МЗС закликає підтримати глобальний проєкт "Озеленення планети"

В межах екологічної акції 20 березня представники понад 50 іноземних дипломатичних установ, а також українці в різних куточках світу висадять 1 мільйон дерев.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Я без вагань вирішив долучити до цієї чудової ініціативи Міністерство закордонних справ. Ми допоможемо висадити мільйон дерев в Україні та за кордоном", - заявив глава міністерства Дмитро Кулеба.

Він констатував, що людська діяльність вже завдала шкоди нашій планеті.

"Час виправляти помилки, перестати жити в борг і передавати його наступним поколінням. Україна віддана цінностям шанобливого ставлення до природи та турботи про навколишнє середовище. Ця акція — чудова нагода продемонструвати це всьому світові", - підкреслив міністр.

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Організатори проєкту - "Озеленення України", ініціатори - CEO Club Ukraine і Business Woman Club.

Акція передбачає висадку протягом одного дня 1 мільйона дерев у 100 країнах світу.

20 березня 2021 року українці у різних куточках світу разом з понад 50 наших закордонних дипломатичних установ візьмуть участь в акції.

Мільйонне дерево традиційно висадять в Україні. У МЗС закликають приєднатися до проєкту.