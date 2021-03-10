Анонсований Зеленським Центр протидії дезінформації буде презентовано в четвер, - Єрмак

Центр протидії дезінформації, створення якого президент України Володимир Зеленський анонсував у ході першого дня форуму "Україна 30: Культура. Медіа. Туризм", буде презентовано громадськості в четвер, 11 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У четвер на цьому тижні під час форуму "Україна 30: Культура. Медіа. Туризм", який ініціював Зеленський, буде презентовано міжнародний центр протидії дезінформації", - повідомив Єрмак під час онлайн-дискусії "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" ввечері, 9 березня.

Він додав, що "до співпраці з центром Україна запрошує всіх міжнародних партнерів".

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"Вважаємо, що наші німецькі друзі і колеги одними з перших приєднаються до цієї ідеї, оскільки сьогодні Україна є дійсно, на жаль, плацдармом, де контрінформація, насамперед, з боку Російської Федерації, використовується постійно. Тому ми (Україна, - ред.) маємо великий досвід протидії та й дуже сподіваємося що зможемо скоординувати наші зусилля з міжнародними партнерами", - підсумував Єрмак.

Як повідомлялося, Зеленський анонсував швидкий запуск в Україні центру протидії дезінформації, який у майбутньому стане міжнародним хабом протидії пропаганді.