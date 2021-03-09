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Новым представителем омбудсмена на Донбассе назначен Черников

Новым представителем омбудсмена на Донбассе назначен Черников

В Офисе уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой появился новый представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей вместо ранее освобожденного от этой должности Павла Лисянского - Константин Черников.

Об этом говорится на сайте Офиса омбудсмена в разделе "Представители Уполномоченного", передает Цензор.НЕТ.

В декларации Черникова кандидата на должность, представленной в прошлом году, отмечается, что у него есть жена Татьяна и дочь Юлия. Что касается имущества, то Черников задекларировал земельный участок в Богородичном Славянского района Донецкой области, площадью 9999 м2, также у него есть жилой дом площадью 92 м2 в Славянске, в своей 100-процентной собственности, но с правом пользования для жены и дочери, земельный участок площадью 962 м2 в Славянске.

Также Черников имеет легковой автомобиль DAEWOO GENTRA 2013 выпуска, стоимостью на момент приобретения в собственность 110 тыс. грн (дата приобретения права на него - 7 марта 2014 - ред.).

Его жена, согласно этому документу, имеет земучасток в Малиновке Донецкой области площадью 20001м2, земучасток в 55100 м2 в Николаевке Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Денисова отстранила от должности своего представителя на Донбассе Лисянского из-за сообщения о драке: будет проведено служебное расследование. ВИДЕО

Напомним, ранее уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова уволила своего представителя на Донбассе Павла Лисянского из-за драки в кафе. Так, в сети было обнародовано видео, на котором мужчина, похожий на представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, в ресторане ссорится и нападает на другого мужчину.

7 декабря 2020 года Денисова приняла решение о проведении служебной проверки с одновременным отстранением Лисянского от должности на указанный период. По результатам служебного расследования Лисянский был освобожден от занимаемой должности 11 декабря 2020 года.

Денисова Людмила (996) омбудсмен (594) Донецкая область (9511) Луганская область (6491)


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а шо так слабо денисова? я уже думал шо сивухе работу дашь.....
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09.03.2021 15:45 Ответить
Этого раскормят до размеров сивохи, и дадут обоссаться.
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09.03.2021 15:50 Ответить
очередной забулдыга-танцор диско)
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09.03.2021 15:59 Ответить
"Трудяга". Судячи по кількості майна на баМбасі, буде землю гризти, щоб затягти Україну в ордло.
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09.03.2021 16:00 Ответить
А звідки у власності стільки землі,якщо існує заборона на продаж?
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09.03.2021 16:01 Ответить
Местный латифундист от пратии регионов... Права человека гарантированы.
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09.03.2021 21:23 Ответить
 
 