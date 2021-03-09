Китай запустив цифрові COVID-паспорти для подорожей

Китай запустив цифровий сертифікат щеплення проти COVID-19 для своїх громадян, які планують поїздки в зарубіжні країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Департамент консульських справ при міністерстві закордонних справ Китаю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином країна приєдналася до інших країн, які розробили подібні документи для відновлення своєї економіки.

У сертифікаті буде зазначена інформація про щеплення проти COVID-19 і результати тестів на коронавірус.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Йі заявив у неділю, що метою сертифіката є досягнення взаємної перевірки країнами інформації про тестування і вакцинацію для сприяння безпечній і впорядкованій взаємодії людей.

Поки незрозуміло, з якими країнами Пекін веде переговори щодо ухвалення таких сертифікатів.

Китай ще не оголосив про послаблення карантинних обмежень для людей, які прибувають у Китай і щеплені проти COVID-19. Після приїзду в країну громадяни мають проходити обсервацію, оскільки, як заявив у лютому представник Національної комісії охорони здоров'я Китаю, не виключено, що щеплені люди все ще можуть бути заражені вірусом.

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