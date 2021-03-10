"Комбивирус": штамм, объединяющий черты британского и южноафриканского вариантов COVID-19, обнаружили в Германии
Немецкие эпидемиологи зафиксировали заражение человека вариантом коронавируса, который сочетает такие генетические модификации, как "британская мутация" и "южноафриканская".
Об этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Заболевание обнаружено во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, который прилетел в Берлин из Саксонии.
Вирус-мутант, обозначенный аббревиатурой B.1.525, ранее уже фиксировали в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.
Как отмечают специалисты, мутируют все вирусы, однако вариант B.1.525 сочетает генные изменения, влияющие на так называемый спаечный белок, с которым возбудитель проникает в клетки организма.
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Пока точных данных о новой мутации недостаточно, чтобы судить, насколько он опасен и заразен по сравнению с другими вариантами коронавируса.
В Германии сейчас секвенируют значительно больше образцов, чем раньше, чтобы оценить распространение новых вариантов коронавируса.
За прошедшие сутки, по данным Института Роберта Коха, в ФРГ подтверждено 4 252 новых случая инфицирования, всего с начала пандемии - 2 509 445.
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А если на него и вакцина перестанет действовать, то труба дело.
Я всегда был и буду ЗА вакцинацию. Это во-первых. Просто если не успеют быстро привить всех, то вероятность того, что вакцину придется модифицировать есть. И чем дольше вирус гуляет, тем больше может возникнуть мутаций.
Во-вторых, смертность почему-то решил сравнивать именно ты - я нигде об этом не писал. Ты сам себе придумываешь какие-то схемы заговора. Коронавирусов в природе тысячи, десятки из них изучены, большинство человеческих штаммов постоянно циркулирует в нашей популяции. Каждый из нас раз десять за жизнь "цеплял" один из них. И в большинстве случаев это дальше насморка и легкого недомогания не доходило. Но периодически, видать, возникает какая-то новая мутация, которая несет в себе смертельную угрозу. И скорей всего такое происходит, когда коронавирус животных получает способность заражать человека.
В-третьих, какие именно ОРВИ ты имеешь ввиду? Если что, то и грипп (в т.ч. испанка), и SARS и MERS, и нынешний SARS-coV-2 - это тоже ОРВИ с абсолютно разной летальностью. Летальность MERS вообще около 30% составляла. Само собой, что точных данных нет, так как она довольно быстро пропала. Если тебя интересует летальность сезонного гриппа то она составляет, где-то 0.01% или даже меньше. По летальности ковида было много разных цифр. Если брать в среднем, то это где-то 0,7%. Это, конечно же много, но кричать "мы все умрем" не стоит. И эти цифры ты легко можешь сам лично найти в Гугле, никого не напрягая. Прикинь?
Короче, не с тем бодаешься. И если кто-то просто сомневается в завезенной вакцине, то это не значит, что он враг или дурак. Наши власти сделали все для того, чтобы доверия к вакцине не было. Мне бы хотелось, чтобы завезли однодозовую вакцину от Джонсон и Джонсон - для наших реалий это было бы оптимальным вариантом, как по мне. По две дозы до конца года с их темпами они точно не успеют вколоть, а в идеале это нужно сделать до осени.
этот ****@ц на 5 лет...
и это при хорошем раскоаде
Но лохам нравится.
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А когда...подхватишь, то вообще кейфовать будешь...
Волонтер БФ "Свои" Леся Литвинова в этом месте: https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-291381801030654/?__cft__[0]=AZXkIHmUkN2FQnHgwxQYgMjLtJrzDUS219xz-2c5_5DDsXnmBgNQ842ul-BhSaYIuEJS4TjVIJCbqvOF3ZEu2AId1DZDO5vEYycrzJsbtEy90JjrANjNSPDE4lvL_QXX7PYsz9YRqsKcS9GydyrScwk-_A6lwZHIYPGsfdEvkg7ePe6P65I-pjN97_sNt25-HA_lbivEkKPoBgSqg30_iXzN&__tn__=kC%2CP-R
Міністерство Соціальної Політики Україн - Это что?
- Медицинские маски.
- А зачем?
- В больницы.
- А зачем в больницах маски?
- .....?
- Ну приведите пример.
- Ну, например, когда эпидемия.
- А у нас что - есть эпидемия?
- А что их у нас не бывает?
- А вот когда будет эпидемия, вот тогда и приходите со своим грузом.
Твою ж дивизию....
.. нормальных вирусологов летевших на конференцию (около 100 человек) сбили кацапы в МН17 над Донбассом в 2014 году - остались одни бездари и дилетанты !! (кста случайность или .. !?!)
якщо щось хоч трохи розуміти про природній відбір, то віруси, бактерії і інші інфекції не можуть існувати в природі, якщо вони стовідсотково зразу вбивають того, на кому вони розмножуються. Інакше цей вид чи штам перестає існувати. Бо він існує виключно як паразит в іншому біологічному організмі.
Тож вірус якщо вбиває, то не зразу, а пізніше, аби встигнути розмножитись і перейти на інші підходящі організми. і тут вже як повезе. Навіть попавши на слизисту проникнути в клітину не завжди вдається. Бо бачте приклеївся до клітини не тим боком і не в тому місці. Мети вірус досягає лише своєю чисельністю. А ще і своєю мінливістю, яку зашифрували вумним словом - мутація. І навіть мутація може відноситись лише до білкової оболонки, а днк віруса може оставатися та сама.
ОТ мені й цікаво: як сталося що дві мутації (два різних віруса) мали в одному вірусі своє продовження. Як ніби дитина двох батьків. Адже вірус не розмножується спарюванням. Він розмножується відтворенням самого себе (типу почкуванням). Як спрацював такий природній механізм? Чи це діло рук
человєческихдиявольських?
Ковидна.