Анонсированный Зеленским Центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг, - Ермак
Центр противодействия дезинформации, о создании которого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ходе первого дня форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", будет презентован общественности в четверг, 11 марта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"В четверг на этой неделе во время форума "Украина 30: Культура. Медиа. Туризм", который инициировал Зеленский, будет презентован международный Центр противодействия дезинформации", - сообщил Ермак во время онлайн-дискуссии "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год" вечером, 9 марта.
Он добавил, что "к сотрудничеству с центром Украина приглашает всех международных партнеров".
"Считаем, что наши немецкие друзья и коллеги одними из первых присоединятся к этой идее, потому что сегодня Украина является действительно, к сожалению, плацдармом, где контринформация, в первую очередь, со стороны Российской Федерации используется постоянно. Потому мы (Украина. – Ред.) имеем большой опыт противодействия и очень надеемся что сможем скоординировать наши усилия с международными партнёрами", - подытожил Ермак.
Как сообщалось, Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине Центра противодействия дезинформации, который в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде.
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невживаний, незайнятий, завалящий, лишній, надмірний, додатковий, даремний, непотрібний...
Вам, "ботам подляковим", робить нема чого? То поцілуй мене в зад!!!
І на якій помийниці вас Подоляк понабирав?...
По-друге, потім далі будемо розбирати помилки в твоєму недолугому шкрябанні. Недарма ж я тобі нагадував онєгдот про русалку та здохшу корову
Невже, ще один клон Г+ Г з'явиться?
"Натомість такі організації, як https://www.stopfake.org/ru/glavnaya-2/ StopFake , до якого по фактчекінг звернулась компанія Facebook, https://detector.media/category/revyu-monitoringiv/?fbclid=IwAR2H11dcQMNG5eSwf2UeDXM5RdOedveZXuIl52Y7iTnJ87_D9psf1sJweNU Детектор Медіа - з моніторингом дези в українських медіа, https://www.eurointegration.com.ua/ed/main-frame/experts/5f9fda42d89db/bookmark_v2article/nternews.ua Internews Ukraine , що робить дослідження російських соцмереж та експлейнери про українську історію, https://voxukraine.org/uk/faktchek-vs-fakenews-chi-dopomagaye-perevirka-faktiv-u-facebook-proti-poshirennya-dezinformatsiyi/?fbclid=IwAR066gtE932i8oWV4IKj4yovs4WjfGde3e856Q4v7ae_VAjHLhuNhyANjvs VoxCheck з ґрунтовним аналізом правдивості слів українських політиків, http://euromaidanpress.com/ Euromaidan Press - з одним з найкращих досліджень втручання Кремля у внутрішні справи України SurkovLeaks, https://informnapalm.org/ua/bazy-danyh/?fbclid=IwAR066gtE932i8oWV4IKj4yovs4WjfGde3e856Q4v7ae_VAjHLhuNhyANjvs Informnapalm , що створив поки єдину в Україні онлайн-базу присутності російських військ, https://texty.org.ua/articles/101438/tyelyeha-dlya-sluhy-yak-telehram-kanaly-sho-jmovirno-vedutsya-z-rosiyi-vplyvayut-na-robotu-rady/?fbclid=IwAR0ta7jI4MG4GHF8qyX0Vz56MSoaEmjAvWD8mQJoky5k16WZdSnr4iwxDTg Texty.org.ua , що роблять аналіз великих даних і на пальцях показують, як працює російська пропаганда - усі вони системно і якісно борються як з фейками, так і зі шкідливими маніпулятивними наративами про Україну.
Тому моєю логічною реакцією на новину про запуск центру було запитати ці організації, чи когось з них залучили до розробки концепції, або бодай звернулися по консультації.
Як виявилось, думку жодної з них не запитали."
Тепер так буде називатися ботоферма подоляка?
будут говорить что это всё дезинформация
Слова ніби абсолютно правильні, якби не одне "але" - "стадіон" 2019 року, весь його похід до влади, та і теперішні інформаційні збочення "Зє-команди".
"Скільки вам заносять з "Ротердаму" - не дезінформація?
"Свінарчуки", "конфети в пайках "повстанців", "Ліпєцк" - не дезінформація?
"Патріоти і добровольці за гратами" - теж не вона?
Все ж це, транслювалося ротом тодішнього кандидата ЗЕ - чого ж він тоді не переживав за правдивість своїх слів, і тепер не визнає "дезінформацію" у своєму виконанні?
А "зниження тарифів в 2 рази"?
А "Порошенко не хотів закінчувати війну"?
А "10% за корупціонера", "проплачені мітинги", "держзрада на плівках Деркача"?
Якщо це не дезінформація - то що?
І ще - "не було ніякого антиковідного фонду!", "не дозволимо зірвати перемир'я!", "Цемах не був важливим свідком!", "в Омані не було ніяких зустрічей!", "Нас змусили приховати ціну на вакцину!"
Та багато-багато іншої дезінформації.
Вони брешуть.
Ми знаємо, що вони брешуть.
Вони знають, що ми знаємо, що вони брешуть - і все одно брешуть.
Бо дезінформація і є базою їхньої влади, а тепер вони намагаються свої провали, свої злочини, свою брехню та справедливі претензії до всього цього - теж назвати "дезінформацією".
Колективний Зеленський вже ніколи не вирветься з кола цієї брехні, бо така його природа - але вирватися маємо ми, інакше потонемо в ній всією країною разом з цими імітаторами "слуг народу".
В. Прозапас
Членограй, ставший во главе Украины только за счёт фейков и дезинформации, жалуется на фейки и дезинфекцию против него. Феерично!
Йозеф Кнехт:
Вова запізнився з цими заявами на два роки. Вони мали бути написані в той день, коли дубинський на плюсах випустив розслідування про вбивство Порохом свого брата, (коли на всіх помийках лунало про "збагатився на крові у 82 рази" і т.і.) Ти сам Вова прийшов до влади на фейках запоребрика.
Хто посіяв вітер пожне бурю.
ДревляниН:
Ти перший хто винуватий в розмноженні фейків і дезінформації! Про Порошенка, про Ріфа, про Вагнерівців. Брехня, брехня, брехня - і її очолює Офіс ПреЗЕдента.
Yuriy:
Інформаційна гігієна - це про бидляцтво з піснями хору Вєрьовки (палала хата), це - "сєньйор голодомор", це "актриса з німецьких порнофільмів..". Квартальська шваль цьому учила та пропагувала роками. Квартал, ліги смєха, слуга народа..- все, де був Вова Шмаркля - скрізь інфовійна.
Мендель: Мальчик не боится мечтать, посмотрите, где он.
Саакашвілі: Щороку на корупційних схемах в українців крадуть 37 млрд.
Гарні мрії у хлопчика. І головне здійснюються, а не те, що у вас.
Три спецоперації ГУР МО були провалені в липні 2020-го відразу після призначення начальником комітету з розвідки при президенті Руслана Демченка.
Дід Микола:
1. Зеленський призначає першим заступником секретаря РНБО людину, котра була автором зрадливих Харківських угод 2010 року. Всупереч люстрації і здоровому глузду.
2. Після цього стається низка зривів спец.операцій, котрі нанесли величезну шкоду інтересам України.
Що робили б в інших країнах?
Повели ретельне розслідування, щоб виявити винуватих у зраді і суворо їх покарали.
Що робить ЗЕвлада?
Усіляко перешкоджає розголосу, намагаючись вмовити навіть МІ-6.
Замовчує, перешкоджає розслідуванню.
На злодію шапка горить?
"Перша частина розслідування Bellingcat щодо вагнерівців скоріш за все вийде 21 березня", - написав в своєму телеграм-каналі Тарас Березовець.
Юрій Каракай:
На Франківщині, яка в 19-му проголосувала за Зеленського, третина бюджету області проходить через фірму пов'язану з Коломойським. Це навіть не корупція, це феодалізм, Бенєні кріпаки.
Лише на будівництві місцевих доріг структури пов'язані з Коломойським "відмили" понад 370 млн грн - експерти
Чіткий показник правління блазня і слуг урода:
У 2020 році зафіксовано найнижчу народжуваність за останні 10 років: вона склала 293 457 осiб, в той час, коли смертність сягнула 616 835 осiб...
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(Андрей Плахонин)
2. Витратити антиковідний фонд на крадівництво замість передзамовити вакцину у західних виробників.
3. Брехати про "унікальну" українську вакцину.
4. Вбити економіку локдаунами для всіх, крім "вєлюрів" та "буковелей".
5. Оголосити про закупку китайської вакцини через прокладку, і не привезти її.
6. Привезти індійську вакцину, засекретивши виробника, постачальника та ціну.
7. Винен Порошенко.
Схоже на підручник з психіатрії - але це сувора реальність.
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І все ж таки я б хотів звернути увагу на Мендель і її реакцію на абсолютно ідіотське запитання
Чому вона мала відмовлятися на нього відповідати?
Що поганого у чіткій відповіді "ні", коли це стосується можливості мати спільну дитину з одруженим чоловіком, в якого двоє дітей?
Але, очевидно, відповідь "ні" - це для неї поганий варіант. Не тому що вона мріє про спільну дитину. А тому що в їх оточенні не прийнято говорити "ні" бубочці, бубочка може образитись
Отаке дурко і керує країною © сеть