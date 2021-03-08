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Новини Агресія Росії проти України
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Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб.

Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб.

Проєкт з розробки радіостанцій секретного зв'язку для Міноборони РФ, на який з бюджету було виділено 18,5 млрд рублів, обернувся "розпилом" оборонного замовлення і розкраданнями на суму, близьку до "зникнення" на космодромі "Східний".

Замість власного виробництва радіостанцій "Азарт-П1", які декларувалися як російська розробка, створена виключно на вітчизняній елементній базі, чиновники і військові закупили майже готові системи в Китаї, заощадивши і потім викравши 6,7 мільярда рублів. Як повідомляє "Коммерсант",такі показання в ході розслідування кримінальної справи дав один з обвинувачених - колишній заступник начальника Генштабу-начальник головного управління зв'язку збройних сил (ГУС ЗС) Росії Халіл Арсланов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, радіостанції, які в 2013 році почали надходити у війська, в практично готовому вигляді купувалися в КНР, а в Росії відбувалася лише фінальна збірка з установкою деяких комплектуючих.

При цьому офіційно стверджувалося, що продукція розроблена підприємством "Ангстрем" - найбільшим hi-tech проєктом Росії початку 2010-х, який за власний кошт ЗЕБа запустив колишній міністр зв'язку Леонід Рейман.

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Завод "Ангстрема" в Зеленограді повинен був виробляти мікрочипи і залучив держкредит на 1 млрд доларів, але в 2019 році був визнаний банкрутом. За 10 років компанія не внесла жодного платежу за позикою.

"Як стало відомо "Комерсант", в кримінальній справі про ймовірні махінації на 6,7 млрд руб. При поставках в збройні сили Росії радіостанцій Р-187-П1 "Азарт" змінився не тільки слідчий орган, а й напрямок розслідування. Якщо досі головним обвинуваченим був колишній заступник начальника Генштабу-начальник головного управління зв'язку збройних сил (ГУС ЗС) Росії Халіл Арсланов, то тепер слідство зацікавилося виробником "Азарт". Сталося це після того, як свідки дали свідчення про можливу змову між військовими і комерсантами, а також про значні поставки комплектуючих для рацій з-за кордону", - пише видання.

При цьому склад слідчої групи був збільшений удвічі. Якщо раніше в неї входило близько десяти слідчих і кілька оперативників, то тепер резонансним розслідуванням займається два десятки самих лише слідчих.

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Слід зазначити, що сама кримінальна справа була порушена в 2019 році за результатами призначеного слідством дослідження, яке прийшло до висновку про завищення майже в півтора рази вартості рацій, що поставляються в війська.

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Автор: 

армія рф (17185) злодійство (395) корупція (4676) росія (64911) Міноборони рф (701)


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Топ коментарі
+53
Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 6207
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08.03.2021 11:39
+31
Мордва, заберите свою радиостанцию Моторола, закопанную в украинской земле.
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08.03.2021 11:42
+25
Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 8443
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08.03.2021 11:42
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Вы не понимаете на сколько мы уже отстаём от русни во всех областях экономики, и на сколько этот разрыв увеличивается с каждым днём. Иначе не были бы так благодушны.
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08.03.2021 13:48 Відповісти
Именно сейчас за их экономику взялись с особой тщательностью.
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08.03.2021 21:10 Відповісти
Правда не совсем понятно как те Эльбрусы использовать в качестве ЦП. У тех что знаю - несколько другая архитектура. Это скорее процессор обработки сигналов. Такой, по моему, скорее подойдёт для видеокарты.
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08.03.2021 12:14 Відповісти
Там есть режим эмуляции х86, разумеется тормозной. Но как понимаю они настроены писать программы именно под архитектуру Эльбруса.
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08.03.2021 12:19 Відповісти
и куда её потом втыкать ?
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08.03.2021 13:43 Відповісти
ну хорошо жы...чего тут обсужать?
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08.03.2021 11:58 Відповісти
По ссылке на "Коммерсант" нет ничего про закупленные "готовые системы в Китае", ни про какой завод в Зеленограде. Кажется большую часть новости Цензор просто выдумал.
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08.03.2021 11:58 Відповісти
Вы точно статью на "Коммерсанте" читали или "по диагонали"? Цитата прямо оттуда: "По его версии, это могло быть связано с тем, что в интересующий следствие период радиостанции фактически в готовом виде закупались в Китае, а с добавлением некоторых комплектующих дособирались в России, что позволяло существенно экономить на производстве."
Специально для таких, как Вы там выделено крупным шрифтом: "По данным источника "Ъ", в ходе этих обысков были изъяты документы, свидетельствующие о партнерстве НПО «Ангстрем» с десятками компаний из Юго-Восточной Азии и Европы, являющихся поставщиками разнообразных комплектующих."
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08.03.2021 13:00 Відповісти
Не гони, у тебя из серии : - смотрю в книгу вижу фигу?
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09.03.2021 00:47 Відповісти
почему расследуют? мало откатили?
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08.03.2021 11:59 Відповісти
Или кому-то недокатили.))
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09.03.2021 02:51 Відповісти
https://twitter.com/Krychek5 Krychek

У совкодрочеров сегодня отдельный повод для праздника. 71 год назад обезьяна получила гранату.

Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 6860
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08.03.2021 12:06 Відповісти
Зате ж як зкріпно!
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08.03.2021 12:25 Відповісти
у лаптей не дня без приколов
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08.03.2021 12:08 Відповісти
Секретные радиостанции для Минобороны РФ оказались китайской подделкой: расследуется хищение 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 448
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08.03.2021 12:09 Відповісти
Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 7937 Красавец Киев до большевистских Крыс членина Сралина
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08.03.2021 12:14 Відповісти
Фото из Архива моего деда
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08.03.2021 12:17 Відповісти
Электрические провода видите на столбаХ? лампочки чЛенина были в Киеве задолго до пролетарятской ливарюции
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08.03.2021 12:21 Відповісти
лампочки вообще были задолго до членина и к нему никаким боком не относятся. Ну разве что членин сделал так чтоб голожопые кацапы лампочки увидели после октябрьскаго переварота. И кацапы видели эти лампочки-у членина в кабинете и в пролетариата в кабинетах.
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08.03.2021 16:16 Відповісти
И кстати план ГОЭЛРО был разработан ещё при царе-батюшке. Как и проект московского метрополитена.
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08.03.2021 21:27 Відповісти
Схоже, на расії завелися свинарчуки. Криндик москаликам - швидкий і невідворотний .
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08.03.2021 12:24 Відповісти
Застой Брежнева превратился в Отстой Путлера из питерской подворотни....типа улицы разбитых фонарей
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08.03.2021 12:28 Відповісти
Зашибательская новость. Министерство защиты Эрефии закупает радиостанции на АлиЭкспресс..
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08.03.2021 12:30 Відповісти
Україні потрібно підживлювати всіма засобами такі процеси в Росії.
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08.03.2021 12:36 Відповісти
А название-то распила какое придумали - Азарт. Эх, есть ещё творческие личности !
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08.03.2021 12:47 Відповісти
Всю Российскую Армию,Военно-Морской Флот и Военно-Космические Войска поздравляю с праздником 8-го Марта.Совет Вам да любовь!
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08.03.2021 12:50 Відповісти
колись головний менеджер Чубайс хвастався, що вони зробили російський ноутбук повністю з місцевих комплектуючих -зважили, аж 9.5 кг. Сміявся навіть путін з медведевим. А ще у 80 французи отримали шпигуна в СВР (тоді ПГУ), то він повідомив, що розвідка вкрала практично все нове за кордоном, але через свою рукожопість впровадила 20 відсотків, і то 80 на рівні зразківтак після цього заглохло.Все в них, як колись писав В.Суворов - це "кирпичи", поган1 копії чудових речей.
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08.03.2021 13:14 Відповісти
Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 8138
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08.03.2021 14:58 Відповісти
Что там радиостанции- вся кацапия является китайской подделкой
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08.03.2021 15:42 Відповісти
найліпший наш союзник це корупція в стані ворога.
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08.03.2021 15:50 Відповісти
Короче, за расшифровкой переговоров между радиостанцями Р-187-П1 "Азарт" надо обращаться к китайцам.
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08.03.2021 16:04 Відповісти
Воровство на запаребрике-духовная скрепа...
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08.03.2021 16:25 Відповісти
Секретні радіостанції для Міноборони РФ виявилися китайською підробкою: розслідується розкрадання 6,7 млрд руб. - Цензор.НЕТ 9940
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08.03.2021 16:27 Відповісти
Voice of America on the air!
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08.03.2021 19:31 Відповісти
Я с таким же выражением лица слушал ВВС ....
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09.03.2021 04:11 Відповісти
Як у нас кажуть:
"Свій до свого по своє".
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08.03.2021 16:59 Відповісти
молодцы, так держать!
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08.03.2021 17:23 Відповісти
Как думаете почему эта информация появиласьв наших СМИ?Это нас народ подводят к тому что подумаеш наше оборонное ведомство украло сотни миллионов,вон в кацапии воруют миллиардами.
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08.03.2021 18:33 Відповісти
Я так понимаю, всё "сверхновое" и "сверхмощное" вооружение для своей недоармии кремлёвская крыса покупает на распродаже у китайских артелей? И этим вторсырьём угрожает мировому порядку? Тогда понятно, почему у мокшанской "сверхдержавы" ничего не взлетает, ничего не приземляется без взрыва и разрушений, ничего не плавает , а быстро идёт на дно.... Уверен, кацапы и свой "Спутник" замесили и сварили из химических отходов и списанных химреактивов китайских химпредприятий....
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08.03.2021 19:50 Відповісти
Та і йух з ними!
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08.03.2021 20:08 Відповісти
Мелькали в инете интересные мысли:
1. Для изучения вирусов их искусственно "адаптируют" вместо хлопотнлетучих мышей к дугим лабораторным животным - собакам, мышам ...
2. Пожар ("задымление") в новосибирской секретной вирусной лаборатории "Вектор".
3. Военные игры в Ухане с участием российских военных спортсменов.
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08.03.2021 20:14 Відповісти
4. Появление вакцины "Вектор". Тот кто создаеннт боевой вирус должен обезопасить своих военных от него. Возможно вакцина уже была давно НО то, что приемлемо для военных (побочные явления) может быть недопустимо для гражданских.
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08.03.2021 20:18 Відповісти
И это только по радиостанциям. Можно только догадываться о тотальном масштабе воровства..
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08.03.2021 21:29 Відповісти
Интересно, а то, что элементная база китайская и изготовлены они фактически в китае влияет как-то на качество связи? Потому, что у нас насколько я понимаю так и вообще вся электроника импортная и нам в этом направлении вообще хвастаться нечем.
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08.03.2021 23:53 Відповісти
Китай из полуколхоза превратился в сверх державу... Это показывает что коммунизм коммунизму рознь....
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09.03.2021 04:13 Відповісти
в китае уже давным давно нет коммунизма
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09.03.2021 07:55 Відповісти
От коммунизма в Китае осталось только название, там по факту давно капитализм.
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09.03.2021 14:12 Відповісти
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