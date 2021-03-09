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Новини ДТП
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Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС

Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС

Німеччина найчастіше порівняно з іншими країнами ЄС ставала об'єктом російських кампаній дезінформації. З кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це випливає зі звіту, оприлюдненого Європейською службою зовнішніх зв'язків (EEAS).

"Жодну іншу державу ЄС не атакують активніше, ніж Німеччину", - наводить витримки з доповіді агентство dpa. За оцінкою EEAS, йдеться про кампанії на політичному рівні, а також у прокремлівських засобах масової інформації.

Як випливає зі звіту, в базі даних "ЄС vs. Дезінформація" з кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків. Водночас стосовно Франції йдеться про приблизно 300 випадків, щодо Італії - про 170, Іспанії - про понад 40. В основу аналізу було покладено публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.

"Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної "русофобії", - пишуть автори доповіді. При цьому вони, зокрема, посилаються на висвітлення ситуації з вихідцями з Росії, які проживають у Берліні - Юлією та Євгеном Зайбертами, - у яких, за словами віцеспікера Держдуми Петра Толстого, вилучили трьох дітей. Як ззначає агентство dpa, зроблено це було в інтересах добробуту малолітніх. Між тим, як випливає з доповіді EEAS, цей випадок був використаний прокремлівськими ЗМІ і політиками, щоб звинуватити німецьку владу в систематичному тиску на вихідців із РФ у Німеччині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія домагається дестабілізації й ослаблення НАТО, - Міноборони Німеччини

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із твердженням, що своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу. Як приклад Боррель навів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини проти коронавірусу. За його словами, Росія намагається дискредитувати західні препарати та їхніх виробників, вихваляючи власний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібен міжнародний механізм для протидії російській дезінформації, - Боррель

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Німеччина (7320) дезінформація (340) ДТП (4465) Євросоюз (13313)


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https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D1%96-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна".

..https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83 Німець має жінку й коханку. Любить жінку. Француз має жінку й коханку. Любить коханку. Жид має жінку й коханку. Любить маму. Москаль має жінку й коханку. Любить Путіна…
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09.03.2021 07:38
+7
А бюргеры с ослиным упорствой ещё СП-2 себе тянут. Мазохисты.
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09.03.2021 07:28
+5
Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС - Цензор.НЕТ 4747
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09.03.2021 07:34
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А бюргеры с ослиным упорствой ещё СП-2 себе тянут. Мазохисты.
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09.03.2021 07:28 Відповісти
не мазохисты, а прагматики
без СП-2 они замерзнут если путин попрет на нас и газ через нашу трубу прокачиваться перестанет
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09.03.2021 08:39 Відповісти
Не замёрзнут,я даже больше скажу-просто этого не почувствуют.За последние 5-7 лет они понастроили столько интерконнекторов,что просто напросто им сейчас плевать на это.
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09.03.2021 09:12 Відповісти
Причинно-следственная связь наоборот. Немчура как раз и способствует,чтобы кацапня на нас попёрла. Нет СП-2-газ качается через нас. Попереть не получается. Перестанут качать через Украину из-за СП-2-и при без проблем.
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09.03.2021 10:16 Відповісти
Бюргеров в Германии намного меньше,чем просоветских евреев и турецких турков,тот еще контингент
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09.03.2021 11:22 Відповісти
Дурня яка. Тут, головне, північний потік запустити... ну, щоб пуйло мало бабки, щоб ту дезінформацію здійснювати. Самі ж німці йому в тому й допоможуть...
Ну ніколи ще "дружба" німця і московита для Європи добром не закінчувалась. Ніколи! А ви кажете, що Європа розумна і освічена?
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09.03.2021 07:33 Відповісти
Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС - Цензор.НЕТ 4747
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09.03.2021 07:34 Відповісти
Германия является главной целью российской дезинформации, - доклад ЕС - Цензор.НЕТ 6587
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09.03.2021 07:36 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B3-%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D1%96-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна".

..https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83 Німець має жінку й коханку. Любить жінку. Француз має жінку й коханку. Любить коханку. Жид має жінку й коханку. Любить маму. Москаль має жінку й коханку. Любить Путіна…
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09.03.2021 07:38 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83-%D1%96-%D0%B7-%D1%80%D1%96%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94 Вуйко бере сокиру і з рішучим виглядом йде з хати. Жінка питає -"Ти куди, Миколо?"-"Та піду зрубаю березу коло хати"-"Ой лишечко, та навіщо ж?!"-"Та не дай Бог, знову прийдуть москалі, скажуть: Істінно русскій пєйзаж!.."
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09.03.2021 07:39 Відповісти
С братской Германией в 20 веке Моцкали подписали 5 договоров о братстве,странная позиция Мокшандии..
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09.03.2021 07:47 Відповісти
Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС - Цензор.НЕТ 1200Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС - Цензор.НЕТ 9133
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09.03.2021 08:05 Відповісти
Та хай побільше грошей їм дають.Північні і інші потоки хай будують,хай.Кацапи їм покажуть кузькіну маму,коли трохи наберутся сил.
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09.03.2021 08:07 Відповісти
Вы заметили как Великобритания пропала из антироссийской повестки? После выхода из ЕС, в ковидный год, товарооборот между рашкой и Великобританией вырос на 43%, хотя везде падает. То же самое русские хотят сделать с Германией. Чтобы они думали только о своей экономике, а не об Америке, то есть о демократии во всем мире.
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09.03.2021 08:36 Відповісти
ссылка на статью ниже -они уже сделали Германию!
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09.03.2021 08:49 Відповісти
Совместный поток с путлером не дезинформация.
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09.03.2021 08:38 Відповісти
А из какой - какой там страны больше всего в акционерах в газпромах и нефтедобывающих компаниях Раши, не из Германии ля, а русских эмигрантов дохрена где в Европе - не в Германии ли?
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09.03.2021 08:39 Відповісти
Российские инвестиции в Германии: газ и софт - несмотря на санкции
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-40752235 https://www.dw.com/ru/российские-инвестиции-в-германии-газ-и-софт-несмотря-на-санкции/a-40752235

...... По данным Немецкого федерального банка, российские инвестиции в Германии выросли с примерно 2,6 миллиарда евро в 2011 году до 3,46 миллиарда в 2015 году. Особенно в 2014 году, когда начался российско-украинский конфликт, заметен скачок вверх.
......
Русские айтишники облюбовали Баварию
Речь идет не только о крупных игроках, таких как Лаборатория Касперского, но и менее известных фирмах, например, Data Matrix. Компания из Санкт-Петербурга, разработчик программного обеспечения для клинических исследований, зарегистрировала в 2017 году "дочку" в Мюнхене. Двумя годами ранее это же сделала компания RTSoft из Москвы. Один из пионеров российского рынка разрабатывает программное обеспечение для немецкого автопрома и машиностроения.
Н у и так далее...
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09.03.2021 08:48 Відповісти
та їх тут як сміття. при чому доволі тупого.
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09.03.2021 12:21 Відповісти
Настоящая фамилия говорящей кобылы РАБссии не Лавров, а Калантарян,типа братан Марго Симоньян...
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09.03.2021 08:57 Відповісти
Та там чого тільки агент Кремля Шредер вартує!? Не кращі і Меркель з Штанмаєром...,постійно прислуговують Кремлю.
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09.03.2021 09:33 Відповісти
в германии ваты больше чем в украине
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09.03.2021 09:39 Відповісти
не меньше точно. и образование, которьім они хвастаются, им ума не добавляет, потому что в диплом не включеньі темьі, на которьіе налегает пропаганда, но когда русский хочет показаться умньім, то он обязательно в разговор вставляет свои дипломьі.
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09.03.2021 12:25 Відповісти
В фатерлянде очередь нехилая из желающих дезинформироваться за газпромовское бабло .
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09.03.2021 09:41 Відповісти
Германия и Австрия - две страны западной Европы насквозь пропитанные кремлевской пропагандой и влиянием из-за поребрика. Приходилось там не раз побывать и увидеть своими глазами целые кварталы русского мира, где живут выходцы из бывших республик, которые покинули тюрьму народов еще при Брежневе или Горбачеве. Их молодые отпрыски уже адаптированы в западную цивилизацию, но мозги все-равно от мамы и папы впитали вирус совкодрочерства. В отдельных районах улицы заполнены русскоговорящими, к ним приезжают передвижные магазины с продуктами аля-СССР, а в течение последних 20-30 лет они продолжают смотреть по ТВ росиянские помойки и в большинстве своем ностальгировать по "великому и могучему". У этой публики свой круг общения и встречи по интересам, слушают советско-российский шансон или попсу, а на кладбищах отдельные участки для захоронения особей из когорты "русиш швайн", которых вова ху#ло на проклятущей чужбине не успел спасти.
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09.03.2021 12:47 Відповісти
Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС - Цензор.НЕТ 4200
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09.03.2021 13:56 Відповісти
 
 