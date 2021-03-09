Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС

Німеччина найчастіше порівняно з іншими країнами ЄС ставала об'єктом російських кампаній дезінформації. З кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це випливає зі звіту, оприлюдненого Європейською службою зовнішніх зв'язків (EEAS).

"Жодну іншу державу ЄС не атакують активніше, ніж Німеччину", - наводить витримки з доповіді агентство dpa. За оцінкою EEAS, йдеться про кампанії на політичному рівні, а також у прокремлівських засобах масової інформації.

Як випливає зі звіту, в базі даних "ЄС vs. Дезінформація" з кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків. Водночас стосовно Франції йдеться про приблизно 300 випадків, щодо Італії - про 170, Іспанії - про понад 40. В основу аналізу було покладено публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.

"Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної "русофобії", - пишуть автори доповіді. При цьому вони, зокрема, посилаються на висвітлення ситуації з вихідцями з Росії, які проживають у Берліні - Юлією та Євгеном Зайбертами, - у яких, за словами віцеспікера Держдуми Петра Толстого, вилучили трьох дітей. Як ззначає агентство dpa, зроблено це було в інтересах добробуту малолітніх. Між тим, як випливає з доповіді EEAS, цей випадок був використаний прокремлівськими ЗМІ і політиками, щоб звинуватити німецьку владу в систематичному тиску на вихідців із РФ у Німеччині.

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Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із твердженням, що своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу. Як приклад Боррель навів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини проти коронавірусу. За його словами, Росія намагається дискредитувати західні препарати та їхніх виробників, вихваляючи власний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібен міжнародний механізм для протидії російській дезінформації, - Боррель