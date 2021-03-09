Глава МЗС Німеччини Маас запропонував США виробити спільну політику щодо Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав нову адміністрацію США виробити спільну політичну лінію стосовно Росії і Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Коли на карту поставлено наші інтереси і цінності, ми повинні виступати на їх захист", - заявив міністр у вівторок, 9 березня, виступаючи з промовою, присвяченою трансатлантичним відносинам.

За словами Мааса, йдеться, зокрема, про критику порушень міжнародного права з боку Москви і Пекіна. "Я сподіваюся, що ми зможемо повернутися до спільної трансатлантичної позиції щодо цілеспрямованих санкцій після того, як вона була втрачена за останні чотири роки", - вказав німецький міністр. Крім того, Маас наголосив на необхідності удосконалення правових норм, що стосуються захисту цифрової інфраструктури, особливо мереж 5G.

Глава МЗС Німеччини запропонував Вашингтону укласти "нову угоду" і почати вибудовувати партнерство на нових підставах після того, як йому було завдано значної шкоди під час правління Дональда Трампа. Для цього необхідна спільна боротьба за демократію і спільна стратегія щодо основних напрямів міжнародного порядку, вказав він. Крім того, за словами Мааса, Німеччина повинна брати на себе більше відповідальності в питаннях врегулювання конфліктів у Європі.

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Німецький міністр також відповів на головну тезу Байдена на виступі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки - "Америка повернулася". "Німеччина на вашому боці", - заявив Маас.

Водночас глава німецького зовнішньополітичного відомства визнав, що у Німеччини залишаться деякі розбіжності і з новою адміністрацією США. При цьому він не згадав конфлікт навколо будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Маас також підкреслив, що за минулі роки Німеччина зробила масштабні інвестиції в європейську оборону і безпеку і з 2014 року збільшила на 50% витрати на оборону. "Ми продовжимо рухатися цим обраним нами шляхом", - зазначив чиновник.