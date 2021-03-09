Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac
Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в АО "Лекхим" (Киев), выступающем в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, передает Цензор.НЕТ.
В рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайской Sinovac Biotech "Лекхим" должен поставить в Украину первые 700 тыс. доз в марте.
Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, длившихся 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на пять лет. Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.
Ранее в Украине были зарегистрированы вакцины от COVID-19 производства Pfizer и AstraZeneca.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану: на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842
https://gyazo.com/eca51ab9426797512d10457f7487cd26
фейк? или что то знают?
Често говоря если бы был выбор из трех вакцин
АстраЗенека Индия , CoronaVac Китай и Спутник Россия, то я бы предпочел Спутник.
Да сейчас на меня накинуться все за рашкин Спутник, типа ....кАзел...ну знаете......
мало мне не покажется. Но фиг с ним. Я сам работаю сейчас с ковидом в Германии и информации у меня больше, чем с желтой прессы. Ребята по честноку, рашинская лучше индусской и китайской. Плюс к тому , много знакомых живет в рашке (родственники, одноклассники, одногруппники ) и без проблем привились. И без последствий.
Но закупка в рашке... не...это , что гЫтлера просить пыныцылын
Я говорю о том, что государство закупило (и на этом многие нажились суки) третьесортное барахло для Украины.
читай внимательно.
Выберите сами себе диагноз.
И я не писал, что китайская вакцина полное дерьмо. Она работает, но не качественно частенько, особенно, что касается 65 плюс.
Поки ви серетеся, фарм-мафія, яка й роздула з нічого цю ковідобздуру, рахує мільярди. Зароблять і москалі, й індуси з китайцями. Продовжуйте
Я говорю о том, что государство закупило (и на этом многие нажились суки) третьесортное барахло для Украины.
читай внимательно.
Делаем выводы по поповоду https://censor.net/ru/user/455469 ? или где?
Ой . Не прислухався до свого сивочолого "кармільца"
Льоша - Гівнолам !
Зелені падли наживаються на життях і нічого їм за це не буде!(((
Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
Хотілось би знати, скільки вам фарммафія грошей за це відвалює?