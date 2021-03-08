МИД призывает поддержать глобальный проект "Озеленение планеты"

В рамках экологической акции 20 марта представители более 50 иностранных дипломатических учреждений, а также украинцы в разных уголках мира высадят 1 миллион деревьев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Я без колебаний решил приобщить к этой замечательной инициативе Министерство иностранных дел. Мы поможем высадить миллион деревьев в Украине и за рубежом", - заявил глава министерства Дмитрий Кулеба.

Он констатировал, что человеческая деятельность уже нанесла ущерб нашей планете.

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"Время исправлять ошибки, перестать жить в долг и передавать его последующим поколениям. Украина предана ценностям уважительного отношения к природе и заботы об окружающей среде. Эта акция - прекрасная возможность продемонстрировать это всему миру", - подчеркнул министр.

Организаторы проекта - "Озеленение Украины", инициаторы - CEO Club Ukraine и Business Woman Club.

Акция предусматривает высадку в течение одного дня 1 миллиона деревьев в 100 странах. 20 марта вместе с представителями более 50 иностранных дипломатических учреждений в ней примут участие украинцы в разных уголках мира.

Миллионное дерево традиционно высадят в Украине. В МИД призывают присоединиться к проекту.

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