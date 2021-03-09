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Новини Коронавірус і карантин
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Україна зареєструвала китайську вакцину проти COVID-19 CoronaVac

Україна зареєструвала китайську вакцину проти COVID-19 CoronaVac

Україна зареєструвала китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в АТ "Лекхім" (Київ), що є уповноваженим представником китайської компанії Sinovac Biotech в Україні, передає Цензор.НЕТ.

У межах контракту з Міністерством охорони здоров'я про постачання 1,9 млн доз вакцин від COVID-19 китайською Sinovac Biotech "Лекхім" має поставити в Україну перші 700 тис. доз у березні.

Група "Лекхім" і компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали 10 місяців, про співпрацю в питанні дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 терміном на п'ять років. Згідно з угодою, "Лекхім" є офіційним і ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac в Україну.

Раніше в Україні були зареєстровані вакцини від COVID-19 виробництв Pfizer і AstraZeneca.

Читайте також: Зеленський: Потрібно прискорити вакцинацію проти COVID-19, щоб уникнути локдауну

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник 3 тисячі щеплених.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+16
Правильно писати не "Україна зареєструвала" а "зелена влада зареєструвала", змінивши процедуру реєстрації. І не потрібно ототожнювати у цьому випадку владу з Україною, оскільки саме в цьому випадку більшість українців владу не підтримують.
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09.03.2021 18:09
+14
Очевидь, схваленої ВОЗ вакцини для наріду не буде.
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09.03.2021 18:10
+12
У Степанова сегодня праздник сделка завершится карман пополниться
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09.03.2021 18:04
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У Степанова сегодня праздник сделка завершится карман пополниться
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09.03.2021 18:04 Відповісти
в Германии с АстраЗенекой есть вопросы (это по оригиналу!) :
https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842
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10.03.2021 06:28 Відповісти
https://richieallen.co.uk/200000-nhs-staff-are-refusing-to-have-a-jab-what-do-they-know/?fbclid=IwAR0I3t5v8Jk0S5pwq2jeFicwzi1n5d_nZlkyD0s1Z-2MDz6VJeKCavhI3c0
https://gyazo.com/eca51ab9426797512d10457f7487cd26
фейк? или что то знают?
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10.03.2021 11:29 Відповісти
Ещё не много, ещё чуть-чуть и Степашка "Спутник V" зарегистрирует
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09.03.2021 18:04 Відповісти
не загоняй, в мутных делах лишняя конкуренция ни к чему)))
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09.03.2021 18:46 Відповісти
Щось ці вакцини не дуже працюють, третій місяць прививають, а захворюваність росте, навіть в Ізраїлі, де майже усіх привили не все добре, на 90 відсодків не тянуть ті вакцини по ефективності.
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09.03.2021 18:09 Відповісти
Зате фарм-мафія має ґешефт нехилий.
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10.03.2021 01:24 Відповісти
Ну так разве для того ковид создавали, чтобы вот так просто от него можно было избавиться? Нет уж, сейчас человечество очень прочно подсадят на прививочную иглу, постоянно разгоняя панику о мутации вируса и необходимости колоться, колоться и еще раз колоться!
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10.03.2021 07:33 Відповісти
Правильно писати не "Україна зареєструвала" а "зелена влада зареєструвала", змінивши процедуру реєстрації. І не потрібно ототожнювати у цьому випадку владу з Україною, оскільки саме в цьому випадку більшість українців владу не підтримують.
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09.03.2021 18:09 Відповісти
Очевидь, схваленої ВОЗ вакцини для наріду не буде.
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09.03.2021 18:10 Відповісти
Опять какой-то шмурдяк о котором никто не слышал
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09.03.2021 18:11 Відповісти
теерь шайка богатырёвой поляну слугам накрыть должна...
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09.03.2021 18:28 Відповісти
А чо модерну не зарегистрировали до сих пор?!
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09.03.2021 18:44 Відповісти
Регистрируют только то, что через прокладку можно прогнать и бабла срубить.
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09.03.2021 19:14 Відповісти
Все спорные вакцины у нас. да они работают, но вот для разных возростных групп не понятно как. Оксфордская в принципе не плохая, но индусское производство напрягает. Китай тоже напрягает.
Често говоря если бы был выбор из трех вакцин
АстраЗенека Индия , CoronaVac Китай и Спутник Россия, то я бы предпочел Спутник.
Да сейчас на меня накинуться все за рашкин Спутник, типа ....кАзел...ну знаете......
мало мне не покажется. Но фиг с ним. Я сам работаю сейчас с ковидом в Германии и информации у меня больше, чем с желтой прессы. Ребята по честноку, рашинская лучше индусской и китайской. Плюс к тому , много знакомых живет в рашке (родственники, одноклассники, одногруппники ) и без проблем привились. И без последствий.
Но закупка в рашке... не...это , что гЫтлера просить пыныцылын
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09.03.2021 18:51 Відповісти
У вас кацарылый это где в параше? Вот там и применяй рашисткую,можешь еще немцам предложить,они тебя лет на 20 посадят за попытку применить хим .оружие на территории Германии.
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09.03.2021 20:59 Відповісти
Болеете? ну то такэ....
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10.03.2021 16:27 Відповісти
Тут один рекламирует спутник,ой а куда он делся?😁
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09.03.2021 19:00 Відповісти
я туточки . И я не рекламирую Спутник. Я просто говорю, что знаю. Что Спутник будет получше ( хотя тоже не высокого качества...) по сравнению с индусами и китайцами.
Я говорю о том, что государство закупило (и на этом многие нажились суки) третьесортное барахло для Украины.
читай внимательно.
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09.03.2021 19:11 Відповісти
Откуда тебе это знать? Индия поставляет 65% всех вакцин в мире! Как гомно кацапское можно сравнивать с вакцинами?
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09.03.2021 21:02 Відповісти
откуда знать? Я биолог по образованию , закончил КГУ им.Шевченко и сейчас с ковидом в Германии работаю. Вот отсюда и знаю.
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10.03.2021 06:14 Відповісти
Конечно ,кацарылый ,верим.
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10.03.2021 19:35 Відповісти
Ученым удалось найти 109 генетических вариантов, которые повышают риск более чем одного заболевания психики. В зависимости от набора общих генов заболевания удалось сгруппировать в три группы: первая - заболевания, для которых характерно навязчивое поведение (нервная анорексия, обсессивно-компульсивное расстройство и, в меньше степени, синдром Туретта); вторая - психотические расстройства и болезни, для которых характерны проблемы с эмоциями (биполярное расстройство, шизофрения и клиническая депрессия); третья группа - болезни, связанные с неврологическими аномалиями, проявляющимися на ранних этапах развития (расстройства аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности, синдром Туретта).
Выберите сами себе диагноз.
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10.03.2021 20:02 Відповісти
Слишком ,много текста кацарылый борец с ковидом. Когда работать успеваешь? Немцы таких работяг не держат.
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10.03.2021 21:06 Відповісти
теперь я точно знаю, что вы московский троль. Отвечать не надо. Не напрягайте мозги. Им и так наверно больно думать. Я вас просто вычеркну ....
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11.03.2021 06:07 Відповісти
Троль кацарылый это ты.Нормальный человек кацапское гомно хвалить не будет. Ты себя шахтер ненецкий вычеркни,биолог по бояре.
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11.03.2021 20:06 Відповісти
Так Туркиши китайкой привились- живы)), рашинский спутник как то нигде не катит))
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10.03.2021 09:15 Відповісти
Ну не все еще привились и не все китайской. У них не было возможности получить нужное количество более качественной. А туристический сезон для Турции важен. Турция тоталитарное государство, сказали привится, все прививаются без всяких рассуждений. Хоть чем не будь. ВЫ хотите тоже хоть чем нибудь?
И я не писал, что китайская вакцина полное дерьмо. Она работает, но не качественно частенько, особенно, что касается 65 плюс.
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10.03.2021 16:16 Відповісти
Цікаво спостерігати срач Ніби хтось у вакцинах розбирається ))
Поки ви серетеся, фарм-мафія, яка й роздула з нічого цю ковідобздуру, рахує мільярди. Зароблять і москалі, й індуси з китайцями. Продовжуйте
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10.03.2021 01:27 Відповісти
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10.03.2021 01:51 Відповісти
я туточки . И я не рекламирую Спутник. Я просто говорю, что знаю. Что Спутник будет получше ( хотя тоже не высокого качества...) по сравнению с индусами и китайцами.
Я говорю о том, что государство закупило (и на этом многие нажились суки) третьесортное барахло для Украины.
читай внимательно.
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10.03.2021 16:32 Відповісти
Это для АЛИКА АСЛАНОВА Я НАПИСАЛ ПОВТОРНО, Он мой ответ в спам закинул.
Делаем выводы по поповоду https://censor.net/ru/user/455469 ? или где?
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10.03.2021 16:36 Відповісти
Вакцины не убивают вирус и распростанение все равно происходит, Вакцины дают всего лишь иммунитет на какое-то время, то есть исключается тяжелое состояние. Поэтому все проценты условные и используются для рекламы, включая антирекламу. Привитые люди могут быть распространителями, так что это вся история с этим вирусом надолго и кто-то на этом будет рубить бабло.
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09.03.2021 19:01 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/5378

Ой . Не прислухався до свого сивочолого "кармільца"

Льоша - Гівнолам !
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09.03.2021 19:04 Відповісти
И тоже с голым торсом
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10.03.2021 07:50 Відповісти
Не буду вакцинуватись китайською вакциною . З мене досить китайськіх товарів .
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09.03.2021 19:08 Відповісти
Я б акцентував - дешевих китайських товарів. Зараз китайці роблять досить різні товари та з різним рівнем якості. Умовно кажучи скільки сплатив - на стільки й отримав.
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09.03.2021 19:54 Відповісти
Степанов таки добився сертифікації вакцини з 50% ефективністю, харківська прокладка в темі, всі причетні до гешефту в профіті!
Зелені падли наживаються на життях і нічого їм за це не буде!(((
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09.03.2021 19:32 Відповісти
степашка, мдило, зачем переплачиваешь курве богатыревой казенные деньги за вакцину, чьмо.
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09.03.2021 19:48 Відповісти
ваЗЕлиновские Дегенераты где Модерна и Пфайзер, какого Х,,,я тащите через богатыреву китайский фуфломицин!!!
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09.03.2021 20:19 Відповісти
Израиль своих граждан говнищем вакцинировать не собираеться. В отличии от Зе и Степашки.
Фармацевтический отдел управления медицинских технологий, информации и исследований министерства здравоохранения Израиля отказал в регистрации вакцины ICMR / SII-COVISHIELD производства Serum Institute of India Private Limited (Индия) заявка 2020\00453.
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09.03.2021 20:38 Відповісти
Україна зареєструвала китайську вакцину проти COVID-19 CoronaVac - Цензор.НЕТ 2051
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09.03.2021 20:58 Відповісти
Україна зареєструвала китайську вакцину проти COVID-19 CoronaVac - Цензор.НЕТ 2467
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09.03.2021 21:00 Відповісти
Як вже задрало це ковідодрочерство від Цензора...
Хотілось би знати, скільки вам фарммафія грошей за це відвалює?
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10.03.2021 01:19 Відповісти
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10.03.2021 01:23 Відповісти
Як вся цо ковідобздура вписується в законодавство: https://www.youtube.com/watch?v=HQh19NYtot0
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10.03.2021 01:22 Відповісти
"зрада-зрадулька", "шмурдяк-шмурдяк-шмурдяк".
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10.03.2021 07:59 Відповісти
Я вообще ни какой. Туркиши привились китайвой. Сейшелы- китайвой. Всё оно говнецо одинаковое.
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10.03.2021 09:18 Відповісти
не, я буду ждать АФГАНСКУЮ вакцину....)) думаю и она скоро у нас появится...) вместе с нигерийской....
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10.03.2021 09:16 Відповісти
Краще вмерти в гімном на устах, аніж привіватися кацарилою вакциною
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10.03.2021 10:13 Відповісти
 
 