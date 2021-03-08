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Дві третини тропічних лісів на планеті знищені або занепали, - екологи

Дві третини тропічних лісів на планеті знищені або занепали, - екологи

Унаслідок діяльності людей було знищено 34% первинних старовікових тропічних лісів, ще 30% - занепали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", згідно з аналізом організації Rainforest Foundation Norway, понад половина руйнувань припали на район річки Амазонка в Південній Америці. Друге місце за площею знищення тропічних лісів посідають острови Південно-Східної Азії, які переважно належать Індонезії. Центральна Африка - третя, велика частина руйнувань припадає на басейн річки Конго.

Загальні втрати лісів із 2002-го по 2019 рік - більше за площу Франції (643 тис. км²), зазначив автор звіту Андерс Крог.

За його словами, у міру знищення тропічних лісів зростає ймовірність зміни клімату, що своєю чергою ускладнює виживання лісів, що залишилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликає підтримати глобальний проєкт "Озеленення планети"

Рівень втрат тропічних лісів у 2019 році приблизно відповідав річному рівню руйнувань за останні 20 років: ліс розміром з футбольне поле зникає кожні шість секунд, зазначає Reuters, посилаючись на дані Інституту світових ресурсів.

Масштаби вирубки лісів Амазонії досягли максимуму з 2008 року. Про це в листопаді 2020 року повідомив телеканал Globo. Із серпня 2019 року по липень 2020 року в Амазонії вирубали понад 11 тис. км² лісу. Це на 9,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Також читайте: У Всесвітньому фонді дикої природи вказують на загрози для людей через екологічні проблеми в Україні

Автор: 

вирубка (168) ліс (765) екологія (1346)


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Топ коментарі
+10
Вы посмотрите на гугл карты Украины - это же внутри леса вырубка участками, как шахматная доска. Половины лесов уже нет. Вешать за такое.
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08.03.2021 17:30
+7
Людство має вимерти як динозаври. Така його доля.
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08.03.2021 17:19
+7
Дві третини тропічних лісів на планеті знищені або занепали, - екологи - Цензор.НЕТ 1133
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08.03.2021 17:24
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Тех, кто кушает мацу, я узнаю по лицу. Где брат твой Авель?
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08.03.2021 19:19 Відповісти
Припустимо - бидло не має а ні віри ,а ні національності .

Бидло це такий стан свідомості , а точніше -- її відсутності . Тому бидло легко впізнати по його умовній рефлекії ... як того песика дока Павлова !
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08.03.2021 19:25 Відповісти
Життя - боротьба. Борись, дитино
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08.03.2021 18:58 Відповісти
та нАрмальнА!! Китайці (або якісь інші правильні пацани) підсуїтяться і випустять ще якийсь вірус, який вже точняк пів людства згноїть і планета відновиться... Всього-то ділів! Планета переживала на багато, БАГАТО гірші провали у флорі і фауні, і все одно відновлювалась! Це у людства - проблеми, а не у планети.
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08.03.2021 18:57 Відповісти
Не знаю какого происхождения ковид-19, но по-любому природа найдет способ добить человечество.
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08.03.2021 18:58 Відповісти
_Человечество убьёт само человечество. Точней нелюдь. Такая как гитлер. Такая как путлер. Всё может произойти в считанные несколько часов, ядерная война и - прости, прощай, человечество...
В глyбокой шахте котоpый год
Таится чyдище-змей.
Стальные неpвы, стальная плоть,
Стальная хватка когтей.
Он копит силы, лениво ждет,
Hапpавив в небо pадаp.
Одна ошибка, слyчайный взлет -
И неизбежен yдаp.
(с)
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08.03.2021 19:50 Відповісти
Дихлофосом их.. дихлофосом
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08.03.2021 19:17 Відповісти
Наша планета дуже замала, щоб вгамувати жадібність людей
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08.03.2021 20:57 Відповісти
Тропічні ліси. Ага. У вказаних локаціях ростуть екваторіальні, а не тропічні. Видавництву "Гордон" треба перестати торгувати пірамідками і почати читати підручник по географії за 7-й клас, а журналістам Цензора пора думати перед тим, як перепощувати з інших джерел.
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08.03.2021 23:38 Відповісти
НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ САМЫХ БОГАТЫХ ПРЕСТУПНИКОВ И ТОЛЬКО ЗА ДЕНЬГИ !)
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09.03.2021 00:27 Відповісти
Тропічні ліси, тропічні ліси, а на картинці зображені Карпати. Тут проблема в тому що, наші ліси більш ніж на половину вирубані, а нам звездять про тропічні ліси.
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09.03.2021 10:15 Відповісти
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