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Новости Коронавирус и карантин
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Три COVID-больницы Черновцов загружены на 98-100%, - ОГА

Первая, третья и четвертая городские больницы Черновцов, которые принимают больных COVID-19, загружены уже на 98-100%.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прошедшая неделя была самой тяжелой со времен начала пандемии для системы здравоохранения нашей области. У нас были абсолютные антирекорды по госпитализации, когда за сутки в госпитальные базы для больных коронавирусом попали 176 пациентов. За последний год такой госпитализации не было. Сейчас госпитальные базы в Черновцах, это больницы №1, №3 и №4, они загружены на 98-100%. Реанимации этих больниц также полностью загружены ", - сказал Черный.

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По его словам, с прошлой недели пациентов из областного центра начали госпитализировать в Герцаевскую и Новоселицкую районные больницы. И они также уже загружаются.

На областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС обратились к Черновицкому городскому совету с просьбой подготовить резерв мест в больницах и врачей, которые будут предоставлять медицинскую помощь в госпитальных базах Черновицкой области.

Как сообщалось, с понедельника, 1 марта, в Черновицкой области начал действовать красный уровень эпидемической опасности.

больница (1436) карантин (16729) Черновцы (676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
реанімація на одне ліжко забита на 200%

помітьте, як майже ніколи в таких новинах від журнашлюх не друкують абсолютні значення,а лише відсотки, якими можна маніпулювати, як душа забажає
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09.03.2021 19:02
+1
И главное что это г всплывает лиш в ковидных темах
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09.03.2021 19:25
+1
В районах области тоже все забито - сам тут живу и знаю не понаслышке...Людей в больничку не берут - нет мест - разве кто то помирает.Да и люди камикадзе еще те - маски носят 10-20% это сам сегодня видел,а вчера толпами стояли у цветочных магазов...
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09.03.2021 20:59
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Що ще додати , - Тільки Видуження , а іншим не захворіти.
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09.03.2021 18:55 Ответить
виллы медведчукчи сироткам отдайте...
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09.03.2021 18:56 Ответить
реанімація на одне ліжко забита на 200%

помітьте, як майже ніколи в таких новинах від журнашлюх не друкують абсолютні значення,а лише відсотки, якими можна маніпулювати, як душа забажає
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09.03.2021 19:02 Ответить
200% это при наличие 7 мест госпитализировано 14,понял долбодятел
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09.03.2021 19:13 Ответить
довбодятел. як ти визначив, що місць з самого початку в достатній кількості?

простий приклад: рік тому лежав у неврології, на 6 ліжок в палаті було записано 12 людей
про що це тобі говорить?
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09.03.2021 19:16 Ответить
И главное что это г всплывает лиш в ковидных темах
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09.03.2021 19:25 Ответить
Да гавно тема,мест не хватает,Калину открывают,школоту не допускают...пока,веселуха тута...
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09.03.2021 19:43 Ответить
А звідки взявся британський ковід? Ніхто не досліджував, повідкривали всі курорти, всі їздили в Україну, кому не лінь, а тепер трублять, що нема місць, що нема кисню. Коротше кажучи, для верхів вакцина є і лікування, а на народ пофіг...тепер будуть робити вибірку, хто має шанси на життя, а хто ні...
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09.03.2021 19:57 Ответить
Де відео,фото?
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09.03.2021 20:11 Ответить
В районах области тоже все забито - сам тут живу и знаю не понаслышке...Людей в больничку не берут - нет мест - разве кто то помирает.Да и люди камикадзе еще те - маски носят 10-20% это сам сегодня видел,а вчера толпами стояли у цветочных магазов...
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09.03.2021 20:59 Ответить
 
 