Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб.

Проєкт з розробки радіостанцій секретного зв'язку для Міноборони РФ, на який з бюджету було виділено 18,5 млрд рублів, обернувся "розпилом" оборонного замовлення і розкраданнями на суму, близьку до "зникнення" на космодромі "Східний".

Замість власного виробництва радіостанцій "Азарт-П1", які декларувалися як російська розробка, створена виключно на вітчизняній елементній базі, чиновники і військові закупили майже готові системи в Китаї, заощадивши і потім викравши 6,7 мільярда рублів. Як повідомляє "Коммерсант",такі показання в ході розслідування кримінальної справи дав один з обвинувачених - колишній заступник начальника Генштабу-начальник головного управління зв'язку збройних сил (ГУС ЗС) Росії Халіл Арсланов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, радіостанції, які в 2013 році почали надходити у війська, в практично готовому вигляді купувалися в КНР, а в Росії відбувалася лише фінальна збірка з установкою деяких комплектуючих.

При цьому офіційно стверджувалося, що продукція розроблена підприємством "Ангстрем" - найбільшим hi-tech проєктом Росії початку 2010-х, який за власний кошт ЗЕБа запустив колишній міністр зв'язку Леонід Рейман.

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Завод "Ангстрема" в Зеленограді повинен був виробляти мікрочипи і залучив держкредит на 1 млрд доларів, але в 2019 році був визнаний банкрутом. За 10 років компанія не внесла жодного платежу за позикою.

"Як стало відомо "Комерсант", в кримінальній справі про ймовірні махінації на 6,7 млрд руб. При поставках в збройні сили Росії радіостанцій Р-187-П1 "Азарт" змінився не тільки слідчий орган, а й напрямок розслідування. Якщо досі головним обвинуваченим був колишній заступник начальника Генштабу-начальник головного управління зв'язку збройних сил (ГУС ЗС) Росії Халіл Арсланов, то тепер слідство зацікавилося виробником "Азарт". Сталося це після того, як свідки дали свідчення про можливу змову між військовими і комерсантами, а також про значні поставки комплектуючих для рацій з-за кордону", - пише видання.

При цьому склад слідчої групи був збільшений удвічі. Якщо раніше в неї входило близько десяти слідчих і кілька оперативників, то тепер резонансним розслідуванням займається два десятки самих лише слідчих.

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Слід зазначити, що сама кримінальна справа була порушена в 2019 році за результатами призначеного слідством дослідження, яке прийшло до висновку про завищення майже в півтора рази вартості рацій, що поставляються в війська.

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