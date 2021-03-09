У Денісової з'явився новий представник на Донбасі

В Офісі уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової з'явився новий представник з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей замість раніше звільненого з цієї посади Павла Лисянського - Костянтин Черніков.

Про це йдеться на сайті Офісу омбудсмена в розділі "Представники Уповноваженого", передає Цензор.НЕТ.

У декларації Чернікова кандидата на посаду, представленій минулого року, зазначається, що в нього є дружина Тетяна і дочка Юлія. Що стосується майна, то Черніков задекларував земельну ділянку в Богородичному Слов'янського району Донецької області, площею 9999 м2, також у нього є житловий будинок площею 92 м2 у Слов'янську, у своїй 100-процентній власності, але з правом користування для дружини і дочки, земельну ділянку площею 962 м2 у Слов'янську.

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Також Черніков має легковий автомобіль DAEWOO GENTRA 2013 року випуску, вартістю на момент придбання у власність 110 тис. грн (дата набуття права на нього - 7 березня 2014 року. - Ред.).

Його дружина, згідно з цим документом, має земельну ділянку в Малинівці Донецької області площею 20 001м2, земділянку в 55 100 м2 у Миколаївці Донецької області.