2021 09:26 Відповісти
Опа! Очередной распильчик бюджета намечается. А ************* не хотят остановить вырубку лесов в Украине?
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08.03.2021 09:33 Відповісти
О ! Зе ! Лене ! ние .
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08.03.2021 10:00 Відповісти
Озеленение-это конечно хорошо.Но еще лучше-порядок навести,хотя бы в столице.Во что привратился Киев-это кошмар,Грязь,грязь и грязь.Дороги разбиты вхлам,ямы по пол колеса,иногда проехать просто невозможно.Вдоль дорог толстый слой грязи,многолетней.Ветер поднимает пыль и кидает на машиныТранспорт чудовищно грязный.
Вспоминаю города Европы-чистота,свежесть,дороги вымыты,транспорт(общественный и личный)-чистые,свежие.А тут просто бомжатник,с дому выезжать не хочеться.
Деревья-это хорошо,но сперва нужно вычистить чудовищную грязь.
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08.03.2021 10:11 Відповісти
Там так хорошо потому что там нет нас ! Чисто не там где убирают -а где не срут.
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08.03.2021 10:32 Відповісти
"Хорошо,где нас нет"-придумали кацапы.Ибо,где их нет-там хорошо.Я живу по поговорке-хорошо,где мы.
Речь не о мусоре,а о пыли.Что вдоль дорог,с песком,с частицами от выхлопных газов.Что оседает на машины,влетает в окна.И разбитые дороги-не я по ночам ямки делаю.Я не сорю,соблюдаю правила,плачу налоги.Но живу в бомжатнике.И сделать чистку и ремонт дорог в стране сама не могу.
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08.03.2021 11:55 Відповісти
Хотел написать "где вас нет " но решил проявить максимальную толерантность в такой день (тем более я вас не знаю) Но я четко вижу что подавляющее большинство населения-типичное быдло, воровитое ,лживое и недалекое. К нам ху....ло гадить и воровать приезжает ,или Меркель. В этой стране все президенты, все вумные и все в дерьме.Я писал уже к примеру ,что из всех собачников , что я знаю, только один убирает дерьмо за своим питомцем! А остальные " украинские европейцы " свиньи на двух ногах. И так везде.
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08.03.2021 16:09 Відповісти
Купил дачу на берегу. Сделал проход ЧЕРЕЗ СВОЮ ДАЧУ, что бы люди могли приходить и наслаждаться природой. Через два года проход закрыл, приходили не люди а свиньи. Жрали, ,бухали и все сделанное мной для них ломали.
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08.03.2021 10:36 Відповісти
научитесь для начала на новый год - ёлки живые не продавать... дебилы
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08.03.2021 11:05 Відповісти
Самый зелёный город Европы вместе с Виталей поставили лайк
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08.03.2021 11:35 Відповісти
В рамках экологической акции 20 марта представители более 50 иностранных дипломатических учреждений, а также украинцы в разных уголках мира высадят 1 миллион деревьев Источник: https://censor.net/ru/n3251967

Саджають, а потім ще більше вирубують в Карпатах, показуха яка вона є
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08.03.2021 12:09 Відповісти
Тре починати зелень саджати...
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08.03.2021 12:53 Відповісти
Вже озеленили українці 2 роки тому Україну,ще й планету теж будемо озеленяти?
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08.03.2021 13:43 Відповісти
преже чем озеленять надо всю эту
зебильную погань повырубать под
корень - БЕСПОЩЯДНО
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08.03.2021 18:10 Відповісти
 
 