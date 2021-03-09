Україна зареєструвала китайську вакцину проти COVID-19 CoronaVac
Україна зареєструвала китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в АТ "Лекхім" (Київ), що є уповноваженим представником китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, передає Цензор.НЕТ.
У межах контракту з Міністерством охорони здоров'я про постачання 1,9 млн доз вакцин від COVID-19 китайською Sinovac Biotech "Лекхім" має поставити в Україну перші 700 тис. доз у березні.
Група "Лекхім" і компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали 10 місяців, про співпрацю в питанні дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 терміном на п'ять років. Згідно з угодою, "Лекхім" є офіційним і ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac в Україну.
Раніше в Україні були зареєстровані вакцини від COVID-19 виробництв Pfizer і AstraZeneca.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник 3 тисячі щеплених.
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фейк? или что то знают?
Често говоря если бы был выбор из трех вакцин
АстраЗенека Индия , CoronaVac Китай и Спутник Россия, то я бы предпочел Спутник.
Да сейчас на меня накинуться все за рашкин Спутник, типа ....кАзел...ну знаете......
мало мне не покажется. Но фиг с ним. Я сам работаю сейчас с ковидом в Германии и информации у меня больше, чем с желтой прессы. Ребята по честноку, рашинская лучше индусской и китайской. Плюс к тому , много знакомых живет в рашке (родственники, одноклассники, одногруппники ) и без проблем привились. И без последствий.
Но закупка в рашке... не...это , что гЫтлера просить пыныцылын
Я говорю о том, что государство закупило (и на этом многие нажились суки) третьесортное барахло для Украины.
читай внимательно.
Выберите сами себе диагноз.
И я не писал, что китайская вакцина полное дерьмо. Она работает, но не качественно частенько, особенно, что касается 65 плюс.
Поки ви серетеся, фарм-мафія, яка й роздула з нічого цю ковідобздуру, рахує мільярди. Зароблять і москалі, й індуси з китайцями. Продовжуйте
Я говорю о том, что государство закупило (и на этом многие нажились суки) третьесортное барахло для Украины.
читай внимательно.
Делаем выводы по поповоду https://censor.net/ru/user/455469 ? или где?
Ой . Не прислухався до свого сивочолого "кармільца"
Льоша - Гівнолам !
Зелені падли наживаються на життях і нічого їм за це не буде!(((
Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
Хотілось би знати, скільки вам фарммафія грошей за це відвалює?