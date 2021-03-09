Три COVID-лікарні Чернівців завантажені на 98-100%, - ОДА

Перша, третя і четверта міські лікарні Чернівців, які приймають хворих на COVID-19, завантажені вже на 98-100%.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний під час засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулий тиждень був найважчим із часів початку пандемії для системи охорони здоров'я нашої області. Ми мали абсолютні антирекорди із госпіталізації, коли за одну добу у госпітальні бази для хворих на коронавірус потрапили 176 пацієнтів. За останній рік такої госпіталізації ще не було. Наразі госпітальні бази у Чернівцях, це лікарні №1, №3 та №4, завантажені на 98-100%. Реанімації цих лікарень також повністю завантажені", - сказав Чорний.

За його словами, з минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у Герцаївську та Новоселицьку районні лікарні. І вони також почали завантажуватись.

На обласній комісії з питань ТЕБ та НС звернулися до Чернівецької міської ради з проханням підготувати резерв місць у лікарнях та лікарів, які надаватимуть медичну допомогу у госпітальних базах Чернівецької області.

Як повідомлялося, з понеділка, 1 березня, у Чернівецькій області почав діяти червоний рівень епідемічної небезпеки.

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