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Новини Коронавірус і карантин
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Три COVID-лікарні Чернівців завантажені на 98-100%, - ОДА

Перша, третя і четверта міські лікарні Чернівців, які приймають хворих на COVID-19, завантажені вже на 98-100%.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулий тиждень був найважчим із часів початку пандемії для системи охорони здоров'я нашої області. Ми мали абсолютні антирекорди із госпіталізації, коли за одну добу у госпітальні бази для хворих на коронавірус потрапили 176 пацієнтів. За останній рік такої госпіталізації ще не було. Наразі госпітальні бази у Чернівцях, це лікарні №1, №3 та №4, завантажені на 98-100%. Реанімації цих лікарень також повністю завантажені", - сказав Чорний.

За його словами, з минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у Герцаївську та Новоселицьку районні лікарні. І вони також почали завантажуватись.

На обласній комісії з питань ТЕБ та НС звернулися до Чернівецької міської ради з проханням підготувати резерв місць у лікарнях та лікарів, які надаватимуть медичну допомогу у госпітальних базах Чернівецької області.

Як повідомлялося, з понеділка, 1 березня, у Чернівецькій області почав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки.

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Автор: 

лікарня (1356) карантин (18172) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
реанімація на одне ліжко забита на 200%

помітьте, як майже ніколи в таких новинах від журнашлюх не друкують абсолютні значення,а лише відсотки, якими можна маніпулювати, як душа забажає
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09.03.2021 19:02
+1
И главное что это г всплывает лиш в ковидных темах
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09.03.2021 19:25
+1
В районах области тоже все забито - сам тут живу и знаю не понаслышке...Людей в больничку не берут - нет мест - разве кто то помирает.Да и люди камикадзе еще те - маски носят 10-20% это сам сегодня видел,а вчера толпами стояли у цветочных магазов...
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09.03.2021 20:59
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Що ще додати , - Тільки Видуження , а іншим не захворіти.
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09.03.2021 18:55 Відповісти
виллы медведчукчи сироткам отдайте...
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09.03.2021 18:56 Відповісти
реанімація на одне ліжко забита на 200%

помітьте, як майже ніколи в таких новинах від журнашлюх не друкують абсолютні значення,а лише відсотки, якими можна маніпулювати, як душа забажає
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09.03.2021 19:02 Відповісти
200% это при наличие 7 мест госпитализировано 14,понял долбодятел
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09.03.2021 19:13 Відповісти
довбодятел. як ти визначив, що місць з самого початку в достатній кількості?

простий приклад: рік тому лежав у неврології, на 6 ліжок в палаті було записано 12 людей
про що це тобі говорить?
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09.03.2021 19:16 Відповісти
И главное что это г всплывает лиш в ковидных темах
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09.03.2021 19:25 Відповісти
Да гавно тема,мест не хватает,Калину открывают,школоту не допускают...пока,веселуха тута...
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09.03.2021 19:43 Відповісти
А звідки взявся британський ковід? Ніхто не досліджував, повідкривали всі курорти, всі їздили в Україну, кому не лінь, а тепер трублять, що нема місць, що нема кисню. Коротше кажучи, для верхів вакцина є і лікування, а на народ пофіг...тепер будуть робити вибірку, хто має шанси на життя, а хто ні...
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09.03.2021 19:57 Відповісти
Де відео,фото?
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09.03.2021 20:11 Відповісти
В районах области тоже все забито - сам тут живу и знаю не понаслышке...Людей в больничку не берут - нет мест - разве кто то помирает.Да и люди камикадзе еще те - маски носят 10-20% это сам сегодня видел,а вчера толпами стояли у цветочных магазов...
показати весь коментар
09.03.2021 20:59 Відповісти
 
 