Дві третини тропічних лісів на планеті знищені або занепали, - екологи

Унаслідок діяльності людей було знищено 34% первинних старовікових тропічних лісів, ще 30% - занепали.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", згідно з аналізом організації Rainforest Foundation Norway, понад половина руйнувань припали на район річки Амазонка в Південній Америці. Друге місце за площею знищення тропічних лісів посідають острови Південно-Східної Азії, які переважно належать Індонезії. Центральна Африка - третя, велика частина руйнувань припадає на басейн річки Конго.

Загальні втрати лісів із 2002-го по 2019 рік - більше за площу Франції (643 тис. км²), зазначив автор звіту Андерс Крог.

За його словами, у міру знищення тропічних лісів зростає ймовірність зміни клімату, що своєю чергою ускладнює виживання лісів, що залишилися.

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Рівень втрат тропічних лісів у 2019 році приблизно відповідав річному рівню руйнувань за останні 20 років: ліс розміром з футбольне поле зникає кожні шість секунд, зазначає Reuters, посилаючись на дані Інституту світових ресурсів.

Масштаби вирубки лісів Амазонії досягли максимуму з 2008 року. Про це в листопаді 2020 року повідомив телеканал Globo. Із серпня 2019 року по липень 2020 року в Амазонії вирубали понад 11 тис. км² лісу. Це на 9,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

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