МЗС закликає підтримати глобальний проєкт "Озеленення планети"
В межах екологічної акції 20 березня представники понад 50 іноземних дипломатичних установ, а також українці в різних куточках світу висадять 1 мільйон дерев.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Я без вагань вирішив долучити до цієї чудової ініціативи Міністерство закордонних справ. Ми допоможемо висадити мільйон дерев в Україні та за кордоном", - заявив глава міністерства Дмитро Кулеба.
Він констатував, що людська діяльність вже завдала шкоди нашій планеті.
"Час виправляти помилки, перестати жити в борг і передавати його наступним поколінням. Україна віддана цінностям шанобливого ставлення до природи та турботи про навколишнє середовище. Ця акція — чудова нагода продемонструвати це всьому світові", - підкреслив міністр.
Організатори проєкту - "Озеленення України", ініціатори - CEO Club Ukraine і Business Woman Club.
Акція передбачає висадку протягом одного дня 1 мільйона дерев у 100 країнах світу.
20 березня 2021 року українці у різних куточках світу разом з понад 50 наших закордонних дипломатичних установ візьмуть участь в акції.
Мільйонне дерево традиційно висадять в Україні. У МЗС закликають приєднатися до проєкту.
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Серьёзная тема.И Карпаты молодцы.
IOWA - Маяки (official music video)https://youtu.be/WbJjkd4HXLg
ONUKA - STRUM (Official Music Video)https://youtu.be/mh-Tmh7NuDY
Чмо ты зеленое, в Киев привезли столько увечных, тяжело раненых бойцов ВСУ, а ты, сволочь ОЗЕЛЕНИЕМ озабочено,?
Чем ответит МИД Украины на такие потери ВСУ?
Вас, Слуг Народа надо не просто гнать ссаными тряпками, вас судит надо и на нары бессрочно.
Чтобы ни один, НИ ОДИН министр из правительства каденции "бубочки" не смотался в "европы", каждого найти, каждого допросить, каждого судить, КАЖДОГО.
M83 - Oblivion (feat. Susanne Sundfør)https://youtu.be/1mkUp1V3ys0
The Cardigans - My Favourite Game "Stone Version"https://youtu.be/u9WgtlgGAgs
Девочки и те кто не знает разницы с праздником вас
Україна якраз живе в борг.Та й у світі багато хто,також в борг живе.
Coolio - Gangsta's Paradise https://youtu.be/fPO76Jlnz6c
https://youtu.be/sZLTMC-BMCI
Где Луценко?
Покойный Роман Карцев когда то эту байку рассказывал..
и постройкой солнечных электростанций превращается плодородная земля в пустыню, на СЭС никакая растительность не растет а ветры выдувают плодородный слой
вот такая борьба зеленых с озеленением Планеты, и редакторы Планета подразумевается Земля а не просто небесное тело
Вспоминаю города Европы-чистота,свежесть,дороги вымыты,транспорт(общественный и личный)-чистые,свежие.А тут просто бомжатник,с дому выезжать не хочеться.
Деревья-это хорошо,но сперва нужно вычистить чудовищную грязь.
Речь не о мусоре,а о пыли.Что вдоль дорог,с песком,с частицами от выхлопных газов.Что оседает на машины,влетает в окна.И разбитые дороги-не я по ночам ямки делаю.Я не сорю,соблюдаю правила,плачу налоги.Но живу в бомжатнике.И сделать чистку и ремонт дорог в стране сама не могу.
Саджають, а потім ще більше вирубують в Карпатах, показуха яка вона є
зебильную погань повырубать под
корень - БЕСПОЩЯДНО