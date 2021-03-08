МИД призывает поддержать глобальный проект "Озеленение планеты"
В рамках экологической акции 20 марта представители более 50 иностранных дипломатических учреждений, а также украинцы в разных уголках мира высадят 1 миллион деревьев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Я без колебаний решил приобщить к этой замечательной инициативе Министерство иностранных дел. Мы поможем высадить миллион деревьев в Украине и за рубежом", - заявил глава министерства Дмитрий Кулеба.
Он констатировал, что человеческая деятельность уже нанесла ущерб нашей планете.
"Время исправлять ошибки, перестать жить в долг и передавать его последующим поколениям. Украина предана ценностям уважительного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Эта акция - прекрасная возможность продемонстрировать это всему миру", - подчеркнул министр.
Организаторы проекта - "Озеленение Украины", инициаторы - CEO Club Ukraine и Business Woman Club.
Акция предусматривает высадку в течение одного дня 1 миллиона деревьев в 100 странах. 20 марта вместе с представителями более 50 иностранных дипломатических учреждений в ней примут участие украинцы в разных уголках мира.
Миллионное дерево традиционно высадят в Украине. В МИД призывают присоединиться к проекту.
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Серьёзная тема.И Карпаты молодцы.
IOWA - Маяки (official music video)https://youtu.be/WbJjkd4HXLg
ONUKA - STRUM (Official Music Video)https://youtu.be/mh-Tmh7NuDY
Чмо ты зеленое, в Киев привезли столько увечных, тяжело раненых бойцов ВСУ, а ты, сволочь ОЗЕЛЕНИЕМ озабочено,?
Чем ответит МИД Украины на такие потери ВСУ?
Вас, Слуг Народа надо не просто гнать ссаными тряпками, вас судит надо и на нары бессрочно.
Чтобы ни один, НИ ОДИН министр из правительства каденции "бубочки" не смотался в "европы", каждого найти, каждого допросить, каждого судить, КАЖДОГО.
M83 - Oblivion (feat. Susanne Sundfør)https://youtu.be/1mkUp1V3ys0
The Cardigans - My Favourite Game "Stone Version"https://youtu.be/u9WgtlgGAgs
Девочки и те кто не знает разницы с праздником вас
Україна якраз живе в борг.Та й у світі багато хто,також в борг живе.
Coolio - Gangsta's Paradise https://youtu.be/fPO76Jlnz6c
https://youtu.be/sZLTMC-BMCI
Где Луценко?
Покойный Роман Карцев когда то эту байку рассказывал..
и постройкой солнечных электростанций превращается плодородная земля в пустыню, на СЭС никакая растительность не растет а ветры выдувают плодородный слой
вот такая борьба зеленых с озеленением Планеты, и редакторы Планета подразумевается Земля а не просто небесное тело
Вспоминаю города Европы-чистота,свежесть,дороги вымыты,транспорт(общественный и личный)-чистые,свежие.А тут просто бомжатник,с дому выезжать не хочеться.
Деревья-это хорошо,но сперва нужно вычистить чудовищную грязь.
Речь не о мусоре,а о пыли.Что вдоль дорог,с песком,с частицами от выхлопных газов.Что оседает на машины,влетает в окна.И разбитые дороги-не я по ночам ямки делаю.Я не сорю,соблюдаю правила,плачу налоги.Но живу в бомжатнике.И сделать чистку и ремонт дорог в стране сама не могу.
Саджають, а потім ще більше вирубують в Карпатах, показуха яка вона є
зебильную погань повырубать под
корень - БЕСПОЩЯДНО