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Новини Коронавірус і карантин
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Китай запустив цифрові COVID-паспорти для подорожей

Китай запустив цифрові COVID-паспорти для подорожей

Китай запустив цифровий сертифікат щеплення проти COVID-19 для своїх громадян, які планують поїздки в зарубіжні країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Департамент консульських справ при міністерстві закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином країна приєдналася до інших країн, які розробили подібні документи для відновлення своєї економіки.

У сертифікаті буде зазначена інформація про щеплення проти COVID-19 і результати тестів на коронавірус.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі заявив у неділю, що метою сертифіката є досягнення взаємної перевірки країнами інформації про тестування і вакцинацію для сприяння безпечній і впорядкованій взаємодії людей.

Поки незрозуміло, з якими країнами Пекін веде переговори щодо ухвалення таких сертифікатів.

Китай ще не оголосив про послаблення карантинних обмежень для людей, які прибувають у Китай і щеплені проти COVID-19. Після приїзду в країну громадяни мають проходити обсервацію, оскільки, як заявив у лютому представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю, не виключено, що щеплені люди все ще можуть бути заражені вірусом.

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Автор: 

карантин (18172) Китай (4503) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Тоталитарный Китай дает тоталитарные образцы контроля. Будь проклят тот политик который поддержит подобные начинания. Цифровое "рабство" уже не метафора, а реальность, стоящая на пороге каждого дома.
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09.03.2021 11:08
+1
Вот вам и чипирование. Конечно официально ничего не скажут. Вирус -пандемия-мутация итд это аргументы для чипирования. При мутирующем вирусе не реально создать вакцину. Что колят?))) Этого никто не знает)) Даже профессора с учеными ))) Это сговор против человечества
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09.03.2021 10:59
+1
Китай -страна тотального контроля КПК и тотальной ксенофобии.Кругом -брехня.Особенно опасны инвестиции на их условиях.Не зря китайцев не любят с древних времен во всем азиатском мире.Геноцид уйгуров,стерилизация, изнасилования ,онцтаборы.под видом борьбы с терроризмом,анальные анализы на ковид,фейсконтроль повсеместно,искусственный интелект и штрафные баллы каждому китайцу,влияющие на работу,кредиты,медобслуживание и тд.Полное отделение интернета от мировых ресурсов,хамское поведение в странах третьего мира изависимых от китайцев странах-обыденная данность.Северный Поток -мелочь,по сравнению с зависимостью от китайских товаров и инвестиций.В отношениях с Китаем нужно строго придерживаться Западной политики и не грех консультироваться с Америкой и ЕС при контактах с тоталитарными режимами.
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09.03.2021 11:03
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Вот вам и чипирование. Конечно официально ничего не скажут. Вирус -пандемия-мутация итд это аргументы для чипирования. При мутирующем вирусе не реально создать вакцину. Что колят?))) Этого никто не знает)) Даже профессора с учеными ))) Это сговор против человечества
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09.03.2021 10:59 Відповісти
Китай -страна тотального контроля КПК и тотальной ксенофобии.Кругом -брехня.Особенно опасны инвестиции на их условиях.Не зря китайцев не любят с древних времен во всем азиатском мире.Геноцид уйгуров,стерилизация, изнасилования ,онцтаборы.под видом борьбы с терроризмом,анальные анализы на ковид,фейсконтроль повсеместно,искусственный интелект и штрафные баллы каждому китайцу,влияющие на работу,кредиты,медобслуживание и тд.Полное отделение интернета от мировых ресурсов,хамское поведение в странах третьего мира изависимых от китайцев странах-обыденная данность.Северный Поток -мелочь,по сравнению с зависимостью от китайских товаров и инвестиций.В отношениях с Китаем нужно строго придерживаться Западной политики и не грех консультироваться с Америкой и ЕС при контактах с тоталитарными режимами.
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09.03.2021 11:03 Відповісти
мне кажется. Америка и ЕС сами под ними лежат. Трамп вон попробовал рыпнуться...
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09.03.2021 11:34 Відповісти
С кем консультироваться? Все Америки и ЕСы пляшут под китайские дуделки.
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09.03.2021 11:38 Відповісти
Тоталитарный Китай дает тоталитарные образцы контроля. Будь проклят тот политик который поддержит подобные начинания. Цифровое "рабство" уже не метафора, а реальность, стоящая на пороге каждого дома.
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09.03.2021 11:08 Відповісти
Узкоглазые ублюдки запустили свою чуму по всему миру и теперь снимают бабло. мочить китайцев по всему миру!
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09.03.2021 11:18 Відповісти
хотя бы не пускать
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09.03.2021 11:35 Відповісти
ага, давайте, разносите новые штаммы. Человек, умеющий читать по-китайски, говорит, что в китайском интернете подозрительную радость вызывает обнаружение новых штаммов. и страшно, что он ехидненько так издеваются над христианской цивилизацией.
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09.03.2021 11:38 Відповісти
они
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09.03.2021 11:38 Відповісти
до 2020 року розносили мільйони різних штамів, і якось людство досі вижило
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09.03.2021 11:39 Відповісти
таких штаммов не было раньше
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09.03.2021 11:42 Відповісти
яких ТАКИХ?
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09.03.2021 11:45 Відповісти
таких поражающих легкие и все остальное. Мой старший брат чуть не умер. До этого он один раз в детстве лежал в больнице и потом много лет серьёзно не болел. Ковид развивался у меня на глазах. Это ПЦ! Врагу не пожелаю. Причем по-разному как-то он проявляется. У моего брата не было кашля, но была высокая температура с помутнением сознания, и это пожалуй все. И потеря обоняния. КТ показало поражение легких, отправили в ковидарий и там натянули кислородную маску. Ему сразу стало лучше. До ИВЛ дело, слава Богу, не дошло. Последствия ощущает до сих пор. Слабость в ногах, одышка. И раньше был грипп, котьрый давал осложнения, но такого я не помню.
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09.03.2021 13:47 Відповісти
кожного року від пневмоній помирає кілька мільйонів людей, але до 2020 року тобі було все одно, поки в зомбоящику не дали команду хвилюватися, боятися і панікувати

"Ковид развивался у меня на глазах."

як було визначено, що це ковід? а не свиний грип, наприклад? симптоми ідентичні
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09.03.2021 14:01 Відповісти
тест + странное поражение легких. КТ показало пневмонию, но кашля не было. А вот кислородное голодание было. Затухало сознание. Человек буквально на глазах умирал. Пневмония не прослушивалась, флюорография была в норме. Потом участковая сказала: "Идите на КТ". Там платно и дорого. Но благодаря КТ, его взяли в ковидарий и подключили к кислороду. И в тот же день он прислал сообщение с больничным ужином. Сказал, что ест и просил еще принести поесть. Это было как чудо. Потому эту пневмонию и называют атипичной: она не прослушивается, кашля может и не быть. Флюорография ее не видит. Только легкие умирают. Он сказал, что очень эффективны уколы с антителами, но основе сыворотки крови выздоровевших от ковида людей. Буквально с того света вытаскивали людей на его глазах. Еще ему делали по четыре укола в живот каждый день чего-то противотромбозного. Думаю, кровь разжижали. Что это, как не атипичная пневмония? Обычная пневмония возникает на фоне переохлаждения. А это другая пневмония. Люди умирают от тромбоза легких. А чем она вызывается?
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09.03.2021 15:48 Відповісти
"Люди умирают от тромбоза легких. "

Це називається інтерстиційна пневмонія, ДАВНО відомий діагноз.

"тест "

ПЛР-тести - гівно, яке в 9 з 10 випадків дає хибний результат. І навіть той один з 10, що залишився, не доводить, що людина інфікована чи має симптоми через якийсь інший вірус.

От людині робили тест на свиний грип? А чому ні? Симптоми в нього можуть бути такі самі.
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09.03.2021 16:06 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F

Можливі причини аносмії:Захворювання нюхової слизової носа пухлини носа, запальні захворювання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C риніт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82 синусити чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 застуда )

тобто втрата нюху - це можливий симптом БУДЬ-ЯКОЇ ГРВІ
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09.03.2021 14:03 Відповісти
ще раз: до 2020 року існувало умовно кажучи 500 різних респіраторних вірусних інфекцій, серед яких тільки грип вбивав щороку півмільйона людей
не робилося нічого, жили нормально, ніяких локдаунів і масок

в 2020 році з'являється вірус з летальністю щонайбільше 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років і НУЛЬ % серед людей, які не мають купу хронічних захворювань, вік яких менше, ніж середня тривалість життя людини, і у яких вітамін Д в крові у нормі - 55 нг/мл і вище)

і уся планета стає раптом з ніг на голову

яка в цьому логіка?
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09.03.2021 11:48 Відповісти
Але ти смішний. Ти не бачиш логіки заробітку с паралелю позбутися населення? Те що випустили -не відомий досі вірус бо він мутує а те що будуть колоти -зовсім не відомо що то, або біозброя або фізроствор, то і то будуть продавати і заробляти на вашій дурості і здоровью
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09.03.2021 12:00 Відповісти
Який вірус? Сарс-ков-2 в жодному дослідженні не ізольовано і не виділено в чистому вигляді.
На численні запити юристів та вчених в багатьох країнах жодна урядова організація не змогла навести докази того, що будь-де є зразок цього вірусу.
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09.03.2021 12:05 Відповісти
Від чого хворіють люди?
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09.03.2021 12:11 Відповісти
грип, ГРВІ, пневмонія

для тебе буде відкриттям, мабуть, але щороку на планеті кілька мільйонів людей помирають від пневмонії
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09.03.2021 12:12 Відповісти
Але ти не розумієш що я хочу сказати. Що ця вся мутня з вірусом тільки для чиїхось планів для населення планети. Я можу уявити і розмножити десятки наслідків з сьогоднішньої фактичної ситуації
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09.03.2021 12:17 Відповісти
https://www.weforum.org/great-reset/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

звідси ноги ростуть

декому капіталізм остогид, їм більше по душі ******** варіант феодалізму
а знаєш який девіз буде найпопулярнішим в 2030 році?
"я не маю нічого, але я щасливий"
будь-яка приватна власніть для абсолютної більшості населення буде відмінена
базовий щомісячний прибуток, однаковий для всіх, ну і багато інших "приємних бонусів"
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09.03.2021 12:21 Відповісти
Хихикают, бо знают, шо искать по сути нечего.
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09.03.2021 11:40 Відповісти
цензор з глузду з'їхав? ковід-паспорти - це КОНСПІРОЛОГІЯ
надягніть шапочку з фольги
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09.03.2021 11:39 Відповісти
поставить у загран штамп про вакцинацію буде дешевше, ніж видавати щось подібне.
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09.03.2021 12:09 Відповісти
 
 