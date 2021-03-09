Китай запустив цифрові COVID-паспорти для подорожей
Китай запустив цифровий сертифікат щеплення проти COVID-19 для своїх громадян, які планують поїздки в зарубіжні країни.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Департамент консульських справ при міністерстві закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що таким чином країна приєдналася до інших країн, які розробили подібні документи для відновлення своєї економіки.
У сертифікаті буде зазначена інформація про щеплення проти COVID-19 і результати тестів на коронавірус.
Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі заявив у неділю, що метою сертифіката є досягнення взаємної перевірки країнами інформації про тестування і вакцинацію для сприяння безпечній і впорядкованій взаємодії людей.
Поки незрозуміло, з якими країнами Пекін веде переговори щодо ухвалення таких сертифікатів.
Китай ще не оголосив про послаблення карантинних обмежень для людей, які прибувають у Китай і щеплені проти COVID-19. Після приїзду в країну громадяни мають проходити обсервацію, оскільки, як заявив у лютому представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю, не виключено, що щеплені люди все ще можуть бути заражені вірусом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ковид развивался у меня на глазах."
як було визначено, що це ковід? а не свиний грип, наприклад? симптоми ідентичні
Це називається інтерстиційна пневмонія, ДАВНО відомий діагноз.
"тест "
ПЛР-тести - гівно, яке в 9 з 10 випадків дає хибний результат. І навіть той один з 10, що залишився, не доводить, що людина інфікована чи має симптоми через якийсь інший вірус.
От людині робили тест на свиний грип? А чому ні? Симптоми в нього можуть бути такі самі.
Можливі причини аносмії:Захворювання нюхової слизової носа пухлини носа, запальні захворювання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C риніт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82 синусити чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 застуда )
тобто втрата нюху - це можливий симптом БУДЬ-ЯКОЇ ГРВІ
не робилося нічого, жили нормально, ніяких локдаунів і масок
в 2020 році з'являється вірус з летальністю щонайбільше 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років і НУЛЬ % серед людей, які не мають купу хронічних захворювань, вік яких менше, ніж середня тривалість життя людини, і у яких вітамін Д в крові у нормі - 55 нг/мл і вище)
і уся планета стає раптом з ніг на голову
яка в цьому логіка?
На численні запити юристів та вчених в багатьох країнах жодна урядова організація не змогла навести докази того, що будь-де є зразок цього вірусу.
для тебе буде відкриттям, мабуть, але щороку на планеті кілька мільйонів людей помирають від пневмонії
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
звідси ноги ростуть
декому капіталізм остогид, їм більше по душі ******** варіант феодалізму
а знаєш який девіз буде найпопулярнішим в 2030 році?
"я не маю нічого, але я щасливий"
будь-яка приватна власніть для абсолютної більшості населення буде відмінена
базовий щомісячний прибуток, однаковий для всіх, ну і багато інших "приємних бонусів"
надягніть шапочку з фольги