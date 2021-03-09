Три COVID-больницы Черновцов загружены на 98-100%, - ОГА

Первая, третья и четвертая городские больницы Черновцов, которые принимают больных COVID-19, загружены уже на 98-100%.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошедшая неделя была самой тяжелой со времен начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. У нас были абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за сутки в госпитальные базы для больных коронавирусом попали 176 пациентов. За последний год такой госпитализации не было. Сейчас госпитальные базы в Черновцах, это больницы №1, №3 и №4, они загружены на 98-100%. Реанимации этих больниц также полностью загружены ", - сказал Черный.

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По его словам, с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они также уже загружаются.

На областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обратились к Черновицкому городскому совету с просьбой подготовить резерв мест в больницах и врачей, которые будут предоставлять медицинскую помощь в госпитальных базах Черновицкой области.

Как сообщалось, с понедельника, 1 марта, в Черновицкой области начал действовать красный уровень эпидемической опасности.