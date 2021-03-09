РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10141 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 438 53

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в АО "Лекхим" (Киев), выступающем в качестве уполномоченного представителя китайской компании Sinovac Biotech в Украине, передает Цензор.НЕТ.

В рамках контракта с Минздравом о поставке 1,9 млн доз вакцин от COVID-19 китайской Sinovac Biotech "Лекхим" должен поставить в Украину первые 700 тыс. доз в марте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Нужно ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать локдауна

Группа "Лекхим" и компания Sinovac Biotech, являющиеся партнерами, достигли соглашения в переговорах, длившихся 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на пять лет. Согласно договору, "Лекхим" является официальным и эксклюзивным поставщиком вакцины CoronaVac в Украине.

Ранее в Украине были зарегистрированы вакцины от COVID-19 производства Pfizer и AstraZeneca.

Также читайте: На вакцинацию от COVID-19 записались более 190 тыс. украинцев, - Минздрав

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану: на конец прошлой недели планировали прививать 10 тысяч человек в день, пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Правильно писати не "Україна зареєструвала" а "зелена влада зареєструвала", змінивши процедуру реєстрації. І не потрібно ототожнювати у цьому випадку владу з Україною, оскільки саме в цьому випадку більшість українців владу не підтримують.
показать весь комментарий
09.03.2021 18:09
+14
Очевидь, схваленої ВОЗ вакцини для наріду не буде.
показать весь комментарий
09.03.2021 18:10
+12
У Степанова сегодня праздник сделка завершится карман пополниться
показать весь комментарий
09.03.2021 18:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Степанова сегодня праздник сделка завершится карман пополниться
показать весь комментарий
09.03.2021 18:04 Ответить
в Германии с АстраЗенекой есть вопросы (это по оригиналу!) :
https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842
показать весь комментарий
10.03.2021 06:28 Ответить
https://richieallen.co.uk/200000-nhs-staff-are-refusing-to-have-a-jab-what-do-they-know/?fbclid=IwAR0I3t5v8Jk0S5pwq2jeFicwzi1n5d_nZlkyD0s1Z-2MDz6VJeKCavhI3c0
https://gyazo.com/eca51ab9426797512d10457f7487cd26
фейк? или что то знают?
показать весь комментарий
10.03.2021 11:29 Ответить
Ещё не много, ещё чуть-чуть и Степашка "Спутник V" зарегистрирует
показать весь комментарий
09.03.2021 18:04 Ответить
не загоняй, в мутных делах лишняя конкуренция ни к чему)))
показать весь комментарий
09.03.2021 18:46 Ответить
Щось ці вакцини не дуже працюють, третій місяць прививають, а захворюваність росте, навіть в Ізраїлі, де майже усіх привили не все добре, на 90 відсодків не тянуть ті вакцини по ефективності.
показать весь комментарий
09.03.2021 18:09 Ответить
Зате фарм-мафія має ґешефт нехилий.
показать весь комментарий
10.03.2021 01:24 Ответить
Ну так разве для того ковид создавали, чтобы вот так просто от него можно было избавиться? Нет уж, сейчас человечество очень прочно подсадят на прививочную иглу, постоянно разгоняя панику о мутации вируса и необходимости колоться, колоться и еще раз колоться!
показать весь комментарий
10.03.2021 07:33 Ответить
Правильно писати не "Україна зареєструвала" а "зелена влада зареєструвала", змінивши процедуру реєстрації. І не потрібно ототожнювати у цьому випадку владу з Україною, оскільки саме в цьому випадку більшість українців владу не підтримують.
показать весь комментарий
09.03.2021 18:09 Ответить
Очевидь, схваленої ВОЗ вакцини для наріду не буде.
показать весь комментарий
09.03.2021 18:10 Ответить
Опять какой-то шмурдяк о котором никто не слышал
показать весь комментарий
09.03.2021 18:11 Ответить
теерь шайка богатырёвой поляну слугам накрыть должна...
показать весь комментарий
09.03.2021 18:28 Ответить
А чо модерну не зарегистрировали до сих пор?!
показать весь комментарий
09.03.2021 18:44 Ответить
Регистрируют только то, что через прокладку можно прогнать и бабла срубить.
показать весь комментарий
09.03.2021 19:14 Ответить
Все спорные вакцины у нас. да они работают, но вот для разных возростных групп не понятно как. Оксфордская в принципе не плохая, но индусское производство напрягает. Китай тоже напрягает.
Често говоря если бы был выбор из трех вакцин
АстраЗенека Индия , CoronaVac Китай и Спутник Россия, то я бы предпочел Спутник.
Да сейчас на меня накинуться все за рашкин Спутник, типа ....кАзел...ну знаете......
мало мне не покажется. Но фиг с ним. Я сам работаю сейчас с ковидом в Германии и информации у меня больше, чем с желтой прессы. Ребята по честноку, рашинская лучше индусской и китайской. Плюс к тому , много знакомых живет в рашке (родственники, одноклассники, одногруппники ) и без проблем привились. И без последствий.
Но закупка в рашке... не...это , что гЫтлера просить пыныцылын
показать весь комментарий
09.03.2021 18:51 Ответить
У вас кацарылый это где в параше? Вот там и применяй рашисткую,можешь еще немцам предложить,они тебя лет на 20 посадят за попытку применить хим .оружие на территории Германии.
показать весь комментарий
09.03.2021 20:59 Ответить
Болеете? ну то такэ....
показать весь комментарий
10.03.2021 16:27 Ответить
Тут один рекламирует спутник,ой а куда он делся?😁
показать весь комментарий
09.03.2021 19:00 Ответить
я туточки . И я не рекламирую Спутник. Я просто говорю, что знаю. Что Спутник будет получше ( хотя тоже не высокого качества...) по сравнению с индусами и китайцами.
Я говорю о том, что государство закупило (и на этом многие нажились суки) третьесортное барахло для Украины.
читай внимательно.
показать весь комментарий
09.03.2021 19:11 Ответить
Откуда тебе это знать? Индия поставляет 65% всех вакцин в мире! Как гомно кацапское можно сравнивать с вакцинами?
показать весь комментарий
09.03.2021 21:02 Ответить
откуда знать? Я биолог по образованию , закончил КГУ им.Шевченко и сейчас с ковидом в Германии работаю. Вот отсюда и знаю.
показать весь комментарий
10.03.2021 06:14 Ответить
Конечно ,кацарылый ,верим.
показать весь комментарий
10.03.2021 19:35 Ответить
Ученым удалось найти 109 генетических вариантов, которые повышают риск более чем одного заболевания психики. В зависимости от набора общих генов заболевания удалось сгруппировать в три группы: первая - заболевания, для которых характерно навязчивое поведение (нервная анорексия, обсессивно-компульсивное расстройство и, в меньше степени, синдром Туретта); вторая - психотические расстройства и болезни, для которых характерны проблемы с эмоциями (биполярное расстройство, шизофрения и клиническая депрессия); третья группа - болезни, связанные с неврологическими аномалиями, проявляющимися на ранних этапах развития (расстройства аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности, синдром Туретта).
Выберите сами себе диагноз.
показать весь комментарий
10.03.2021 20:02 Ответить
Слишком ,много текста кацарылый борец с ковидом. Когда работать успеваешь? Немцы таких работяг не держат.
показать весь комментарий
10.03.2021 21:06 Ответить
теперь я точно знаю, что вы московский троль. Отвечать не надо. Не напрягайте мозги. Им и так наверно больно думать. Я вас просто вычеркну ....
показать весь комментарий
11.03.2021 06:07 Ответить
Троль кацарылый это ты.Нормальный человек кацапское гомно хвалить не будет. Ты себя шахтер ненецкий вычеркни,биолог по бояре.
показать весь комментарий
11.03.2021 20:06 Ответить
Так Туркиши китайкой привились- живы)), рашинский спутник как то нигде не катит))
показать весь комментарий
10.03.2021 09:15 Ответить
Ну не все еще привились и не все китайской. У них не было возможности получить нужное количество более качественной. А туристический сезон для Турции важен. Турция тоталитарное государство, сказали привится, все прививаются без всяких рассуждений. Хоть чем не будь. ВЫ хотите тоже хоть чем нибудь?
И я не писал, что китайская вакцина полное дерьмо. Она работает, но не качественно частенько, особенно, что касается 65 плюс.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:16 Ответить
Цікаво спостерігати срач Ніби хтось у вакцинах розбирається ))
Поки ви серетеся, фарм-мафія, яка й роздула з нічого цю ковідобздуру, рахує мільярди. Зароблять і москалі, й індуси з китайцями. Продовжуйте
показать весь комментарий
10.03.2021 01:27 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2021 01:51 Ответить
я туточки . И я не рекламирую Спутник. Я просто говорю, что знаю. Что Спутник будет получше ( хотя тоже не высокого качества...) по сравнению с индусами и китайцами.
Я говорю о том, что государство закупило (и на этом многие нажились суки) третьесортное барахло для Украины.
читай внимательно.
показать весь комментарий
10.03.2021 16:32 Ответить
Это для АЛИКА АСЛАНОВА Я НАПИСАЛ ПОВТОРНО, Он мой ответ в спам закинул.
Делаем выводы по поповоду https://censor.net/ru/user/455469 ? или где?
показать весь комментарий
10.03.2021 16:36 Ответить
Вакцины не убивают вирус и распростанение все равно происходит, Вакцины дают всего лишь иммунитет на какое-то время, то есть исключается тяжелое состояние. Поэтому все проценты условные и используются для рекламы, включая антирекламу. Привитые люди могут быть распространителями, так что это вся история с этим вирусом надолго и кто-то на этом будет рубить бабло.
показать весь комментарий
09.03.2021 19:01 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/5378

Ой . Не прислухався до свого сивочолого "кармільца"

Льоша - Гівнолам !
показать весь комментарий
09.03.2021 19:04 Ответить
И тоже с голым торсом
показать весь комментарий
10.03.2021 07:50 Ответить
Не буду вакцинуватись китайською вакциною . З мене досить китайськіх товарів .
показать весь комментарий
09.03.2021 19:08 Ответить
Я б акцентував - дешевих китайських товарів. Зараз китайці роблять досить різні товари та з різним рівнем якості. Умовно кажучи скільки сплатив - на стільки й отримав.
показать весь комментарий
09.03.2021 19:54 Ответить
Степанов таки добився сертифікації вакцини з 50% ефективністю, харківська прокладка в темі, всі причетні до гешефту в профіті!
Зелені падли наживаються на життях і нічого їм за це не буде!(((
показать весь комментарий
09.03.2021 19:32 Ответить
степашка, мдило, зачем переплачиваешь курве богатыревой казенные деньги за вакцину, чьмо.
показать весь комментарий
09.03.2021 19:48 Ответить
ваЗЕлиновские Дегенераты где Модерна и Пфайзер, какого Х,,,я тащите через богатыреву китайский фуфломицин!!!
показать весь комментарий
09.03.2021 20:19 Ответить
Израиль своих граждан говнищем вакцинировать не собираеться. В отличии от Зе и Степашки.
Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
показать весь комментарий
09.03.2021 20:38 Ответить
Україна зареєструвала китайську вакцину проти COVID-19 CoronaVac - Цензор.НЕТ 2051
показать весь комментарий
09.03.2021 20:58 Ответить
Україна зареєструвала китайську вакцину проти COVID-19 CoronaVac - Цензор.НЕТ 2467
показать весь комментарий
09.03.2021 21:00 Ответить
Як вже задрало це ковідодрочерство від Цензора...
Хотілось би знати, скільки вам фарммафія грошей за це відвалює?
показать весь комментарий
10.03.2021 01:19 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2021 01:23 Ответить
Як вся цо ковідобздура вписується в законодавство: https://www.youtube.com/watch?v=HQh19NYtot0
показать весь комментарий
10.03.2021 01:22 Ответить
"зрада-зрадулька", "шмурдяк-шмурдяк-шмурдяк".
показать весь комментарий
10.03.2021 07:59 Ответить
Я вообще ни какой. Туркиши привились китайвой. Сейшелы- китайвой. Всё оно говнецо одинаковое.
показать весь комментарий
10.03.2021 09:18 Ответить
не, я буду ждать АФГАНСКУЮ вакцину....)) думаю и она скоро у нас появится...) вместе с нигерийской....
показать весь комментарий
10.03.2021 09:16 Ответить
Краще вмерти в гімном на устах, аніж привіватися кацарилою вакциною
показать весь комментарий
10.03.2021 10:13 Ответить
 
 