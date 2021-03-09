Китай запустил цифровые COVID-паспорта для путешествий
Китай запустил цифровой сертификат прививки от COVID-19 для своих граждан, которые планируют поездки в зарубежные страны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Департамент консульских дел при министерстве иностранных дел Китая, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что таким образом страна присоединилась к другим странам, которые разработали подобные документы для восстановления своей экономики.
В сертификате будет указана информация о прививках от COVID-19 и результатах тестов на коронавирус.
Министр иностранных дел Китая Ван Йи заявил в воскресенье, что целью сертификата является достижение взаимной проверки странами информации о тестировании и вакцинации для содействия безопасному и упорядоченному взаимодействию людей.
Пока непонятно, с какими странами Пекин ведет переговоры относительно принятия таких сертификатов.
Китай еще не объявил об ослаблении карантинных ограничений для людей, которые прибывают в Китай и привиты против COVID-19. После приезда в страну граждане должны проходить обсервацию, поскольку, как заявил в феврале представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая, не исключено, что привитые люди все еще могут быть заражены вирусом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ковид развивался у меня на глазах."
як було визначено, що це ковід? а не свиний грип, наприклад? симптоми ідентичні
Це називається інтерстиційна пневмонія, ДАВНО відомий діагноз.
"тест "
ПЛР-тести - гівно, яке в 9 з 10 випадків дає хибний результат. І навіть той один з 10, що залишився, не доводить, що людина інфікована чи має симптоми через якийсь інший вірус.
От людині робили тест на свиний грип? А чому ні? Симптоми в нього можуть бути такі самі.
Можливі причини аносмії:Захворювання нюхової слизової носа пухлини носа, запальні захворювання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C риніт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82 синусити чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 застуда )
тобто втрата нюху - це можливий симптом БУДЬ-ЯКОЇ ГРВІ
не робилося нічого, жили нормально, ніяких локдаунів і масок
в 2020 році з'являється вірус з летальністю щонайбільше 0,2% (0,05% серед людей молодше 70 років і НУЛЬ % серед людей, які не мають купу хронічних захворювань, вік яких менше, ніж середня тривалість життя людини, і у яких вітамін Д в крові у нормі - 55 нг/мл і вище)
і уся планета стає раптом з ніг на голову
яка в цьому логіка?
На численні запити юристів та вчених в багатьох країнах жодна урядова організація не змогла навести докази того, що будь-де є зразок цього вірусу.
для тебе буде відкриттям, мабуть, але щороку на планеті кілька мільйонів людей помирають від пневмонії
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
звідси ноги ростуть
декому капіталізм остогид, їм більше по душі ******** варіант феодалізму
а знаєш який девіз буде найпопулярнішим в 2030 році?
"я не маю нічого, але я щасливий"
будь-яка приватна власніть для абсолютної більшості населення буде відмінена
базовий щомісячний прибуток, однаковий для всіх, ну і багато інших "приємних бонусів"
надягніть шапочку з фольги