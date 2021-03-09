"Укроборонпром" начал инвентаризацию интеллектуальной собственности, - Найем

"Укроборонпром" начал полную инвентаризацию интеллектуальной собственности всех предприятий-участников государственного концерна.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

Найем отметил, что главный актив оборонных предприятий - это интеллектуальная собственность.

"Мы начали полную инвентаризацию интеллектуальной собственности всех предприятий-участников государственного концерна "Укроборонпром". Вы удивитесь, но за все годы существования в концерне никогда не проводился централизованный сбор и анализ технической документации на вооружение и военную технику. В конце прошлого года нашим управлением была разработана комплексная Политика управления объектами прав на интеллектуальную собственность. Документ подписан генеральным директором Юрием Гусевым, и уже третий месяц продолжается внедрение новых процедур на всех предприятиях концерна", - рассказал замгендиректора "Укроборонпрома".

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Найем добавил, что конечная цель - обеспечить всеобъемлющей учет, эффективную защиту и адекватную монетизацию интелектуальной собственности.

"Это непростая задача с учетом того, что львиная доля документации находится под грифом ДСП или составляет государственную и коммерческую тайну. Сейчас данные собираются всеми имеющимися средствами, которые позволяют обеспечить полную защиту информации как в процессе передачи, так и во время обработки и хранения данных. На данный момент нашим управлением уже разработан реестр имеющейся технической документации на все виды вооружения и военной техники. База данных продолжает наполняться, и на сегодняшний день в распоряжении наших предприятий уже зарегистрировано 3 942 единицы технической документации, из которых 3 135 являются собственностью самих предприятий, остальные - принадлежат государственным заказчикам", - объяснил он.

Следующим шагом, по словам Найема, является вынесение этого вопроса на рассмотрение государственных органов власти - Министерства стратегических отраслей промышленности, Минэкономики и СНБО.

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