Глава МЗС Німеччини Маас запропонував США виробити спільну політику щодо Росії
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав нову адміністрацію США виробити спільну політичну лінію стосовно Росії і Китаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Коли на карту поставлено наші інтереси і цінності, ми повинні виступати на їх захист", - заявив міністр у вівторок, 9 березня, виступаючи з промовою, присвяченою трансатлантичним відносинам.
За словами Мааса, йдеться, зокрема, про критику порушень міжнародного права з боку Москви і Пекіна. "Я сподіваюся, що ми зможемо повернутися до спільної трансатлантичної позиції щодо цілеспрямованих санкцій після того, як вона була втрачена за останні чотири роки", - вказав німецький міністр. Крім того, Маас наголосив на необхідності удосконалення правових норм, що стосуються захисту цифрової інфраструктури, особливо мереж 5G.
Глава МЗС Німеччини запропонував Вашингтону укласти "нову угоду" і почати вибудовувати партнерство на нових підставах після того, як йому було завдано значної шкоди під час правління Дональда Трампа. Для цього необхідна спільна боротьба за демократію і спільна стратегія щодо основних напрямів міжнародного порядку, вказав він. Крім того, за словами Мааса, Німеччина повинна брати на себе більше відповідальності в питаннях врегулювання конфліктів у Європі.
Німецький міністр також відповів на головну тезу Байдена на виступі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки - "Америка повернулася". "Німеччина на вашому боці", - заявив Маас.
Водночас глава німецького зовнішньополітичного відомства визнав, що у Німеччини залишаться деякі розбіжності і з новою адміністрацією США. При цьому він не згадав конфлікт навколо будівництва газопроводу "Північний потік - 2".
Маас також підкреслив, що за минулі роки Німеччина зробила масштабні інвестиції в європейську оборону і безпеку і з 2014 року збільшила на 50% витрати на оборону. "Ми продовжимо рухатися цим обраним нами шляхом", - зазначив чиновник.
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...... По данным Немецкого федерального банка, российские инвестиции в Германии выросли с примерно 2,6 миллиарда евро в 2011 году до 3,46 миллиарда в 2015 году. Особенно в 2014 году, когда начался российско-украинский конфликт, заметен скачок вверх.
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Русские айтишники облюбовали Баварию
Речь идет не только о крупных игроках, таких как Лаборатория Касперского, но и менее известных фирмах, например, Data Matrix. Компания из Санкт-Петербурга, разработчик программного обеспечения для клинических исследований, зарегистрировала в 2017 году "дочку" в Мюнхене. Двумя годами ранее это же сделала компания RTSoft из Москвы. Один из пионеров российского рынка разрабатывает программное обеспечение для немецкого автопрома и машиностроения.
Н у и так далее...
Але є одна відмінність: країни Європи намагаються зробити собі добре, а нинішня влада намагається зробити добре будь-кому, але тільки не Україні.
США будут давить, а вы - смягчать.
Для этого вброс и делается - инициатор Германия (по внегласной просьбе Москвы).
А куда вам, ...лядям, деваться ???
Што скажет старый, добрый дядюшка Сэм, то вы, прасссститутки, и будете делать, дишофки, ...лять, конченные !!!
РФ - країна терорист!
Крим - Україна!
Хутин@&рф - пнх!
Як тільки у Америці заговорили про посилення санкцій за "Піаничний поток" так заварушилися Гієни!