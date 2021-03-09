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Новини
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У Денісової з'явився новий представник на Донбасі

У Денісової з'явився новий представник на Донбасі

В Офісі уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової з'явився новий представник з дотримання прав жителів Донецької і Луганської областей замість раніше звільненого з цієї посади Павла Лисянського - Костянтин Черніков.

Про це йдеться на сайті Офісу омбудсмена в розділі "Представники Уповноваженого", передає Цензор.НЕТ.

У декларації Чернікова кандидата на посаду, представленій минулого року, зазначається, що в нього є дружина Тетяна і дочка Юлія. Що стосується майна, то Черніков задекларував земельну ділянку в Богородичному Слов'янського району Донецької області, площею 9999 м2, також у нього є житловий будинок площею 92 м2 у Слов'янську, у своїй 100-процентній власності, але з правом користування для дружини і дочки, земельну ділянку площею 962 м2 у Слов'янську.

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Також Черніков має легковий автомобіль DAEWOO GENTRA 2013 року випуску, вартістю на момент придбання у власність 110 тис. грн (дата набуття права на нього - 7 березня 2014 року. - Ред.).

Його дружина, згідно з цим документом, має земельну ділянку в Малинівці Донецької області площею 20 001м2, земділянку в 55 100 м2 у Миколаївці Донецької області.

Автор: 

Денісова Людмила (883) омбудсмен (471) Донецька область (8322) Луганська область (4874)


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а шо так слабо денисова? я уже думал шо сивухе работу дашь.....
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09.03.2021 15:45 Відповісти
Этого раскормят до размеров сивохи, и дадут обоссаться.
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09.03.2021 15:50 Відповісти
очередной забулдыга-танцор диско)
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09.03.2021 15:59 Відповісти
"Трудяга". Судячи по кількості майна на баМбасі, буде землю гризти, щоб затягти Україну в ордло.
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09.03.2021 16:00 Відповісти
А звідки у власності стільки землі,якщо існує заборона на продаж?
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09.03.2021 16:01 Відповісти
Местный латифундист от пратии регионов... Права человека гарантированы.
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09.03.2021 21:23 Відповісти
 
 