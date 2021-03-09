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"Укроборонпром" начал инвентаризацию интеллектуальной собственности, - Найем

"Укроборонпром" начал полную инвентаризацию интеллектуальной собственности всех предприятий-участников государственного концерна.

Об этом в блоге на Цензор.НЕТ сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

Найем отметил, что главный актив оборонных предприятий - это интеллектуальная собственность.

"Мы начали полную инвентаризацию интеллектуальной собственности всех предприятий-участников государственного концерна "Укроборонпром". Вы удивитесь, но за все годы существования в концерне никогда не проводился централизованный сбор и анализ технической документации на вооружение и военную технику. В конце прошлого года нашим управлением была разработана комплексная Политика управления объектами прав на интеллектуальную собственность. Документ подписан генеральным директором Юрием Гусевым, и уже третий месяц продолжается внедрение новых процедур на всех предприятиях концерна", - рассказал замгендиректора "Укроборонпрома".

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Найем добавил, что конечная цель - обеспечить всеобъемлющей учет, эффективную защиту и адекватную монетизацию интелектуальной собственности.

"Это непростая задача с учетом того, что львиная доля документации находится под грифом ДСП или составляет государственную и коммерческую тайну. Сейчас данные собираются всеми имеющимися средствами, которые позволяют обеспечить полную защиту информации как в процессе передачи, так и во время обработки и хранения данных. На данный момент нашим управлением уже разработан реестр имеющейся технической документации на все виды вооружения и военной техники. База данных продолжает наполняться, и на сегодняшний день в распоряжении наших предприятий уже зарегистрировано 3 942 единицы технической документации, из которых 3 135 являются собственностью самих предприятий, остальные - принадлежат государственным заказчикам", - объяснил он.

Следующим шагом, по словам Найема, является вынесение этого вопроса на рассмотрение государственных органов власти - Министерства стратегических отраслей промышленности, Минэкономики и СНБО.

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Автор: 

оборона (5198) Найем Мустафа (569) Укроборонпром (1238) инвентаризация (25)


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Топ комментарии
+3
А шо все остальное уже сперли?
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09.03.2021 12:58
+2
материальной собственности не осталось, стали считать интелектуальную))))
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09.03.2021 12:58
+2
Инвентаризация, реструктуризация, оптимизация, дебилизация и остальные потужни хреформы... Когда там производство новых боеприпасов уже начнётся?
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09.03.2021 13:01
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А шо все остальное уже сперли?
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09.03.2021 12:58 Ответить
материальной собственности не осталось, стали считать интелектуальную))))
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09.03.2021 12:58 Ответить
Например, кацапы завод по производству лопаток турбин сп-здили, а технологию не сп-здили. Не порядок.
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09.03.2021 13:02 Ответить
Готовится сезонная распродажа...
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09.03.2021 13:00 Ответить
Инвентаризация, реструктуризация, оптимизация, дебилизация и остальные потужни хреформы... Когда там производство новых боеприпасов уже начнётся?
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09.03.2021 13:01 Ответить
Мозги Наёма учли???
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09.03.2021 13:01 Ответить
...урюк, твоя конечная цель - натырить побольше бабла, так что нефиг лапшу по ушам развешивать
"Укроборонпром" начал инвентаризацию интеллектуальной собственности, - Найем - Цензор.НЕТ 7953
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09.03.2021 13:02 Ответить
Якщо Найєм про себе, то даремно. Навіть для журналу "Мурщілка" це звучить надто смішно. Де інтелект, а де Найєм.
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09.03.2021 13:04 Ответить
И сколько это будет стоить,миллионов в сто уложитесь?знатный будет откат.
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09.03.2021 13:04 Ответить
зато все при деле будут)
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09.03.2021 13:24 Ответить
І шо ми маемо , але це державна таемниця.
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09.03.2021 13:27 Ответить
это как Ишак провел "инвентаризацию Украины"? хорошая тема, есть о чем по#из@еть, быдлу73 на уши лапши подкинуть.
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09.03.2021 13:41 Ответить
 
 