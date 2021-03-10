"Комбивирус": штамм, объединяющий черты британского и южноафриканского вариантов COVID-19, обнаружили в Германии

Немецкие эпидемиологи зафиксировали заражение человека вариантом коронавируса, который сочетает такие генетические модификации, как "британская мутация" и "южноафриканская".

Об этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Заболевание обнаружено во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, который прилетел в Берлин из Саксонии.

Вирус-мутант, обозначенный аббревиатурой B.1.525, ранее уже фиксировали в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.

Как отмечают специалисты, мутируют все вирусы, однако вариант B.1.525 сочетает генные изменения, влияющие на так называемый спаечный белок, с которым возбудитель проникает в клетки организма.

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Пока точных данных о новой мутации недостаточно, чтобы судить, насколько он опасен и заразен по сравнению с другими вариантами коронавируса.

В Германии сейчас секвенируют значительно больше образцов, чем раньше, чтобы оценить распространение новых вариантов коронавируса.

За прошедшие сутки, по данным Института Роберта Коха, в ФРГ подтверждено 4 252 новых случая инфицирования, всего с начала пандемии - 2 509 445.

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