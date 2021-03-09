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Новости ДТП
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Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС

Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС

Германия наиболее часто в сравнении с другими странами ЕС становилась объектом российских кампаний дезинформации. С конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, это следует из отчета, обнародованного Европейской службой внешних связей (EEAS).

"Ни одно другое государство ЕС не атакуют активнее, чем Германию", - приводит выдержки из доклада агентство dpa. По оценке EEAS, речь идет о кампаниях на политическом уровне, а также в прокремлевских средствах массовой информации.

Как следует из отчета, в базе данных "ЕС vs. Дезинформация" с конца 2015 года зафиксированы свыше 700 подобных случаев. В то же время применительно к Франции речь идет о порядке 300 случаев, к Италии - о 170, к Испании - о свыше 40. В основу анализа были положены публикации из открытого доступа и высказывания политиков.

"Кремль создает ментальный образ Германии, в которой лишь несколько разумных голосов вплетаются в хор иррациональной "русофобии", - пишут авторы доклада. При этом они, в частности, ссылаются на освещение ситуации с проживающими в Берлине выходцами из России - Юлией и Евгением Зайберт, - у которых, по словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, изъяли троих детей. Как отмечает агентство dpa, сделано это было в интересах благополучия малолетних. Между тем, как следует из доклада EEAS, данный случай был использован прокремлевскими СМИ и политиками, чтобы обвинить германские власти в систематическом давлении на выходцев из РФ в Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, - Минобороны Германии

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качестве примера Боррель привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужен международный механизм для противодействия российской дезинформации, - Боррель

Германия (6927) дезинформация (341) ДТП (7671) Евросоюз (17060)


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https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D1%96-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна".

..https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83 Німець має жінку й коханку. Любить жінку. Француз має жінку й коханку. Любить коханку. Жид має жінку й коханку. Любить маму. Москаль має жінку й коханку. Любить Путіна…
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09.03.2021 07:38
+7
А бюргеры с ослиным упорствой ещё СП-2 себе тянут. Мазохисты.
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09.03.2021 07:28
+5
Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС - Цензор.НЕТ 4747
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09.03.2021 07:34
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А бюргеры с ослиным упорствой ещё СП-2 себе тянут. Мазохисты.
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09.03.2021 07:28 Ответить
не мазохисты, а прагматики
без СП-2 они замерзнут если путин попрет на нас и газ через нашу трубу прокачиваться перестанет
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09.03.2021 08:39 Ответить
Не замёрзнут,я даже больше скажу-просто этого не почувствуют.За последние 5-7 лет они понастроили столько интерконнекторов,что просто напросто им сейчас плевать на это.
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09.03.2021 09:12 Ответить
Причинно-следственная связь наоборот. Немчура как раз и способствует,чтобы кацапня на нас попёрла. Нет СП-2-газ качается через нас. Попереть не получается. Перестанут качать через Украину из-за СП-2-и при без проблем.
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09.03.2021 10:16 Ответить
Бюргеров в Германии намного меньше,чем просоветских евреев и турецких турков,тот еще контингент
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09.03.2021 11:22 Ответить
Дурня яка. Тут, головне, північний потік запустити... ну, щоб пуйло мало бабки, щоб ту дезінформацію здійснювати. Самі ж німці йому в тому й допоможуть...
Ну ніколи ще "дружба" німця і московита для Європи добром не закінчувалась. Ніколи! А ви кажете, що Європа розумна і освічена?
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09.03.2021 07:33 Ответить
Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС - Цензор.НЕТ 4747
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09.03.2021 07:34 Ответить
Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС - Цензор.НЕТ 6587
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09.03.2021 07:36 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D1%96-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна".

..https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83 Німець має жінку й коханку. Любить жінку. Француз має жінку й коханку. Любить коханку. Жид має жінку й коханку. Любить маму. Москаль має жінку й коханку. Любить Путіна…
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09.03.2021 07:38 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83-%D1%96-%D0%B7-%D1%80%D1%96%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94 Вуйко бере сокиру і з рішучим виглядом йде з хати. Жінка питає -"Ти куди, Миколо?"-"Та піду зрубаю березу коло хати"-"Ой лишечко, та навіщо ж?!"-"Та не дай Бог, знову прийдуть москалі, скажуть: Істінно русскій пєйзаж!.."
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09.03.2021 07:39 Ответить
С братской Германией в 20 веке Моцкали подписали 5 договоров о братстве,странная позиция Мокшандии..
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09.03.2021 07:47 Ответить
Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС - Цензор.НЕТ 1200Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС - Цензор.НЕТ 9133
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09.03.2021 08:05 Ответить
Та хай побільше грошей їм дають.Північні і інші потоки хай будують,хай.Кацапи їм покажуть кузькіну маму,коли трохи наберутся сил.
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09.03.2021 08:07 Ответить
Вы заметили как Великобритания пропала из антироссийской повестки? После выхода из ЕС, в ковидный год, товарооборот между рашкой и Великобританией вырос на 43%, хотя везде падает. То же самое русские хотят сделать с Германией. Чтобы они думали только о своей экономике, а не об Америке, то есть о демократии во всем мире.
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09.03.2021 08:36 Ответить
ссылка на статью ниже -они уже сделали Германию!
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09.03.2021 08:49 Ответить
Совместный поток с путлером не дезинформация.
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09.03.2021 08:38 Ответить
А из какой - какой там страны больше всего в акционерах в газпромах и нефтедобывающих компаниях Раши, не из Германии ля, а русских эмигрантов дохрена где в Европе - не в Германии ли?
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09.03.2021 08:39 Ответить
Российские инвестиции в Германии: газ и софт - несмотря на санкции
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-40752235 https://www.dw.com/ru/российские-инвестиции-в-германии-газ-и-софт-несмотря-на-санкции/a-40752235

...... По данным Немецкого федерального банка, российские инвестиции в Германии выросли с примерно 2,6 миллиарда евро в 2011 году до 3,46 миллиарда в 2015 году. Особенно в 2014 году, когда начался российско-украинский конфликт, заметен скачок вверх.
......
Русские айтишники облюбовали Баварию
Речь идет не только о крупных игроках, таких как Лаборатория Касперского, но и менее известных фирмах, например, Data Matrix. Компания из Санкт-Петербурга, разработчик программного обеспечения для клинических исследований, зарегистрировала в 2017 году "дочку" в Мюнхене. Двумя годами ранее это же сделала компания RTSoft из Москвы. Один из пионеров российского рынка разрабатывает программное обеспечение для немецкого автопрома и машиностроения.
Н у и так далее...
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09.03.2021 08:48 Ответить
та їх тут як сміття. при чому доволі тупого.
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09.03.2021 12:21 Ответить
Настоящая фамилия говорящей кобылы РАБссии не Лавров, а Калантарян,типа братан Марго Симоньян...
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09.03.2021 08:57 Ответить
Та там чого тільки агент Кремля Шредер вартує!? Не кращі і Меркель з Штанмаєром...,постійно прислуговують Кремлю.
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09.03.2021 09:33 Ответить
в германии ваты больше чем в украине
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09.03.2021 09:39 Ответить
не меньше точно. и образование, которьім они хвастаются, им ума не добавляет, потому что в диплом не включеньі темьі, на которьіе налегает пропаганда, но когда русский хочет показаться умньім, то он обязательно в разговор вставляет свои дипломьі.
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09.03.2021 12:25 Ответить
В фатерлянде очередь нехилая из желающих дезинформироваться за газпромовское бабло .
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09.03.2021 09:41 Ответить
Германия и Австрия - две страны западной Европы насквозь пропитанные кремлевской пропагандой и влиянием из-за поребрика. Приходилось там не раз побывать и увидеть своими глазами целые кварталы русского мира, где живут выходцы из бывших республик, которые покинули тюрьму народов еще при Брежневе или Горбачеве. Их молодые отпрыски уже адаптированы в западную цивилизацию, но мозги все-равно от мамы и папы впитали вирус совкодрочерства. В отдельных районах улицы заполнены русскоговорящими, к ним приезжают передвижные магазины с продуктами аля-СССР, а в течение последних 20-30 лет они продолжают смотреть по ТВ росиянские помойки и в большинстве своем ностальгировать по "великому и могучему". У этой публики свой круг общения и встречи по интересам, слушают советско-российский шансон или попсу, а на кладбищах отдельные участки для захоронения особей из когорты "русиш швайн", которых вова ху#ло на проклятущей чужбине не успел спасти.
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09.03.2021 12:47 Ответить
Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС - Цензор.НЕТ 4200
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09.03.2021 13:56 Ответить
 
 