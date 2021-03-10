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Анонсований Зеленським Центр протидії дезінформації буде презентовано в четвер, - Єрмак

Анонсований Зеленським Центр протидії дезінформації буде презентовано в четвер, - Єрмак

Центр протидії дезінформації, створення якого президент України Володимир Зеленський анонсував у ході першого дня форуму "Україна 30: Культура. Медіа. Туризм", буде презентовано громадськості в четвер, 11 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У четвер на цьому тижні під час форуму "Україна 30: Культура. Медіа. Туризм", який ініціював Зеленський, буде презентовано міжнародний центр протидії дезінформації", - повідомив Єрмак під час онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" ввечері, 9 березня.

Він додав, що "до співпраці з центром Україна запрошує всіх міжнародних партнерів".

Також дивіться: Центр протидії дезінформації найближчим часом почне роботу в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

"Вважаємо, що наші німецькі друзі і колеги одними з перших приєднаються до цієї ідеї, оскільки сьогодні Україна є дійсно, на жаль, плацдармом, де контрінформація, насамперед, з боку Російської Федерації, використовується постійно. Тому ми (Україна, - ред.) маємо великий досвід протидії та й дуже сподіваємося що зможемо скоординувати наші зусилля з міжнародними партнерами", - підсумував Єрмак.

Як повідомлялося, Зеленський анонсував швидкий запуск в Україні центру протидії дезінформації, який у майбутньому стане міжнародним хабом протидії пропаганді.

Автор: 

дезінформація (341) росія (64935) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+27
А чем дезинформация отличается от брехни? Большего лжеца - президента, чем Зеленский еще не было
Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг, - Ермак - Цензор.НЕТ 7547
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10.03.2021 07:17
+20
А спикерами там Арестович и Мосийчучка?
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10.03.2021 07:19
+18
Готуються заявити,що фільм про злиту Єрмаком операцію "вагнер" деза.Єрмак+Зєлєнській=зрадники.
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10.03.2021 07:21
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Куратором буде Михайло Подоляк?
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10.03.2021 07:16 Відповісти
Мені тільки одному здається, що у назві "презентованого Зеленським "Центру протидії дезінформації" середнє слово буде ЛИШНІМ?...
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10.03.2021 08:08 Відповісти
Зайвим, кацапе
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10.03.2021 09:02 Відповісти
Синоніми до слова Зайвий
невживаний, незайнятий, завалящий, лишній, надмірний, додатковий, даремний, непотрібний...
Вам, "ботам подляковим", робить нема чого? То поцілуй мене в зад!!!
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10.03.2021 09:08 Відповісти
Да да. Многими кацапизмами кацапы засрали мову. И продолжают засирать своими атавизмами, несмотря на имеющиеся самобутни аутентичные слова
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10.03.2021 09:25 Відповісти
Придурок!!! Коли у 18 столітті, на основі подніпровського діалекту української мови, формувалася російська розмовна, а потім, і літературна мова, то туди включали українські слова, які найбільш підходили до московської фонетики... Ті їх синоніми, які було важко "москалям" вимовлять, випадали з ужитку... Саме тому російська мова має майже на третину менше слів, ніж українська...
І на якій помийниці вас Подоляк понабирав?...
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10.03.2021 09:38 Відповісти
Тоткацап
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10.03.2021 09:49 Відповісти
По-перше, порохоботе, своє ім'я, яке тобі з перепою дав піп мацковського ***********, треба ставити наприкінці речення, а не на початку. А якщо це звертання, яке демонструє твоє мордовське походження та виховання, то потрібно змінювати відмінок. Чи ти й цьому знайдеш виправдання в підручнику "В помощь начинающему порохоботу" видавництва "Ліпєцький реформатор"?
По-друге, потім далі будемо розбирати помилки в твоєму недолугому шкрябанні. Недарма ж я тобі нагадував онєгдот про русалку та здохшу корову
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10.03.2021 09:54 Відповісти
.......
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10.03.2021 10:03 Відповісти
Отож бо, цапенятко
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10.03.2021 10:08 Відповісти
...
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10.03.2021 10:33 Відповісти
Здувся, а я тільки мав бажання прочитати про відкриття ліпєцьких філолохів стародавнього українського слова "включали"
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10.03.2021 10:46 Відповісти
...
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10.03.2021 10:51 Відповісти
Ти такі кончений ЗЕбіло
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10.03.2021 10:53 Відповісти
О! Ще одна випускниця ліпецької школи ботів "взльот-посадка". Судячи по "такі" родичка попереднього "знавця"
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10.03.2021 11:01 Відповісти
А чем дезинформация отличается от брехни? Большего лжеца - президента, чем Зеленский еще не было
Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг, - Ермак - Цензор.НЕТ 7547
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10.03.2021 07:17 Відповісти
То Дєрьмак з зеленим Нарколигою готуються до виходу фільму від Белінгкет, щоб потім кричати "вивсьоврьотє, ето дєзінформація что би обліть грязью найвєлічного". А може ****** багном зелене гівно, то воно буде краще виглядати?
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10.03.2021 08:16 Відповісти
вся "деятельность" центра будет направлена на возвеличивание вовки-шмаркли и Ко, и отмазок его зашкваров.. Смотрящий за Центром - мендельша..
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10.03.2021 10:37 Відповісти
спать не буду ложиться....
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10.03.2021 07:18 Відповісти
А спикерами там Арестович и Мосийчучка?
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10.03.2021 07:19 Відповісти
Sharp`s: Так и вижу Арестовича с Мосейчук, торжественно перерезающих ленточку новоиспеченного Центра в гримёрке телеканала "1+1"
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10.03.2021 10:54 Відповісти
Где центр противодействия дерьмакизации?
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10.03.2021 07:19 Відповісти
Готуються заявити,що фільм про злиту Єрмаком операцію "вагнер" деза.Єрмак+Зєлєнській=зрадники.
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10.03.2021 07:21 Відповісти
та да, подгорает у них ... объявят невъездными журналистов
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10.03.2021 07:26 Відповісти
вони як кацапи будуть казати белингкет що то аматори блогери то неправда є багато відео в ютуб як пропагандони з раша тудей нібито самі розслідують і кажуть що белінгкет то неправда також з рослідуванням про отруєння Навального і белінгкет що то замовили сша щоб дизредитувати Зе і тд і це зучить с кацапьскої помийки страна.ua яка э відкритим філіалом кацапської пропаганди і досі не закрита(мабудь тому що страна юа проти белингкет) почитайте комменти під відео цим і зрозумієте шо дивлятся її кацапи наші прихильники опзж 5колонни і хохли і https://www.youtube.com/watch?v=ZQmxF0b8Uvc страна юа єдиний сайт де всі агенства Мордору дають лінк с риа лента нтв россия 24 -саме тому канали страна юа і НАШ(ваш)повинні бути закриті по логікі після каналів Мертвечуків але зараз все це вже нагадує гру в патріота від Зе бо після СНБО і офіційного оголошення про фінансування терроризму Мертвечуку мало бути вручення підозри і взяття під варту(без права застави) бо це серьозний злочин і все це мало бути на протягом кілького годин після рішення СНБО со спезнацом і СБУ к Мертвечуку але навпаки Мертвечук іде на чай до Баканова учора нібито на допит але не про терроризм навіть а пр Суркова а канали Мертвечука то замилювання так як працює НАШ і страна й досі
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10.03.2021 07:51 Відповісти
І хочуть це зробити за гроші західних партнерів.
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10.03.2021 08:12 Відповісти
Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг, - Ермак - Цензор.НЕТ 1844
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10.03.2021 07:23 Відповісти
Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг, - Ермак - Цензор.НЕТ 2421
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10.03.2021 07:44 Відповісти
почему до сих пор не закрыты эти помойки?https://strana.ua/ и https://nash.live/
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10.03.2021 07:57 Відповісти
Бо вони небезпечні для України, а не для Зєлєнского і його політики.
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10.03.2021 08:15 Відповісти
В коментах красиво "умили" БлаЗЕня.
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10.03.2021 09:44 Відповісти
Обязательно в "Дію" воткнуть!
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10.03.2021 07:28 Відповісти
Ермак - "Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг"

Невже, ще один клон Г+ Г з'явиться?
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10.03.2021 07:29 Відповісти
Космические корабли будут бороздить просторы Нью Васюков. Откроют рейсы Марс - Нью Васюки и Луна - Нью Васюки.
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10.03.2021 07:29 Відповісти
"Нью-Васюкі пєрєєзжают в Маскву, Масква пєрєєзжаєт в Нью-Васюкі!" ©
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10.03.2021 09:46 Відповісти
А брехня найвеличнішого це деза, чи ні?
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10.03.2021 07:31 Відповісти
Козырь, можешь не стараться, - все-равно не спасет=)
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10.03.2021 07:33 Відповісти
Интересное видео вбросил в Ютьюб бывший боевик Безлера из Горловки.Фамилия Колпаков.Нас РАБссия кинула,город опустел,все в дерьме и разваливается.Мы никому не нужны...,А что ж вы крысы Шариковские хотели? Рюсский мир построить?Ехайте в Абхазию и Ю.Осетию...там все процветает....почти Швейцария...
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10.03.2021 07:33 Відповісти
СССР строите? Пипиц демократии в неправовом и преступном государстве
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10.03.2021 07:33 Відповісти
Центр объявит расследование beelingcat про российских кротов в окружении зе и слив информации врагу фейком?
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10.03.2021 07:34 Відповісти
Черговий шум з ОПи.Тих центрів-валом.Ще якогось кварталівця прилаштують.

"Натомість такі організації, як https://www.stopfake.org/ru/glavnaya-2/ StopFake , до якого по фактчекінг звернулась компанія Facebook, https://detector.media/category/revyu-monitoringiv/?fbclid=IwAR2H11dcQMNG5eSwf2UeDXM5RdOedveZXuIl52Y7iTnJ87_D9psf1sJweNU Детектор Медіа - з моніторингом дези в українських медіа, https://www.eurointegration.com.ua/ed/main-frame/experts/5f9fda42d89db/bookmark_v2article/nternews.ua Internews Ukraine , що робить дослідження російських соцмереж та експлейнери про українську історію, https://voxukraine.org/uk/faktchek-vs-fakenews-chi-dopomagaye-perevirka-faktiv-u-facebook-proti-poshirennya-dezinformatsiyi/?fbclid=IwAR066gtE932i8oWV4IKj4yovs4WjfGde3e856Q4v7ae_VAjHLhuNhyANjvs VoxCheck з ґрунтовним аналізом правдивості слів українських політиків, http://euromaidanpress.com/ Euromaidan Press - з одним з найкращих досліджень втручання Кремля у внутрішні справи України SurkovLeaks, https://informnapalm.org/ua/bazy-danyh/?fbclid=IwAR066gtE932i8oWV4IKj4yovs4WjfGde3e856Q4v7ae_VAjHLhuNhyANjvs Informnapalm , що створив поки єдину в Україні онлайн-базу присутності російських військ, https://texty.org.ua/articles/101438/tyelyeha-dlya-sluhy-yak-telehram-kanaly-sho-jmovirno-vedutsya-z-rosiyi-vplyvayut-na-robotu-rady/?fbclid=IwAR0ta7jI4MG4GHF8qyX0Vz56MSoaEmjAvWD8mQJoky5k16WZdSnr4iwxDTg Texty.org.ua , що роблять аналіз великих даних і на пальцях показують, як працює російська пропаганда - усі вони системно і якісно борються як з фейками, так і зі шкідливими маніпулятивними наративами про Україну.
Тому моєю логічною реакцією на новину про запуск центру було запитати ці організації, чи когось з них залучили до розробки концепції, або бодай звернулися по консультації.
Як виявилось, думку жодної з них не запитали."
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10.03.2021 07:36 Відповісти
Христо Грозев и его билингкет готовит 2 фильма по Вагнергейту...Зелемойские пора билеты брать...
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10.03.2021 07:37 Відповісти
так вроде бы минстэцька создавали... или как НАБУ с ГБР - деньги просрали, а на выходе ноль... как и работа СБУ с разведками...
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10.03.2021 07:39 Відповісти
Израильские спецслужбы работали по Вагнерам,у них большой опыт по выманиваю быдла из Мавзолейного ГУЛАГа,помогали американцы и турки...,но Зелемойские все это успешно сдали Путлеру....А знаете что будет?Ермака наградят...а те 33 вагнера что Лукашеску отдал Путлеру...их нет в живых...Путлер свидетелей не оставляет...
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10.03.2021 07:43 Відповісти
Хто покотить бочку на Бубачку, той буде оголошений дезінформатором.
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10.03.2021 07:43 Відповісти
Саме так і буде. Саджатимуть за пост у твіттері.
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10.03.2021 07:45 Відповісти
Поспішають поки не вийшов фільм про їхні справи, який буде оголошений фейком.
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10.03.2021 07:51 Відповісти
Саджатимуть соєвих ідіотів туди, де їм місце - в психлікарні.
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10.03.2021 08:02 Відповісти
Тим хто забув про дезінформацію, не завадило б освіжити їх пам'ять:

Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг, - Ермак - Цензор.НЕТ 1254
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10.03.2021 07:53 Відповісти
"Центр противодействия дезинформации"
Тепер так буде називатися ботоферма подоляка?
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10.03.2021 07:56 Відповісти
Зеля и Ермак занимаются подавлением демократии в Украине. Их никогда не волновала пропаганда Московии.
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10.03.2021 07:56 Відповісти
Вже був .... другий *минстець * !?
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10.03.2021 07:57 Відповісти
Засохни, гнида.
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10.03.2021 09:53 Відповісти
Я вже знаю який фільм-розслідування назвуть дезінформацією.
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10.03.2021 08:02 Відповісти
а когда презентация предателей сливших вагнеровцев?
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10.03.2021 08:04 Відповісти
Брехло будет доказывать, что он не брехло. Любопытно, но нереально.
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10.03.2021 08:07 Відповісти
ПС: значит фильм таки выйдет .Все попытки бакановых, дерьмаков, аваковых, федоровых, клоунов доказать несостоятельность фильма - обречены Что есть good. И да, клоун - брехло. И это правда.
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10.03.2021 08:21 Відповісти
бакаканову ось і пздц. зє43 вже не врятує)))
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10.03.2021 08:31 Відповісти
Защитим агента ФСБ "Козыря" от англо-саксонских фейков !
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10.03.2021 08:10 Відповісти
судейкі вже обрали собі ватажків?
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10.03.2021 08:15 Відповісти
спешат к 15ому марту когда выйдет расследование Bellingcat о держ зраде и зливе операции по Вангеровцам
будут говорить что это всё дезинформация
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10.03.2021 08:19 Відповісти
зеленский скот и подонок судейско-присяжный
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10.03.2021 08:20 Відповісти
Зачем так много слов, цпд (центр противодействия дезинформации)? Назвали бы уже центр правды. Коротко и ясно.
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10.03.2021 08:27 Відповісти
100%
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10.03.2021 08:44 Відповісти
"Диявол цитує священне писання" (с) .
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10.03.2021 08:29 Відповісти
наверное задействуете вечерелло скабееху и вонючую бобриху
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10.03.2021 08:29 Відповісти
а возглавлять будет наша люся
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10.03.2021 08:30 Відповісти
Яке воно дурне наш президент. Або ворог.
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10.03.2021 08:29 Відповісти
То виходить, захист української мови не на часі, а захист Вальдемара від правдивої інформації, де можливо є і фейки на часі? Вальдемар буде мочити своїх опонентів санкціями і під кожною правдою напише фейк, бо вона не доведена судами?
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10.03.2021 08:40 Відповісти
Оруэл. 1984. Когда ****** людей и ни каких перспектив, грабеж продолжается недоумками скотскими.... страна катится в тартарары...Только заткнуть рот СМИ.
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10.03.2021 08:43 Відповісти
Як цікаво: ЗеОманський заговорив про "дезінформацію".🤣
Слова ніби абсолютно правильні, якби не одне "але" - "стадіон" 2019 року, весь його похід до влади, та і теперішні інформаційні збочення "Зє-команди".
"Скільки вам заносять з "Ротердаму" - не дезінформація?
"Свінарчуки", "конфети в пайках "повстанців", "Ліпєцк" - не дезінформація?
"Патріоти і добровольці за гратами" - теж не вона?
Все ж це, транслювалося ротом тодішнього кандидата ЗЕ - чого ж він тоді не переживав за правдивість своїх слів, і тепер не визнає "дезінформацію" у своєму виконанні?
А "зниження тарифів в 2 рази"?
А "Порошенко не хотів закінчувати війну"?
А "10% за корупціонера", "проплачені мітинги", "держзрада на плівках Деркача"?
Якщо це не дезінформація - то що?
І ще - "не було ніякого антиковідного фонду!", "не дозволимо зірвати перемир'я!", "Цемах не був важливим свідком!", "в Омані не було ніяких зустрічей!", "Нас змусили приховати ціну на вакцину!"
Та багато-багато іншої дезінформації.
Вони брешуть.
Ми знаємо, що вони брешуть.
Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть - і все одно брешуть.
Бо дезінформація і є базою їхньої влади, а тепер вони намагаються свої провали, свої злочини, свою брехню та справедливі претензії до всього цього - теж назвати "дезінформацією".
Колективний Зеленський вже ніколи не вирветься з кола цієї брехні, бо така його природа - але вирватися маємо ми, інакше потонемо в ній всією країною разом з цими імітаторами "слуг народу".
В. Прозапас
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10.03.2021 08:47 Відповісти
***
Членограй, ставший во главе Украины только за счёт фейков и дезинформации, жалуется на фейки и дезинфекцию против него. Феерично!

Йозеф Кнехт:
Вова запізнився з цими заявами на два роки. Вони мали бути написані в той день, коли дубинський на плюсах випустив розслідування про вбивство Порохом свого брата, (коли на всіх помийках лунало про "збагатився на крові у 82 рази" і т.і.) Ти сам Вова прийшов до влади на фейках запоребрика.
Хто посіяв вітер пожне бурю.

ДревляниН:
Ти перший хто винуватий в розмноженні фейків і дезінформації! Про Порошенка, про Ріфа, про Вагнерівців. Брехня, брехня, брехня - і її очолює Офіс ПреЗЕдента.

Yuriy:
Інформаційна гігієна - це про бидляцтво з піснями хору Вєрьовки (палала хата), це - "сєньйор голодомор", це "актриса з німецьких порнофільмів..". Квартальська шваль цьому учила та пропагувала роками. Квартал, ліги смєха, слуга народа..- все, де був Вова Шмаркля - скрізь інфовійна.

Мендель: Мальчик не боится мечтать, посмотрите, где он.
Саакашвілі: Щороку на корупційних схемах в українців крадуть 37 млрд.
Гарні мрії у хлопчика. І головне здійснюються, а не те, що у вас.

Три спецоперації ГУР МО були провалені в липні 2020-го відразу після призначення начальником комітету з розвідки при президенті Руслана Демченка.

Дід Микола:
1. Зеленський призначає першим заступником секретаря РНБО людину, котра була автором зрадливих Харківських угод 2010 року. Всупереч люстрації і здоровому глузду.

2. Після цього стається низка зривів спец.операцій, котрі нанесли величезну шкоду інтересам України.

Що робили б в інших країнах?
Повели ретельне розслідування, щоб виявити винуватих у зраді і суворо їх покарали.

Що робить ЗЕвлада?
Усіляко перешкоджає розголосу, намагаючись вмовити навіть МІ-6.
Замовчує, перешкоджає розслідуванню.
На злодію шапка горить?

"Перша частина розслідування Bellingcat щодо вагнерівців скоріш за все вийде 21 березня", - написав в своєму телеграм-каналі Тарас Березовець.

Юрій Каракай:
На Франківщині, яка в 19-му проголосувала за Зеленського, третина бюджету області проходить через фірму пов'язану з Коломойським. Це навіть не корупція, це феодалізм, Бенєні кріпаки.

Лише на будівництві місцевих доріг структури пов'язані з Коломойським "відмили" понад 370 млн грн - експерти

Чіткий показник правління блазня і слуг урода:
У 2020 році зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років: вона склала 293 457 осiб, в той час, коли смертність сягнула 616 835 осiб...
.....
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10.03.2021 09:33 Відповісти
Называющий женщин - своих коллег по партии и Верховной Раде "рабочими бабами" и "корабельными соснами" глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко презентовал движение "Зе! Женщины".На очереди движение "Зе! Собаки", которое возглавит автор бессмертного "продай собаку чтобы заплатить налоги" "слуга" Евгений Брагарь.
(Андрей Плахонин)
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10.03.2021 09:37 Відповісти
1. Продати за кордон медичні маски.

2. Витратити антиковідний фонд на крадівництво замість передзамовити вакцину у західних виробників.
3. Брехати про "унікальну" українську вакцину.
4. Вбити економіку локдаунами для всіх, крім "вєлюрів" та "буковелей".
5. Оголосити про закупку китайської вакцини через прокладку, і не привезти її.
6. Привезти індійську вакцину, засекретивши виробника, постачальника та ціну.

7. Винен Порошенко.

Схоже на підручник з психіатрії - але це сувора реальність.
© сеть
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10.03.2021 09:42 Відповісти
В інтерв'ю пані Бацман запитала у пані Мендель, чи не хотіла би та завагітніти від пана Зеленського. Пані Мендель відмовилася відповідати на це запитання. І я її розумію, - пані Зеленська може вчепитися в патли, і ніякі стандарти ВВС їй не допоможуть. Але показовим тут є рівень розумового розвитку в тої, яка ставила запитання, про пані Мендель взагалі мовчу, всі і так в курсі)))

І все ж таки я б хотів звернути увагу на Мендель і її реакцію на абсолютно ідіотське запитання

Чому вона мала відмовлятися на нього відповідати?

Що поганого у чіткій відповіді "ні", коли це стосується можливості мати спільну дитину з одруженим чоловіком, в якого двоє дітей?

Але, очевидно, відповідь "ні" - це для неї поганий варіант. Не тому що вона мріє про спільну дитину. А тому що в їх оточенні не прийнято говорити "ні" бубочці, бубочка може образитись

Отаке дурко і керує країною © сеть
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10.03.2021 09:44 Відповісти
Интересно а работать в этих зеле фермах будут прежние порохоботы?
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10.03.2021 11:31 Відповісти
Знаете, что самое страшное в этом, что зебыдлота, дорвавшаяся к власти, пытается создать диктатуру. И что печально, пропали где-то супер-патриоты (в жирных кавычках), которые так сильно боролись против Порошенко, что привели к власти ******, которое стало ужасом для Украины и посмешищем всего цивилизованного мира
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10.03.2021 16:31 Відповісти
 
 