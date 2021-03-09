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Новости Коронавирус и карантин
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Китай запустил цифровые COVID-паспорта для путешествий

Китай запустил цифровые COVID-паспорта для путешествий

Китай запустил цифровой сертификат прививки от COVID-19 для своих граждан, которые планируют поездки в зарубежные страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Департамент консульских дел при министерстве иностранных дел Китая, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом страна присоединилась к другим странам, которые разработали подобные документы для восстановления своей экономики.

В сертификате будет указана информация о прививках от COVID-19 и результатах тестов на коронавирус.

Министр иностранных дел Китая Ван Йи заявил в воскресенье, что целью сертификата является достижение взаимной проверки странами информации о тестировании и вакцинации для содействия безопасному и упорядоченному взаимодействию людей.

Пока непонятно, с какими странами Пекин ведет переговоры относительно принятия таких сертификатов.

Китай еще не объявил об ослаблении карантинных ограничений для людей, которые прибывают в Китай и привиты против COVID-19. После приезда в страну граждане должны проходить обсервацию, поскольку, как заявил в феврале представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая, не исключено, что привитые люди все еще могут быть заражены вирусом.

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Автор: 

карантин (16729) Китай (2910) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Тоталитарный Китай дает тоталитарные образцы контроля. Будь проклят тот политик который поддержит подобные начинания. Цифровое "рабство" уже не метафора, а реальность, стоящая на пороге каждого дома.
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09.03.2021 11:08
+1
Вот вам и чипирование. Конечно официально ничего не скажут. Вирус -пандемия-мутация итд это аргументы для чипирования. При мутирующем вирусе не реально создать вакцину. Что колят?))) Этого никто не знает)) Даже профессора с учеными ))) Это сговор против человечества
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09.03.2021 10:59
+1
Китай -страна тотального контроля КПК и тотальной ксенофобии.Кругом -брехня.Особенно опасны инвестиции на их условиях.Не зря китайцев не любят с древних времен во всем азиатском мире.Геноцид уйгуров,стерилизация, изнасилования ,онцтаборы.под видом борьбы с терроризмом,анальные анализы на ковид,фейсконтроль повсеместно,искусственный интелект и штрафные баллы каждому китайцу,влияющие на работу,кредиты,медобслуживание и тд.Полное отделение интернета от мировых ресурсов,хамское поведение в странах третьего мира изависимых от китайцев странах-обыденная данность.Северный Поток -мелочь,по сравнению с зависимостью от китайских товаров и инвестиций.В отношениях с Китаем нужно строго придерживаться Западной политики и не грех консультироваться с Америкой и ЕС при контактах с тоталитарными режимами.
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09.03.2021 11:03
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Вот вам и чипирование. Конечно официально ничего не скажут. Вирус -пандемия-мутация итд это аргументы для чипирования. При мутирующем вирусе не реально создать вакцину. Что колят?))) Этого никто не знает)) Даже профессора с учеными ))) Это сговор против человечества
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09.03.2021 10:59 Ответить
Китай -страна тотального контроля КПК и тотальной ксенофобии.Кругом -брехня.Особенно опасны инвестиции на их условиях.Не зря китайцев не любят с древних времен во всем азиатском мире.Геноцид уйгуров,стерилизация, изнасилования ,онцтаборы.под видом борьбы с терроризмом,анальные анализы на ковид,фейсконтроль повсеместно,искусственный интелект и штрафные баллы каждому китайцу,влияющие на работу,кредиты,медобслуживание и тд.Полное отделение интернета от мировых ресурсов,хамское поведение в странах третьего мира изависимых от китайцев странах-обыденная данность.Северный Поток -мелочь,по сравнению с зависимостью от китайских товаров и инвестиций.В отношениях с Китаем нужно строго придерживаться Западной политики и не грех консультироваться с Америкой и ЕС при контактах с тоталитарными режимами.
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09.03.2021 11:03 Ответить
мне кажется. Америка и ЕС сами под ними лежат. Трамп вон попробовал рыпнуться...
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09.03.2021 11:34 Ответить
С кем консультироваться? Все Америки и ЕСы пляшут под китайские дуделки.
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09.03.2021 11:38 Ответить
Тоталитарный Китай дает тоталитарные образцы контроля. Будь проклят тот политик который поддержит подобные начинания. Цифровое "рабство" уже не метафора, а реальность, стоящая на пороге каждого дома.
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09.03.2021 11:08 Ответить
Узкоглазые ублюдки запустили свою чуму по всему миру и теперь снимают бабло. мочить китайцев по всему миру!
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09.03.2021 11:18 Ответить
хотя бы не пускать
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09.03.2021 11:35 Ответить
ага, давайте, разносите новые штаммы. Человек, умеющий читать по-китайски, говорит, что в китайском интернете подозрительную радость вызывает обнаружение новых штаммов. и страшно, что он ехидненько так издеваются над христианской цивилизацией.
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09.03.2021 11:38 Ответить
они
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09.03.2021 11:38 Ответить
до 2020 року розносили мільйони різних штамів, і якось людство досі вижило
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09.03.2021 11:39 Ответить
таких штаммов не было раньше
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09.03.2021 11:42 Ответить
яких ТАКИХ?
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09.03.2021 11:45 Ответить
таких поражающих легкие и все остальное. Мой старший брат чуть не умер. До этого он один раз в детстве лежал в больнице и потом много лет серьёзно не болел. Ковид развивался у меня на глазах. Это ПЦ! Врагу не пожелаю. Причем по-разному как-то он проявляется. У моего брата не было кашля, но была высокая температура с помутнением сознания, и это пожалуй все. И потеря обоняния. КТ показало поражение легких, отправили в ковидарий и там натянули кислородную маску. Ему сразу стало лучше. До ИВЛ дело, слава Богу, не дошло. Последствия ощущает до сих пор. Слабость в ногах, одышка. И раньше был грипп, котьрый давал осложнения, но такого я не помню.
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09.03.2021 13:47 Ответить
кожного року від пневмоній помирає кілька мільйонів людей, але до 2020 року тобі було все одно, поки в зомбоящику не дали команду хвилюватися, боятися і панікувати

"Ковид развивался у меня на глазах."

як було визначено, що це ковід? а не свиний грип, наприклад? симптоми ідентичні
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09.03.2021 14:01 Ответить
тест + странное поражение легких. КТ показало пневмонию, но кашля не было. А вот кислородное голодание было. Затухало сознание. Человек буквально на глазах умирал. Пневмония не прослушивалась, флюорография была в норме. Потом участковая сказала: "Идите на КТ". Там платно и дорого. Но благодаря КТ, его взяли в ковидарий и подключили к кислороду. И в тот же день он прислал сообщение с больничным ужином. Сказал, что ест и просил еще принести поесть. Это было как чудо. Потому эту пневмонию и называют атипичной: она не прослушивается, кашля может и не быть. Флюорография ее не видит. Только легкие умирают. Он сказал, что очень эффективны уколы с антителами, но основе сыворотки крови выздоровевших от ковида людей. Буквально с того света вытаскивали людей на его глазах. Еще ему делали по четыре укола в живот каждый день чего-то противотромбозного. Думаю, кровь разжижали. Что это, как не атипичная пневмония? Обычная пневмония возникает на фоне переохлаждения. А это другая пневмония. Люди умирают от тромбоза легких. А чем она вызывается?
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09.03.2021 15:48 Ответить
"Люди умирают от тромбоза легких. "

Це називається інтерстиційна пневмонія, ДАВНО відомий діагноз.

"тест "

ПЛР-тести - гівно, яке в 9 з 10 випадків дає хибний результат. І навіть той один з 10, що залишився, не доводить, що людина інфікована чи має симптоми через якийсь інший вірус.

От людині робили тест на свиний грип? А чому ні? Симптоми в нього можуть бути такі самі.
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09.03.2021 16:06 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F

Можливі причини аносмії:Захворювання нюхової слизової носа пухлини носа, запальні захворювання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C риніт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82 синусити чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 застуда )

тобто втрата нюху - це можливий симптом БУДЬ-ЯКОЇ ГРВІ
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09.03.2021 14:03 Ответить
ще раз: до 2020 року існувало умовно кажучи 500 різних респіраторних вірусних інфекцій, серед яких тільки грип вбивав щороку півмільйона людей
не робилося нічого, жили нормально, ніяких локдаунів і масок

в 2020 році з'являється вірус з летальністю щонайбільше 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років і НУЛЬ % серед людей, які не мають купу хронічних захворювань, вік яких менше, ніж середня тривалість життя людини, і у яких вітамін Д в крові у нормі - 55 нг/мл і вище)

і уся планета стає раптом з ніг на голову

яка в цьому логіка?
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09.03.2021 11:48 Ответить
Але ти смішний. Ти не бачиш логіки заробітку с паралелю позбутися населення? Те що випустили -не відомий досі вірус бо він мутує а те що будуть колоти -зовсім не відомо що то, або біозброя або фізроствор, то і то будуть продавати і заробляти на вашій дурості і здоровью
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09.03.2021 12:00 Ответить
Який вірус? Сарс-ков-2 в жодному дослідженні не ізольовано і не виділено в чистому вигляді.
На численні запити юристів та вчених в багатьох країнах жодна урядова організація не змогла навести докази того, що будь-де є зразок цього вірусу.
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09.03.2021 12:05 Ответить
Від чого хворіють люди?
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09.03.2021 12:11 Ответить
грип, ГРВІ, пневмонія

для тебе буде відкриттям, мабуть, але щороку на планеті кілька мільйонів людей помирають від пневмонії
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09.03.2021 12:12 Ответить
Але ти не розумієш що я хочу сказати. Що ця вся мутня з вірусом тільки для чиїхось планів для населення планети. Я можу уявити і розмножити десятки наслідків з сьогоднішньої фактичної ситуації
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09.03.2021 12:17 Ответить
https://www.weforum.org/great-reset/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

звідси ноги ростуть

декому капіталізм остогид, їм більше по душі ******** варіант феодалізму
а знаєш який девіз буде найпопулярнішим в 2030 році?
"я не маю нічого, але я щасливий"
будь-яка приватна власніть для абсолютної більшості населення буде відмінена
базовий щомісячний прибуток, однаковий для всіх, ну і багато інших "приємних бонусів"
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09.03.2021 12:21 Ответить
Хихикают, бо знают, шо искать по сути нечего.
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09.03.2021 11:40 Ответить
цензор з глузду з'їхав? ковід-паспорти - це КОНСПІРОЛОГІЯ
надягніть шапочку з фольги
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09.03.2021 11:39 Ответить
поставить у загран штамп про вакцинацію буде дешевше, ніж видавати щось подібне.
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09.03.2021 12:09 Ответить
 
 