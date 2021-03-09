"Укроборонпром" розпочав інвентаризацію інтелектуальної власності, - Найєм

"Укроборонпром" розпочав повну інвентаризацію інтелектуальної власності всіх підприємств-учасників державного концерну.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

Найєм зазначив, що головний актив оборонних підприємств - це інтелектуальна власність.

"Ми почали повну інвентаризацію інтелектуальної власності всіх підприємств-учасників Державного концерну "Укроборонпром". Ви здивуєтеся, але за всі роки існування у Концерні ніколи не проводився централізований збір та аналіз стану технічної документації на озброєння та військову техніку. Наприкінці минулого року нашим управлінням була розроблена комплексна Політика управління об'єктами прав на інтелектуальну власність. Документ підписаний генеральним директором Юрієм Гусєвим, і вже третій місяць триває впровадження нових процедур на усіх підприємствах Концерну", - розповів заступник гендиректора "Укроборонпрому".

Найєм додав, що кінцева мета - забезпечити всеосяжної облік, ефективний захист і адекватну монетизацію інтелектуальної власності.

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"Це непросте завдання з урахуванням того, що левова частка документації знаходиться під грифом ДСК або становить державну та комерційну таємницю. Наразі дані збираються усіма наявними засобами, які дозволяють забезпечити повний захист інформації, як у процесі передачі, так і під час обробки та зберігання даних. На даний момент нашим управлінням вже розроблено реєстр наявної технічної документації на всі види озброєння та військової техніки. База даних продовжує наповнюватись, і на сьогоднішній день у розпорядженні наших підприємств вже зареєстровано 3942 одиниці технічної документації, з яких 3135 є власністю самих підприємств, решта – належить державним замовникам", - пояснив він.

Наступним кроком, за словами Найєма, є винесення цього питання на розгляд державних органів влади - Міністерства стратегічних галузей промисловості, Мінекономіки і РНБО.