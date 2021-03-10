"Комбівірус": штам, який об'єднує риси британського та південноафриканського варіантів COVID-19, виявили в Німеччині

Німецькі епідеміологи зафіксували зараження людини варіантом коронавірусу, який поєднує такі генетичні модифікації, як "британська мутація" і "південноафриканська".

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Захворювання виявлене під час перевірки в берлінському аеропорту в пасажира, який прилетів до Берліна із Саксонії.

Вірус-мутант означений абревіатурою B.1.525, раніше він уже був помічений у кількох країнах, зокрема, в Данії, Італії, Нігерії, Норвегії, Канаді, Великій Британії та США.

Як зазначають фахівці, мутують усі віруси, однак варіант B.1.525 поєднує вирішальні генні зміни, які впливають на так званий спайковий білок, з яким збудник проникає в клітини організму.

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Поки що точних даних про нову мутація недостатньо, аби судити, наскільки небезпечним і більш заразним він є.

У Німеччині наразі проводиться секвенування значно більшої кількості зразків, ніж раніше, для того, щоб оцінити поширення нових варіантів коронавірусу.

Протягом минулої доби, за даними Інституту Роберта Коха, у ФРН підтверджено 4 252 нових випадки інфікування, загалом з початку пандемії – 2 509 445.