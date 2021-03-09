Новым представителем омбудсмена на Донбассе назначен Черников

В Офисе уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой появился новый представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей вместо ранее освобожденного от этой должности Павла Лисянского - Константин Черников.

Об этом говорится на сайте Офиса омбудсмена в разделе "Представители Уполномоченного", передает Цензор.НЕТ.

В декларации Черникова кандидата на должность, представленной в прошлом году, отмечается, что у него есть жена Татьяна и дочь Юлия. Что касается имущества, то Черников задекларировал земельный участок в Богородичном Славянского района Донецкой области, площадью 9999 м2, также у него есть жилой дом площадью 92 м2 в Славянске, в своей 100-процентной собственности, но с правом пользования для жены и дочери, земельный участок площадью 962 м2 в Славянске.

Также Черников имеет легковой автомобиль DAEWOO GENTRA 2013 выпуска, стоимостью на момент приобретения в собственность 110 тыс. грн (дата приобретения права на него - 7 марта 2014 - ред.).

Его жена, согласно этому документу, имеет земучасток в Малиновке Донецкой области площадью 20001м2, земучасток в 55100 м2 в Николаевке Донецкой области.

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Напомним, ранее уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова уволила своего представителя на Донбассе Павла Лисянского из-за драки в кафе. Так, в сети было обнародовано видео, на котором мужчина, похожий на представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, в ресторане ссорится и нападает на другого мужчину.

7 декабря 2020 года Денисова приняла решение о проведении служебной проверки с одновременным отстранением Лисянского от должности на указанный период. По результатам служебного расследования Лисянский был освобожден от занимаемой должности 11 декабря 2020 года.