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Новини Коронавірус і карантин
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"Комбівірус": штам, який об'єднує риси британського та південноафриканського варіантів COVID-19, виявили в Німеччині

Німецькі епідеміологи зафіксували зараження людини варіантом коронавірусу, який поєднує такі генетичні модифікації, як "британська мутація" і "південноафриканська".

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Захворювання виявлене під час перевірки в берлінському аеропорту в пасажира, який прилетів до Берліна із Саксонії.

Вірус-мутант означений абревіатурою B.1.525, раніше він уже був помічений у кількох країнах, зокрема, в Данії, Італії, Нігерії, Норвегії, Канаді, Великій Британії та США.

Як зазначають фахівці, мутують усі віруси, однак варіант B.1.525 поєднує вирішальні генні зміни, які впливають на так званий спайковий білок, з яким збудник проникає в клітини організму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес вакцинації проти коронавірусу проходить утричі повільніше, ніж планував МОЗ, - "слуга народу" Радуцький

Поки що точних даних про нову мутація недостатньо, аби судити, наскільки небезпечним і більш заразним він є.

У Німеччині наразі проводиться секвенування значно більшої кількості зразків, ніж раніше, для того, щоб оцінити поширення нових варіантів коронавірусу.

Протягом минулої доби, за даними Інституту Роберта Коха, у ФРН підтверджено 4 252 нових випадки інфікування, загалом з початку пандемії – 2 509 445.

Автор: 

Німеччина (7324) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
новый термин ввели...комбивирус. Завтра Степанов блеснет осведомленностью с заявлением.
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10.03.2021 00:44
+6
******* !!! и естественно никто не ожидал и не предвидел что вирусняк будет мутировать!?
.. нормальных вирусологов летевших на конференцию (около 100 человек) сбили кацапы в МН17 над Донбассом в 2014 году - остались одни бездари и дилетанты !! (кста случайность или .. !?!)
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10.03.2021 00:51
+5
Це не вірус а золотий клондайк для фармацевтів і розповсюджувачів вакцин . Особливо в найкорумпованіших країнах !
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10.03.2021 03:00
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новый термин ввели...комбивирус. Завтра Степанов блеснет осведомленностью с заявлением.
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10.03.2021 00:44 Відповісти
Ага, на манер "комбикорма", этакий вирус для лохов.
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10.03.2021 04:50 Відповісти
полный капец.
А если на него и вакцина перестанет действовать, то труба дело.
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10.03.2021 00:45 Відповісти
Почему? Пока что ничего не изменилось. Больше заражений - значит больше мутаций. Вроде как это нормально для подобных вирусов. Не успеют вакцинировать все население планеты в сжатые сроки, возможно, придется новую вакцину выпускать. Но жизнь от этого не заканчивается. Вирусы всегда были, есть и будут.
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10.03.2021 01:04 Відповісти
процент смертности и осложнний от ОРВИ?
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10.03.2021 08:07 Відповісти
Гугл в помощь!
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10.03.2021 08:53 Відповісти
Не, милок, это ты должен ответить раз такую ересь пишешь.
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10.03.2021 09:01 Відповісти
Зависимость количества мутаций от длительности эпидемии и числа зараженных - ересь? Дедуля, пора тебе школьный курс биологии повторить.
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10.03.2021 09:14 Відповісти
Зависимость мутаций никто не отрицает. Ересь в том, что ты сначала выступаешь против вакцинации, потом за, потом вновь против... И смертность почему-то сравниваешь с ОРВИ хотя она капитально так отличается...
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10.03.2021 16:35 Відповісти
Странный ты. Снова пропускаешь прием таблеток? Заканчивай бредить.
Я всегда был и буду ЗА вакцинацию. Это во-первых. Просто если не успеют быстро привить всех, то вероятность того, что вакцину придется модифицировать есть. И чем дольше вирус гуляет, тем больше может возникнуть мутаций.
Во-вторых, смертность почему-то решил сравнивать именно ты - я нигде об этом не писал. Ты сам себе придумываешь какие-то схемы заговора. Коронавирусов в природе тысячи, десятки из них изучены, большинство человеческих штаммов постоянно циркулирует в нашей популяции. Каждый из нас раз десять за жизнь "цеплял" один из них. И в большинстве случаев это дальше насморка и легкого недомогания не доходило. Но периодически, видать, возникает какая-то новая мутация, которая несет в себе смертельную угрозу. И скорей всего такое происходит, когда коронавирус животных получает способность заражать человека.
В-третьих, какие именно ОРВИ ты имеешь ввиду? Если что, то и грипп (в т.ч. испанка), и SARS и MERS, и нынешний SARS-coV-2 - это тоже ОРВИ с абсолютно разной летальностью. Летальность MERS вообще около 30% составляла. Само собой, что точных данных нет, так как она довольно быстро пропала. Если тебя интересует летальность сезонного гриппа то она составляет, где-то 0.01% или даже меньше. По летальности ковида было много разных цифр. Если брать в среднем, то это где-то 0,7%. Это, конечно же много, но кричать "мы все умрем" не стоит. И эти цифры ты легко можешь сам лично найти в Гугле, никого не напрягая. Прикинь?
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10.03.2021 21:52 Відповісти
Ты лучше бы вместо того, чтобы со мной бодаться, хоть бы что-то написал в других темах про корону. Потому что сейчас вновь активировались бесстрашные идиоты, которые вообще отрицают существование ковида, пандемию, загруженность больниц и т.д.
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11.03.2021 22:42 Відповісти
Не просто активировались, я заметил воскрешение ботов которые буйствовали прошлой весной. год их не видел.
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12.03.2021 08:38 Відповісти
Я на ники внимания не обращаю. Многие явные антивакцинаторы и антимасочники, типа Дидовика исчезли, какие-то новые (а может и хорошо забытые старые) появились. Суть в том, что опять чуть ли не призывают людей плюнуть на все ограничения. А именно сейчас это опасно. Загруженность больниц реально растет, а врачей больше не стало. До людей явно не доходит, что даже не так страшен тот ковид (хотя он и страшен), как коллапс медицинской системы.
Короче, не с тем бодаешься. И если кто-то просто сомневается в завезенной вакцине, то это не значит, что он враг или дурак. Наши власти сделали все для того, чтобы доверия к вакцине не было. Мне бы хотелось, чтобы завезли однодозовую вакцину от Джонсон и Джонсон - для наших реалий это было бы оптимальным вариантом, как по мне. По две дозы до конца года с их темпами они точно не успеют вколоть, а в идеале это нужно сделать до осени.
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12.03.2021 12:26 Відповісти
Мир! По поводу ботов антиваксов и антиковидников. Очень много кремлевских работает, им выгодно создавать проблемы в нашей стране. Ну и конечно же есть огромное количество тупых хомячков которые верят всему, что написано в интернете.
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12.03.2021 13:01 Відповісти
Да не только в кремлевских проблема. Фейки о вреде вакцинации появились еще до ковида. Уже поколение на них выросло. Да что-там говорить, даже в Раде по крайней мере один такой идиот сидит. https://zhitomir.life/blogy/nardep-antypryvyvochnyk-ot-sluhy-naroda-nazval-vaktsynu-ot-koronavyrusa-marketynhom.html . Свою мать он считает "наротным целителем". Так что говорить об уровне остального нарида? Они считают, что отстаивают свои права. Вот пример такого идиота. https://www.youtube.com/channel/UCPWKNsqVn13rDkCIecHJNwg . И что с ними делать? Если бы сидели молча, то фиг с ним, так нет же - славы хочется.
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12.03.2021 13:24 Відповісти
А быстро уже ничего не сделать. Тут проблема в общем уровне образования людей. В школах не учат логике, критическому анализу, да и по медицинским вопросам полный ужас. Многие думают, что вакцинация ослабляет иммунитет, хотя есть куча исследований, что наоборот подстегивает, но это ведь надо уметь искать информацию и хоть что-то понимать. Сейчас надо как-то просвещать серые массы
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12.03.2021 13:48 Відповісти
ясно одно
этот ****@ц на 5 лет...
и это при хорошем раскоаде
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10.03.2021 00:45 Відповісти
Да вы издеваетесь, мать вашу!
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10.03.2021 00:46 Відповісти
Конечно.
Но лохам нравится.
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10.03.2021 04:50 Відповісти
Чего бы и не нравиться? Раньше - ОРВИ - скучно, приелось, теперь - современно, креативно, смело - комбивирус. Мне тоже понравилось.
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10.03.2021 06:19 Відповісти
Мне тоже понравилось.
===
А когда...подхватишь, то вообще кейфовать будешь...
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10.03.2021 13:47 Відповісти
Аж тремчу від страху.
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10.03.2021 13:55 Відповісти
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZXkIHmUkN2FQnHgwxQYgMjLtJrzDUS219xz-2c5_5DDsXnmBgNQ842ul-BhSaYIuEJS4TjVIJCbqvOF3ZEu2AId1DZDO5vEYycrzJsbtEy90JjrANjNSPDE4lvL_QXX7PYsz9YRqsKcS9GydyrScwk-_A6lwZHIYPGsfdEvkg7ePe6P65I-pjN97_sNt25-HA_lbivEkKPoBgSqg30_iXzN&__tn__=-]C%2CP-R
Волонтер БФ "Свои" Леся Литвинова в этом месте: https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-291381801030654/?__cft__[0]=AZXkIHmUkN2FQnHgwxQYgMjLtJrzDUS219xz-2c5_5DDsXnmBgNQ842ul-BhSaYIuEJS4TjVIJCbqvOF3ZEu2AId1DZDO5vEYycrzJsbtEy90JjrANjNSPDE4lvL_QXX7PYsz9YRqsKcS9GydyrScwk-_A6lwZHIYPGsfdEvkg7ePe6P65I-pjN97_sNt25-HA_lbivEkKPoBgSqg30_iXzN&__tn__=kC%2CP-R
Міністерство Соціальної Політики Україн - Это что?

- Медицинские маски.
- А зачем?
- В больницы.
- А зачем в больницах маски?
- .....?
- Ну приведите пример.
- Ну, например, когда эпидемия.
- А у нас что - есть эпидемия?
- А что их у нас не бывает?
- А вот когда будет эпидемия, вот тогда и приходите со своим грузом.

Твою ж дивизию....
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10.03.2021 00:47 Відповісти
******* !!! и естественно никто не ожидал и не предвидел что вирусняк будет мутировать!?
.. нормальных вирусологов летевших на конференцию (около 100 человек) сбили кацапы в МН17 над Донбассом в 2014 году - остались одни бездари и дилетанты !! (кста случайность или .. !?!)
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10.03.2021 00:51 Відповісти
Зараз =найкрутіші= вірусологи - політики.
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10.03.2021 02:40 Відповісти
короновирусы открыты в 60х. Не хватает мозгов не поиск информации вернись в школу
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10.03.2021 08:07 Відповісти
Це не вірус а золотий клондайк для фармацевтів і розповсюджувачів вакцин . Особливо в найкорумпованіших країнах !
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10.03.2021 03:00 Відповісти
Ця новина - ні погана, ні хороша. Що віруси мутують, вірусологи знають дже давно. Деякі з них заявляють, що швидкість мутації вища від швидкості вироблення імунітету у населення з допомогою щеплення.
якщо щось хоч трохи розуміти про природній відбір, то віруси, бактерії і інші інфекції не можуть існувати в природі, якщо вони стовідсотково зразу вбивають того, на кому вони розмножуються. Інакше цей вид чи штам перестає існувати. Бо він існує виключно як паразит в іншому біологічному організмі.
Тож вірус якщо вбиває, то не зразу, а пізніше, аби встигнути розмножитись і перейти на інші підходящі організми. і тут вже як повезе. Навіть попавши на слизисту проникнути в клітину не завжди вдається. Бо бачте приклеївся до клітини не тим боком і не в тому місці. Мети вірус досягає лише своєю чисельністю. А ще і своєю мінливістю, яку зашифрували вумним словом - мутація. І навіть мутація може відноситись лише до білкової оболонки, а днк віруса може оставатися та сама.
ОТ мені й цікаво: як сталося що дві мутації (два різних віруса) мали в одному вірусі своє продовження. Як ніби дитина двох батьків. Адже вірус не розмножується спарюванням. Він розмножується відтворенням самого себе (типу почкуванням). Як спрацював такий природній механізм? Чи це діло рук человєческих диявольських?
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10.03.2021 03:13 Відповісти
конечно Яхве создал, вы прав. емУ же даже затопить весь мир - как бородой оп асфальт, а тут какой то микроб, шо убил как малярийные комары по количеству.
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10.03.2021 07:59 Відповісти
Мимоволі згадуються динозаври....
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10.03.2021 06:50 Відповісти
Беларусам раскажите. Они одни из не многих кто не заразился барановирвсом и не губит свою экономику здровье карантинами. Доказывайте что они не правы или заткнитесь швадь
Ковидна.
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10.03.2021 06:55 Відповісти
Еее! А Швеція,Мадагаскар,Африка? Так не чесно у світі багато країн котрим барановірус як соловю!
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10.03.2021 07:37 Відповісти
Какая неожиданная новость!
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10.03.2021 07:59 Відповісти
Новини з палати №6 - ""Комбівірус": штам, який об'єднує риси британського та південноафриканського варіантів COVID-19, виявили в Німеччині". От чому вони там так бурхливо боролися за права ЛГБТ+ імбецили! Щоб дурки закрили ,а пацієнти гайда в політику, як кажуть свій до свого по своє!
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10.03.2021 08:40 Відповісти
зря вакцины закупили. эх...
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10.03.2021 11:43 Відповісти
 
 