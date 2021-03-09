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Глава МЗС Німеччини Маас запропонував США виробити спільну політику щодо Росії

Глава МЗС Німеччини Маас запропонував США виробити спільну політику щодо Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав нову адміністрацію США виробити спільну політичну лінію стосовно Росії і Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Коли на карту поставлено наші інтереси і цінності, ми повинні виступати на їх захист", - заявив міністр у вівторок, 9 березня, виступаючи з промовою, присвяченою трансатлантичним відносинам.

За словами Мааса, йдеться, зокрема, про критику порушень міжнародного права з боку Москви і Пекіна. "Я сподіваюся, що ми зможемо повернутися до спільної трансатлантичної позиції щодо цілеспрямованих санкцій після того, як вона була втрачена за останні чотири роки", - вказав німецький міністр. Крім того, Маас наголосив на необхідності удосконалення правових норм, що стосуються захисту цифрової інфраструктури, особливо мереж 5G.

Глава МЗС Німеччини запропонував Вашингтону укласти "нову угоду" і почати вибудовувати партнерство на нових підставах після того, як йому було завдано значної шкоди під час правління Дональда Трампа. Для цього необхідна спільна боротьба за демократію і спільна стратегія щодо основних напрямів міжнародного порядку, вказав він. Крім того, за словами Мааса, Німеччина повинна брати на себе більше відповідальності в питаннях врегулювання конфліктів у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини підтримав введення персональних санкцій щодо Росії: ми не маємо наміру миритися з руйнуванням міжнародного права

Німецький міністр також відповів на головну тезу Байдена на виступі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки - "Америка повернулася". "Німеччина на вашому боці", - заявив Маас.

Водночас глава німецького зовнішньополітичного відомства визнав, що у Німеччини залишаться деякі розбіжності і з новою адміністрацією США. При цьому він не згадав конфлікт навколо будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Маас також підкреслив, що за минулі роки Німеччина зробила масштабні інвестиції в європейську оборону і безпеку і з 2014 року збільшила на 50% витрати на оборону. "Ми продовжимо рухатися цим обраним нами шляхом", - зазначив чиновник.

Автор: 

Німеччина (7323) Китай (4504) росія (64935) США (22525) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+9
Знаем мы вашу "совместную позицию".
США будут давить, а вы - смягчать.
Для этого вброс и делается - инициатор Германия (по внегласной просьбе Москвы).
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09.03.2021 22:25
+8
другими словами давайте вместе сидеть одной жопой на двух стульях...... ой как не хочет Германия бросать свой сырьевой придаток расею.....
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09.03.2021 21:56
+6
А шо таке,"Північний потік 2" добудувати нацисти бажають?
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09.03.2021 21:52
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А шо таке,"Північний потік 2" добудувати нацисти бажають?
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09.03.2021 21:52 Відповісти
Гібрид економічних санкцій з глибоким занепокоєнням. По типу русалки, зверху санкції, знизу занепокоєння.
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09.03.2021 21:57 Відповісти
другими словами давайте вместе сидеть одной жопой на двух стульях...... ой как не хочет Германия бросать свой сырьевой придаток расею.....
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09.03.2021 21:56 Відповісти
Ещё один продался . Наверное много отвалили .
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09.03.2021 21:59 Відповісти
Це що Козира з Медведчуком покликати на таємні домовленності зі спецслужбами США -Німеччина напічкана рашизмом в головних сферах- IT та Енергетика
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09.03.2021 22:04 Відповісти
Российские инвестиции в Германии: газ и софт - несмотря на санкции
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-40752235 https://www.dw.com/ru/российские-инвестиции-в-германии-газ-и-софт-несмотря-на-санкции/a-40752235

...... По данным Немецкого федерального банка, российские инвестиции в Германии выросли с примерно 2,6 миллиарда евро в 2011 году до 3,46 миллиарда в 2015 году. Особенно в 2014 году, когда начался российско-украинский конфликт, заметен скачок вверх.
......
Русские айтишники облюбовали Баварию
Речь идет не только о крупных игроках, таких как Лаборатория Касперского, но и менее известных фирмах, например, Data Matrix. Компания из Санкт-Петербурга, разработчик программного обеспечения для клинических исследований, зарегистрировала в 2017 году "дочку" в Мюнхене. Двумя годами ранее это же сделала компания RTSoft из Москвы. Один из пионеров российского рынка разрабатывает программное обеспечение для немецкого автопрома и машиностроения.
Н у и так далее...
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09.03.2021 22:10 Відповісти
Дивлюсь я не це і... Бачу нинішню владу в Україні. Вони репетують про розширення санкцій проти московії і в той самий час купляють в агресора енергоносії (при цьому майже зруйнувавши вітчизняну атомну енергетику)...
Але є одна відмінність: країни Європи намагаються зробити собі добре, а нинішня влада намагається зробити добре будь-кому, але тільки не Україні.
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09.03.2021 22:06 Відповісти
собі ОСОБИСТО теж
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09.03.2021 22:12 Відповісти
Железный занавес опускать!!!
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09.03.2021 22:15 Відповісти
Знаем мы вашу "совместную позицию".
США будут давить, а вы - смягчать.
Для этого вброс и делается - инициатор Германия (по внегласной просьбе Москвы).
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09.03.2021 22:25 Відповісти
Не, ну вы это видели, не ??? Это ж, ******, надо так: "Германия на вашей стороне".
А куда вам, ...лядям, деваться ???
Што скажет старый, добрый дядюшка Сэм, то вы, прасссститутки, и будете делать, дишофки, ...лять, конченные !!!
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09.03.2021 22:25 Відповісти
Хутин-пУЙЛО!
РФ - країна терорист!
Крим - Україна!
Хутин@&рф - пнх!
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09.03.2021 22:42 Відповісти
Воистину ***** !!!

Глава МЗС Німеччини Маас запропонував США виробити спільну політику щодо Росії - Цензор.НЕТ 9478
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09.03.2021 23:10 Відповісти
а нехай величайших лидор современности скажет свое веское слово. его то точно послушают и Байден и Меркель и даже Маас
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09.03.2021 22:34 Відповісти
Маас шукає дурніших. США приймає рішення швидко, вводить санкції жорсткіші і жорсткіші проти кацапетовки. А фріц хоче процес санкцій і тиску на рашастан послабити. Це і є мета пропозиції, яку озвучив Маас.
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09.03.2021 22:40 Відповісти
Це точно. Знаємо ми "стратегію" Німців деяких... вони б вже рашистів й ****@ "облизали" й за дешевий газ забули про злочини рашистів та окупований Крим, Донецьк та Луганськ!
Як тільки у Америці заговорили про посилення санкцій за "Піаничний поток" так заварушилися Гієни!
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09.03.2021 22:46 Відповісти
Від цього міністра Україна вже чула всяку всяку херню щодо країни-окупанта расії... Це німецьке чмо не бачить нічого окрім грошей... США - як поліція, повинна навести порядок у німців, щоб вони розуміли норми міжнародного права. Німці хочуть отримати бабло... але втратять це бабло і в такому обсягу, що більше НІКОЛИ не будуть робити те, що не дозволено мировим співтовариством... Німеччина та Франція занадто рано відкрили пасть і оголили зуби... Велика Британія та США зубки то повибивають...
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09.03.2021 23:00 Відповісти
"Когда на карту поставлены наши интересы и ценности, мы должны приложить максимум усилий,что бы закончить строительство рашистского Северного потока в обход и во вред Украине,но с финансовой пользой для оккупанта Украины..твари
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09.03.2021 23:12 Відповісти
Имеется в виду совместно строить СевПоток-2? Ну-ну...
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10.03.2021 00:46 Відповісти
 
 