Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг, - Ермак

Центр противодействия дезинформации, о создании которого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ходе первого дня форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", будет презентован общественности в четверг, 11 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В четверг на этой неделе во время форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", который инициировал Зеленский, будет презентован международный Центр противодействия дезинформации", - сообщил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта.

Он добавил, что "к сотрудничеству с центром Украина приглашает всех международных партнеров".

"Считаем, что наши немецкие друзья и коллеги одними из первых присоединятся к этой идее, потому что сегодня Украина является действительно, к сожалению, плацдармом, где контринформация, в первую очередь, со стороны Российской Федерации используется постоянно. Потому мы (Украина. – Ред.) имеем большой опыт противодействия и очень надеемся что сможем скоординировать наши усилия с международными партнёрами", - подытожил Ермак.

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Как сообщалось, Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине Центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.