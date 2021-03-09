Німеччина є головною ціллю російської дезінформації, - доповідь ЄС
Німеччина найчастіше порівняно з іншими країнами ЄС ставала об'єктом російських кампаній дезінформації. З кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це випливає зі звіту, оприлюдненого Європейською службою зовнішніх зв'язків (EEAS).
"Жодну іншу державу ЄС не атакують активніше, ніж Німеччину", - наводить витримки з доповіді агентство dpa. За оцінкою EEAS, йдеться про кампанії на політичному рівні, а також у прокремлівських засобах масової інформації.
Як випливає зі звіту, в базі даних "ЄС vs. Дезінформація" з кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків. Водночас стосовно Франції йдеться про приблизно 300 випадків, щодо Італії - про 170, Іспанії - про понад 40. В основу аналізу було покладено публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.
"Кремль створює ментальний образ Німеччини, в якій лише кілька розумних голосів вплітаються в хор ірраціональної "русофобії", - пишуть автори доповіді. При цьому вони, зокрема, посилаються на висвітлення ситуації з вихідцями з Росії, які проживають у Берліні - Юлією та Євгеном Зайбертами, - у яких, за словами віцеспікера Держдуми Петра Толстого, вилучили трьох дітей. Як ззначає агентство dpa, зроблено це було в інтересах добробуту малолітніх. Між тим, як випливає з доповіді EEAS, цей випадок був використаний прокремлівськими ЗМІ і політиками, щоб звинуватити німецьку владу в систематичному тиску на вихідців із РФ у Німеччині.
Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із твердженням, що своїми кампаніями дезінформації Росія намагається очорнити демократію Євросоюзу. Як приклад Боррель навів повідомлення прокремлівських ЗМІ про вакцини проти коронавірусу. За його словами, Росія намагається дискредитувати західні препарати та їхніх виробників, вихваляючи власний.
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без СП-2 они замерзнут если путин попрет на нас и газ через нашу трубу прокачиваться перестанет
Ну ніколи ще "дружба" німця і московита для Європи добром не закінчувалась. Ніколи! А ви кажете, що Європа розумна і освічена?
..https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83 Німець має жінку й коханку. Любить жінку. Француз має жінку й коханку. Любить коханку. Жид має жінку й коханку. Любить маму. Москаль має жінку й коханку. Любить Путіна…
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/a-40752235 https://www.dw.com/ru/российские-инвестиции-в-германии-газ-и-софт-несмотря-на-санкции/a-40752235
...... По данным Немецкого федерального банка, российские инвестиции в Германии выросли с примерно 2,6 миллиарда евро в 2011 году до 3,46 миллиарда в 2015 году. Особенно в 2014 году, когда начался российско-украинский конфликт, заметен скачок вверх.
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Русские айтишники облюбовали Баварию
Речь идет не только о крупных игроках, таких как Лаборатория Касперского, но и менее известных фирмах, например, Data Matrix. Компания из Санкт-Петербурга, разработчик программного обеспечения для клинических исследований, зарегистрировала в 2017 году "дочку" в Мюнхене. Двумя годами ранее это же сделала компания RTSoft из Москвы. Один из пионеров российского рынка разрабатывает программное обеспечение для немецкого автопрома и машиностроения.
Н у и так далее...