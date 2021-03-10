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Новости Коронавирус и карантин
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"Комбивирус": штамм, объединяющий черты британского и южноафриканского вариантов COVID-19, обнаружили в Германии

Немецкие эпидемиологи зафиксировали заражение человека вариантом коронавируса, который сочетает такие генетические модификации, как "британская мутация" и "южноафриканская".

Об этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Заболевание обнаружено во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, который прилетел в Берлин из Саксонии.

Вирус-мутант, обозначенный аббревиатурой B.1.525, ранее уже фиксировали в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.

Как отмечают специалисты, мутируют все вирусы, однако вариант B.1.525 сочетает генные изменения, влияющие на так называемый спаечный белок, с которым возбудитель проникает в клетки организма.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Житомирщине фиксируют случаи, когда люди в третий раз инфицируются коронавирусом, - ОГА

Пока точных данных о новой мутации недостаточно, чтобы судить, насколько он опасен и заразен по сравнению с другими вариантами коронавируса.

В Германии сейчас секвенируют значительно больше образцов, чем раньше, чтобы оценить распространение новых вариантов коронавируса.

За прошедшие сутки, по данным Института Роберта Коха, в ФРГ подтверждено 4 252 новых случая инфицирования, всего с начала пандемии - 2 509 445.

Также на Цензор.НЕТ: Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac

Автор: 

Германия (6929) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
новый термин ввели...комбивирус. Завтра Степанов блеснет осведомленностью с заявлением.
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10.03.2021 00:44
+6
******* !!! и естественно никто не ожидал и не предвидел что вирусняк будет мутировать!?
.. нормальных вирусологов летевших на конференцию (около 100 человек) сбили кацапы в МН17 над Донбассом в 2014 году - остались одни бездари и дилетанты !! (кста случайность или .. !?!)
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10.03.2021 00:51
+5
Це не вірус а золотий клондайк для фармацевтів і розповсюджувачів вакцин . Особливо в найкорумпованіших країнах !
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10.03.2021 03:00
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новый термин ввели...комбивирус. Завтра Степанов блеснет осведомленностью с заявлением.
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10.03.2021 00:44 Ответить
Ага, на манер "комбикорма", этакий вирус для лохов.
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10.03.2021 04:50 Ответить
полный капец.
А если на него и вакцина перестанет действовать, то труба дело.
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10.03.2021 00:45 Ответить
Почему? Пока что ничего не изменилось. Больше заражений - значит больше мутаций. Вроде как это нормально для подобных вирусов. Не успеют вакцинировать все население планеты в сжатые сроки, возможно, придется новую вакцину выпускать. Но жизнь от этого не заканчивается. Вирусы всегда были, есть и будут.
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10.03.2021 01:04 Ответить
процент смертности и осложнний от ОРВИ?
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10.03.2021 08:07 Ответить
Гугл в помощь!
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10.03.2021 08:53 Ответить
Не, милок, это ты должен ответить раз такую ересь пишешь.
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10.03.2021 09:01 Ответить
Зависимость количества мутаций от длительности эпидемии и числа зараженных - ересь? Дедуля, пора тебе школьный курс биологии повторить.
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10.03.2021 09:14 Ответить
Зависимость мутаций никто не отрицает. Ересь в том, что ты сначала выступаешь против вакцинации, потом за, потом вновь против... И смертность почему-то сравниваешь с ОРВИ хотя она капитально так отличается...
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10.03.2021 16:35 Ответить
Странный ты. Снова пропускаешь прием таблеток? Заканчивай бредить.
Я всегда был и буду ЗА вакцинацию. Это во-первых. Просто если не успеют быстро привить всех, то вероятность того, что вакцину придется модифицировать есть. И чем дольше вирус гуляет, тем больше может возникнуть мутаций.
Во-вторых, смертность почему-то решил сравнивать именно ты - я нигде об этом не писал. Ты сам себе придумываешь какие-то схемы заговора. Коронавирусов в природе тысячи, десятки из них изучены, большинство человеческих штаммов постоянно циркулирует в нашей популяции. Каждый из нас раз десять за жизнь "цеплял" один из них. И в большинстве случаев это дальше насморка и легкого недомогания не доходило. Но периодически, видать, возникает какая-то новая мутация, которая несет в себе смертельную угрозу. И скорей всего такое происходит, когда коронавирус животных получает способность заражать человека.
В-третьих, какие именно ОРВИ ты имеешь ввиду? Если что, то и грипп (в т.ч. испанка), и SARS и MERS, и нынешний SARS-coV-2 - это тоже ОРВИ с абсолютно разной летальностью. Летальность MERS вообще около 30% составляла. Само собой, что точных данных нет, так как она довольно быстро пропала. Если тебя интересует летальность сезонного гриппа то она составляет, где-то 0.01% или даже меньше. По летальности ковида было много разных цифр. Если брать в среднем, то это где-то 0,7%. Это, конечно же много, но кричать "мы все умрем" не стоит. И эти цифры ты легко можешь сам лично найти в Гугле, никого не напрягая. Прикинь?
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10.03.2021 21:52 Ответить
Ты лучше бы вместо того, чтобы со мной бодаться, хоть бы что-то написал в других темах про корону. Потому что сейчас вновь активировались бесстрашные идиоты, которые вообще отрицают существование ковида, пандемию, загруженность больниц и т.д.
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11.03.2021 22:42 Ответить
Не просто активировались, я заметил воскрешение ботов которые буйствовали прошлой весной. год их не видел.
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12.03.2021 08:38 Ответить
Я на ники внимания не обращаю. Многие явные антивакцинаторы и антимасочники, типа Дидовика исчезли, какие-то новые (а может и хорошо забытые старые) появились. Суть в том, что опять чуть ли не призывают людей плюнуть на все ограничения. А именно сейчас это опасно. Загруженность больниц реально растет, а врачей больше не стало. До людей явно не доходит, что даже не так страшен тот ковид (хотя он и страшен), как коллапс медицинской системы.
Короче, не с тем бодаешься. И если кто-то просто сомневается в завезенной вакцине, то это не значит, что он враг или дурак. Наши власти сделали все для того, чтобы доверия к вакцине не было. Мне бы хотелось, чтобы завезли однодозовую вакцину от Джонсон и Джонсон - для наших реалий это было бы оптимальным вариантом, как по мне. По две дозы до конца года с их темпами они точно не успеют вколоть, а в идеале это нужно сделать до осени.
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12.03.2021 12:26 Ответить
Мир! По поводу ботов антиваксов и антиковидников. Очень много кремлевских работает, им выгодно создавать проблемы в нашей стране. Ну и конечно же есть огромное количество тупых хомячков которые верят всему, что написано в интернете.
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12.03.2021 13:01 Ответить
Да не только в кремлевских проблема. Фейки о вреде вакцинации появились еще до ковида. Уже поколение на них выросло. Да что-там говорить, даже в Раде по крайней мере один такой идиот сидит. https://zhitomir.life/blogy/nardep-antypryvyvochnyk-ot-sluhy-naroda-nazval-vaktsynu-ot-koronavyrusa-marketynhom.html . Свою мать он считает "наротным целителем". Так что говорить об уровне остального нарида? Они считают, что отстаивают свои права. Вот пример такого идиота. https://www.youtube.com/channel/UCPWKNsqVn13rDkCIecHJNwg . И что с ними делать? Если бы сидели молча, то фиг с ним, так нет же - славы хочется.
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12.03.2021 13:24 Ответить
А быстро уже ничего не сделать. Тут проблема в общем уровне образования людей. В школах не учат логике, критическому анализу, да и по медицинским вопросам полный ужас. Многие думают, что вакцинация ослабляет иммунитет, хотя есть куча исследований, что наоборот подстегивает, но это ведь надо уметь искать информацию и хоть что-то понимать. Сейчас надо как-то просвещать серые массы
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12.03.2021 13:48 Ответить
ясно одно
этот ****@ц на 5 лет...
и это при хорошем раскоаде
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10.03.2021 00:45 Ответить
Да вы издеваетесь, мать вашу!
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10.03.2021 00:46 Ответить
Конечно.
Но лохам нравится.
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10.03.2021 04:50 Ответить
Чего бы и не нравиться? Раньше - ОРВИ - скучно, приелось, теперь - современно, креативно, смело - комбивирус. Мне тоже понравилось.
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10.03.2021 06:19 Ответить
Мне тоже понравилось.
===
А когда...подхватишь, то вообще кейфовать будешь...
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10.03.2021 13:47 Ответить
Аж тремчу від страху.
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10.03.2021 13:55 Ответить
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZXkIHmUkN2FQnHgwxQYgMjLtJrzDUS219xz-2c5_5DDsXnmBgNQ842ul-BhSaYIuEJS4TjVIJCbqvOF3ZEu2AId1DZDO5vEYycrzJsbtEy90JjrANjNSPDE4lvL_QXX7PYsz9YRqsKcS9GydyrScwk-_A6lwZHIYPGsfdEvkg7ePe6P65I-pjN97_sNt25-HA_lbivEkKPoBgSqg30_iXzN&__tn__=-]C%2CP-R
Волонтер БФ "Свои" Леся Литвинова в этом месте: https://www.facebook.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-291381801030654/?__cft__[0]=AZXkIHmUkN2FQnHgwxQYgMjLtJrzDUS219xz-2c5_5DDsXnmBgNQ842ul-BhSaYIuEJS4TjVIJCbqvOF3ZEu2AId1DZDO5vEYycrzJsbtEy90JjrANjNSPDE4lvL_QXX7PYsz9YRqsKcS9GydyrScwk-_A6lwZHIYPGsfdEvkg7ePe6P65I-pjN97_sNt25-HA_lbivEkKPoBgSqg30_iXzN&__tn__=kC%2CP-R
Міністерство Соціальної Політики Україн - Это что?

- Медицинские маски.
- А зачем?
- В больницы.
- А зачем в больницах маски?
- .....?
- Ну приведите пример.
- Ну, например, когда эпидемия.
- А у нас что - есть эпидемия?
- А что их у нас не бывает?
- А вот когда будет эпидемия, вот тогда и приходите со своим грузом.

Твою ж дивизию....
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10.03.2021 00:47 Ответить
******* !!! и естественно никто не ожидал и не предвидел что вирусняк будет мутировать!?
.. нормальных вирусологов летевших на конференцию (около 100 человек) сбили кацапы в МН17 над Донбассом в 2014 году - остались одни бездари и дилетанты !! (кста случайность или .. !?!)
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10.03.2021 00:51 Ответить
Зараз =найкрутіші= вірусологи - політики.
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10.03.2021 02:40 Ответить
короновирусы открыты в 60х. Не хватает мозгов не поиск информации вернись в школу
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10.03.2021 08:07 Ответить
Це не вірус а золотий клондайк для фармацевтів і розповсюджувачів вакцин . Особливо в найкорумпованіших країнах !
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10.03.2021 03:00 Ответить
Ця новина - ні погана, ні хороша. Що віруси мутують, вірусологи знають дже давно. Деякі з них заявляють, що швидкість мутації вища від швидкості вироблення імунітету у населення з допомогою щеплення.
якщо щось хоч трохи розуміти про природній відбір, то віруси, бактерії і інші інфекції не можуть існувати в природі, якщо вони стовідсотково зразу вбивають того, на кому вони розмножуються. Інакше цей вид чи штам перестає існувати. Бо він існує виключно як паразит в іншому біологічному організмі.
Тож вірус якщо вбиває, то не зразу, а пізніше, аби встигнути розмножитись і перейти на інші підходящі організми. і тут вже як повезе. Навіть попавши на слизисту проникнути в клітину не завжди вдається. Бо бачте приклеївся до клітини не тим боком і не в тому місці. Мети вірус досягає лише своєю чисельністю. А ще і своєю мінливістю, яку зашифрували вумним словом - мутація. І навіть мутація може відноситись лише до білкової оболонки, а днк віруса може оставатися та сама.
ОТ мені й цікаво: як сталося що дві мутації (два різних віруса) мали в одному вірусі своє продовження. Як ніби дитина двох батьків. Адже вірус не розмножується спарюванням. Він розмножується відтворенням самого себе (типу почкуванням). Як спрацював такий природній механізм? Чи це діло рук человєческих диявольських?
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10.03.2021 03:13 Ответить
конечно Яхве создал, вы прав. емУ же даже затопить весь мир - как бородой оп асфальт, а тут какой то микроб, шо убил как малярийные комары по количеству.
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10.03.2021 07:59 Ответить
Мимоволі згадуються динозаври....
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10.03.2021 06:50 Ответить
Беларусам раскажите. Они одни из не многих кто не заразился барановирвсом и не губит свою экономику здровье карантинами. Доказывайте что они не правы или заткнитесь швадь
Ковидна.
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10.03.2021 06:55 Ответить
Еее! А Швеція,Мадагаскар,Африка? Так не чесно у світі багато країн котрим барановірус як соловю!
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10.03.2021 07:37 Ответить
Какая неожиданная новость!
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10.03.2021 07:59 Ответить
Новини з палати №6 - ""Комбівірус": штам, який об'єднує риси британського та південноафриканського варіантів COVID-19, виявили в Німеччині". От чому вони там так бурхливо боролися за права ЛГБТ+ імбецили! Щоб дурки закрили ,а пацієнти гайда в політику, як кажуть свій до свого по своє!
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10.03.2021 08:40 Ответить
зря вакцины закупили. эх...
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10.03.2021 11:43 Ответить
 
 