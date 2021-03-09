Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС
Германия наиболее часто в сравнении с другими странами ЕС становилась объектом российских кампаний дезинформации. С конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из отчета, обнародованного Европейской службой внешних связей (EEAS).
"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию", - приводит выдержки из доклада агентство dpa. По оценке EEAS, речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.
Как следует из отчета, в базе данных "ЕС vs. Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.
"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада. При этом они, в частности, ссылаются на освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из России - Юлией и Евгением Зайберт, - у которых, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, изъяли троих детей. Как отмечает агентство dpa, сделано это было в интересах благополучия малолетних. Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай был использован прокремлевскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.
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без СП-2 они замерзнут если путин попрет на нас и газ через нашу трубу прокачиваться перестанет
Ну ніколи ще "дружба" німця і московита для Європи добром не закінчувалась. Ніколи! А ви кажете, що Європа розумна і освічена?
..https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83 Німець має жінку й коханку. Любить жінку. Француз має жінку й коханку. Любить коханку. Жид має жінку й коханку. Любить маму. Москаль має жінку й коханку. Любить Путіна…
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-40752235 https://www.dw.com/ru/российские-инвестиции-в-германии-газ-и-софт-несмотря-на-санкции/a-40752235
...... По данным Немецкого федерального банка, российские инвестиции в Германии выросли с примерно 2,6 миллиарда евро в 2011 году до 3,46 миллиарда в 2015 году. Особенно в 2014 году, когда начался российско-украинский конфликт, заметен скачок вверх.
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Русские айтишники облюбовали Баварию
Речь идет не только о крупных игроках, таких как Лаборатория Касперского, но и менее известных фирмах, например, Data Matrix. Компания из Санкт-Петербурга, разработчик программного обеспечения для клинических исследований, зарегистрировала в 2017 году "дочку" в Мюнхене. Двумя годами ранее это же сделала компания RTSoft из Москвы. Один из пионеров российского рынка разрабатывает программное обеспечение для немецкого автопрома и машиностроения.
Н у и так далее...