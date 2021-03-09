Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС

Германия наиболее часто в сравнении с другими странами ЕС становилась объектом российских кампаний дезинформации. С конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из отчета, обнародованного Европейской службой внешних связей (EEAS).

"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию", - приводит выдержки из доклада агентство dpa. По оценке EEAS, речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

Как следует из отчета, в базе данных "ЕС vs. Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.

"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада. При этом они, в частности, ссылаются на освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из России - Юлией и Евгением Зайберт, - у которых, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, изъяли троих детей. Как отмечает агентство dpa, сделано это было в интересах благополучия малолетних. Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай был использован прокремлевскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель